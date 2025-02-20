Интер — Дженоа, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
22 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» - «Дженоа». Миланский клуб за последнее время упустил сразу несколько возможностей вытеснить с первой строчки турнирной таблицы Серии А «Наполи» и больше не имеет права терять очки во встречах с середняками. Но команде Симоне Индзаге не стоит ждать легкой прогулки, ведь в первом круге «нерадзурри» не смогли обыграть «грифонов».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
22.02.2025, Сб
22:45 МСК
«Дженоа» (Генуя)
|П1 - 1.27
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный судья: Маркол Пиччинини
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|71
|34
|33
|247-162
|«Дженоа»
|33
|34
|71
|162-247
Последние пять матчей «Дженоа»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2025
|«Дженоа»
|2:0
|«Венеция»
|Серия А
08.02.2025
«Торино»
1:1
«Дженоа»
Серия А
|02.02.2025
|«Фиорентина»
|2:1
|«Дженоа»
|Серия А
|27.01.2025
|«Дженоа»
|2:0
|«Монца»
|Серия А
17.01.2025
«Рома»
3:1
«Дженоа»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Ювентус»
|1:0
|«Интер»
|Серия А
|10.02.2025
|«Интер»
|2:1
|«Фиорентина»
|Серия А
|06.02.2025
|«Фиорентина»
|3:0
|«Интер»
|Серия А
|02.02.2025
|«Милан»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|29.01.2025
|«Интер»
|3:0
|«Монако»
|Лига чемпионов
Последние пять матчей «Интера» и «Дженоа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2024
|«Дженоа»
|2:2
|«Интер»
|Серия А
|04.03.2024
|«Интер»
|2:1
|«Дженоа»
|Серия А
|29.12.2023
|«Дженоа»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|25.02.2022
|«Дженоа»
0:0
«Интер»
Серия А
|21.08.2021
|«Интер»
4:0
«Дженоа»
Серия А
После 25-ти туров «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, а «Дженоа» - одиннадцатую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|2. Интер
|25
|16
|6
|3
|58-24
|54
|3. Аталанта
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4. Ювентус
|25
|11
|13
|1
|42-21
|46
|5. Лацио
|25
|14
|4
|7
|47-34
|46
|6. Фиорентина
|25
|12
|6
|7
|41-27
|42
|7. Милан
|24
|11
|8
|5
|36-24
|41
|8. Болонья
|24
|10
|11
|3
|38-29
|41
|9. Рома
|25
|10
|7
|8
|36-29
|37
|10. Удинезе
|25
|9
|6
|10
|32-37
|33
|11. Дженоа
|25
|7
|9
|9
|24-33
|30
|12. Торино
|25
|6
|10
|9
|27-31
|28
|13. Комо
|25
|6
|7
|12
|30-40
|25
|14. Кальяри
|25
|6
|7
|12
|26-39
|25
|15. Лечче
|25
|6
|7
|12
|18-41
|25
|16. Верона
|25
|7
|2
|16
|26-54
|23
|17. Эмполи
|25
|4
|9
|12
|22-38
|21
|18. Парма
|25
|4
|8
|13
|30-45
|20
|19. Венеция
|25
|3
|7
|15
|22-41
|16
|20. Монца
|25
|2
|8
|15
|21-39
|14
«Дженоа» - классическая команда из нижней части турнирной таблицы. Разница забитых и пропущенных мячей у «грифонов» отрицательная, но объясняется это не тем, что команда много пропускает, а тем, что редко забивает. Показатель результативности у генуезцев на уровне клубов из зоны вылета.
«Интер» несомненный фаворит встречи, тем более матч состоится на его поле. Но «Дженоа» умеет огрызаться, что продемонстрировала в первом круге, когда в Генуе украла у «Интернационале» победу. Сравнять счет «грифонам» тогда удалось на пятой компенсированной минуте. Причем мяч влетел в ворота Яна Зоммера после удара Жуниора Мессьяса, проявившего расторопность на добивании поле им же не реализованного пенальти.
Для победы «Интеру» необходимо забивать, а с этим у команды Симоне Индзаги в последнее время есть определенные проблемы. Конечно, часть них можно списать на невезение, но тенденция прослеживается. Не лучшим образом действуют в центре поля два опытнейших полузащитника - Генрих Мхитарян и Хакан Чалханоглу. Оба ветерана в текущем году побывали в лазарете и, видимо, пока не набрали оптимальную форму. Добавим к этому списку проблем и отсутствие травмированного Маркуса Тюрама.
Но все же терять очки в очередной раз «Интер» не имеет права. Разгромить соперника вряд ли удастся, но выигрывать на «Джузеппе Меацца» хозяева обязаны. Сделаем выбор в пользу «сухой» победы «нерадзурри».
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Интер» - «Дженоа» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Интер»: Ди Дженнаро, Аугусто, Тюрам (травма)
«Дженоа»: Аханор, Бадель, Торсбю, Балотелли, Отоа, Оливейра (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Интер»:
|Позиция
|«Интер»
|«Дженоа»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|1. Леали
|Вратарь
|Защитник
|6. де Врей
|3. Кариколь
|Защитник
|Защитник
|28. Павар
|22. Васкес
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|13. Бани
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
|4. Де Винтер
|Защитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|73. Мазини
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Дармиан
|32. Френнруп
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
|23. Миретти
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|10. Мессьяс
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мартинес
|18. Экубан
|Нападающий
|Нападающий
|99. Тареми
|19. Пинамонти
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Патрик Виейра
|Главный тренер
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Партнерский проект