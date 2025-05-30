Матеуш Гамрот — Людовит Клайн, 1 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между поляком Матеушем Гамротом и словаком Людовитом Клайном. Увидим ли мы нового бойца в топ-15?
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Гамрот
Клайн
Польша
Страна
Словакия
34
Возраст
30
28
Бои
28
24 (8 / 5 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (9 / 8 / 6)
3 (0 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 2 / 1)
0
Ничьи
1
1
Без результата
0
7
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
—
178
Рост (см)
170
179
Размах рук (см)
184
99
Размах ног (см)
104
В 10-летнем возрасте начал заниматься вольной борьбой, выигрывал медали юношеских и юниорских чемпионатов Польши в этом виде спорта, также получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В 2011 году перешел в смешанные единоборства, на профессиональный уровень вышел в 2012-м. В 2016-м стал чемпионом KSW в легком весе, защитил титул четыре раза. Также завоевал пояс промоушена в полулегкой категории. В 2020 году перешел в UFC, где дебютировал с поражения. Однако затем одержал четыре победы подряд, в том числе над Арманом Царукяном. После этого уступил Бенилу Дариушу, но затем вышел на серию из трех выигранных боев. В последнем поединке в августе потерпел поражение от Дэна Хукера раздельным решением судей.
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В 12-летнем возрасте начал заниматься боксом, позднее освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Имеет опыт боев в российских лигах, в том числе в ACB (ныне — ACA). С 2020 года выступает в UFC, где одержал семь побед при двух поражениях и одной ничьей. На данный момент идет на серии из четырех выигранных боев. В последнем поединке в сентябре победил Рузвельта Робертса единогласным решением судей.
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Классическая ситуация, когда проспект получает шанс ворваться в топ-15 дивизиона. Но напротив Клайна будет отнюдь не гейткипер, а Гамрот, который ещё грезит о возвращении в титульную гонку. И небезосновательно, ведь поляк зарекомендовал себя на высшем уровне, а последнее поражение потерпел в близком поединке раздельным решением.
Для Клайна же это будет радикальное повышение уровня оппозиции. Есть большие сомнения в том, что он сдюжит. Из явных преимуществ словака можно выделить разве что богатый ударный арсенал. Технически он более разнопланово действует в стойке, но стойкости и навыков Гамрота должно хватить для того, чтобы как минимум не уступить на верхнем этаже.
В борьбе же намечается преимущество поляка. Он умеет вязко, но агрессивно действовать в партере, тогда как Клайн в борьбе заметно уступает. Словаку остается уповать на хорошую защиту от тейкдаунов, но далеко не факт, что его функциональной подготовки хватит для систематического сдерживания Гамрота.
Резюмируя, видим смысл воспользоваться рабочими коэффициентами на победу поляка.
Турнир UFC on ESPN 68 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 1 июня, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Гамрот — Клайн стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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