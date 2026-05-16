Коко Гауфф – Элина Свитолина, 16 мая: прогноз на финал турнира в Риме

Изнуряющее комбо престижных грунтовых турниров в Мадриде и Риме подходит к концу, предваряющему скорое начало «Ролан Гаррос». В столице Италии и Гауфф, и Свитолина отдали немало сил, особенно в последних матчах с топовыми соперницами. В полуфинале американке было чуть легче, но зато у нее возникло больше проблем на ранних стадиях.

В общем, терпение пригодится обеим. Но Свитолина – амбассадор стойкости и выносливости. Функциональная готовность украинки всегда на высоте, что прекрасно сочетается с боевым характером. А опыт и вариативные навыки позволяют ей конкурировать с любыми соперницами и стилями.

В таких условиях статус Гауфф как фаворитки не кажется очевидным. Прежде всего американка уступает украинке ментально. У представительницы США регулярно случаются эмоциональные провалы, и порой они приводят к серьезным последствиям. Вдобавок у Свитолиной преимущество по личным встречам – обе в нынешнем сезона выиграла именно она.

Резюмируя, видим смысл воспользоваться коэффициентами на андердога. Аккуратный вариант – Ф2 (+4,5) по геймам.