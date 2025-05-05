Интер - Барселона, 6 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В столице Каталонии неделю назад команды совместными усилиями устроили феерическое шоу. «Барселона» проигрывала 0:2, 2:3, но в итоге отыгралась благодаря автоголу вратаря Зоммера. При прежней системе кубковых турниров миланский клуб получил бы преимущество над соперником благодаря трем выездным голам, но теперь такие детали не имеют значения. При любой ничьей игра перейдет в экстра-тайм. По сути, борьба начинается заново. И для интриги это скорее плюс, чем минус, потому что победа нужна не только гостям, но и хозяевам.

На выходных оба полуфиналиста ограничились скромными победами над середняками: «Интер» обыграл 1:0 «Верону», а «Барса» - 2:1 «Вальядолид». Понятно, что все мысли топов были заняты вторничным противоборством. И вот его-то развитие заранее предугадать практически невозможно.

Логично предположить, что в Милане команды строже сработают в обороне, чем в Барселоне. Тут уже цена каждой ошибки максимально высока. Из предложенных FONBET вариантов остановимся на тотал меньше 3.5. Все-таки «Интер» дома нечасто пропускает, да и гости вряд ли станут рисковать сверх меры.