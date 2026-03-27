Алекса Грассо – Мэйси Барбер, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В феврале 2021 г. Грассо победила Барбер единогласным решением судей. С тех пор мексиканка успела побывать чемпионкой UFC и потерять пояс, а американка вышла на серию из семи выигранных поединков. Теперь их реванш – один из ключевых боев в титульной гонке. И букмекеры считают представительницу США явной фавориткой, с чем сложно согласиться.

Да, у Барбер есть преимущество в габаритах, что вызывает периодические проблемы с весогонкой. Она умело использует физическую мощь, при этом с опытом стала биться более рационально и обдуманно. Но американка всё же делает ставку на прессинг и интенсивную работу. Справиться с этим можно, прежде всего, через высокий бойцовский интеллект и вариативную технику, с чем у Грассо всё в порядке.

Мексиканка умна, универсальна и ментально устойчива. Серия из двух поражений не должна смущать – их нанесли легендарная Шевченко и главная претендентка на пояс в лице Силвы. Конечно, Грассо была далеко от лучшей версии себя в этих боях, но она точно в состоянии провести работу над ошибками и вернуться сильнее не на словах, а на деле.

Полагаем, такого преимущества, как рисуют букмекеры своими котировками, у Барбер не будет. Ожидаем довольно конкурентное противостояние на все три раунда. На двоих у спортсменок лишь одно досрочное поражение, а чрезмерно рисковать на данном этапе карьеры они вряд ли намерены. Для повышения коэффициента заиграем пари на единогласное решение судей.