Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов, 6 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Борец против ударника
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Главным событием юбилейного турнира ACA 200 станет титульный поединок в среднем весе (до 84,4 кг) между россиянами Магомедрасулом Гасановым и Альбертом Туменовым. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Статистика

Свернуть

Гасанов

 

Туменов

Россия

Страна

Россия

31

Возраст

34

24

Бои

31

22 (7 / 1 / 14)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (16 / 0 / 9)

2 (0 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

16 (0 / 2 / 4)

Чемпион (средний вес)

Место в рейтинге ACA

2 (полусредний вес)

180,5

Рост (см)

180,5

185

Размах рук (см)

184

Магомедрасул Гасанов

Свернуть

Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. В 2021-м стал чемпионом ACA в среднем весе, пять раз защитил пояс. Идет на серии из 17 побед. В последнем поединке в августе нокаутировал во втором раунде Дмитрия Арышева. На данный момент занимает второе место в рейтинге лучших бойцов ACA вне зависимости от весовой категории.

Альберт Туменов

Свернуть

Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности – балкарец. Старший брат бойца Биберта Туменова. В пятилетнем возрасте начал заниматься каратэ кёкусинкай, впоследствии освоил армейский рукопашный бой, бокс и боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2010 г. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где выиграл пять боев и уступил в трех. С 2017 г. выступает в ACB, выиграл пояс в полусреднем весе. После преобразования лиги в ACA стал первым чемпионом в этой же категории. Один раз защитил титул, после чего покинул организацию. В 2022 г. вернулся в ACA, вновь забрал пояс в полусреднем весе. В прошлом феврале уступил Абубакару Вагаеву, потерял титул и прервал серию из восьми побед. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Винисиуса Круза во втором раунде. Занимает десятое место в рейтинге лучших бойцов ACA вне зависимости от весовой категории.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ГасановаПобеда ТуменоваТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,165,201,991,77

Прогноз на бой

Свернуть

Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он регулярно демонстрирует качественную функциональную подготовку и на длинной дистанции почти не оставляет соперникам шансов. Действующий чемпион делает ставку на борьбу, что особенно актуально для предстоящего поединка. Дело в том, что Туменов – один из лучших ударников в российских ММА. На верхнем этаже он действует технично, вариативно и остро – рисковать Гасанову точно не стоит.

Впрочем, претендент прекрасно понимает, что его соперник захочет перевести бой в партер. Туменов будет всячески этого избегать, и высока вероятность того, что поединок начнется в осторожном стиле от обоих. Оппоненты наверняка постараются не форсировать события и аккуратно подобрать ключи друг к другу. В таких обстоятельствах ждем как минимум начало четвертого раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Гасанов – Туменов

Свернуть

Турнир АСА 200 стартует в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу, 6 февраля, в 15:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому главный бой Гасанов Туменов стоит ожидать около 22:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:30 мск.

Основной кард

  • Магомедрасул Гасанов (Россия) Альберт Туменов (Россия). Средний вес. Титульный бой;
  • Азамат Пшуков (Россия) – Анатолий Кондратьев (Россия). Наилегчайший вес. Титульный бой;
  • Али Багов (Россия) – Искандар Мамадалиев (Таджикистан). Полусредний вес;
  • Биберт Туменов (Россия) – Александр Грозин (Россия). Легкий вес;
  • Сайфуллах Джабраилов (Россия) – Алимардан Абдыкааров (Кыргызстан). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Артём Резников (Казахстан) – Юсуп-Хаджи Зубариев (Россия). Легкий вес;
  • Александр Маслов (Россия) – Карлос Фелипе (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Махарбек Каргинов (Россия) – Бехруз Зукуров (Таджикистан). Полулегкий вес;
  • Виталий Слипенко (Россия) – Асланбек Кодзаев (Россия). Полусредний вес;
  • Григор Матевосян (Армения) – Руслан Габараев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Руслан Шамилов (Россия) – Рене Пессоа (Бразилия). Средний вес;
  • Алексей Полпудников (Россия) – Расул Магомедов (Россия). Полусредний вес;
  • Курбан Тайгибов (Россия) – Саид Хатиев (Россия). Полулегкий вес;
  • Давлатманд Чупонов (Таджикистан) – Богдан Плутахин (Россия). Легкий вес;
  • Денис Смолдарев (Эстония) – Даниил Мацола (Россия). Тяжелый вес;
  • Умалат Исрапилов (Россия) – Ерасыл Шукатаев (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Шадид Абдурзаков (Россия) – Али Машрапов (Кыргызстан). Легкий вес.

