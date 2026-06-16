Евгений Гончаров – Хадис Ибрагимов, 19 июня: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

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В пятницу, 19 июня, в Омске пройдет турнир ACA 204. Соглавным событием вечера станет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120 кг) между россиянами Евгением Гончаровым и Хадисом Ибрагимовым. Кто окажется сильнее?
Шлеменко
Дипчиков
|Россия
Страна
Болгария
|42
Возраст
42
|88
Бои
37
|68 (36/ 12 / 20)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (20 / 1 / 3)
|18 (3 / 6 / 9)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
12 (4 / 5 / 3)
|1
Ничьи
0
|1
Без результата
1
|–
Место в рейтинге среднего дивизиона ACA
8
|180
Рост (см)
185
|180
Размах рук (см)
187
В 17-летнем возрасте начал заниматься рукопашным боем, впоследствии освоил другие единоборства. Выступал на соревнованиях по кикбоксингу, универсальному бою, вольной борьбе, боксу. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 г. В 2018-м выиграл пояс AFC в тяжелом весе, в 2019-м стал первым чемпионом ACA в этой категории. Потерял титул в первой же защите, уступив Мухамаду Вахаеву. В марте 2023 г. вернул себе пояс ACA в тяжелом весе. В прошлом году освободил титул и приостановил карьеру. Идет на серии из семи побед. В последнем поединке в августе 2024 г. одолел Адама Богатырева единогласным решением судей.
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Двукратный чемпион Европы по боевому самбо. В профессиональных MMA выступает с 2017 г. В 2018-м стал чемпионом M-1 Global в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене проиграл все четыре боя и был уволен. Затем стал чемпионом поп-ММА-лиги Hardcore FC в тяжелом весе и дважды защитил пояс. В декабре 2024 г. забрал пояс «Нашего Дела» в супертяжелом весе. После этого потерпел одно поражение, но вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в апреле дебютировал в ACA и нокаутировал Даниила Мацолу в первом раунде.
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Гончаров возвращается после череды травм, приостановки карьеры и простоя длительностью почти два года. При таких вводных вряд ли стоит ждать его лучшую версию в клетке. Но соперник вполне подходящий для продолжения победной серии. Ибрагимов хронически испытывает проблемы с топовыми оппонентами, коим является и Гончаров.
Бывший чемпион ACA лучше функционально и достаточно универсален, чтобы завладеть преимуществом и в стойке, и в борьбе. Он прекрасно понимает нокаутирующую угрозу от Ибрагимова и вряд ли будет форсировать события. Для Гончарова важно раздергивать и выматывать соперника, сохраняя концентрацию. Полагаем, в таком режиме опытный россиянин добудет победу, но минимум до второго раунда спортсмены доберутся. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.
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Турнир АСА 204 стартует в Омске на «G-Drive Arena» в пятницу, 19 июня, в 13:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 18:00 мск, поэтому соглавный бой Гончаров – Ибрагимов стоит ожидать не ранее 19:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». Эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 18:40.
Основной кард
Прелимы