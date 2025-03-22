Германия — Италия, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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В воскресенье, 23 марта, сборные Германии и Италии по футболу определят полуфиналиста Лиги наций УЕФА. Сумеют ли немцы остаться впереди и после ответной встречи?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Германия
Место в рейтинге ФИФА: 10
23.03.2025, Вс
22:45 МСК
Италия
Место в рейтинге ФИФА: 9
|П1 - 1.80
Турнир: Лига наций УЕФА, 1/4 финала, второй матч
Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)
Судьи: главный — Шимон Марциняк, ассистенты — Томаш Листкевич, Адам Купсик, резервный — Павел Рачковский. Все — Польша
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Германия
|10
|13
|15
|49-54
|Италия
|15
|13
|10
|54-49
Последние пять игр Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2025
|Италия
1:2
Германия
Лига наций
|19.11.2024
|Венгрия
1:1
Германия
Лига наций
|16.11.2024
|Германия
7:0
Босния и Герцеговина
Лига наций
|14.10.2024
|Германия
1:0
Нидерланды
Лига наций
|11.10.2024
|Босния и Герцеговина
1:2
Германия
Лига наций
Последние пять игр Италии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2025
|Италия
1:2
Германия
Лига наций
|17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
|14.11.2024
|Бельгия
0:1
Италия
Лига наций
|14.10.2024
|Италия
4:1
Израиль
Лига наций
|10.10.2024
|Италия
2:2
Бельгия
Лига наций
В первой встрече команд немцы проиграли первый тайм, но после перерыва забили дважды и добились волевой победы со счетом 2:1. В целом итальянцы уступили справедливо, однако показали конкурентный футбол и явно сохранили интригу перед ответным противостоянием.
Не в пользу гостей говорят кадровые потери, особенно в обороне. В прошлой встрече защита была далека от фирменного надежного стиля. Рискнем предположить, что в таких обстоятельствах итальянцы вновь не оставят свои ворота в неприкосновенности. Но и самой Скуадре адзурре отступать некуда и необходимо атаковать, поэтому ждем минимум один гол и от нее. Пробуем ставку на то, что обе забьют.
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Потери
Германия: нет
Италия: Калафьори, Камбьязо, Ретеги (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч Германия — Италия:
|Позиция
|Германия
|Италия
|Позиция
|Вратарь
|1. Бауман
|1. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|6. Киммих
|21. Бастони
|Защитник
|Защитник
|2. Рюдигер
|3. Гатти
|Защитник
|Защитник
|4. Та
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|Защитник
|22. Раум
|14. Ровелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Грос
|7. Политано
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Горецка
|18. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Зане
|8. Тонали
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мусиала
|19. Удоджи
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Амири
|10. Распадори
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кляйндинст
|9. Кин
|Нападающий
|Главный тренер
|Юлиан Нагельсман
|Лучано Спаллетти
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на победу сборной Италии. Вероятность такого исхода эксперты оценили котировкой 4.50. На выигрыш Германии там можно поставить за 1.80, на ничью — за 3.95.
После волевой победы немцев в первой встрече букмекеры считают их явными фаворитами ответного противостояния.
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Согласно турнирной сетке, лучшая команда из этого дуэта в полуфинале выходит на Португалию или Данию.
Партнерский проект