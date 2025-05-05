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4 мая 7:27ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Интер - Барселона, 6 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Кто первым выйдет в финал?
Валентин Васильев

На этой неделе определятся финалисты Лиги чемпионов УЕФА. Первыми определят сильнейшего «Интер» с «Барселоной». В этой паре после первого матча вообще ничего не ясно - выяснение отношений начнется как будто с нуля. Тем интереснее обещает быть игра! 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

06.05.2025, Вт

22:00 МСК

«Барселона» (Испания) 

П1 - 3.00

Х -  3.90

П2 - 2.15

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, ответный полуфинал

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Интер»

3

6

10

19-33

«Барселона»

10

6

3

37-19

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Интер»

1:0

«Верона»

Серия А

30.04.2025«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

26.04.2025«Интер»

0:1

«Рома»

Серия А

23.04.2025«Интер»

0:3

«Милан»

Кубок Италии

20.04.2025«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Вальядолид»

1:2

«Барселона»

Примера

30.04.2025«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

26.04.2025«Барселона»

3:2 д. в.

«Реал»

Кубок Испании

22.04.2025«Барселона»

1:0

«Мальорка»

Примера

19.04.2025«Барселона»

4:2

«Сельта» 

Примера

Последние пять матчей «Барселоны» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

12.10.2022«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

04.10.2022«Интер»

1:0

«Барселона»

Лига чемпионов

10.12.2019«Интер»

1:2

«Барселона»

Лига чемпионов

02.10.2019«Барселона»

2:1

«Интер»

Лига чемпионов

Календарь игр и результаты матчей

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1/2 финала. Первые матчи
29.04.2025.  22:00. «Арсенал»  – ПСЖ - 0:1
30.04.2025.  22:00. «Барселона»  – «Интер» - 3:3  

1/2 финала. Ответные матчи
06.05.2025.  22:00. «Интер»  – «Барселона» 
07.05.2025.  22:00. ПСЖ – «Арсенал» 

Финал
31.05.2025.  22:00

Прогноз на матч

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В столице Каталонии неделю назад команды совместными усилиями устроили феерическое шоу. «Барселона» проигрывала 0:2, 2:3, но в итоге отыгралась благодаря автоголу вратаря Зоммера. При прежней системе кубковых турниров миланский клуб получил бы преимущество над соперником благодаря трем выездным голам, но теперь такие детали не имеют значения. При любой ничьей игра перейдет в экстра-тайм. По сути, борьба начинается заново. И для интриги это скорее плюс, чем минус, потому что победа нужна не только гостям, но и хозяевам.

На выходных оба полуфиналиста ограничились скромными победами над середняками: «Интер» обыграл 1:0 «Верону», а «Барса» - 2:1 «Вальядолид». Понятно, что все мысли топов были заняты вторничным противоборством. И вот его-то развитие заранее предугадать практически невозможно. 

Логично предположить, что в Милане команды строже сработают в обороне, чем в Барселоне. Тут уже цена каждой ошибки максимально высока. Из предложенных FONBET вариантов остановимся на тотал меньше 3.5. Все-таки «Интер» дома нечасто пропускает, да и гости вряд ли станут рисковать сверх меры.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На территории РФ Лигу чемпионов в полном объеме транслирует онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Павар, Мартинес, Карбони (все - травмы)

«Барселона»: Торре, Бальде, Левандовски, Касадо, Кунде, Берналь (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Интер»:

Позиция«Интер»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Зоммер25. ЩенсныВратарь
Защитник15. Ачерби32. ФортЗащитник
Защитник95. Де Врей24. ГарсияЗащитник
Защитник31. Биссекк2. КубарсиЗащитник
Защитник59. Залевски35. МартинЗащитник
Полузащитник32. Димарко8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 36. Дармиан21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник21. Аслани6. ГавиПолузащитник
Нападающий20. Чалханоглу19. ЯмальНападающий
Нападающий9. Тюрам11. РафиньяНападающий
Нападающий99. Тареми7. ТорресНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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 FONBET утроит номинал пари в случае сыгравшей ставки на победу команды Индзаги в основное время. Коэффициент на успех гостей по итогам 90 минут тоже приличный - 2.15. Но выше всего котируется ничья - 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Интер» - «Барселона»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет (9.00) аналитики установили на ничью 1:1. Это говорит о высокой непредсказуемости матча. Обычно на этом маркете котировки начинаются с 5-6.00.

Где бесплатно смотреть матч «Интер» - «Барселона»?

 Видеотрансляцию из Милана проведет Okko.

С кем сыграет победитель пары «Интер» - «Барселона» в финале ЛЧ?

После гостевой победы в первом матче у ПСЖ шансов на выход в финал как будто бы больше. Но «Арсенал», безусловно, еще поборется в Париже. 

Когда пройдет финал Лиги чемпионов 2024/25?  

Решающий матч розыгрыша примет мюнхенская «Альянц Арена». Финиш турнира - 31 мая. 

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных