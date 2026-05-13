Коко Гауфф – Мирра Андреева, 12 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Мирра Андреева добралась уже до грунтового турнира WTA-1000 в Риме. На этой стадии она встретится с американкой Коко Гауфф. Сумеет ли первая ракетка России обыграть четвертый номер мирового рейтинга?
Дата / Время: 12.05.2026, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Мирра Андреева (19 лет, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Сорана Кырстя (Румыния, 26) – Елена Остапенко (Латвия)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Майами, полуфинала в Дубае и четвертьфинала на Australian Open и в Штутгарте. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при восьми поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 29 побед при восьми поражениях. В Риме уже повторила лучший результат, ранее показанный в прошлом году.
Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча: три – на грунте, один – на харде. Во всех случаях побеждала Гауфф.
Букмекеры не выделяют фаворитку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,88 на победу россиянки и 1,92 на успех американки.
Три из четырех очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 1,92 на ТМ (21,5).
Андреева очень стабильно проводит грунтовый сезон. Гауфф этим похвастаться не может, но россиянку она обыграла во всех трех встречах на этом покрытии. Да и в целом статистика очных противостояний пока односторонняя. Впрочем, это точно не значит, что американку стоит воспринимать фавориткой.
Конкретно в Риме представительница США по сетке шла тяжелее. В двух последних матчах она одерживала волевые победы после проигранных первых сетов. В частности, барахлит подача, что отражается в большом количестве допущенных брейк-пойнтов.
Резюмируя, видим Андрееву незначительной фавориткой. Но ставка на исход видится слишком рискованной в противостоянии двух настолько топовых теннисисток. Остановимся на более осторожном варианте с ТБ (19,5).