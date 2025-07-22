Кентен Алис — Александр Ковачевич, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

22 июля в первом раунде мужского одиночного турнира в Вашингтоне категории АТР 500 сыграют Кентен Алис и Александр Ковачевич. Это первая встреча французского и американского теннисистов на подобном уровне. Оцениваем шансы соперников и ищем заманчивые коэффициенты в букмекерских линиях.

Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.