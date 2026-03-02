Макс Холлоуэй – Чарльз Оливейра, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Противостояние опытнейших спортсменов, настоящих легенд UFC. Всем прекрасно знакомы их козыри. Холлоуэй – один из лучших боксеров лиги. Оливейра – топовый джитсер и маэстро сабмишенов. Их противостояние вполне можно назвать битвой стихий, и явные шансы на победу есть у каждого.

Почему же букмекеры считают фаворитом американца? Пожалуй, в первую очередь из-за того, что его защита в партере лучше, чем оборона бразильца в стойке. На верхнем этаже Оливейра порой работает чересчур открыто, регулярно пропуская удары. А с возрастом и полученным уроном его челюсть крепче не становится.

Вполне вероятно, что Холлоуэй постарается удерживать соперника в стойке и не лезть в партер, даже если Оливейра окажется потрясен. У американца есть все опции для того, чтобы если не нокаутировать оппонента, то разгромить его на верхнем этаже по очкам. Вопрос, насколько успешны будут попытки тейкдаунов от бразильца, а также насколько осторожен он будет в стойке.

Резюмируя, согласимся с тем, что на бумаге Холлоуэй выглядит фаворитом. Но ставка на его победу не кажется самым очевидным вариантом, ведь Оливейра способен соорудить результативный сабмишен из ниоткуда. Рискнем остановиться на линии с тоталами. Полагаем, четырех из пяти раундов спортсменам хватит для того, чтобы воспользоваться шансами на досрочную победу. За это время либо Холлоуэй разобьет и нокаутирует Оливейру, либо бразилец в своей стихии найдет тот самый сабмишен. Соответствующий коэффициент появится у букмекеров ближе к бою.