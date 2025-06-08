Германия — Франция, 8 июня: где смотреть матч за третье место Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Не такого финала ждала футбольная Германии от своих футболистов. Однако поражение в полуфинале от Португалии отправило немцев из Мюнхена в Штутгарт. Именно здесь в воскресенье днем пройдет матч за третье место. Выиграть Лигу наций и с четвертой попытки бундестим не смогла.

Французы в полуфинале устроили сногсшибательное голевое шоу на пару с испанцами, но больше в нем преуспел действующий обладатель трофея. Хотя при счете 5:4 парням де ла Фуэнте пришлось пережить несколько волнительных минут.

В малом финале мотивация сторон, скорее всего, будет несопоставима. Номинальные и фактические хозяева поля постараются напоследок порадовать свою публику, тогда как французские звезды уже мысленно должны быть в отпуске. Вряд ли бронза Лиги наций их способна воодушевить. При таком раскладе перспективным выглядит комбо от Winline - 1Х и тотал больше 2.5 за 2.33.