Фулхэм - Ноттингем Форест, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В прошлом туре АПЛ «Ноттингем Форест» изумил всех победой с аномальным счетом 7:0. Теперь главная сенсация сезона в Англии едет в столицу в гости к «Фулхэму». Кажется, нас ждет еще одно зажигательное футбольное шоу.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фулхэм» (Лондон)
15.02.2025, Сб
23:00 МСК
«Ноттингем Форест»
|П1 - 2.15
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фулхэм»
|46
|28
|33
|167-142
|«Ноттингем»
|33
|28
|46
|142-167
Последние пять игр «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Уиган»
1:2
«Фулхэм»
Кубок Англии
|01.02.2024
|«Ньюкасл»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|26.01.2025
|«Фулхэм»
0:1
«МЮ»
АПЛ
|18.01.2024
|«Лестер»
0:2
«Фулхэм»
АПЛ
|14.01.2024
|«Вест Хэм»
3:2
«Фулхэм»
АПЛ
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2025
|«Эксетер»
2:2, пен. 2:4
«Ноттингем»
Кубок Англии
|01.02.2024
|«Ноттингем»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
|25.01.2025
|«Борнмут»
5:0
«Ноттингем»
АПЛ
|19.01.2024
|«Ноттингем»
3:2
«Саутгемптон»
АПЛ
|14.01.2024
|«Ноттингем»
1:1
«Ливерпуль»
АПЛ
После 24 туров команды разделяют в таблице 11 очков и шесть позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2. Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3. Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4. Челси
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5. Манчестер Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6. Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7. Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8. Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9. Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10. Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11. Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12. Кристал Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13. Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14. Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15. Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16. Вест Хэм
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17. Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18. Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19. Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20. Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Когда «Ноттингем» в начале ноября прошлого года впервые поднялся в зону Лиги чемпионов таблицы АПЛ, многие, видимо, сочли это временным недоразумением. И действительно, всего через неделю «лесники» из топ-4 вывалились. В конце декабря они совершили еще одно восхождение в лидирующую тройку и с тех пор изо всех сил за нее держатся. Команда Нуну Эшпириту явно мечтает об ЛЧ. И игрой подтверждает свои амбиции. У нее бывают срывы вроде 0:5 от «Борнмута». Но важнее, как «Ноттингем» реагирует на разовые провалы. В данном случае он исправился незамедлительно. 7:0 над «Брайтоном» - достойная компенсация болельщикам команды за предыдущее разочарование.
«Фулхэм» серьезных турнирных целей не преследует, но тоже совсем не прост. Три последних выезда лондонцы выиграли. Для середняка - приличная серия. Но развить эти успехи дома им будет крайне сложно. Лучше «Форест» в гостях выступает только единоличный лидер сезона - «Ливерпуль». Да и мотивация у гостей должна быть выше. Берем в этой паре двойной шанс в пользу «Ноттингема».
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Российские телевизионные каналы не транслируют матчи чемпионата Англии. Цифровые трансляции доступны на платформах букмекерских компаний и в социальных сетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Фулхэм»: Нельсон, Тете, Уилсон (все - травмы)
«Ноттингем»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «Ноттингем»:
|Позиция
|«Фулхэм»
«Ноттингем»
Позиция
|Вратарь
|23. Бенда
26. Селс
Вратарь
|Защитник
|21. Кастань
34. Айна
Защитник
|Защитник
|31. Диоп
31. Миленкович
Защитник
|Защитник
|15. Куэнка
5. Мурилло
Защитник
|Защитник
|30. Сесеньон
7. Уильямс
Защитник
|Полузащитник
|6. Рид
4. Морато
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Кейрни
8. Андерсон
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Перейра
10. Гиббс-Уайт
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Кинг
28. Данило
Полузащитник
|Нападающий
|9. Мунис
21. Эланга
Нападающий
|Нападающий
|47. Годо
11. Вуд
Нападающий
|Главный тренер
|Марку Силва
Нуну Эшпириту
Главный тренер
Кэфы на все три базовых исхода в БК PARI выглядят достаточно заманчиво. На победу третьей команды сезона предлагается поставить за 3.45. Успех хозяев котируется за 2.15, а ничья - за 3.35.
Самый реальный исход, с точки зрения экспертов, это ничья 1:1. При таком исходе PARI умножит номинал ставки на семь.
Во главе обеих команд стоят португальские специалисты - соответственно, Марку Силва и Нуну Эшпириту. В их личном тренерском противостоянии пока паритет: по четыре победы каждого и одна ничья.
Партнерский проект