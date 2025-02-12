Гент - Бетис, 13 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 13 февраля, будут сыграны первые стыковые матчи Лиги конференций. Многообещающим представляется противостояние «Гента» и «Бетиса», которые сразятся за путевку в 1/8 финала. Пути команд в еврокубках пересеклись впервые. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Гент» (Бельгия)
13.02.2025, Чт
23:00 МСК
«Бетис» (Испания)
|П1 - 3.75
Турнир: Лига конференций УЕФА, первый стыковой матч
Стадион: «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия)
Судья: Хорациу Фешник (Румыния)
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Последние пять игр «Гента»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Мехелен»
|3:3
|«Гент»
|Лига Жюпиле
|02.02.2025
|«Гент»
1:0
«Андерлехт»
Лига Жюпиле
|26.01.2025
|«Ауд-Хеверле»
|0:0
|«Гент»
|Лига Жюпиле
|17.01.2025
|«Гент»
1:1
«Шарлеруа»
Лига Жюпиле
|12.01.2025
|«Дендер»
0:0
«Гент»
Лига Жюпиле
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Сельта»
|3:2
|«Бетис»
|Примера
|02.02.2025
|«Бетис»
|2:2
|«Атлетик»
|Примера
|25.01.2025
|«Мальорка»
|0:1
|«Бетис»
|Примера
|18.01.2025
|«Бетис»
|1:3
|«Алавес»
|Примера
|15.01.2025
|«Барселона»
|5:1
|«Бетис»
|Кубок Испании
Если в испанской Примере «Бетис» набирает очки не очень активно, чем и объясняется его нахождение в нижней половины турнирной таблицы, то в Лиге конференций испанский клуб включен экспертами в тройку главных претендентов на трофей. Назвать пропастью разницу в классе соперников было бы преувеличением. По итогам матча судьба путевки в следующую стадию вряд ли разрешится окончательно. А первая встреча уйдет на осторожное знакомство, которое скорее всего не получится результативным. Делаем выбор в пользу ставки на осторожную игру, в которой не будет забито и трех голов.
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Найти трансляции можно на сайтах букмекеров и спортивных медиа.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Гент»: Торунарига (дисквалификация). Ванденберге, Ватанабэ (оба - травма)
«Бетис»: Карвалью, Сабали, Руибаль, Форнальс, Бельерин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Гент» - «Бетис»:
|Позиция
|«Гент»
|«Бетис»
|Позиция
|Вратарь
|33. Руф
|13. Адриан
|Вратарь
|Защитник
|13. Митрович
|3. Льоренте
|Защитник
|Защитник
|12. Гамбор
|6. Натан
|Защитник
|Защитник
|20. Араужу
|15. Перро
|Защитник
|Полузащитник
|3. Браун
|40. Ортис
|Защитник
|Полузащитник
|18. Самуаз
|4. Кардозо
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Кумс
|21. Рока
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Ито
|7. Антони
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Делорж
|22. Иско
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Ванзер
|36. Родригес
|Нападающий
|Нападающий
|11. Сонко
|11. Бакамбу
|Нападающий
|Главный тренер
|Воутер Вранкен
|Мануэль Пеллегрини
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (7.50) предлагают за ничью 1:1. Победа «Бетиса» со счетом 0:1 или 1:2 котируется за 8.50.
На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:
«Челси» - 1.65
«Фиорентина» - 6.00
«Бетис» - 10.00
Партнерский проект