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17 апреля 17:12ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Хайденхайм — Бавария, 19 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Злые мюнхенцы оторвутся на аутсайдере Бундеслиги?
Руслан Ипполитов

В субботу, 19 апреля, в рамках 29-го тура чемпионата Германии по футболу «Бывария» сыграет на выезде с «Хайденхаймом». Гранд из Мюнхена не смог пройти в четвертьфинале Лиги чемпионов миланский «Интер», а попасть под горячую руку команды Венсана Компани теперь рискует балансирующий на грани вылета аутсайдер Бундеслиги. Стоит ли ждать разгрома хозяев «Фойт-Арены»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Хайденхайм» (Хайденхайм-на-Бренце) 

19.04.2024, Сб

16:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен) 

П1 - 9.60

Х - 6.40

П2 - 1.28

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Турнир:  Бундеслига, 30-й тур

Стадион:  «Фойт-Арена» (Хайденхайм, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Хайденхайм» 10311-15
«Бавария»30115-11

Последние пять матчей «Хайденхайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Айнтрахт»

3:0

 «Хайденхайм» 

Бундеслига

05.04.2025 «Хайденхайм» 

0:1

«Байер»

Бундеслига

29.03.2025«Вольфсбург»

0:1

«Хайденхайм» 

Бундеслига

16.03.2025 «Хайденхайм» 

3:1

«Хольштайн»

Бундеслига

09.03.2025«Хоффенхайм»

1:1

 «Хайденхайм» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Интер»

2:2

«Бавария»

Лига чемпионов

12.04.2025«Бавария»

2:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

04.04.2025«Аугсбург»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

29.03.2025«Бавария»

3:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

Матчи «Хайденхайма» и «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2024

«Бавария»

4:2

 «Хайденхайм» 

Бундеслига

06.04.2024«Бавария»

3:2

 «Хайденхайм» 

Бундеслига

11.11.2023

 «Хайденхайм» 

4:2

«Бавария»

Бундеслига

03.04.2019

«Бавария»

5:4

 «Хайденхайм» 

Кубок Германии

Турнирное положение

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Перед 30-м туром «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге. «Хайденхайм» занимает 16-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария29216283-2969
2. Байер29189263-3463
3. Айнтрахт29156858-4251
4. Лейпциг29139747-3748
5. Майнц29137946-3446
6. Фрайбург291361040-4545
7. Боруссия М291351146-4344
8. Боруссия Д291261154-4542
9. Вердер291261147-5442
10. Аугсбург29119933-4042
11. Штутгарт291171152-4640
12. Вольфсбург291081151-4538
13. Унион29971326-4034
14. Хоффенхайм29791336-5230
15. Санкт-Паули29851625-3529
16. Хайденхайм29641932-5622
17. Бохум29551929-6120
18. Хольштайн29461940-7018

Прогноз на матч

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Для «Баварии» вылет из Лиги чемпионов стал болезненным ударом. Команда Венсана Компани не смогла справиться с классным «Интером», хотя была близка на последних секундах ответной встречи в Милане к тому чтобы перевести матч в овертайм. Теперь мюнхенцы могут сосредоточиться на национальных турнирах. Вернее, на одном, ведь из кубка Германии «Бавария» тоже давно выбыла.

В том, что баварцы оформят очередное чемпионство нет сомнений ни у болельщиков, ни у букмекеров. А ближайшего соперника по Бундеслиге немецкий гранд по идее должен выносить со свистом. Примечательно, что во всех четырех матчах между «Баварией» и «Хайденхама» играла ставка ТБ 4.5, а всего соперники совместными усилиями забили 26 мячей. И заслуга в этом принадлежит не только «красно-синим». Ни одного разгрома в этих играх не случилось, а «Хайденхайм» даже имеет в активе одну победу.

Есть все основания полагать, что и в этот раз зрители увидят довольно результативный футбол. Делаем выбор, конечно, в пользу победы «Баварии», добавив общую результативность не меньше четырех голов.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгарте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Хайденхайм»: Хонсак, Зивзивадзе (оба - травма)

«Бавария»: Юпамекано, Дэвис, Бухман, Нойер, Ито, Мусиала (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Хайденхайм» - «Бавария»:

Позиция«Хайденхайм»

«Бавария»

Позиция

Вратарь1. Мюллер

26. Ульрайх

Вратарь

Защитник2. Буш

27. Лаймер

Защитник

Защитник6. Майнка

15. Дайер

Защитник

Полуащитник4. Зирслебен

3. Джэ

Защитник

Полузащитник23. Траоре

22. Герейру

Полузащитник

Полузащитник5. Гимбер

6. Киммих

Полузащитник

Полузащитник 13. Кретциг

8. Горецка

Полузащитник 

Полузащитник 39. Дорш

25. Мюллер

Полузащитник

Полузащитник3. Шеппнер

17. Олисе

Полузащитник

Нападающий21. Бек

10. Зане

Полузащитник

Нападающий18. Пирингер

9. Кейн

Нападающий

Главный тренерФранк Шмидт

Венсан Компани

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекер умножит на космические 9.40 номинал сыгравшей ставки на победу «Хайденхайма». За победу гостей предложен весьма скромный коэффициент 1.28. Заключить пари на ничью можно за 6.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Хайденхайм» - «Бавария»?

Если судить по котировкам, то наиболее вероятным исходом является победа гостей 0:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.40

Где бесплатно смотреть матч «Хайденхайм» - «Бавария»?

Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на порталах некоторых букмекерских контор. 

Будет ли много голов в матче «Хайденхайм» - «Бавария»?

Аналитики полагают, что в этой встрече будет забито не меньше трех мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.39. ТМ 3.5 - 1.78. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.73.

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