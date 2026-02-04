Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов, 6 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он регулярно демонстрирует качественную функциональную подготовку и на длинной дистанции почти не оставляет соперникам шансов. Действующий чемпион делает ставку на борьбу, что особенно актуально для предстоящего поединка. Дело в том, что Туменов – один из лучших ударников в российских ММА. На верхнем этаже он действует технично, вариативно и остро – рисковать Гасанову точно не стоит.

Впрочем, претендент прекрасно понимает, что его соперник захочет перевести бой в партер. Туменов будет всячески этого избегать, и высока вероятность того, что поединок начнется в осторожном стиле от обоих. Оппоненты наверняка постараются не форсировать события и аккуратно подобрать ключи друг к другу. В таких обстоятельствах ждем как минимум начало четвертого раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.