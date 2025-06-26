Интер - Ривер Плейт, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

После двух туров ситуация в группе E сложилась запутанная. Расчеты пары фаворитов нарушил «Монтеррей». Мексиканский клуб оказался слишком крепким орешком и для «Интера», и для «Ривер Плейт». Обыграть команду суперветерана Серхио Рамоса не смогли ни одни, ни другие. А это значит, что спокойно «скатать» ничью в заключительном матче итальянцам с аргентинцами не получится. Миланский клуб она так точно не устроит: при таком раскладе победа «Монтеррея» в два мяча отправит финалиста Лиги чемпионов домой.

«Ривер» находится в более выгодном положении. Он пропустил за два матча на один мяч меньше «Интера» и при равенстве очков окажется выше его. У аргентинцев сверх меры рисковать нет смысла. Скорее они постараются сыграть понадежнее. Команда Киву тоже вряд ли станет слишком раскрываться, чтобы не загнать себя в еще более невыгодное положение. При таких вводных обилия забитых голов ждать не приходится. Если пару совместно соорудят, уже хорошо будет. Наш прогноз: тотал меньше 2.5. В PARI коэффициент на такой исход совсем немного не дотягивает до двойки.