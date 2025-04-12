Интер - Кальяри, 12 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В 32-м туре чемпионата Италии по футболу лидирующий в первенстве «Интер» принимает в Милане «Кальяри». Отрыв «нерадзурри» от ближайшего преследователя в турнирной таблице составляет всего три очка, и команда Симоне Индзаги постарается как минимум не растерять имеющееся преимущество. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на легендарном стадионе «Джузеппе Меаццо».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
12.04.2024, Сб
19:00 МСК
«Кальяри» (Кальяри)
|П1 - 1.33
Турнир: Серия А, 32-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный арбитр: Марко Ди Белло
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|51
|32
|16
|183-101
|«Какльяри»
|16
|32
|51
|101-183
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Парма»
2:2
«Интер»
Серия А
|02.04.2025
|«Милан»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
|30.03.2025
|«Интер»
2:1
«Удинезе»
Серия А
|16.03.2025
|«Аталанта»
0:2
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Кальяри»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Эмполи»
0:0
«Кальяри»
Серия А
|30.03.2025
|«Кальяри»
3:0
«Монца»
Серия А
|16.03.2025
|«Рома»
1:0
«Кальяри»
Серия А
|07.03.2025
|«Кальяри»
1:1
«Дженоа»
Серия А
|02.03.2025
|«Болонья»
2:1
«Кальяри»
Серия А
Последние пять матчей «Интера» и «Кальяри»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2024
|«Кальяри»
0:3
«Интер»
Серия А
|14.04.2024
|«Интер»
2:2
«Кальяри»
Серия А
|28.08.2023
|«Кальяри»
0:2
«Интер»
Серия А
|15.05.2022
|«Кальяри»
1:3
«Интер»
Серия А
|12.12.2021
|«Интер»
4:0
«Кальяри»
Серия А
Перед 32-м туром «Интер» возглавляет чемпионскую гонку. «Кальяри» занимает 15-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|31
|20
|8
|3
|69-30
|68
|2. Наполи
|31
|19
|8
|4
|48-25
|65
|3. Аталанта
|31
|17
|7
|7
|63-30
|58
|4. Болонья
|31
|15
|12
|4
|51-35
|57
|5. Ювентус
|31
|14
|14
|3
|47-29
|56
|6. Лацио
|31
|16
|7
|8
|52-42
|55
|7. Рома
|31
|15
|8
|8
|46-31
|53
|8. Фиорентина
|31
|15
|7
|9
|49-32
|52
|9. Милан
|31
|13
|9
|9
|47-37
|48
|10. Торино
|31
|9
|13
|9
|36-36
|40
|11. Удинезе
|31
|11
|7
|13
|36-42
|40
|12. Дженоа
|31
|9
|11
|11
|29-38
|38
|13. Комо
|31
|8
|9
|14
|39-48
|33
|14. Верона
|31
|9
|4
|18
|30-59
|31
|15. Кальяри
|31
|7
|9
|15
|31-44
|30
|16. Парма
|31
|5
|12
|14
|37-51
|27
|17. Лечче
|31
|6
|8
|17
|22-50
|26
|18. Эмполи
|31
|4
|12
|15
|24-47
|24
|19. Венеция
|31
|3
|12
|16
|24-44
|21
|20. Монца
|31
|2
|9
|20
|25-55
|15
«Кальяри» - довольно крепкий орешек, который мог бы занимать и более высокое место в турнирной таблице. Звезд с неба команда Давиде Никола не хватает, но футбол демонстрирует вполне достойный и способна доставить неприятности практически любому сопернику. Так, собственно, и произошло в предыдущей встрече этих команд в Милане, по итогам которой не сумевший победить «Интер» не досчитался двух очков.
Миланский клуб ведет сражение на несколько фронтов, не имея возможности расставлять приоритеты и жертвовать одним из турниров. В Лиге чемпионов на неделе была одержана важнейшая победа в Мюнхене над «Баварией», после которой шансы «Интернационале» на выходы в полуфинал главного европейского клубного турнира значительно повысились. После ничейного расхода в первом полуфинальном матче национального кубка с «Миланом» велика вероятность выхода «Интера» в финал, ведь в ответной встрече хозяином на «Джузеппе Меаццо» будет уже команда Симеоне. Неплохо складываются дела у миланцев и в чемпионате, в котором они лидируют после 31-го тура.
На своем поле лидер Серии А является несомненным фаворитом. Миланцам не всегда удается демонстрировать высокую реализацию, но в том, что опасные моменты у ворот «Кальяри» будут возникать с приятной для хозяев периодичностью, можно не сомневаться. Без лишних сомнений делаем выбор в пользу победы миланского клуба, взяв скромную фору.
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|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
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|Графическая
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|«Чемпионат»
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|Текстовая
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Потери
«Интер»: Думфрис, Карбони, Зелиньски, Тареми (все - травма)
«Кальяри»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Интер»
«Кальяри»
Позиция
|Вратарь
|13. Риера
25. Каприле
Вратарь
|Защитник
|15. Ачерби
33. Оберт
Защитник
|Защитник
|95. Бастони
6. Луперто
Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
26. Мина
Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
28. Цаппа
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
14. Дейола
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Дармиан
29. Макумбу
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Аслани
19. Цортеа
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
10. Виола
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мартинес
9. Коман
Нападающий
|Нападающий
|9. Тюрам
91. Пикколи
Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
Давиде Никола
Главный тренер
PARI девятикратно увеличит номинал удачной ставки на победу гостей. Коэффициент на выигрыш миланцев - 1.33. Ничья котируется за 5.20.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу миланцев 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 6.50. 1:0 идет за 7.00. 3:0 - за 8.00.
Армянский полузащитник является игроком основы чемпионов Италии и одним из лидеров команды Индзаги. В предыдущем матче, в котором «Интер» обыграл в Лиге чемпионов на выезде «Баварию», Генрих вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 74-й минуте. С большой долей вероятности мы увидим Мхитаряна на поле с первых минут.
На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) можно поставить с кэфом 1.73. ТМ 2.5 - 2.10.
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