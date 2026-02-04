Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов, 6 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием юбилейного турнира ACA 200 станет титульный поединок в среднем весе (до 84,4 кг) между россиянами Магомедрасулом Гасановым и Альбертом Туменовым. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Гасанов
Туменов
Россия
Страна
Россия
31
Возраст
34
24
Бои
31
22 (7 / 1 / 14)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (16 / 0 / 9)
2 (0 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
16 (0 / 2 / 4)
Чемпион (средний вес)
Место в рейтинге ACA
2 (полусредний вес)
180,5
Рост (см)
180,5
185
Размах рук (см)
184
Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. В 2021-м стал чемпионом ACA в среднем весе, пять раз защитил пояс. Идет на серии из 17 побед. В последнем поединке в августе нокаутировал во втором раунде Дмитрия Арышева. На данный момент занимает второе место в рейтинге лучших бойцов ACA вне зависимости от весовой категории.
Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности – балкарец. Старший брат бойца Биберта Туменова. В пятилетнем возрасте начал заниматься каратэ кёкусинкай, впоследствии освоил армейский рукопашный бой, бокс и боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2010 г. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где выиграл пять боев и уступил в трех. С 2017 г. выступает в ACB, выиграл пояс в полусреднем весе. После преобразования лиги в ACA стал первым чемпионом в этой же категории. Один раз защитил титул, после чего покинул организацию. В 2022 г. вернулся в ACA, вновь забрал пояс в полусреднем весе. В прошлом феврале уступил Абубакару Вагаеву, потерял титул и прервал серию из восьми побед. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Винисиуса Круза во втором раунде. Занимает десятое место в рейтинге лучших бойцов ACA вне зависимости от весовой категории.
Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он регулярно демонстрирует качественную функциональную подготовку и на длинной дистанции почти не оставляет соперникам шансов. Действующий чемпион делает ставку на борьбу, что особенно актуально для предстоящего поединка. Дело в том, что Туменов – один из лучших ударников в российских ММА. На верхнем этаже он действует технично, вариативно и остро – рисковать Гасанову точно не стоит.
Впрочем, претендент прекрасно понимает, что его соперник захочет перевести бой в партер. Туменов будет всячески этого избегать, и высока вероятность того, что поединок начнется в осторожном стиле от обоих. Оппоненты наверняка постараются не форсировать события и аккуратно подобрать ключи друг к другу. В таких обстоятельствах ждем как минимум начало четвертого раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир АСА 200 стартует в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу, 6 февраля, в 15:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому главный бой Гасанов – Туменов стоит ожидать около 22:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:30 мск.