Галатасарай — Ливерпуль, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Мерсисайдцы реабилитируются за поражение в прошлой игре АПЛ?
Александр Бокулёв

В последнем матче «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне. Сумеет ли английская команда на этом фоне обыграть турецкий «Галатасарай» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Галатасарай» (Стамбул, Турция)

30.09.2025, Вт

22:00 МСК

«Ливерпуль» (Англия)

П1 - 4,60

Х - 4,60

П2 - 1,62

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур

Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)

Судьи: Клеман Тюрпен (главный), Николя Дано, Бенжамин Паже (ассистенты), Жереми Стино (резервный). Все — Франция

Форма команд

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Галатасарай»2218-7
«Ливерпуль»1227-8

Последние пять игр «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.09.2025«Аланьяспор»

0:1

«Галатасарай»

Чемпионат Турции

22.09.2025«Галатасарай»

3:1

«Коньяспор»

Чемпионат Турции

18.09.2025«Айнтрахт»

5:1

«Галатасарай»

ЛЧ

13.09.2025«Эюпспор»

0:2

«Галатасарай»

Чемпионат Турции

30.08.2025«Галатасарай»

3:1

«Ризеспор»

Чемпионат Турции

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Кристал Пэлас»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

23.09.2025«Ливерпуль»

2:1

«Саутгемптон»

Кубок лиги

20.09.2025«Ливерпуль»

2:1

«Эвертон»

АПЛ

17.09.2025«Ливерпуль»

3:2

«Атлетико»

ЛЧ

14.09.2025«Бернли»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура 14 команд, включая «Ливерпуль», набрали по три очка. У «Галатасарая» же нет баллов в активе, зато разница голов — худшая.

КомандаИВНПМО
1. Айнтрахт11005-13
2. ПСЖ11004-03
3. Брюгге11004-13
4. Спортинг11004-13
5. Юнион11003-13
6. Бавария11003-13
7. Арсенал11002-03
8. Интер11002-03
9. Манчестер Сити11002-03
10. Карабах11003-23
11. Ливерпуль11003-23
12. Барселона11002-13
13. Реал Мадрид11002-13
14. Тоттенхэм11001-03
15. Боруссия Д10104-41
16. Ювентус10104-41
17. Буде-Глимт10102-21
18. Байер10102-21
19. Славия Прага10102-21
20. Копенгаген10102-21
21. Олимпиакос10100-01
22. Пафос10100-01
23. Атлетико10012-30
24. Бенфика10012-30
25. Марсель10011:20
26. Ньюкасл10011-20
27. Вильярреал10000-10
28. Челси10011-30
29. ПСВ10011-30
30. Атлетик10020-20
31. Наполи10010-20
32. Аякс10010-20
33. Кайрат10011-40
34. Монако10011-40
35. Галатасарай10011-50
36. Аталанта10010-40

Прогноз на матч

Свернуть

«Галатасарай» выиграл все семь матчей в чемпионате Турции и уже обеспечил себе солидный отрыв. Однако в Лиге чемпионов команда стартовала провально, разгромно уступив на выезде «Айнтрахту» из Франкфурта. И стоит признать, что для стамбульцев довольно привычна такая разница в качестве результатов на внутренней и международной аренах.

Сложно представить, за счет чего «Галатасарай» избежит второго подряд поражения в ЛЧ. «Ливерпуль» обозлен после проигрыша «Кристал Пэлас», при этом почти не испытывает кадровых проблем, а потому обладает составом более высокого уровня. Да, на стороне хозяев поля будет традиционно яркая и шумная поддержка болельщиков, но едва ли действующих чемпионов Англии можно этим смутить.

Резюмируя, видим основания для того, чтобы воспользоваться рабочими коэффициентами на победу «Ливерпуля».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Галатасараем» и «Ливерпулем» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Галатасарай»: нет

«Ливерпуль»: Леони (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай»«Ливерпуль»:

Позиция«Галатасарай»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Чакыр1. АлисонВратарь
Защитник90. Синго12. БрэдлиЗащитник
Защитник6. Санчес4. ван ДейкЗащитник
Защитник42. Бардакджи5. КонатеЗащитник
Полузащитник17. Эльмали6. КеркезЗащитник
Полузащитник7. Шаллаи8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник 34. Торрейра10. Мак АллистерПолузащитник 
Полузащитник8. Сара7. ВирцПолузащитник
Полузащитник53. Йылмаз11. СалахНападающий
Полузащитник10. Сане18. ГакпоНападающий
Нападающий9. Икарди22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерОкан БурукАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Галатасарая» — по 4,60. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с котировкой 1,62.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Галатасарай» — «Ливерпуль»?

Свернуть

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа гостей со счетом 2:1. Она оценивается коэффициентом 9,00.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Свернуть

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Галатасарай» — «Ливерпуль»?

Свернуть

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

