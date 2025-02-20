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20 февраля 12:44ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер — Дженоа, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Потеряет ли команда Индзаги очки и во втором матче сезона с «красно-синими» ?
Руслан Ипполитов

22 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» - «Дженоа». Миланский клуб за последнее время упустил сразу несколько возможностей вытеснить с первой строчки турнирной таблицы Серии А «Наполи» и больше не имеет права терять очки во встречах с середняками. Но команде Симоне Индзаге не стоит ждать легкой прогулки, ведь в первом круге «нерадзурри» не смогли обыграть «грифонов». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

22.02.2025, Сб

22:45 МСК

«Дженоа» (Генуя)

П1 - 1.27

Х - 5.70

П2 - 11.00

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный судья: Маркол Пиччинини

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»713433247-162
«Дженоа»333471162-247

Последние пять матчей «Дженоа»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2025«Дженоа»2:0«Венеция»Серия А

08.02.2025

«Торино»

1:1

«Дженоа»

Серия А

02.02.2025«Фиорентина»2:1«Дженоа»Серия А
27.01.2025«Дженоа»2:0«Монца»Серия А

17.01.2025

«Рома»

3:1

«Дженоа»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Ювентус»1:0«Интер»Серия А
10.02.2025«Интер»2:1«Фиорентина»Серия А
06.02.2025«Фиорентина»3:0«Интер»Серия А
02.02.2025«Милан»1:1«Интер»Серия А
29.01.2025«Интер»3:0«Монако»Лига чемпионов

Последние пять матчей «Интера» и «Дженоа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2024«Дженоа»2:2«Интер»Серия А
04.03.2024«Интер»2:1«Дженоа»Серия А
29.12.2023«Дженоа»1:1«Интер»Серия А
25.02.2022«Дженоа»

0:0

«Интер»

Серия А

21.08.2021«Интер»

4:0

«Дженоа»

Серия А

Турнирное положение

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После 25-ти туров «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, а «Дженоа» - одиннадцатую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи25175341-1956
2. Интер25166358-2454
3. Аталанта25156454-2651
4. Ювентус251113142-2146
5. Лацио25144747-3446
6. Фиорентина25126741-2742
7. Милан24118536-2441
8. Болонья241011338-2941
9. Рома25107836-2937
10. Удинезе25961032-3733
11. Дженоа2579924-3330
12. Торино25610927-3128
13. Комо25671230-4025
14. Кальяри25671226-3925
15. Лечче25671218-4125
16. Верона25721626-5423
17. Эмполи25491222-3821
18. Парма25481330-4520
19. Венеция25371522-4116
20. Монца25281521-3914

Прогноз на матч

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«Дженоа» - классическая команда из нижней части турнирной таблицы. Разница забитых и пропущенных мячей у «грифонов» отрицательная, но объясняется это не тем, что команда много пропускает, а тем, что редко забивает. Показатель результативности у генуезцев на уровне клубов из зоны вылета. 

«Интер» несомненный фаворит встречи, тем более матч состоится на его поле. Но «Дженоа» умеет огрызаться, что продемонстрировала в первом круге, когда в Генуе украла у «Интернационале» победу. Сравнять счет «грифонам» тогда удалось на пятой компенсированной минуте. Причем мяч влетел в ворота Яна Зоммера после удара Жуниора Мессьяса, проявившего расторопность на добивании поле им же не реализованного пенальти.

Для победы «Интеру» необходимо забивать, а с этим у команды Симоне Индзаги в последнее время есть определенные проблемы. Конечно, часть них можно списать на невезение, но тенденция прослеживается. Не лучшим образом действуют в центре поля два опытнейших полузащитника - Генрих Мхитарян и Хакан Чалханоглу. Оба ветерана в текущем году побывали в лазарете и, видимо, пока не набрали оптимальную форму. Добавим к этому списку проблем и отсутствие травмированного Маркуса Тюрама.

Но все же терять очки в очередной раз «Интер» не имеет права. Разгромить соперника вряд ли удастся, но выигрывать на «Джузеппе Меацца» хозяева обязаны. Сделаем выбор в пользу «сухой» победы «нерадзурри».  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Интер» - «Дженоа» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Интер»: Ди Дженнаро, Аугусто, Тюрам (травма)

«Дженоа»: Аханор, Бадель, Торсбю, Балотелли, Отоа, Оливейра (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Интер»:

Позиция«Интер»«Дженоа»Позиция
Вратарь1. Зоммер1. ЛеалиВратарь
Защитник6. де Врей3. КарикольЗащитник
Защитник28. Павар22. ВаскесЗащитник
Защитник95. Бастони13. БаниЗащитник
Полузащитник22. Мхитарян4. Де ВинтерЗащитник
Полузащитник32. Димарко73. МазиниПолузащитник
Полузащитник 36. Дармиан 32. Френнруп Полузащитник 
Полузащитник7. Зелиньски23. МиреттиПолузащитник
Полузащитник23. Барелла10. МессьясНападающий
Нападающий10. Мартинес18. ЭкубанНападающий
Нападающий99. Тареми19. ПинамонтиНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиПатрик ВиейраГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты называют «Интернационале» безоговорочным фаворитом встречи. Вероятность победы «черно-синих» аналитики БК PARI оценивают весьма скромным коэффициентом 1.27. На ничью можно поставить за 5.70, а заключить пари на выигрыш «Дженоа» - за 11.00.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится  матч «Интер» - «Дженоа»?

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Самый скромный коэффициент (6.00) БК PARI предлагает за победу «Интера» со счетом 2:0. Сыгравшая ставка на выигрыш «черно-синих» 1:0 или 3:0 будет умножена на 7.50. 2:1 котируется за 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Интер» - «Дженоа»?

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Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Стоимость подписки от 249 рублей в месяц. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах официальных букмекеров или в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.85

«Наполи» - 2.05

«Аталанта» - 15.00

Поставить на чемпионство «Дженоа» можно за 5000.00.

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