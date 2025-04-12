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11 апреля 10:51ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер - Кальяри, 12 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Последняя встреча соперников в Милане завершилась мирным расходом
Руслан Ипполитов

В 32-м туре чемпионата Италии по футболу лидирующий в первенстве «Интер» принимает в Милане «Кальяри». Отрыв «нерадзурри» от ближайшего преследователя в турнирной таблице составляет всего три очка, и команда Симоне Индзаги постарается как минимум не растерять имеющееся преимущество. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на легендарном стадионе «Джузеппе Меаццо».    

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

12.04.2024, Сб

19:00 МСК

«Кальяри» (Кальяри)

П1 - 1.33

Х - 5.20

П2 - 9.00

Турнир:  Серия А, 32-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Интер» 513216183-101
«Какльяри»163251101-183

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

05.04.2025«Парма»

2:2

«Интер»

Серия А

02.04.2025«Милан»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

30.03.2025«Интер»

2:1

«Удинезе»

Серия А

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Кальяри»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Эмполи»

0:0

«Кальяри»

Серия А

30.03.2025«Кальяри»

3:0

«Монца»

Серия А

16.03.2025«Рома»

1:0

«Кальяри»

Серия А

07.03.2025«Кальяри»

1:1

«Дженоа»

Серия А

02.03.2025«Болонья»

2:1

«Кальяри»

Серия А

Последние пять матчей «Интера» и «Кальяри»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2024«Кальяри»

0:3

«Интер»

Серия А

14.04.2024«Интер»

2:2

«Кальяри»

Серия А

28.08.2023«Кальяри»

0:2

«Интер»

Серия А

15.05.2022«Кальяри»

1:3

«Интер»

Серия А

12.12.2021«Интер»

4:0

«Кальяри»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 32-м туром «Интер» возглавляет чемпионскую гонку. «Кальяри» занимает 15-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер31208369-3068
2. Наполи31198448-2565
3. Аталанта31177763-3058
4. Болонья311512451-3557
5. Ювентус311414347-2956
6. Лацио31167852-4255
7. Рома31158846-3153
8. Фиорентина31157949-3252
9. Милан31139947-3748
10. Торино31913936-3640
11. Удинезе311171336-4240
12. Дженоа319111129-3838
13. Комо31891439-4833
14. Верона31941830-5931
15. Кальяри31791531-4430
16. Парма315121437-5127
17. Лечче31681722-5026
18. Эмполи314121524-4724
19. Венеция313121624-4421
20. Монца31292025-5515

Прогноз на матч

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«Кальяри» - довольно крепкий орешек, который мог бы занимать и более высокое место в турнирной таблице. Звезд с неба команда Давиде Никола не хватает, но футбол демонстрирует вполне достойный и способна доставить неприятности практически любому сопернику. Так, собственно, и произошло в предыдущей встрече этих команд в Милане, по итогам которой не сумевший победить «Интер» не досчитался двух очков.

Миланский клуб ведет сражение на несколько фронтов, не имея возможности расставлять приоритеты и жертвовать одним из турниров. В Лиге чемпионов на неделе была одержана важнейшая победа в Мюнхене над «Баварией», после которой шансы «Интернационале» на выходы в полуфинал главного европейского клубного турнира значительно повысились. После ничейного расхода в первом полуфинальном матче национального кубка с «Миланом» велика вероятность выхода «Интера» в финал, ведь в ответной встрече хозяином на «Джузеппе Меаццо» будет уже команда Симеоне. Неплохо складываются дела у миланцев и в чемпионате, в котором они лидируют после 31-го тура.

На своем поле лидер Серии А является несомненным фаворитом. Миланцам не всегда удается демонстрировать высокую реализацию, но в том, что опасные моменты у ворот «Кальяри» будут возникать с приятной для хозяев периодичностью, можно не сомневаться. Без лишних сомнений делаем выбор в пользу победы миланского клуба, взяв скромную фору. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка от 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Думфрис, Карбони, Зелиньски, Тареми (все - травма)

«Кальяри»: нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Кальяри»:

Позиция«Интер»

«Кальяри»

Позиция

Вратарь13. Риера

25. Каприле

Вратарь

Защитник15. Ачерби

33. Оберт

Защитник

Защитник95. Бастони

6. Луперто

Защитник

Защитник31. Биссекк

26. Мина

Защитник

Полузащитник22. Мхитарян

28. Цаппа

Полузащитник

Полузащитник32. Димарко

14. Дейола

Полузащитник

Полузащитник 36. Дармиан

29. Макумбу 

Полузащитник 

Полузащитник 21. Аслани

19. Цортеа

Полузащитник

Полузащитник 20. Чалханоглу

10. Виола

Полузащитник

Полузащитник 10. Мартинес

9. Коман

Нападающий

Нападающий9. Тюрам

91. Пикколи

Нападающий

Главный тренерСимоне Индзаги

Давиде Никола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI девятикратно увеличит номинал удачной ставки на победу гостей. Коэффициент на выигрыш миланцев - 1.33. Ничья котируется за 5.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Интер» - «Кальяри»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу миланцев 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 6.50. 1:0 идет за 7.00. 3:0 - за 8.00.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Армянский полузащитник является игроком основы чемпионов Италии и одним из лидеров команды Индзаги. В предыдущем матче, в котором «Интер» обыграл в Лиге чемпионов на выезде «Баварию», Генрих вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 74-й минуте. С большой долей вероятности мы увидим Мхитаряна на поле с первых минут.  

Будет ли много голов в матче «Интер» - «Кальяри»?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) можно поставить с кэфом 1.73. ТМ 2.5 - 2.10.

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