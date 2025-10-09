Ведомости
Исландия - Украина, 10 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

В этом цикле украинцы еще не побеждали
Валентин Васильев

Сборная Украины неудачно стартовала в отборочном цикле ЧМ-2026 по футболу. В пятницу, 10 октября, она предпримет третью попытку победить. Но сделать это будет крайне непросто. Изучаем расклады аналитиков букмекерских компаний перед игрой в Рейкьявике.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Исландия

Место в рейтинге ФИФА: 74

10.10.2025, Пт

21:45 МСК

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 28

П1 - 3.00

Х - 3.25

П2 - 2.40

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 3-й тур

Стадион:  «Лаугардалсвеллур»   (Рейкьявик, Исландия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Исландия1225-5
Украина2215-5

Последние пять матчей сборной Исландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.09.2025Франция

2:1

Исландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Исландия

5:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Северная Ирландия

1:0

Исландия

Товарищеский матч

06.06.2025Шотландия

1:3

Исландия

Товарищеский матч

23.03.2025Исландия

1:3

Косово

Лига наций

Последние пять матчей сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.09.2025Азербайджан

1:1

Украина

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Украина

0:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Новая Зеландия

1:2

Украина

Товарищеский матч

07.06.2025Канада

4:2

Украина

Товарищеский матч

23.03.2025Бельгия

3:0

Украина

Лига наций

Место в турнирной таблице

Свернуть

После двух туров исландцы набрали три очка, украинцы - на два меньше.

КомандыИВНПМО
1. Франция22004-16
2. Исландия21016-23
3. Украина20111-31
4. Азербайджан20111-61

Прогноз на матч

Свернуть

В любой отборочной группе, где присутствует сборная Франции, остальным командам по умолчанию уготована борьба за второе-третье места. Старт квалификации в квартете D это лишний раз подтвердил. Фаворит со старта рванул вперед и, скорее всего, досрочно решит задачу выход в финальную стадию Кубка мира. А пропуск в плей-офф разыграют сборные Исландии и Украины. Первое их столкновение состоится в пятницу в Рейкьявике.

Изначально шансы украинцев на второе место считались более предпочтительными. В их пользу говорили и 40 с лишним позиций преимущества в рейтинге ФИФА, и объективно более классный подбор исполнителей. Карты подопечным Сергея Реброва спутала внеплановая ничья в Азербайджане. Заминка на старте (всего одно очко из шести возможных) вынуждает желто-синих играть только на победу в Исландии. У хозяев пространства для маневра больше - в стратегическом плане их вполне устроит и ничья.

Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Мы же обратим на один общий тренд для команд. За последние 10 матчей и те, и другие по семь раз играли на «обе забьют». Этот вариант и выберем в качестве прогноза.

Бонусы на матч

Составы команд

Свернуть

Сборная Исландии

Вратари: Элиас-Рафн Олафссон («Мидтьюлланн», Дания), Гакон Вальдимарссон («Брентфорд», Англия), Антон Эйнарссон («Брейдаблик»).

Защитники: Логи Томассон («Самсунспор», Турция), Даниэль Гретарссон («Сеннерюске», Дания), Сверрир Ингасон («Панатинаикос», Греция), Виктор Пальссон («Горсенс», Дания).

Полузащитники: Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Бьярки Бьярнасон («Венеция», Италия), Хисли Тордарсон («Лех», Польша), Исак Йоханнессон («Кёльн», Германия), Андри Бальдурссон («Касымпаша», Турция), Стефан Юрдарсон («Престон», Англия), Кристиан Глинссон («Фиорентина», Италия), Торир Хельгасон («Лечче», Италия), Гакон Гаральдссон («Лилль», Франция), Йон Торстейнссон («Герта», Германия), Микаэль Эллертссон («Дженоа», Италия), Микаэль Андерсон («Юргорден», Швеция).

Нападающие: Бриньоульфюр Виллумссон («Гронинген», Нидерланды), Севар Магнуссон («Бранн», Норвегия), Андри Гудьонсен («Блэкберн», Англия), Даниэль Гудьонсен («Мальме», Швеция), Альберт Гудмундссон («Дженоа», Италия).

Главный тренер: Арнар Гюннлейгссон.

Сборная Украины

Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Георгий Бущан («Полесье»).

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Илья Забарный («ПСЖ», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Богдан Михайличенко («Полесье»).

Полузащитники: Георгий Судаков («Бенфика», Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Артем Бондаренко («Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Аннглия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко (все — «Динамо»).

Нападающие: Артем Довбик («Рома», Италия), Владислав Ванат («Жирона», Испания).

Главный тренер: Сергей Ребров.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI выплатит в трехкратном размере выигрыш по удачной ставке на победу Исландии. Коэффициент на победу украинцев ниже, но тоже высокий - 2.40. Ничья в прематче котируется за 3.25.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Исландия - Украина?

Аналитики ждут конкурентную борьбу, в которой небольшое предпочтение отдают гостям.

С каким счетом завершится матч Исландия - Украина?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1. Этот вариант котируется в PARI за 7.00.

Где бесплатно смотреть матч Исландия - Украина?

Игра в Рейкьявике стоит в программной сетке сервиса Okko.

