Исландия - Украина, 10 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

В любой отборочной группе, где присутствует сборная Франции, остальным командам по умолчанию уготована борьба за второе-третье места. Старт квалификации в квартете D это лишний раз подтвердил. Фаворит со старта рванул вперед и, скорее всего, досрочно решит задачу выход в финальную стадию Кубка мира. А пропуск в плей-офф разыграют сборные Исландии и Украины. Первое их столкновение состоится в пятницу в Рейкьявике.

Изначально шансы украинцев на второе место считались более предпочтительными. В их пользу говорили и 40 с лишним позиций преимущества в рейтинге ФИФА, и объективно более классный подбор исполнителей. Карты подопечным Сергея Реброва спутала внеплановая ничья в Азербайджане. Заминка на старте (всего одно очко из шести возможных) вынуждает желто-синих играть только на победу в Исландии. У хозяев пространства для маневра больше - в стратегическом плане их вполне устроит и ничья.

Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Мы же обратим на один общий тренд для команд. За последние 10 матчей и те, и другие по семь раз играли на «обе забьют». Этот вариант и выберем в качестве прогноза.