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ГлавнаяПрогнозыЕвгений Гончаров – Хадис Ибрагимов, 19 июня: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Евгений Гончаров – Хадис Ибрагимов, 19 июня: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Обновлено:
Бывший чемпион возвращается после паузы в карьере
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Евгений Гончаров
  • Хадис Ибрагимов
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Гончаров – Ибрагимов

В пятницу, 19 июня, в Омске пройдет турнир ACA 204. Соглавным событием вечера станет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120 кг) между россиянами Евгением Гончаровым и Хадисом Ибрагимовым. Кто окажется сильнее?

Статистика

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Шлеменко

 

Дипчиков

Россия

Страна

Болгария

42

Возраст

42

88

Бои

37

68 (36/ 12 / 20)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

24 (20 / 1 / 3)

18 (3 / 6 / 9)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

12 (4 / 5 / 3)

1

Ничьи

0

1

Без результата

1

Место в рейтинге среднего дивизиона ACA

8

180

Рост (см)

185

180

Размах рук (см)

187

Евгений Гончаров

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В 17-летнем возрасте начал заниматься рукопашным боем, впоследствии освоил другие единоборства. Выступал на соревнованиях по кикбоксингу, универсальному бою, вольной борьбе, боксу. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 г. В 2018-м выиграл пояс AFC в тяжелом весе, в 2019-м стал первым чемпионом ACA в этой категории. Потерял титул в первой же защите, уступив Мухамаду Вахаеву. В марте 2023 г. вернул себе пояс ACA в тяжелом весе. В прошлом году освободил титул и приостановил карьеру. Идет на серии из семи побед. В последнем поединке в августе 2024 г. одолел Адама Богатырева единогласным решением судей.

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Хадис Ибрагимов

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Двукратный чемпион Европы по боевому самбо. В профессиональных MMA выступает с 2017 г. В 2018-м стал чемпионом M-1 Global в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене проиграл все четыре боя и был уволен. Затем стал чемпионом поп-ММА-лиги Hardcore FC в тяжелом весе и дважды защитил пояс. В декабре 2024 г. забрал пояс «Нашего Дела» в супертяжелом весе. После этого потерпел одно поражение, но вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в апреле дебютировал в ACA и нокаутировал Даниила Мацолу в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГончароваПобеда ИбрагимоваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,333,332,301,55

Прогноз на бой

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Гончаров возвращается после череды травм, приостановки карьеры и простоя длительностью почти два года. При таких вводных вряд ли стоит ждать его лучшую версию в клетке. Но соперник вполне подходящий для продолжения победной серии. Ибрагимов хронически испытывает проблемы с топовыми оппонентами, коим является и Гончаров.

Бывший чемпион ACA лучше функционально и достаточно универсален, чтобы завладеть преимуществом и в стойке, и в борьбе. Он прекрасно понимает нокаутирующую угрозу от Ибрагимова и вряд ли будет форсировать события. Для Гончарова важно раздергивать и выматывать соперника, сохраняя концентрацию. Полагаем, в таком режиме опытный россиянин добудет победу, но минимум до второго раунда спортсмены доберутся. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Гончаров – Ибрагимов

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Турнир АСА 204 стартует в Омске на «G-Drive Arena» в пятницу, 19 июня, в 13:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 18:00 мск, поэтому соглавный бой Гончаров – Ибрагимов стоит ожидать не ранее 19:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». Эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 18:40.

Основной кард

Прелимы

  • Глеб Хабибуллин (Россия) – Александр Грозин (Россия). Полулегкий вес;
  • Александр Матмуратов (Россия) – Магомед Сулумов (Россия). Легкий вес;
  • Сулим Баталов (Россия) – Леонардо Силва (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Марк Хульм (ЮАР) – Артём Фролов (Россия). Средний вес;
  • Шамиль Абдулаев (Россия) – Руслан Габараев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Оганес Восканян (Армения) – Николай Алексахин (Россия). Полусредний вес;
  • Александр Трескин (Россия) – Дэнис Силва (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Нашхо Галаев (Россия) – Висенте Варгас (Перу). Полулегкий вес;
  • Владислав Янковский (Беларусь) – Владимир Васильев (Россия). Средний вес;
  • Эльдар Мунапов (Россия) – Вячеслав Свищев (Россия). Легчайший вес;
  • Рустам Асуев (Россия) – Валерий Дашкевич (Россия). Легкий вес;
  • Ахмед Магомедов (Россия) – Тамерлан Темиров (Россия). Легкий вес;
  • Альберт Мисиков (Россия) – Шарапудин Магомедов (Россия). Легчайший вес.

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