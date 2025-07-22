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21 июля 12:46ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Кентен Алис — Александр Ковачевич, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

Первая встреча соперников в турнирах АТР
Руслан Ипполитов

22 июля в первом раунде мужского одиночного турнира в Вашингтоне категории АТР 500 сыграют Кентен Алис и Александр Ковачевич. Это первая встреча французского и американского теннисистов на подобном уровне. Оцениваем шансы соперников и ищем заманчивые коэффициенты в букмекерских линиях.

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Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Кентен Алис (28 лет, 71-я ракетка мира, Франция)

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Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2014 в парном разряде. Побед на турнирах АТР не одерживал. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 46. 

В текущем сезоне в 27 матчах одержал 11 побед и потерпел 16 поражений. Полуфиналист турнира в Дубае (хард). 

На Уимблдоне вылетел в первом круге и в одиночном, и в парном разрядах. На «Ролан Гаррос» добрался до третьего раунда, в котором уступил 10-й ракетке турнира - Хольгеру Руне. На Australian Open во втором круге уступил соотечественнику Артюру Фису.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Ковачевич (26 лет, 66-я ракетка мира, США)

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Полуфиналист Открытого чемпионата США-2024 в миксте. Профессионал с 2021 года. Лучшее место в рейтинге за карьеру - 72. На турнирах АТР в финалах не побеждал.

В 2025 году выиграл 9 и проиграл 12 матчей. Финалист турниров в Монпелье (хард) и Лос-Кабосе (хард). Четвертьфиналист турнира в Хьюстоне (грунт).

Ну Уимблдоне вылетел в первом круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть барьер второго раунда. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первый матч в истории очного противостояния француза и американца.

Ставки на исход

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Аналитики PARI не выделяют фаворита в предстоящем матче, предлагая примерно равные коэффициенты за победу каждого из соперников. На француза можно поставить за 1,83. Сыгравшая ставка на проход дальше Ковачевича будет рассчитана по кэфу 1.98.

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 24 геймов (ТБ 23.5) оценена кэфом 1.93. ТМ 23.5, котируются за 1.87.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Алис

Победа Ковачевича

ТБ (23.5)

ТМ (23.5)

PARI

1.83

1.98

1.93

1.87

Прогноз и ставка

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Ковачевич на прошлой неделе добрался до финала турнира в Лос-Кабосе в полуфинале которого обыграл россиянина Андрея Рублева. В титульном матче американец не смог переиграть представляющего Канаду Дениса Шаповалова. Сам факт выхода в финал - уже достижение, а поражение добавит Кентену спортивной злости.

Алис тоже играл на мексиканском турнире на минувшей неделе, но зачехлил ракетку уже по итогам второго раунда плей-офф. Непреодолимым препятствием для француза в Лос-Кабосе стал аргентинец Хуан Пабло Фикович. Тот самый, которого в четвертьфинале разгромил Ковачевич. В спорте подобные сравнительные формулы не работают, но сравнить потенциал француза и американца по игре с одним и тем же соперником за пару дней возможность все же была. Ставим на успех американца с любым итоговым счетом.   

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