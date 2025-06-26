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23 июня 6:12ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира

Интер - Ривер Плейт, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Финалисту Лиги чемпионов опасно закладываться на ничью
Валентин Васильев

В ночь со среды на четверг на клубном чемпионате мира по футболу пройдут заключительные матчи в группе E. В Сиэтле сойдутся лидеры квартета - «Интернационале» и «Ривер Плейт». От результата игры зависит не только турнирное будущее этих двух клубов, но и мексиканского «Монтеррея». Разбираемся в раскладах этого противостояния и группы в целом.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

26.06.2025, Чт

04:00 МСК

«Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

П1 - 1.90

Х - 3.25

П2 - 4.60

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 3-й тур

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025«Интер»

2:1

«Урава Ред Даймондз»

Серия А

18.06.2025«Монтеррей»

1:1

«Интер»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025«ПСЖ»

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

23.05.2025«Комо»

0:2

«Интер»

Серия А

18.05.2025«Интер»

2:2

«Лацио»

Серия А

Последние пять матчей «Ривер Плейт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2025«Ривер Плейт»

0:0

 «Монтеррей»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025«Ривер Плейт»

3:1

 «Урава Ред Даймондз»

Клубный чемпионат мира

28.05.2025«Ривер Плейт»

1:1

«Университарио»

Кубок Либертадорес

21.05.2025«Ривер Плейт»

1:1, пен. 2:4

«Платенсе»

плей-офф чемпионата Аргентины

16.05.2025«Ривер Плейт»

6:2

«Индепендьенте дель Валье»

Кубок Либертадорес

Турнирное положение 

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Группа E

КомандаИВНПМО
1. Ривер Плейт21103-14
2. Интер21103-24
3. Монтеррей20201-12
4. Урава Ред Даймондс20022-50

Прогноз на матч

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После двух туров ситуация в группе E сложилась запутанная. Расчеты пары фаворитов нарушил «Монтеррей». Мексиканский клуб оказался слишком крепким орешком и для «Интера», и для «Ривер Плейт». Обыграть команду суперветерана Серхио Рамоса не смогли ни одни, ни другие. А это значит, что спокойно «скатать» ничью в заключительном матче итальянцам с аргентинцами не получится. Миланский клуб она так точно не устроит: при таком раскладе победа «Монтеррея» в два мяча отправит финалиста Лиги чемпионов домой. 

«Ривер» находится в более выгодном положении. Он пропустил за два матча на один мяч меньше «Интера» и при равенстве очков окажется выше его. У аргентинцев сверх меры рисковать нет смысла. Скорее они постараются сыграть понадежнее. Команда Киву тоже вряд ли станет слишком раскрываться, чтобы не загнать себя в еще более невыгодное положение. При таких вводных обилия забитых голов ждать не приходится. Если пару совместно соорудят, уже хорошо будет. Наш прогноз: тотал меньше 2.5. В PARI коэффициент на такой исход совсем немного не дотягивает до двойки.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Посмотреть игру европейского и южноамериканского топов в идеальном качестве можно в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Зелиньски, Биссек, Тюрам (все - травмы)

«Ривер Плейт»: Руберто (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Ривер Плейт»:

Позиция«Интер»

«Ривер Плейт»

Позиция

Вратарь1. Зоммер1. Армани

Вратарь

Защитник36. Дармиан4. Монтьель

Защитник

Защитник6. де Врей28. Куарта

Защитник

Защитник30. Аугусто17. Диас

Защитник

Полузащитник 59. Залевски21. Акунья

Защитник

Полузащитник 21. Аслани24. Перес

Полузащитник 

Полузащитник 23. Барелла22. Кастаньо

Полузащитник 

Полузащитник11. Энрике34. Галоппо

Полузащитник

Полузащитник 32. Димарко30. Мастантуоно

Нападающий

Нападающий10. Мартинес8. Меса

Нападающий

Нападающий70. Эспозито11. Колидио

Нападающий

Главный тренерКристиан КивуМарсело Гальярдо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI считают фаворитами противостояния итальянцев, но оценили вероятность их победы довольно внушительным коэффициентом - 1.90. На аргентинцев он в два с половиной раза выше - 4.60. Ничья котируется за 3.25.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Интер» - «Ривер Плейт»?

Наиболее вероятным исходом основного времени в Сиэтле аналитики считают результативную ничью 1:1. Ставка на этот исход обещает беттору шестикратный выигрыш.

С кем сыграет «Интер» в плей-офф?

Если финалист ЛЧ все же квалифицируется в 1/8 финала, то, скорее всего, попадет на «Боруссию» или «Флуминенсе».

Кто выйдет в 1/8 финала из группы E?

Ставки на первое-второе место «Интера» PARI принимает по чисто символическому коэффициенту 1.13. Выход «Ривера» в плей-офф котируется за 1.53, а «Монтеррея» - за 1.85.

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