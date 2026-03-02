Макс Холлоуэй – Чарльз Оливейра, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Крупный турнир UFC 326 возглавит поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Максом Холлоуэм и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Представитель США будет защищать символический пояс BMF – «главного мерзавца». Чем завершится реванш спустя почти 11 лет после их первого боя, который быстро завершился из-за травмы Оливейры?
Холлоуэй
Оливейра
|США
Страна
Бразилия
|34
Возраст
36
|35
Бои
48
|27 (12 / 2 / 13)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
36 (10 / 22 / 4)
|8 (1 / 1 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
11 (5 / 4 / 2)
|0
Без результата
1
|4
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
3
|180,5
Рост (см)
178
|175
Размах рук (см)
188
|106,5
Размах ног (см)
104
В 15 лет начал заниматься кикбоксингом, позднее освоил бразильское джиу-джитсу (коричневый пос). В профессиональных MMA выступает с 2010-го, в UFC – с 2012-го. В 2016-м завоевал временный пояс промоушена в полулегком весе, в 2017-м объединил его с регулярным титулом. Также бился за временный пояс в легкой категории, но уступил Дастину Порье. Титул в полулегком весе защитил трижды, после чего проиграл его Александру Волкановски в 2019 г. В 2020-м и 2022-м соперники бились ещё дважды, Холлоуэй вновь уступал решением судей. Затем американец вышел на серию из трех побед. В апреле 2024 г. нокаутировал Джастина Гэтжи за секунду до финального гонга и забрал символический пояс BMF. В октябре того же года уступил Илии Топурии в бою за титул в полулегком весе нокаутом в третьем раунде. В последнем поединке в июле единогласным решением судей одолел Порье в реванше.
На данный момент Холлоуэй удерживает рекорды полулегкого дивизиона UFC по числу побед (20), финишей (11) и нокаутов (9). Также у него лучшие показатели в истории промоушена по количеству выброшенных (3907) и значимых (3655) ударов. Кроме того, американец занимает второе место по суммарному времени, проведенному в октагоне UFC (8 часов 27 минут 43 секунды).
В 12 лет начал заниматься бразильским джиу-джитсу, обладатель черного пояса третьего дана в этом виде спорта. Позднее перешел в MMA, на профессиональном уровне выступает с 2008 г. С 2010-го бьется в UFC, за это время установил рекорды промоушена по числу финишей (21) и побед сабмишенами (17). Несколько лет выступал в полулегком весе, но в 2017 г. вернулся в легкую категорию.
После ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова завоевал вакантный пояс UFC в этом дивизионе в 2021-м, победив Майкла Чендлера. Защитил титул в бою с Дастином Порье, но лишился его из-за проваленной весогонки перед победным поединком с Джастином Гэтжи. Впоследствии еще дважды бился за пояс и проиграл Исламу Махачеву и Илии Топурии. В последнем поединке в сентябре победил Матеуша Гамрота болевым приемом во втором раунде.
Противостояние опытнейших спортсменов, настоящих легенд UFC. Всем прекрасно знакомы их козыри. Холлоуэй – один из лучших боксеров лиги. Оливейра – топовый джитсер и маэстро сабмишенов. Их противостояние вполне можно назвать битвой стихий, и явные шансы на победу есть у каждого.
Почему же букмекеры считают фаворитом американца? Пожалуй, в первую очередь из-за того, что его защита в партере лучше, чем оборона бразильца в стойке. На верхнем этаже Оливейра порой работает чересчур открыто, регулярно пропуская удары. А с возрастом и полученным уроном его челюсть крепче не становится.
Вполне вероятно, что Холлоуэй постарается удерживать соперника в стойке и не лезть в партер, даже если Оливейра окажется потрясен. У американца есть все опции для того, чтобы если не нокаутировать оппонента, то разгромить его на верхнем этаже по очкам. Вопрос, насколько успешны будут попытки тейкдаунов от бразильца, а также насколько осторожен он будет в стойке.
Резюмируя, согласимся с тем, что на бумаге Холлоуэй выглядит фаворитом. Но ставка на его победу не кажется самым очевидным вариантом, ведь Оливейра способен соорудить результативный сабмишен из ниоткуда. Рискнем остановиться на линии с тоталами. Полагаем, четырех из пяти раундов спортсменам хватит для того, чтобы воспользоваться шансами на досрочную победу. За это время либо Холлоуэй разобьет и нокаутирует Оливейру, либо бразилец в своей стихии найдет тот самый сабмишен. Соответствующий коэффициент появится у букмекеров ближе к бою.
Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Холлоуэй – Оливейра стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
