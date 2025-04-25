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24 апреля 12:57ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер — Рома, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Миланцы рискуют упустить лидерство в первенстве
Руслан Ипполитов

Главным событием 34-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча «Интера» и «Ромы». Команда Симоне Индзаги на неделе вылетела из национального кубка, где крупно уступила землякам из «Милана». Потеря очков в ближайшей встрече может обернуться утратой лидерства в чемпионской гонке

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

27.04.2024, Вс

16:00 МСК

«Рома» (Рим)

П1 - 1.73

Х - 3.80

П2 - 4.70

Турнир:  Серия А, 34-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Интер» 985762362-290
«Рома»625798290-362

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Интер»

0:3

«Милан»

Кубок Италии

20.04.2025«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

16.03.2024«Интер»

2:2

«Бавария»

Лига чемпионов

12.04.2025«Интер»

3:1

«Кальяри»

Серия А

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Рома»

1:0

«Верона»

Серия А

13.04.2025«Лацио»

1:1

«Рома»

Серия А

06.04.2025«Рома»

1:1

«Ювентус»

Серия А

29.03.2025«Лечче»

0:1

«Рома»

Серия А

16.03.2025«Рома»

1:0

«Кальяри»

Серия А

Турнирное положение

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«Рома» перед 34-м туром занимает 7-ю строчку, а «Интер» - первую. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер33218472-3271
2. Наполи33218452-2571
3. Аталанта33197766-3064
4. Болонья331612552-3760
5. Ювентус331514449-3159
6. Лацио33178855-4359
7. Рома33169848-3257
8. Фиорентина33168951-3356
9. Милан331491051-3851
10. Торино3310131038-3743
11. Удинезе331171536-4840
12. Комо331091443-4839
13. Дженоа339121229-4039
14. Верона33951930-6032
15. Парма336131438-5131
16. Кальяри33791733-4930
17. Лечче33681923-5526
18. Венеция334131627-4625
19. Эмполи334131626-5225
20. Монца33292225-5715

Прогноз на матч

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За последнюю неделю «Интер» проиграл два матча подряд, что привело к вылету команды из Кубка Италии и равенству по очкам в турнирной таблице Серии А с «Наполи». Соперники, спору нет, были очень серьезные, но когда в предыдущий раз миланцы проигрывали дважды подряд, сразу и не вспомнишь. Количество турниров, в которых «Интер» претендует на победу сократилось до двух - национальный чемпионат и Лига чемпионов. Жертвовать одним в пользу другого «Интернационале» не станет, а, значит, предстоит борьба на два фронта.

«Рома» выглядит довольно уверенно в этом году. Подопечные Раньери не потерпели в календарном году  ни одного поражения. Провальное выступление на старте сезона уже позабыто, а в турнирной таблице римляне  могут поспорить и за лигочемпионские места.

Хозяева в этой встрече не смогут рассчитывать на Генриха Мхитаряна и Алессандро Бастони, дружно получивших в предыдущем туре сверхлимитные предупреждения. А вот в лазарете «Ромы» пусто. Обе команды предельно мотивированны. Не лучшие результаты «Интера» в последнее время и впечатляющая беспроигрышная серия «Ромы» не дают сделать выбор в пользу хозяев поля. Рискнем предположить, что госте не уступят.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Милане. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Мхитарян, Бастони (оба - дисквалификация). Карбони (травма).

«Рома»: нет потерь.

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Рома»:

Позиция«Интер»

«Рома»

Позиция

Вратарь13. Риера

99. Свилар

Вратарь

Защитник15. Ачерби

19. Челик

Защитник

Защитник95. Де Врей

23. Манчини

Защитник

Защитник31. Биссекк

5. Н'Дика

Защитник

Полузащитник59. Залевски

3. Анхелиньо

Защитник

Полузащитник32. Димарко

17. Коне

Полузащитник

Полузащитник 36. Дармиан

16. Паредес

Полузащитник 

Полузащитник 21. Аслани

7. Пеллегрини

Полузащитник

Нападаюший20. Чалханоглу

56. Салемакерс

Полузащитник

Нападающий10. Мартинес

18. Соуле

Полузащитник

Нападающий9. Тюрам

11. Довбик

Нападающий

Главный тренерСимоне Индзаги

Клаудио Раньери

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET рассчитает по коэффициенту 1.75 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 4.70. Заключить пари на ничью можно за 3.75.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Интер» - «Рома»?

Наиболее вероятным исходом эксперты называют минимальную победу хозяев поля. Сыгравшая ставка на 1:0 приведет к семикратному увеличению номинала.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Армянский полузащитник в предыдущем матче Серии А получил предупреждение, из-за которого будет вынужден пропустить игру с римлянами. По той же причине на сыграет и Алессандро Бастони. 

Кто станет чемпионом Италии?

Поражение от  «Болоньи» значительно повлияло на котировки «Интера». Теперь эксперты предлагают 1.80 за победу в первенстве миланцев, а поставить на «Наполи» можно за 2.00.  

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