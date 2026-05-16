Коко Гауфф – Элина Свитолина, 16 мая: прогноз на финал турнира в Риме

Кто заберет титул?
Александр Бокулёв
В финале грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретятся американка Коко Гауфф и украинка Элина Свитолина. Кто окажется сильнее и возьмет престижный титул?

Дата / Время: 16.05.2026, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Тереза Валентова (Чехия) – 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Солана Сьерра (Аргентина) – 5:7, 6:0, 6:4
  • 4-й круг: Ива Йович (США, 16) – 5:7, 7:5, 6:2
  • 1/4 финала: Мирра Андреева (Россия, 8) – 4:6, 6:2, 6:4
  • 1/2 финала: Сорана Кырстя (Румыния, 26) – 6:4, 6:3

Элина Свитолина (31 год, 10-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Ноэми Базилетти (Италия) – 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Хейли Баптист (США, 32) – 6:1, 6:2
  • 4-й круг: Никола Бартунькова (Чехия) – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 2:6, 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Ига Швёнтек (Польша, 4) – 6:4, 2:6, 6:2

Коко Гауфф

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Майами, полуфинала в Дубае и четвертьфинала на Australian Open и в Штутгарте. Всего в 2026 г. одержала 24 победы при восьми поражениях. На турнире в Риме повторила лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.

Элина Свитолина

Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взяла титул в Окленде, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошла до полуфинала, в Дубае – до финала. На грунте пробилась в полуфинал в Штутгарте. Всего в 2026 г. одержала 27 побед при семи поражениях. Турнир в Риме выигрывала в 2017 и 2018 гг., а в прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели пять официальных очных матча (все – на харде). Свитолина одержала три победы, Гауфф – две.

Ставки на исход

Букмекеры считают американку фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,62 на её победу и 2,28 на успех украинки.

Ставки на тоталы

Последний очный матч спортсменок продлился 33 гейма. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ГауффПобеда СвитолинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,622,281,762,04

Прогноз и ставка

Изнуряющее комбо престижных грунтовых турниров в Мадриде и Риме подходит к концу, предваряющему скорое начало «Ролан Гаррос». В столице Италии и Гауфф, и Свитолина отдали немало сил, особенно в последних матчах с топовыми соперницами. В полуфинале американке было чуть легче, но зато у нее возникло больше проблем на ранних стадиях.

В общем, терпение пригодится обеим. Но Свитолина – амбассадор стойкости и выносливости. Функциональная готовность украинки всегда на высоте, что прекрасно сочетается с боевым характером. А опыт и вариативные навыки позволяют ей конкурировать с любыми соперницами и стилями.

В таких условиях статус Гауфф как фаворитки не кажется очевидным. Прежде всего американка уступает украинке ментально. У представительницы США регулярно случаются эмоциональные провалы, и порой они приводят к серьезным последствиям. Вдобавок у Свитолиной преимущество по личным встречам – обе в нынешнем сезона выиграла именно она.

Резюмируя, видим смысл воспользоваться коэффициентами на андердога. Аккуратный вариант – Ф2 (+4,5) по геймам.

