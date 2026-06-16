Евгений Гончаров – Хадис Ибрагимов, 19 июня: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Гончаров возвращается после череды травм, приостановки карьеры и простоя длительностью почти два года. При таких вводных вряд ли стоит ждать его лучшую версию в клетке. Но соперник вполне подходящий для продолжения победной серии. Ибрагимов хронически испытывает проблемы с топовыми оппонентами, коим является и Гончаров.

Бывший чемпион ACA лучше функционально и достаточно универсален, чтобы завладеть преимуществом и в стойке, и в борьбе. Он прекрасно понимает нокаутирующую угрозу от Ибрагимова и вряд ли будет форсировать события. Для Гончарова важно раздергивать и выматывать соперника, сохраняя концентрацию. Полагаем, в таком режиме опытный россиянин добудет победу, но минимум до второго раунда спортсмены доберутся. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.