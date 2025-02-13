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13 февраля 8:48ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Фулхэм - Ноттингем Форест, 15 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Противостояние португальских тренерских умов в Лондоне
Валентин Васильев

В прошлом туре АПЛ «Ноттингем Форест» изумил всех победой с аномальным счетом 7:0. Теперь главная сенсация сезона в Англии едет в столицу в гости к «Фулхэму». Кажется, нас ждет еще одно зажигательное футбольное шоу.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фулхэм» (Лондон)

15.02.2025, Сб

23:00 МСК

«Ноттингем Форест»

П1 - 2.15

Х - 3.35

П2 - 3.45

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Крэйвен Коттедж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фулхэм»462833167-142
«Ноттингем»332846142-167

Последние пять игр «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Уиган»

1:2

«Фулхэм»

Кубок Англии

01.02.2024«Ньюкасл»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

26.01.2025«Фулхэм»

0:1

«МЮ»

АПЛ

18.01.2024«Лестер»

0:2

«Фулхэм»

АПЛ

14.01.2024«Вест Хэм»

3:2

«Фулхэм»

АПЛ

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2025«Эксетер»

2:2, пен. 2:4

«Ноттингем»

Кубок Англии

01.02.2024«Ноттингем»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

25.01.2025«Борнмут»

5:0

«Ноттингем»

АПЛ

19.01.2024«Ноттингем»

3:2

«Саутгемптон»

АПЛ

14.01.2024«Ноттингем»

1:1

«Ливерпуль»

АПЛ

Место в таблице

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После 24 туров команды разделяют в таблице 11 очков и шесть позиций.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль24176158-2357
2. Арсенал24148249-2250
3. Ноттингем Форест24145540-2747
4. Челси24127547-3143
5. Манчестер Сити24125748-3541
6. Ньюкасл24125742-2941
7. Борнмут24117641-2840
8. Астон Вилла24107734-3737
9. Фулхэм2499636-3236
10. Брайтон24810635-3834
11. Брентфорд24941142-4231
12. Кристал Пэлас2479828-3030
13. Манчестер Юнайтед24851128-3429
14. Тоттенхэм24831348-3727
15. Эвертон2469925-3027
16. Вест Хэм24761129-4627
17. Вулверхэмптон24541534-5219
18. Лестер24451525-5317
19. Ипсвич24371422-4916
20. Саутгемптон24231918-549

Прогноз на матч

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Когда «Ноттингем» в начале ноября прошлого года впервые поднялся в зону Лиги чемпионов таблицы АПЛ, многие, видимо, сочли это временным недоразумением. И действительно, всего через неделю «лесники» из топ-4 вывалились. В конце декабря они совершили еще одно восхождение в лидирующую тройку и с тех пор изо всех сил за нее держатся. Команда Нуну Эшпириту явно мечтает об ЛЧ. И игрой подтверждает свои амбиции. У нее бывают срывы вроде 0:5 от «Борнмута». Но важнее, как «Ноттингем» реагирует на разовые провалы. В данном случае он исправился незамедлительно. 7:0 над «Брайтоном» - достойная компенсация болельщикам команды за предыдущее разочарование. 

«Фулхэм» серьезных турнирных целей не преследует, но тоже совсем не прост. Три последних выезда лондонцы выиграли. Для середняка - приличная серия. Но развить эти успехи дома им будет крайне сложно. Лучше «Форест» в гостях выступает только единоличный лидер сезона - «Ливерпуль». Да и мотивация у гостей должна быть выше. Берем в этой паре двойной шанс в пользу «Ноттингема».

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телевизионные каналы не транслируют матчи чемпионата Англии. Цифровые трансляции доступны на платформах букмекерских компаний и в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фулхэм»: Нельсон, Тете, Уилсон (все - травмы)

«Ноттингем»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «Ноттингем»:

Позиция«Фулхэм»

«Ноттингем»

Позиция

Вратарь23. Бенда

26. Селс

Вратарь

Защитник21. Кастань

34. Айна

Защитник

Защитник31. Диоп

31. Миленкович

Защитник

Защитник15. Куэнка

5. Мурилло

Защитник

Защитник30. Сесеньон

7. Уильямс

Защитник

Полузащитник 6. Рид

4. Морато

Полузащитник

Полузащитник 10. Кейрни

8. Андерсон

Полузащитник 

Полузащитник18. Перейра

10. Гиббс-Уайт

Полузащитник

Полузащитник24. Кинг

28. Данило

Полузащитник

Нападающий9. Мунис

21. Эланга

Нападающий

Нападающий47. Годо

11. Вуд

Нападающий

Главный тренерМарку Силва

Нуну Эшпириту

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Кэфы на все три базовых исхода в БК PARI выглядят достаточно заманчиво. На победу третьей команды сезона предлагается поставить за 3.45. Успех хозяев котируется за 2.15, а ничья - за 3.35.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Фулхэм» - «Ноттингем»?

Самый реальный исход, с точки зрения экспертов, это ничья 1:1. При таком исходе PARI умножит номинал ставки на семь.

Кто тренирует «Фулхэм» и «Ноттингем»?

Во главе обеих команд стоят португальские специалисты - соответственно, Марку Силва и Нуну Эшпириту. В их личном тренерском противостоянии пока паритет: по четыре победы каждого и одна ничья. 

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