Хуберт Хуркач — Новак Джокович, 24 мая: прогноз на финал турнира в Женеве

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В финале грунтового турнира ATP 250 в швейцарской Женеве встретятся поляк Хуберт Хуркач и серб Новак Джокович. Сумеет ли бывший лидер мирового рейтинга наконец-то взять сотый титул в карьере?
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Дата / Время: 24.05.2025, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: Теннисный клуб Женевы, Центральный корт (Женева, Швейцария)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Хуберт Хуркач (28 лет, 31-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель восьми турниров ATP, в том числе одного грунтового. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Роттердаме и четвертьфинала в Риме, на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в 2025 году одержал 14 побед при девяти поражениях. В турнире в Женеве участвует впервые.
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Бывшая первая ракетка мира, обладатель 99 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 15 побед при семи поражениях. В турнире в Женеве ранее выступал только в прошлом сезоне, когда дошел до полуфинала.
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Соперники провели семь официальных очных матчей: три — на харде, по две — на грунте и траве. Во всех случаях побеждал Джокович.
Букмекеры считают серба фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,34 на его победу и 3,40 на успех поляка.
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Все очные матчи спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (22,5) и 1,91 на ТМ (22,5).
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Безусловно, Джокович грезит о новых победах на турнирах Большого шлема, но понятно, что сотый титул ему проще взять на соревнованиях вроде тех, что принимает Женева. Серб стремится достигнуть этой отметки, однако сейчас ему необходимо иметь в виду и скорый старт на «Ролан Гаррос». Теоретически Джокович может найти баланс между некоторой экономией сил и выступлением на классе, но это ещё один повод рассмотреть ставку на верховой тотал.
Из других причин — прекрасная первая подача Хуркача. Джокович обычно не упирается на приеме, если гейм быстро уходит, поэтому каждый сет может получиться продолжительным. Да и поляк явно мотивирован шансом взять титул, которых у него в последнее время всё меньше.
Ну, и наконец статистика личных встреч — не меньше 19 геймов. Ждем, что в финале в Женеве минимум десять геймов будет сыграно уже в первом сете.
Партнерский проект