Германия — Италия, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

В первой встрече команд немцы проиграли первый тайм, но после перерыва забили дважды и добились волевой победы со счетом 2:1. В целом итальянцы уступили справедливо, однако показали конкурентный футбол и явно сохранили интригу перед ответным противостоянием.

Не в пользу гостей говорят кадровые потери, особенно в обороне. В прошлой встрече защита была далека от фирменного надежного стиля. Рискнем предположить, что в таких обстоятельствах итальянцы вновь не оставят свои ворота в неприкосновенности. Но и самой Скуадре адзурре отступать некуда и необходимо атаковать, поэтому ждем минимум один гол и от нее. Пробуем ставку на то, что обе забьют.