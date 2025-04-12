Интер - Кальяри, 12 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Кальяри» - довольно крепкий орешек, который мог бы занимать и более высокое место в турнирной таблице. Звезд с неба команда Давиде Никола не хватает, но футбол демонстрирует вполне достойный и способна доставить неприятности практически любому сопернику. Так, собственно, и произошло в предыдущей встрече этих команд в Милане, по итогам которой не сумевший победить «Интер» не досчитался двух очков.

Миланский клуб ведет сражение на несколько фронтов, не имея возможности расставлять приоритеты и жертвовать одним из турниров. В Лиге чемпионов на неделе была одержана важнейшая победа в Мюнхене над «Баварией», после которой шансы «Интернационале» на выходы в полуфинал главного европейского клубного турнира значительно повысились. После ничейного расхода в первом полуфинальном матче национального кубка с «Миланом» велика вероятность выхода «Интера» в финал, ведь в ответной встрече хозяином на «Джузеппе Меаццо» будет уже команда Симеоне. Неплохо складываются дела у миланцев и в чемпионате, в котором они лидируют после 31-го тура.

На своем поле лидер Серии А является несомненным фаворитом. Миланцам не всегда удается демонстрировать высокую реализацию, но в том, что опасные моменты у ворот «Кальяри» будут возникать с приятной для хозяев периодичностью, можно не сомневаться. Без лишних сомнений делаем выбор в пользу победы миланского клуба, взяв скромную фору.