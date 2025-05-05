Интер - Барселона, 6 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся финалисты Лиги чемпионов УЕФА. Первыми определят сильнейшего «Интер» с «Барселоной». В этой паре после первого матча вообще ничего не ясно - выяснение отношений начнется как будто с нуля. Тем интереснее обещает быть игра!
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, ответный полуфинал
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Интер»
3
6
10
19-33
|«Барселона»
10
6
3
37-19
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Интер»
1:0
«Верона»
Серия А
|30.04.2025
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
|26.04.2025
|«Интер»
0:1
«Рома»
Серия А
|23.04.2025
|«Интер»
0:3
«Милан»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Вальядолид»
1:2
«Барселона»
Примера
|30.04.2025
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 д. в.
«Реал»
Кубок Испании
|22.04.2025
|«Барселона»
1:0
«Мальорка»
Примера
|19.04.2025
|«Барселона»
4:2
«Сельта»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
|12.10.2022
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
|04.10.2022
|«Интер»
1:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|10.12.2019
|«Интер»
1:2
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.10.2019
|«Барселона»
2:1
«Интер»
Лига чемпионов
1/2 финала. Первые матчи
29.04.2025. 22:00. «Арсенал» – ПСЖ - 0:1
30.04.2025. 22:00. «Барселона» – «Интер» - 3:3
1/2 финала. Ответные матчи
06.05.2025. 22:00. «Интер» – «Барселона»
07.05.2025. 22:00. ПСЖ – «Арсенал»
Финал
31.05.2025. 22:00
В столице Каталонии неделю назад команды совместными усилиями устроили феерическое шоу. «Барселона» проигрывала 0:2, 2:3, но в итоге отыгралась благодаря автоголу вратаря Зоммера. При прежней системе кубковых турниров миланский клуб получил бы преимущество над соперником благодаря трем выездным голам, но теперь такие детали не имеют значения. При любой ничьей игра перейдет в экстра-тайм. По сути, борьба начинается заново. И для интриги это скорее плюс, чем минус, потому что победа нужна не только гостям, но и хозяевам.
На выходных оба полуфиналиста ограничились скромными победами над середняками: «Интер» обыграл 1:0 «Верону», а «Барса» - 2:1 «Вальядолид». Понятно, что все мысли топов были заняты вторничным противоборством. И вот его-то развитие заранее предугадать практически невозможно.
Логично предположить, что в Милане команды строже сработают в обороне, чем в Барселоне. Тут уже цена каждой ошибки максимально высока. Из предложенных FONBET вариантов остановимся на тотал меньше 3.5. Все-таки «Интер» дома нечасто пропускает, да и гости вряд ли станут рисковать сверх меры.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
На территории РФ Лигу чемпионов в полном объеме транслирует онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Интер»: Павар, Мартинес, Карбони (все - травмы)
«Барселона»: Торре, Бальде, Левандовски, Касадо, Кунде, Берналь (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Интер»:
|Позиция
|«Интер»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|25. Щенсны
|Вратарь
|Защитник
|15. Ачерби
|32. Форт
|Защитник
|Защитник
|95. Де Врей
|24. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
|2. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|59. Залевски
|35. Мартин
|Защитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Дармиан
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Аслани
|6. Гави
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Чалханоглу
|19. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|9. Тюрам
|11. Рафинья
|Нападающий
|Нападающий
|99. Тареми
|7. Торрес
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
FONBET утроит номинал пари в случае сыгравшей ставки на победу команды Индзаги в основное время. Коэффициент на успех гостей по итогам 90 минут тоже приличный - 2.15. Но выше всего котируется ничья - 3.90.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет (9.00) аналитики установили на ничью 1:1. Это говорит о высокой непредсказуемости матча. Обычно на этом маркете котировки начинаются с 5-6.00.
Видеотрансляцию из Милана проведет Okko.
После гостевой победы в первом матче у ПСЖ шансов на выход в финал как будто бы больше. Но «Арсенал», безусловно, еще поборется в Париже.
Решающий матч розыгрыша примет мюнхенская «Альянц Арена». Финиш турнира - 31 мая.
Партнерский проект