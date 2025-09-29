Галатасарай — Ливерпуль, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Галатасарай» выиграл все семь матчей в чемпионате Турции и уже обеспечил себе солидный отрыв. Однако в Лиге чемпионов команда стартовала провально, разгромно уступив на выезде «Айнтрахту» из Франкфурта. И стоит признать, что для стамбульцев довольно привычна такая разница в качестве результатов на внутренней и международной аренах.

Сложно представить, за счет чего «Галатасарай» избежит второго подряд поражения в ЛЧ. «Ливерпуль» обозлен после проигрыша «Кристал Пэлас», при этом почти не испытывает кадровых проблем, а потому обладает составом более высокого уровня. Да, на стороне хозяев поля будет традиционно яркая и шумная поддержка болельщиков, но едва ли действующих чемпионов Англии можно этим смутить.

Резюмируя, видим основания для того, чтобы воспользоваться рабочими коэффициентами на победу «Ливерпуля».