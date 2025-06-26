Интер - Ривер Плейт, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В ночь со среды на четверг на клубном чемпионате мира по футболу пройдут заключительные матчи в группе E. В Сиэтле сойдутся лидеры квартета - «Интернационале» и «Ривер Плейт». От результата игры зависит не только турнирное будущее этих двух клубов, но и мексиканского «Монтеррея». Разбираемся в раскладах этого противостояния и группы в целом.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 3-й тур
Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2025
|«Интер»
2:1
«Урава Ред Даймондз»
Серия А
|18.06.2025
|«Монтеррей»
1:1
«Интер»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|«ПСЖ»
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
|23.05.2025
|«Комо»
0:2
«Интер»
Серия А
|18.05.2025
|«Интер»
2:2
«Лацио»
Серия А
Последние пять матчей «Ривер Плейт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2025
|«Ривер Плейт»
0:0
«Монтеррей»
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Ривер Плейт»
3:1
«Урава Ред Даймондз»
Клубный чемпионат мира
|28.05.2025
|«Ривер Плейт»
1:1
«Университарио»
Кубок Либертадорес
|21.05.2025
|«Ривер Плейт»
1:1, пен. 2:4
«Платенсе»
плей-офф чемпионата Аргентины
|16.05.2025
|«Ривер Плейт»
6:2
«Индепендьенте дель Валье»
Кубок Либертадорес
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2. Интер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3. Монтеррей
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4. Урава Ред Даймондс
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
После двух туров ситуация в группе E сложилась запутанная. Расчеты пары фаворитов нарушил «Монтеррей». Мексиканский клуб оказался слишком крепким орешком и для «Интера», и для «Ривер Плейт». Обыграть команду суперветерана Серхио Рамоса не смогли ни одни, ни другие. А это значит, что спокойно «скатать» ничью в заключительном матче итальянцам с аргентинцами не получится. Миланский клуб она так точно не устроит: при таком раскладе победа «Монтеррея» в два мяча отправит финалиста Лиги чемпионов домой.
«Ривер» находится в более выгодном положении. Он пропустил за два матча на один мяч меньше «Интера» и при равенстве очков окажется выше его. У аргентинцев сверх меры рисковать нет смысла. Скорее они постараются сыграть понадежнее. Команда Киву тоже вряд ли станет слишком раскрываться, чтобы не загнать себя в еще более невыгодное положение. При таких вводных обилия забитых голов ждать не приходится. Если пару совместно соорудят, уже хорошо будет. Наш прогноз: тотал меньше 2.5. В PARI коэффициент на такой исход совсем немного не дотягивает до двойки.
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|-
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Потери
«Интер»: Зелиньски, Биссек, Тюрам (все - травмы)
«Ривер Плейт»: Руберто (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Ривер Плейт»:
|Позиция
|«Интер»
«Ривер Плейт»
Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|1. Армани
Вратарь
|Защитник
|36. Дармиан
|4. Монтьель
Защитник
|Защитник
|6. де Врей
|28. Куарта
Защитник
|Защитник
|30. Аугусто
|17. Диас
Защитник
|Полузащитник
|59. Залевски
|21. Акунья
Защитник
|Полузащитник
|21. Аслани
|24. Перес
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|22. Кастаньо
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Энрике
|34. Галоппо
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|30. Мастантуоно
Нападающий
|Нападающий
|10. Мартинес
|8. Меса
Нападающий
|Нападающий
|70. Эспозито
|11. Колидио
Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
|Марсело Гальярдо
Главный тренер
Аналитики БК PARI считают фаворитами противостояния итальянцев, но оценили вероятность их победы довольно внушительным коэффициентом - 1.90. На аргентинцев он в два с половиной раза выше - 4.60. Ничья котируется за 3.25.
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Наиболее вероятным исходом основного времени в Сиэтле аналитики считают результативную ничью 1:1. Ставка на этот исход обещает беттору шестикратный выигрыш.
Если финалист ЛЧ все же квалифицируется в 1/8 финала, то, скорее всего, попадет на «Боруссию» или «Флуминенсе».
Ставки на первое-второе место «Интера» PARI принимает по чисто символическому коэффициенту 1.13. Выход «Ривера» в плей-офф котируется за 1.53, а «Монтеррея» - за 1.85.