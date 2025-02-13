Фулхэм - Ноттингем Форест, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Когда «Ноттингем» в начале ноября прошлого года впервые поднялся в зону Лиги чемпионов таблицы АПЛ, многие, видимо, сочли это временным недоразумением. И действительно, всего через неделю «лесники» из топ-4 вывалились. В конце декабря они совершили еще одно восхождение в лидирующую тройку и с тех пор изо всех сил за нее держатся. Команда Нуну Эшпириту явно мечтает об ЛЧ. И игрой подтверждает свои амбиции. У нее бывают срывы вроде 0:5 от «Борнмута». Но важнее, как «Ноттингем» реагирует на разовые провалы. В данном случае он исправился незамедлительно. 7:0 над «Брайтоном» - достойная компенсация болельщикам команды за предыдущее разочарование.

«Фулхэм» серьезных турнирных целей не преследует, но тоже совсем не прост. Три последних выезда лондонцы выиграли. Для середняка - приличная серия. Но развить эти успехи дома им будет крайне сложно. Лучше «Форест» в гостях выступает только единоличный лидер сезона - «Ливерпуль». Да и мотивация у гостей должна быть выше. Берем в этой паре двойной шанс в пользу «Ноттингема».