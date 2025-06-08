Германия — Франция, 8 июня: где смотреть матч за третье место Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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В четвертом розыгрыше Лиги наций УЕФА осталось провести всего два матча. В предпоследнем из них сборные Германии и Франции разыграют бронзовые медали. Анализируем шансы сторон на успех, исходя из статистики личных встреч, актуальных трендов и котировок легальных букмекеров.
Турнир: Лига наций УЕФА, матч за третье место
Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Германия
|11
|8
|15
|50-51
|Франция
|15
|8
|11
|51-50
Последние пять игр сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.06.2025
|Германия
1:2
Португалия
Лига наций
|23.03.2025
|Германия
3:3
Италия
Лига наций
|20.03.2025
|Италия
1:2
Германия
Лига наций
|19.11.2024
|Венгрия
1:1
Германия
Лига наций
|16.11.2024
|Германия
7:0
Босния и Герцеговина
Лига наций
Последние пять игр сборной Франции:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
05.06.2025
|Испания
5:4
Франция
Лига наций
23.03.2025
|Франция
2:0, пен. 5:4
Хорватия
Лига наций
20.03.2025
|Хорватия
2:0
Франция
Лига наций
17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
14.11.2024
|Франция
0:0
Израиль
Лига наций
Последние пять игр сборных Германии и Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.03.2021
|Франция
0:2
Германия
Товарищеский матч
|12.09.2023
|Германия
2:1
Франция
Товарищеский матч
|15.06.2021
|Франция
1:0
Германия
Евро-2020
|16.10.2018
|Франция
2:1
Германия
Лига наций
|06.09.2018
|Германия
0:0
Франция
Лига наций
Матч за третье место
08.06.2025. 16:00. Германия - Франция
Финал
08.06.2025. 21:45. Португалия - Испания
Не такого финала ждала футбольная Германии от своих футболистов. Однако поражение в полуфинале от Португалии отправило немцев из Мюнхена в Штутгарт. Именно здесь в воскресенье днем пройдет матч за третье место. Выиграть Лигу наций и с четвертой попытки бундестим не смогла.
Французы в полуфинале устроили сногсшибательное голевое шоу на пару с испанцами, но больше в нем преуспел действующий обладатель трофея. Хотя при счете 5:4 парням де ла Фуэнте пришлось пережить несколько волнительных минут.
В малом финале мотивация сторон, скорее всего, будет несопоставима. Номинальные и фактические хозяева поля постараются напоследок порадовать свою публику, тогда как французские звезды уже мысленно должны быть в отпуске. Вряд ли бронза Лиги наций их способна воодушевить. При таком раскладе перспективным выглядит комбо от Winline - 1Х и тотал больше 2.5 за 2.33.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
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|Графическая
|-
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|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
Германия: нет
Франция: нет
Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Янн Аурел Биссекк («Интер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Жонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Том Бишоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Робин Госенс («Унион»), Паскаль Грос («Боруссия» Дортмунд), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм Юнайтед»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).
Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Луак Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).
Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Winline предлагает близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.49 на Германию и 2.70 - на Францию. Ничья в конторе котируется за 3.75.
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В линии на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1 - за 6.20. Хотя в последний раз такой исход у немцев с французами встречался еще в 1968 году.
Официальные прямые трансляции на территории РФ можно смотреть через платформу Okko. Для этого нужна оформленная подписка.
Главный приз турнира разыграют сборные Испании и Португалии. Обе уже по разу первенствовали в этом турнире.