Галатасарай — Ливерпуль, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В последнем матче «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне. Сумеет ли английская команда на этом фоне обыграть турецкий «Галатасарай» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур
Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)
Судьи: Клеман Тюрпен (главный), Николя Дано, Бенжамин Паже (ассистенты), Жереми Стино (резервный). Все — Франция
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Галатасарай»
|2
|2
|1
|8-7
|«Ливерпуль»
|1
|2
|2
|7-8
Последние пять игр «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.09.2025
|«Аланьяспор»
0:1
«Галатасарай»
Чемпионат Турции
|22.09.2025
|«Галатасарай»
3:1
«Коньяспор»
Чемпионат Турции
|18.09.2025
|«Айнтрахт»
5:1
«Галатасарай»
ЛЧ
|13.09.2025
|«Эюпспор»
0:2
«Галатасарай»
Чемпионат Турции
|30.08.2025
|«Галатасарай»
3:1
«Ризеспор»
Чемпионат Турции
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|23.09.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Саутгемптон»
Кубок лиги
|20.09.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Эвертон»
АПЛ
|17.09.2025
|«Ливерпуль»
3:2
«Атлетико»
ЛЧ
|14.09.2025
|«Бернли»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
После первого тура 14 команд, включая «Ливерпуль», набрали по три очка. У «Галатасарая» же нет баллов в активе, зато разница голов — худшая.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Айнтрахт
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3. Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4. Спортинг
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|5. Юнион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6. Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7. Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8. Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|10. Карабах
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11. Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|12. Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13. Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14. Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|16. Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|17. Буде-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|18. Байер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|19. Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|20. Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|21. Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22. Пафос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|23. Атлетико
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|24. Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25. Марсель
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26. Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27. Вильярреал
|1
|0
|0
|0
|0-1
|0
|28. Челси
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29. ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30. Атлетик
|1
|0
|0
|2
|0-2
|0
|31. Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32. Аякс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33. Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34. Монако
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|35. Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|36. Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
«Галатасарай» выиграл все семь матчей в чемпионате Турции и уже обеспечил себе солидный отрыв. Однако в Лиге чемпионов команда стартовала провально, разгромно уступив на выезде «Айнтрахту» из Франкфурта. И стоит признать, что для стамбульцев довольно привычна такая разница в качестве результатов на внутренней и международной аренах.
Сложно представить, за счет чего «Галатасарай» избежит второго подряд поражения в ЛЧ. «Ливерпуль» обозлен после проигрыша «Кристал Пэлас», при этом почти не испытывает кадровых проблем, а потому обладает составом более высокого уровня. Да, на стороне хозяев поля будет традиционно яркая и шумная поддержка болельщиков, но едва ли действующих чемпионов Англии можно этим смутить.
Резюмируя, видим основания для того, чтобы воспользоваться рабочими коэффициентами на победу «Ливерпуля».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Галатасараем» и «Ливерпулем» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Галатасарай»: нет
«Ливерпуль»: Леони (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» — «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Галатасарай»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Чакыр
|1. Алисон
|Вратарь
|Защитник
|90. Синго
|12. Брэдли
|Защитник
|Защитник
|6. Санчес
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|42. Бардакджи
|5. Конате
|Защитник
|Полузащитник
|17. Эльмали
|6. Керкез
|Защитник
|Полузащитник
|7. Шаллаи
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|34. Торрейра
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сара
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Йылмаз
|11. Салах
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Сане
|18. Гакпо
|Нападающий
|Нападающий
|9. Икарди
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Окан Бурук
|Арне Слот
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Галатасарая» — по 4,60. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с котировкой 1,62.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа гостей со счетом 2:1. Она оценивается коэффициентом 9,00.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.