Хайденхайм — Бавария, 19 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Для «Баварии» вылет из Лиги чемпионов стал болезненным ударом. Команда Венсана Компани не смогла справиться с классным «Интером», хотя была близка на последних секундах ответной встречи в Милане к тому чтобы перевести матч в овертайм. Теперь мюнхенцы могут сосредоточиться на национальных турнирах. Вернее, на одном, ведь из кубка Германии «Бавария» тоже давно выбыла.

В том, что баварцы оформят очередное чемпионство нет сомнений ни у болельщиков, ни у букмекеров. А ближайшего соперника по Бундеслиге немецкий гранд по идее должен выносить со свистом. Примечательно, что во всех четырех матчах между «Баварией» и «Хайденхама» играла ставка ТБ 4.5, а всего соперники совместными усилиями забили 26 мячей. И заслуга в этом принадлежит не только «красно-синим». Ни одного разгрома в этих играх не случилось, а «Хайденхайм» даже имеет в активе одну победу.

Есть все основания полагать, что и в этот раз зрители увидят довольно результативный футбол. Делаем выбор, конечно, в пользу победы «Баварии», добавив общую результативность не меньше четырех голов.