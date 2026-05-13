Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Коко Гауфф – Мирра Андреева, 12 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Обновлено:
Неудобная соперница для первой ракетки России
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Коко Гауфф
  • Мирра Андреева
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Мирра Андреева добралась уже до грунтового турнира WTA-1000 в Риме. На этой стадии она встретится с американкой Коко Гауфф. Сумеет ли первая ракетка России обыграть четвертый номер мирового рейтинга?

Дата / Время: 12.05.2026, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Тереза Валентова (Чехия) – 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Солана Сьерра (Аргентина) – 5:7, 6:0, 6:4
  • 4-й круг: Ива Йович (США, 16) – 5:7, 7:5, 6:2

Мирра Андреева (19 лет, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Антония Ружич (Хорватия) – 6:1, 6:0
  • 3-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 4:6, 6:0
  • 4-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 21) – 6:3, 6:3

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Сорана Кырстя (Румыния, 26) – Елена Остапенко (Латвия)

Коко Гауфф

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Майами, полуфинала в Дубае и четвертьфинала на Australian Open и в Штутгарте. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при восьми поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

Свернуть

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 29 побед при восьми поражениях. В Риме уже повторила лучший результат, ранее показанный в прошлом году.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча: три – на грунте, один – на харде. Во всех случаях побеждала Гауфф.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры не выделяют фаворитку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,88 на победу россиянки и 1,92 на успех американки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Три из четырех очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 1,92 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ГауффПобеда АндреевойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,921,881,881,92

Прогноз и ставка

Свернуть

Андреева очень стабильно проводит грунтовый сезон. Гауфф этим похвастаться не может, но россиянку она обыграла во всех трех встречах на этом покрытии. Да и в целом статистика очных противостояний пока односторонняя. Впрочем, это точно не значит, что американку стоит воспринимать фавориткой. 

Конкретно в Риме представительница США по сетке шла тяжелее. В двух последних матчах она одерживала волевые победы после проигранных первых сетов. В частности, барахлит подача, что отражается в большом количестве допущенных брейк-пойнтов. 

Резюмируя, видим Андрееву незначительной фавориткой. Но ставка на исход видится слишком рискованной в противостоянии двух настолько топовых теннисисток. Остановимся на более осторожном варианте с ТБ (19,5).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer232 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer232 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer232 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer232 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading