Хайденхайм — Бавария, 19 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 19 апреля, в рамках 29-го тура чемпионата Германии по футболу «Бывария» сыграет на выезде с «Хайденхаймом». Гранд из Мюнхена не смог пройти в четвертьфинале Лиги чемпионов миланский «Интер», а попасть под горячую руку команды Венсана Компани теперь рискует балансирующий на грани вылета аутсайдер Бундеслиги. Стоит ли ждать разгрома хозяев «Фойт-Арены»?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Хайденхайм» (Хайденхайм-на-Бренце)
19.04.2024, Сб
16:30 МСК
«Бавария» (Мюнхен)
|П1 - 9.60
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Турнир: Бундеслига, 30-й тур
Стадион: «Фойт-Арена» (Хайденхайм, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Хайденхайм»
|1
|0
|3
|11-15
|«Бавария»
|3
|0
|1
|15-11
Последние пять матчей «Хайденхайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Айнтрахт»
3:0
«Хайденхайм»
Бундеслига
|05.04.2025
|«Хайденхайм»
0:1
«Байер»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Вольфсбург»
0:1
«Хайденхайм»
Бундеслига
|16.03.2025
|«Хайденхайм»
3:1
«Хольштайн»
Бундеслига
|09.03.2025
|«Хоффенхайм»
1:1
«Хайденхайм»
Бундеслига
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Интер»
2:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Бавария»
2:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
|04.04.2025
|«Аугсбург»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Бавария»
3:2
«Санкт-Паули»
Бундеслига
Матчи «Хайденхайма» и «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.12.2024
«Бавария»
4:2
«Хайденхайм»
Бундеслига
|06.04.2024
|«Бавария»
3:2
«Хайденхайм»
Бундеслига
11.11.2023
«Хайденхайм»
4:2
«Бавария»
Бундеслига
03.04.2019
«Бавария»
5:4
«Хайденхайм»
Кубок Германии
Перед 30-м туром «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге. «Хайденхайм» занимает 16-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|29
|21
|6
|2
|83-29
|69
|2. Байер
|29
|18
|9
|2
|63-34
|63
|3. Айнтрахт
|29
|15
|6
|8
|58-42
|51
|4. Лейпциг
|29
|13
|9
|7
|47-37
|48
|5. Майнц
|29
|13
|7
|9
|46-34
|46
|6. Фрайбург
|29
|13
|6
|10
|40-45
|45
|7. Боруссия М
|29
|13
|5
|11
|46-43
|44
|8. Боруссия Д
|29
|12
|6
|11
|54-45
|42
|9. Вердер
|29
|12
|6
|11
|47-54
|42
|10. Аугсбург
|29
|11
|9
|9
|33-40
|42
|11. Штутгарт
|29
|11
|7
|11
|52-46
|40
|12. Вольфсбург
|29
|10
|8
|11
|51-45
|38
|13. Унион
|29
|9
|7
|13
|26-40
|34
|14. Хоффенхайм
|29
|7
|9
|13
|36-52
|30
|15. Санкт-Паули
|29
|8
|5
|16
|25-35
|29
|16. Хайденхайм
|29
|6
|4
|19
|32-56
|22
|17. Бохум
|29
|5
|5
|19
|29-61
|20
|18. Хольштайн
|29
|4
|6
|19
|40-70
|18
Для «Баварии» вылет из Лиги чемпионов стал болезненным ударом. Команда Венсана Компани не смогла справиться с классным «Интером», хотя была близка на последних секундах ответной встречи в Милане к тому чтобы перевести матч в овертайм. Теперь мюнхенцы могут сосредоточиться на национальных турнирах. Вернее, на одном, ведь из кубка Германии «Бавария» тоже давно выбыла.
В том, что баварцы оформят очередное чемпионство нет сомнений ни у болельщиков, ни у букмекеров. А ближайшего соперника по Бундеслиге немецкий гранд по идее должен выносить со свистом. Примечательно, что во всех четырех матчах между «Баварией» и «Хайденхама» играла ставка ТБ 4.5, а всего соперники совместными усилиями забили 26 мячей. И заслуга в этом принадлежит не только «красно-синим». Ни одного разгрома в этих играх не случилось, а «Хайденхайм» даже имеет в активе одну победу.
Есть все основания полагать, что и в этот раз зрители увидят довольно результативный футбол. Делаем выбор, конечно, в пользу победы «Баварии», добавив общую результативность не меньше четырех голов.
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Потери
«Хайденхайм»: Хонсак, Зивзивадзе (оба - травма)
«Бавария»: Юпамекано, Дэвис, Бухман, Нойер, Ито, Мусиала (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Хайденхайм» - «Бавария»:
|Позиция
|«Хайденхайм»
«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|1. Мюллер
26. Ульрайх
Вратарь
|Защитник
|2. Буш
27. Лаймер
Защитник
|Защитник
|6. Майнка
15. Дайер
Защитник
|Полуащитник
|4. Зирслебен
3. Джэ
Защитник
|Полузащитник
|23. Траоре
22. Герейру
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Гимбер
6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|13. Кретциг
8. Горецка
Полузащитник
|Полузащитник
|39. Дорш
25. Мюллер
Полузащитник
|Полузащитник
|3. Шеппнер
17. Олисе
Полузащитник
|Нападающий
|21. Бек
10. Зане
Полузащитник
|Нападающий
|18. Пирингер
9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Франк Шмидт
Венсан Компани
Главный тренер
Если судить по котировкам, то наиболее вероятным исходом является победа гостей 0:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.40.
Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на порталах некоторых букмекерских контор.
Аналитики полагают, что в этой встрече будет забито не меньше трех мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.39. ТМ 3.5 - 1.78. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.73.
Партнерский проект