Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 июня 9:22ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Германия — Франция, 8 июня: где смотреть матч за третье место Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Хозяев турнира четырех довольствуются лишь утешительным финалом
Валентин Васильев

В четвертом розыгрыше Лиги наций УЕФА осталось провести всего два матча. В предпоследнем из них сборные Германии и Франции разыграют бронзовые медали. Анализируем шансы сторон на успех, исходя из статистики личных встреч, актуальных трендов и котировок легальных букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Германия

Место в рейтинге ФИФА: 10

08.06.2025, Вс

16:00 МСК

Франция

Место в рейтинге ФИФА: 3

П1 - 2.49

Х - 3.75

П2 - 2.70

Турнир: Лига наций УЕФА, матч за третье место

Стадион: «Штутгарт Арена»  (Штутгарт, Германия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Германия1181550-51
Франция1581151-50

Последние пять игр сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.06.2025Германия

1:2

Португалия

Лига наций

23.03.2025Германия

3:3

Италия

Лига наций

20.03.2025Италия

1:2

Германия

Лига наций

19.11.2024Венгрия

1:1

Германия

Лига наций

16.11.2024Германия

7:0

Босния и Герцеговина

Лига наций

Последние пять игр сборной Франции:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2025

Испания

5:4

Франция

Лига наций

23.03.2025

Франция

2:0, пен. 5:4

Хорватия

Лига наций

20.03.2025

Хорватия

2:0

Франция

Лига наций

17.11.2024

Италия

1:3

Франция

Лига наций

14.11.2024

Франция

0:0

Израиль

Лига наций

Последние пять игр сборных Германии и Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2021Франция

0:2

Германия

Товарищеский матч

12.09.2023Германия

2:1

Франция

Товарищеский матч

15.06.2021Франция

1:0

Германия

Евро-2020

16.10.2018Франция

2:1

Германия

Лига наций

06.09.2018Германия

0:0

Франция

Лига наций

Расписание матчей

Свернуть

Матч за третье место

08.06.2025.  16:00. Германия - Франция  

Финал

08.06.2025.  21:45. Португалия - Испания

Прогноз на матч

Свернуть

Не такого финала ждала футбольная Германии от своих футболистов. Однако поражение в полуфинале от Португалии отправило немцев из Мюнхена в Штутгарт. Именно здесь в воскресенье днем пройдет матч за третье место. Выиграть Лигу наций и с четвертой попытки бундестим не смогла. 

Французы в полуфинале устроили сногсшибательное голевое шоу на пару с испанцами, но больше в нем преуспел действующий обладатель трофея. Хотя при счете 5:4 парням де ла Фуэнте пришлось пережить несколько волнительных минут.   

В малом финале мотивация сторон, скорее всего, будет несопоставима. Номинальные и фактические хозяева поля постараются напоследок порадовать свою публику, тогда как французские звезды уже мысленно должны быть в отпуске. Вряд ли бронза Лиги наций их способна воодушевить. При таком раскладе перспективным выглядит комбо от Winline - 1Х и тотал больше 2.5 за 2.33.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Посмотреть оба воскресных финала можно на сервисе Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

Германия: нет

Франция: нет 

Сборная Германии

Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Янн Аурел Биссекк («Интер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Жонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Том Бишоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Робин Госенс («Унион»), Паскаль Грос («Боруссия» Дортмунд), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм Юнайтед»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

Сборная Франции

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Луак Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).

Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline предлагает близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.49 на Германию и 2.70 - на Францию. Ничья в конторе котируется за 3.75.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч Германия — Франция?

Свернуть

В линии на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1 - за 6.20. Хотя в последний раз такой исход у немцев с французами встречался еще в 1968 году. 

Где смотреть бесплатно матч Германия — Франция?

Свернуть

Официальные прямые трансляции на территории РФ можно смотреть через платформу Okko. Для этого нужна оформленная подписка.

Кто играет в финале Лиги наций?

Главный приз турнира разыграют сборные Испании и Португалии. Обе уже по разу первенствовали в этом турнире.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer28 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гарросhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_akcii_e027c20385.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 150 000 ₽
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос
Получить бонусПодробнее
bonus timer0 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer237 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer237 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer571 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer192 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных