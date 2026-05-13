Коко Гауфф – Мирра Андреева, 12 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Андреева очень стабильно проводит грунтовый сезон. Гауфф этим похвастаться не может, но россиянку она обыграла во всех трех встречах на этом покрытии. Да и в целом статистика очных противостояний пока односторонняя. Впрочем, это точно не значит, что американку стоит воспринимать фавориткой.

Конкретно в Риме представительница США по сетке шла тяжелее. В двух последних матчах она одерживала волевые победы после проигранных первых сетов. В частности, барахлит подача, что отражается в большом количестве допущенных брейк-пойнтов.

Резюмируя, видим Андрееву незначительной фавориткой. Но ставка на исход видится слишком рискованной в противостоянии двух настолько топовых теннисисток. Остановимся на более осторожном варианте с ТБ (19,5).