Матеуш Гамрот — Людовит Клайн, 1 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическая ситуация, когда проспект получает шанс ворваться в топ-15 дивизиона. Но напротив Клайна будет отнюдь не гейткипер, а Гамрот, который ещё грезит о возвращении в титульную гонку. И небезосновательно, ведь поляк зарекомендовал себя на высшем уровне, а последнее поражение потерпел в близком поединке раздельным решением.

Для Клайна же это будет радикальное повышение уровня оппозиции. Есть большие сомнения в том, что он сдюжит. Из явных преимуществ словака можно выделить разве что богатый ударный арсенал. Технически он более разнопланово действует в стойке, но стойкости и навыков Гамрота должно хватить для того, чтобы как минимум не уступить на верхнем этаже.

В борьбе же намечается преимущество поляка. Он умеет вязко, но агрессивно действовать в партере, тогда как Клайн в борьбе заметно уступает. Словаку остается уповать на хорошую защиту от тейкдаунов, но далеко не факт, что его функциональной подготовки хватит для систематического сдерживания Гамрота.

Резюмируя, видим смысл воспользоваться рабочими коэффициентами на победу поляка.