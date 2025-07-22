Кентен Алис — Александр Ковачевич, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

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22 июля в первом раунде мужского одиночного турнира в Вашингтоне категории АТР 500 сыграют Кентен Алис и Александр Ковачевич. Это первая встреча французского и американского теннисистов на подобном уровне. Оцениваем шансы соперников и ищем заманчивые коэффициенты в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2014 в парном разряде. Побед на турнирах АТР не одерживал. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 46.
В текущем сезоне в 27 матчах одержал 11 побед и потерпел 16 поражений. Полуфиналист турнира в Дубае (хард).
На Уимблдоне вылетел в первом круге и в одиночном, и в парном разрядах. На «Ролан Гаррос» добрался до третьего раунда, в котором уступил 10-й ракетке турнира - Хольгеру Руне. На Australian Open во втором круге уступил соотечественнику Артюру Фису.
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Полуфиналист Открытого чемпионата США-2024 в миксте. Профессионал с 2021 года. Лучшее место в рейтинге за карьеру - 72. На турнирах АТР в финалах не побеждал.
В 2025 году выиграл 9 и проиграл 12 матчей. Финалист турниров в Монпелье (хард) и Лос-Кабосе (хард). Четвертьфиналист турнира в Хьюстоне (грунт).
Ну Уимблдоне вылетел в первом круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть барьер второго раунда.
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Это будет первый матч в истории очного противостояния француза и американца.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 24 геймов (ТБ 23.5) оценена кэфом 1.93. ТМ 23.5, котируются за 1.87.
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Ковачевич на прошлой неделе добрался до финала турнира в Лос-Кабосе в полуфинале которого обыграл россиянина Андрея Рублева. В титульном матче американец не смог переиграть представляющего Канаду Дениса Шаповалова. Сам факт выхода в финал - уже достижение, а поражение добавит Кентену спортивной злости.
Алис тоже играл на мексиканском турнире на минувшей неделе, но зачехлил ракетку уже по итогам второго раунда плей-офф. Непреодолимым препятствием для француза в Лос-Кабосе стал аргентинец Хуан Пабло Фикович. Тот самый, которого в четвертьфинале разгромил Ковачевич. В спорте подобные сравнительные формулы не работают, но сравнить потенциал француза и американца по игре с одним и тем же соперником за пару дней возможность все же была. Ставим на успех американца с любым итоговым счетом.