Гент - Бетис, 13 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Если в испанской Примере «Бетис» набирает очки не очень активно, чем и объясняется его нахождение в нижней половины турнирной таблицы, то в Лиге конференций испанский клуб включен экспертами в тройку главных претендентов на трофей. Назвать пропастью разницу в классе соперников было бы преувеличением. По итогам матча судьба путевки в следующую стадию вряд ли разрешится окончательно. А первая встреча уйдет на осторожное знакомство, которое скорее всего не получится результативным. Делаем выбор в пользу ставки на осторожную игру, в которой не будет забито и трех голов.