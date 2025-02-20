Интер — Дженоа, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Дженоа» - классическая команда из нижней части турнирной таблицы. Разница забитых и пропущенных мячей у «грифонов» отрицательная, но объясняется это не тем, что команда много пропускает, а тем, что редко забивает. Показатель результативности у генуезцев на уровне клубов из зоны вылета.

«Интер» несомненный фаворит встречи, тем более матч состоится на его поле. Но «Дженоа» умеет огрызаться, что продемонстрировала в первом круге, когда в Генуе украла у «Интернационале» победу. Сравнять счет «грифонам» тогда удалось на пятой компенсированной минуте. Причем мяч влетел в ворота Яна Зоммера после удара Жуниора Мессьяса, проявившего расторопность на добивании поле им же не реализованного пенальти.

Для победы «Интеру» необходимо забивать, а с этим у команды Симоне Индзаги в последнее время есть определенные проблемы. Конечно, часть них можно списать на невезение, но тенденция прослеживается. Не лучшим образом действуют в центре поля два опытнейших полузащитника - Генрих Мхитарян и Хакан Чалханоглу. Оба ветерана в текущем году побывали в лазарете и, видимо, пока не набрали оптимальную форму. Добавим к этому списку проблем и отсутствие травмированного Маркуса Тюрама.

Но все же терять очки в очередной раз «Интер» не имеет права. Разгромить соперника вряд ли удастся, но выигрывать на «Джузеппе Меацца» хозяева обязаны. Сделаем выбор в пользу «сухой» победы «нерадзурри».