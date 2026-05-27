Германия — Финляндия, 31 мая: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Бундестим занимает седьмое место в рейтинге фаворитов ЧМ-2026 между Португалией и Нидерландами. Сборная Финляндии на Кубок мира не квалифицировалась, заняв только третье место в своей отборочной пятерке.

Немцы после трех поражений подряд в июне и сентябре 2025 года выиграли уже семь матчей. Три последние игры у них были «верховыми»: от трех до семи голов на две команды.

Из пяти предыдущих личных встреч команд четыре завершились вничью, но в целом перевес в паре у Германии более чем внушительный: 16 побед, шесть ничьих и только одно поражение.

Полагаем, что даже травма Нойера не помешает хозяевам сыграть на ноль в Майнце.