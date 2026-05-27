Германия — Финляндия, 31 мая: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Германия — Финляндия, 31 мая: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Травма Нойера не помешает немцам выиграть всухую?
В процессе подготовки к ЧМ-2026 сборная Германии проведет два контрольных матча. В первом из них немцы примут на своем поле команду Финляндии. Анализируем шансы сторон на успех, исходя из статистики личных встреч, актуальных трендов и котировок легальных букмекеров на игру.

Германия

Место в рейтинге ФИФА: 10

31.05.2026, Вс

21:45 МСК

Финляндия

Место в рейтинге ФИФА: 73

П1 - 1.15

Х - 9.15

П2 - 12.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «МЕВА Арена»   (Майнц, Германия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Германия166182-19
Финляндия161619-82

Последние пять игр сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2026Германия

2:1

Гана

Товарищеский матч

27.03.2026Швейцария

3:4

Германия

Товарищеский матч

17.11.2025Германия

6:0

Словакия

Отбор ЧМ-2026

14.11.2025Люксембург

0:2

Германия

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Северная Ирландия

0:1

Германия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2026Кабо-Верде

1:1, пен. 4:2

Финляндия

Серия ФИФА

27.03.2026Новая Зеландия

0:2

Финляндия

Серия ФИФА

17.11.2025Финляндия

4:0

Андорра

Товарищеский матч

14.11.2025Финляндия

0:1

Мальта

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Нидерланды

4:0

Финляндия

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Бундестим занимает седьмое место в рейтинге фаворитов ЧМ-2026 между Португалией и Нидерландами. Сборная Финляндии на Кубок мира не квалифицировалась, заняв только третье место в своей отборочной пятерке. 

Немцы после трех поражений подряд в июне и сентябре 2025 года выиграли уже семь матчей. Три последние игры у них были «верховыми»: от трех до семи голов на две команды.  

Из пяти предыдущих личных встреч команд четыре завершились вничью, но в целом перевес в паре у Германии более чем внушительный: 16 побед, шесть ничьих и только одно поражение.

Полагаем, что даже травма Нойера не помешает хозяевам сыграть на ноль в Майнце.

Трансляции

Посмотреть игру  можно на сервисе Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Состав сборной Германии на ЧМ-2026

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Бавария»).

Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Жонатан Та («Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл Юнайтед»).

Полузащитники: Паскаль Грос («Брайтон»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»), Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Леон Горецка («Бавария»), Ленарт Карл («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Ливерпуль»).

Нападающие: Кай Хаверц («Арсенал»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Лерой Зане («Галатасарай»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед»).

Коэффициенты букмекеров

Winline предлагает коэффициент 1.15 на победу немцев и почти в 10.5 раз выше на их соперника (12.00). Ничья в линии букмекера тоже котируется очень высоко - за 9.15.

