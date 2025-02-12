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12 февраля 14:01ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Гент - Бетис, 13 февраля: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Один из фаворитов турнира сразится за путевку в 1/8 финала
Руслан Ипполитов

В четверг, 13 февраля, будут сыграны первые стыковые матчи Лиги конференций. Многообещающим представляется противостояние «Гента» и «Бетиса», которые сразятся за путевку в 1/8 финала. Пути команд в еврокубках пересеклись впервые. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Гент» (Бельгия)

13.02.2025, Чт

23:00 МСК

 «Бетис» (Испания)

П1 - 3.75

Х - 3.65

П2 - 1.95

Турнир: Лига конференций УЕФА, первый стыковой матч

Стадион: «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия)

Судья: Хорациу Фешник (Румыния)

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Форма команд

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Последние пять игр «Гента»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Мехелен»3:3«Гент»Лига Жюпиле
02.02.2025«Гент»

1:0

«Андерлехт»

Лига Жюпиле

26.01.2025«Ауд-Хеверле»0:0«Гент»Лига Жюпиле
17.01.2025«Гент»

1:1

«Шарлеруа»

Лига Жюпиле

12.01.2025«Дендер»

0:0

«Гент»

Лига Жюпиле

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Сельта»3:2«Бетис»Примера
02.02.2025«Бетис»2:2«Атлетик»Примера
25.01.2025«Мальорка»0:1«Бетис»Примера
18.01.2025«Бетис»1:3«Алавес»Примера
15.01.2025«Барселона»5:1«Бетис»Кубок Испании

Прогноз на матч

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Если в испанской Примере «Бетис» набирает очки не очень активно, чем и объясняется его нахождение в нижней половины турнирной таблицы, то в Лиге конференций испанский клуб включен экспертами в тройку главных претендентов на трофей. Назвать пропастью разницу в классе соперников было бы преувеличением. По итогам матча судьба путевки в следующую стадию вряд ли разрешится окончательно. А первая встреча уйдет на осторожное знакомство, которое скорее всего не получится результативным. Делаем выбор в пользу ставки на осторожную игру, в которой не будет забито и трех голов.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на сайтах букмекеров и спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Гент»: Торунарига (дисквалификация). Ванденберге, Ватанабэ (оба - травма)

«Бетис»: Карвалью, Сабали, Руибаль, Форнальс, Бельерин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Гент» - «Бетис»:

Позиция«Гент»«Бетис»Позиция
Вратарь33. Руф13. АдрианВратарь
Защитник13. Митрович3. ЛьорентеЗащитник
Защитник12. Гамбор6. НатанЗащитник
Защитник20. Араужу15. ПерроЗащитник
Полузащитник 3. Браун40. ОртисЗащитник
Полузащитник 18. Самуаз4. КардозоПолузащитник 
Полузащитник 24. Кумс21. РокаПолузащитник 
Полузащитник15. Ито7. АнтониПолузащитник
Полузащитник16. Делорж22. ИскоПолузащитник
Нападающий14. Ванзер36. РодригесНападающий
Нападающий11. Сонко11. БакамбуНападающий
Главный тренерВоутер ВранкенМануэль ПеллегриниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI предлагают довольно щедрый коэффициент на победу хозяев поля, на которых можно поставить за 3.80. На успех гостей ставки принимаются с кэфом 1.95. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Гент» - «Бетис»?

Самый скромный коэффициент (7.50) предлагают за ничью 1:1. Победа «Бетиса» со счетом 0:1 или 1:2 котируется за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Гент» - «Бетис»?

На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

Кто выиграет Лигу конференций?

Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:

«Челси» - 1.65

«Фиорентина» - 6.00

«Бетис» - 10.00

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