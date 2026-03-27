Алекса Грассо – Мэйси Барбер, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Соглавным событием ближайшего турнира UFC будет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между мексиканкой Алексой Грассо и американкой Мэйси Барбер. Чем завершится реванш спустя пять лет?
Грассо
Барбер
|Мексика
Страна
США
|32
Возраст
27
|22
Бои
17
|16 (4 / 2 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (6 / 2 / 7)
|5 (0 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
|1
Ничьи
0
|3
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
5
|165
Рост (см)
165
|167,5
Размах рук (см)
165
|95
Размах ног (см)
96,5
Владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, с 2012 г. выступает в профессиональных MMA. Несколько лет билась в крупнейшем женском промоушене Invicta FC, после чего выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В ведущей лиге мира потерпела три поражения при двух победах, вследствие чего поднялась из минимального в наилегчайший вес. В новой категории выиграла четыре боя подряд и получила титульный шанс. В марте 2023 г. победила Валентину Шевченко болевым приемом и забрала чемпионский пояс. Сохранила титул благодаря ничьей в реванше. В трилогии проиграла и потеряла пояс. В последнем поединке в мае уступила Наталье Силве единогласным решением судей. На данный момент занимает девятое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Обладательница черного пояса второго дана по карате и пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. В 2018-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграла 10 раз и уступила дважды. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем поединке в декабре одолела Карин Силву единогласным решением судей. Занимает 15-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
В феврале 2021 г. Грассо победила Барбер единогласным решением судей. С тех пор мексиканка успела побывать чемпионкой UFC и потерять пояс, а американка вышла на серию из семи выигранных поединков. Теперь их реванш – один из ключевых боев в титульной гонке. И букмекеры считают представительницу США явной фавориткой, с чем сложно согласиться.
Да, у Барбер есть преимущество в габаритах, что вызывает периодические проблемы с весогонкой. Она умело использует физическую мощь, при этом с опытом стала биться более рационально и обдуманно. Но американка всё же делает ставку на прессинг и интенсивную работу. Справиться с этим можно, прежде всего, через высокий бойцовский интеллект и вариативную технику, с чем у Грассо всё в порядке.
Мексиканка умна, универсальна и ментально устойчива. Серия из двух поражений не должна смущать – их нанесли легендарная Шевченко и главная претендентка на пояс в лице Силвы. Конечно, Грассо была далеко от лучшей версии себя в этих боях, но она точно в состоянии провести работу над ошибками и вернуться сильнее не на словах, а на деле.
Полагаем, такого преимущества, как рисуют букмекеры своими котировками, у Барбер не будет. Ожидаем довольно конкурентное противостояние на все три раунда. На двоих у спортсменок лишь одно досрочное поражение, а чрезмерно рисковать на данном этапе карьеры они вряд ли намерены. Для повышения коэффициента заиграем пари на единогласное решение судей.
Турнир UFC Fight Night 271 пройдет на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в полночь с 28 на 29 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой Грассо – Барбер стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
