Хуберт Хуркач — Новак Джокович, 24 мая: прогноз на финал турнира в Женеве

Безусловно, Джокович грезит о новых победах на турнирах Большого шлема, но понятно, что сотый титул ему проще взять на соревнованиях вроде тех, что принимает Женева. Серб стремится достигнуть этой отметки, однако сейчас ему необходимо иметь в виду и скорый старт на «Ролан Гаррос». Теоретически Джокович может найти баланс между некоторой экономией сил и выступлением на классе, но это ещё один повод рассмотреть ставку на верховой тотал.

Из других причин — прекрасная первая подача Хуркача. Джокович обычно не упирается на приеме, если гейм быстро уходит, поэтому каждый сет может получиться продолжительным. Да и поляк явно мотивирован шансом взять титул, которых у него в последнее время всё меньше.

Ну, и наконец статистика личных встреч — не меньше 19 геймов. Ждем, что в финале в Женеве минимум десять геймов будет сыграно уже в первом сете.