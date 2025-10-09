Исландия - Украина, 10 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Украины неудачно стартовала в отборочном цикле ЧМ-2026 по футболу. В пятницу, 10 октября, она предпримет третью попытку победить. Но сделать это будет крайне непросто. Изучаем расклады аналитиков букмекерских компаний перед игрой в Рейкьявике.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 3-й тур
Стадион: «Лаугардалсвеллур» (Рейкьявик, Исландия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Исландия
|1
|2
|2
|5-5
|Украина
|2
|2
|1
|5-5
Последние пять матчей сборной Исландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Франция
2:1
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Исландия
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Северная Ирландия
1:0
Исландия
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Шотландия
1:3
Исландия
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Исландия
1:3
Косово
Лига наций
Последние пять матчей сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Азербайджан
1:1
Украина
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Украина
0:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Новая Зеландия
1:2
Украина
Товарищеский матч
|07.06.2025
|Канада
4:2
Украина
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Бельгия
3:0
Украина
Лига наций
После двух туров исландцы набрали три очка, украинцы - на два меньше.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2. Исландия
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|3. Украина
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|4. Азербайджан
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
В любой отборочной группе, где присутствует сборная Франции, остальным командам по умолчанию уготована борьба за второе-третье места. Старт квалификации в квартете D это лишний раз подтвердил. Фаворит со старта рванул вперед и, скорее всего, досрочно решит задачу выход в финальную стадию Кубка мира. А пропуск в плей-офф разыграют сборные Исландии и Украины. Первое их столкновение состоится в пятницу в Рейкьявике.
Изначально шансы украинцев на второе место считались более предпочтительными. В их пользу говорили и 40 с лишним позиций преимущества в рейтинге ФИФА, и объективно более классный подбор исполнителей. Карты подопечным Сергея Реброва спутала внеплановая ничья в Азербайджане. Заминка на старте (всего одно очко из шести возможных) вынуждает желто-синих играть только на победу в Исландии. У хозяев пространства для маневра больше - в стратегическом плане их вполне устроит и ничья.
Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Мы же обратим на один общий тренд для команд. За последние 10 матчей и те, и другие по семь раз играли на «обе забьют». Этот вариант и выберем в качестве прогноза.
Эксклюзивными правами на показ матчей Кубка мира по футболу на территории РФ владеет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Элиас-Рафн Олафссон («Мидтьюлланн», Дания), Гакон Вальдимарссон («Брентфорд», Англия), Антон Эйнарссон («Брейдаблик»).
Защитники: Логи Томассон («Самсунспор», Турция), Даниэль Гретарссон («Сеннерюске», Дания), Сверрир Ингасон («Панатинаикос», Греция), Виктор Пальссон («Горсенс», Дания).
Полузащитники: Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Бьярки Бьярнасон («Венеция», Италия), Хисли Тордарсон («Лех», Польша), Исак Йоханнессон («Кёльн», Германия), Андри Бальдурссон («Касымпаша», Турция), Стефан Юрдарсон («Престон», Англия), Кристиан Глинссон («Фиорентина», Италия), Торир Хельгасон («Лечче», Италия), Гакон Гаральдссон («Лилль», Франция), Йон Торстейнссон («Герта», Германия), Микаэль Эллертссон («Дженоа», Италия), Микаэль Андерсон («Юргорден», Швеция).
Нападающие: Бриньоульфюр Виллумссон («Гронинген», Нидерланды), Севар Магнуссон («Бранн», Норвегия), Андри Гудьонсен («Блэкберн», Англия), Даниэль Гудьонсен («Мальме», Швеция), Альберт Гудмундссон («Дженоа», Италия).
Главный тренер: Арнар Гюннлейгссон.
Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Георгий Бущан («Полесье»).
Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Илья Забарный («ПСЖ», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Богдан Михайличенко («Полесье»).
Полузащитники: Георгий Судаков («Бенфика», Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Артем Бондаренко («Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Аннглия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко (все — «Динамо»).
Нападающие: Артем Довбик («Рома», Италия), Владислав Ванат («Жирона», Испания).
Главный тренер: Сергей Ребров.
PARI выплатит в трехкратном размере выигрыш по удачной ставке на победу Исландии. Коэффициент на победу украинцев ниже, но тоже высокий - 2.40. Ничья в прематче котируется за 3.25.
Аналитики ждут конкурентную борьбу, в которой небольшое предпочтение отдают гостям.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1. Этот вариант котируется в PARI за 7.00.
Игра в Рейкьявике стоит в программной сетке сервиса Okko.