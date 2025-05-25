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24 мая 8:42ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Хуберт Хуркач — Новак Джокович, 24 мая: прогноз на финал турнира в Женеве

Сотый титул для серба?
Александр Бокулёв

В финале грунтового турнира ATP 250 в швейцарской Женеве встретятся поляк Хуберт Хуркач и серб Новак Джокович. Сумеет ли бывший лидер мирового рейтинга наконец-то взять сотый титул в карьере?

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Дата / Время: 24.05.2025, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб Женевы, Центральный корт (Женева, Швейцария)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Хуберт Хуркач (28 лет, 31-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Артур Казо (Франция) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:1
  • 1/4 финала: Тейлор Фритц (США, 1) — 6:3, 7:6 (7:5)
  • 1/2 финала: Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4

Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Маттео Арнальди (Италия, 8) — 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1

Хуберт Хуркач

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Победитель восьми турниров ATP, в том числе одного грунтового. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Роттердаме и четвертьфинала в Риме, на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в 2025 году одержал 14 побед при девяти поражениях. В турнире в Женеве участвует впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович

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Бывшая первая ракетка мира, обладатель 99 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 15 побед при семи поражениях. В турнире в Женеве ранее выступал только в прошлом сезоне, когда дошел до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели семь официальных очных матчей: три — на харде, по две — на грунте и траве. Во всех случаях побеждал Джокович.

Ставки на исход

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Букмекеры считают серба фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,34 на его победу и 3,40 на успех поляка.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (22,5) и 1,91 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ХуркачаПобеда ДжоковичаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE3,401,341,811,91

Прогноз и ставка

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Безусловно, Джокович грезит о новых победах на турнирах Большого шлема, но понятно, что сотый титул ему проще взять на соревнованиях вроде тех, что принимает Женева. Серб стремится достигнуть этой отметки, однако сейчас ему необходимо иметь в виду и скорый старт на «Ролан Гаррос». Теоретически Джокович может найти баланс между некоторой экономией сил и выступлением на классе, но это ещё один повод рассмотреть ставку на верховой тотал.

Из других причин — прекрасная первая подача Хуркача. Джокович обычно не упирается на приеме, если гейм быстро уходит, поэтому каждый сет может получиться продолжительным. Да и поляк явно мотивирован шансом взять титул, которых у него в последнее время всё меньше. 

Ну, и наконец статистика личных встреч — не меньше 19 геймов. Ждем, что в финале в Женеве минимум десять геймов будет сыграно уже в первом сете.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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