Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Алекса Грассо – Мэйси Барбер, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Пять лет назад мексиканка победила американку
Александр Бокулёв
Соглавным событием ближайшего турнира UFC будет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между мексиканкой Алексой Грассо и американкой Мэйси Барбер. Чем завершится реванш спустя пять лет?

Статистика

Свернуть

Грассо

 

Барбер

Мексика

Страна

США

32

Возраст

27

22

Бои

17

16 (4 / 2 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (6 / 2 / 7)

5 (0 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

1

Ничьи

0

3

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

5

165

Рост (см)

165

167,5

Размах рук (см)

165

95

Размах ног (см)

96,5

Алекса Грассо

Свернуть

Владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, с 2012 г. выступает в профессиональных MMA. Несколько лет билась в крупнейшем женском промоушене Invicta FC, после чего выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В ведущей лиге мира потерпела три поражения при двух победах, вследствие чего поднялась из минимального в наилегчайший вес. В новой категории выиграла четыре боя подряд и получила титульный шанс. В марте 2023 г. победила Валентину Шевченко болевым приемом и забрала чемпионский пояс. Сохранила титул благодаря ничьей в реванше. В трилогии проиграла и потеряла пояс. В последнем поединке в мае уступила Наталье Силве единогласным решением судей. На данный момент занимает девятое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Мэйси Барбер

Свернуть

Обладательница черного пояса второго дана по карате и пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. В 2018-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграла 10 раз и уступила дважды. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем поединке в декабре одолела Карин Силву единогласным решением судей. Занимает 15-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ГрассоПобеда БарберТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,451,584,901,16

Прогноз на бой

Свернуть

В феврале 2021 г. Грассо победила Барбер единогласным решением судей. С тех пор мексиканка успела побывать чемпионкой UFC и потерять пояс, а американка вышла на серию из семи выигранных поединков. Теперь их реванш – один из ключевых боев в титульной гонке. И букмекеры считают представительницу США явной фавориткой, с чем сложно согласиться.

Да, у Барбер есть преимущество в габаритах, что вызывает периодические проблемы с весогонкой. Она умело использует физическую мощь, при этом с опытом стала биться более рационально и обдуманно. Но американка всё же делает ставку на прессинг и интенсивную работу. Справиться с этим можно, прежде всего, через высокий бойцовский интеллект и вариативную технику, с чем у Грассо всё в порядке.

Мексиканка умна, универсальна и ментально устойчива. Серия из двух поражений не должна смущать – их нанесли легендарная Шевченко и главная претендентка на пояс в лице Силвы. Конечно, Грассо была далеко от лучшей версии себя в этих боях, но она точно в состоянии провести работу над ошибками и вернуться сильнее не на словах, а на деле.

Полагаем, такого преимущества, как рисуют букмекеры своими котировками, у Барбер не будет. Ожидаем довольно конкурентное противостояние на все три раунда. На двоих у спортсменок лишь одно досрочное поражение, а чрезмерно рисковать на данном этапе карьеры они вряд ли намерены. Для повышения коэффициента заиграем пари на единогласное решение судей.

Полный кард, где смотреть бой Грассо – Барбер II

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 271 пройдет на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в полночь с 28 на 29 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой Грассо – Барбер стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Исраэль Адесанья (Нигерия) Джо Пайфер (США). Средний вес;
  • Алекса Грассо (Мексика) Мэйси Барбер (США). Женский наилегчайший вес;
  • Майкл Кьеза (США) – Нико Прайс (США). Полусредний вес;
  • Джулиан Эроса (США) – Леррайан Дуглас (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мансур Абдул-Малик (США) – Юсри Белгаруи (Нидерланды). Средний вес;
  • Терренс Маккинни (США) – Кайл Нельсон (Канада). Легкий вес;

Прелимы

  • Игнасио Бахамондес (Чили) – Тофик Мусаев (Азербайджан). Легкий вес;
  • Чейс Хупер (США) – Лэнс Гибсон-младший (Канада). Легкий вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) – Тайрелл Форчун (США). Тяжелый вес;
  • Кейси О'Нилл (Австралия) – Габриэлла Фернандес (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) – Бруно Лопес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Рики Симон (США) – Эдриен Янез (США). Легчайший вес;
  • Алексия Таинара (Бразилия) – Бруна Брасил (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Кан Джи Зу (Китай) – Марсио Барбоза (Бразилия). Полулегкий вес.

