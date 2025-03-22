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22 марта 15:51ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Германия — Италия, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Вновь ждем обоюдные голы?
Александр Бокулёв

В воскресенье, 23 марта, сборные Германии и Италии по футболу определят полуфиналиста Лиги наций УЕФА. Сумеют ли немцы остаться впереди и после ответной встречи?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Германия

Место в рейтинге ФИФА: 10

23.03.2025, Вс

22:45 МСК

Италия

Место в рейтинге ФИФА: 9

П1 - 1.80

Х - 3.95

П2 - 4.50

Турнир: Лига наций УЕФА, 1/4 финала, второй матч

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

Судьи: главный Шимон Марциняк, ассистенты Томаш Листкевич, Адам Купсик, резервный Павел Рачковский. Все — Польша

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Германия10131549-54
Италия15131054-49

Последние пять игр Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025Италия

1:2

Германия

Лига наций

19.11.2024Венгрия

1:1

Германия

Лига наций

16.11.2024Германия

7:0

Босния и Герцеговина

Лига наций

14.10.2024Германия

1:0

Нидерланды

Лига наций

11.10.2024Босния и Герцеговина

1:2

Германия

Лига наций

Последние пять игр Италии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025Италия

1:2

Германия

Лига наций

17.11.2024Италия

1:3

Франция

Лига наций

14.11.2024Бельгия

0:1

Италия

Лига наций

14.10.2024Италия

4:1

Израиль

Лига наций

10.10.2024Италия

2:2

Бельгия

Лига наций

Прогноз на матч

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В первой встрече команд немцы проиграли первый тайм, но после перерыва забили дважды и добились волевой победы со счетом 2:1. В целом итальянцы уступили справедливо, однако показали конкурентный футбол и явно сохранили интригу перед ответным противостоянием.

Не в пользу гостей говорят кадровые потери, особенно в обороне. В прошлой встрече защита была далека от фирменного надежного стиля. Рискнем предположить, что в таких обстоятельствах итальянцы вновь не оставят свои ворота в неприкосновенности. Но и самой Скуадре адзурре отступать некуда и необходимо атаковать, поэтому ждем минимум один гол и от нее. Пробуем ставку на то, что обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Легальным вещателем Лиги наций УЕФА в России является сервис Okko. Там доступны прямые трансляции матчей, а также их записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
FONBETГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Германия: нет

Италия: Калафьори, Камбьязо, Ретеги (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч Германия — Италия:

ПозицияГерманияИталияПозиция
Вратарь1. Бауман1. ДоннаруммаВратарь
Защитник6. Киммих21. БастониЗащитник
Защитник2. Рюдигер3. ГаттиЗащитник
Защитник4. Та22. Ди ЛоренцоЗащитник
Защитник22. Раум14. РовеллаПолузащитник
Полузащитник 5. Грос7. ПолитаноПолузащитник 
Полузащитник 8. Горецка18. БареллаПолузащитник 
Полузащитник19. Зане8. ТоналиПолузащитник
Нападающий10. Мусиала19. УдоджиПолузащитник
Нападающий11. Амири10. РаспадориНападающий
Нападающий9. Кляйндинст9. КинНападающий
Главный тренерЮлиан НагельсманЛучано СпаллеттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на победу сборной Италии. Вероятность такого исхода эксперты оценили котировкой 4.50. На выигрыш Германии там можно поставить за 1.80, на ничью за 3.95.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Германия Италия?

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После волевой победы немцев в первой встрече букмекеры считают их явными фаворитами ответного противостояния.

Где смотреть бесплатно матч Германия — Италия?

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Легальные прямые видеотрансляции доступны только на сервисе Okko, но потребуется подписка.

С кем сыграет победитель пары Германия — Италия?

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Согласно турнирной сетке, лучшая команда из этого дуэта в полуфинале выходит на Португалию или Данию.

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