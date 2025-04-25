Интер — Рома, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

За последнюю неделю «Интер» проиграл два матча подряд, что привело к вылету команды из Кубка Италии и равенству по очкам в турнирной таблице Серии А с «Наполи». Соперники, спору нет, были очень серьезные, но когда в предыдущий раз миланцы проигрывали дважды подряд, сразу и не вспомнишь. Количество турниров, в которых «Интер» претендует на победу сократилось до двух - национальный чемпионат и Лига чемпионов. Жертвовать одним в пользу другого «Интернационале» не станет, а, значит, предстоит борьба на два фронта.

«Рома» выглядит довольно уверенно в этом году. Подопечные Раньери не потерпели в календарном году ни одного поражения. Провальное выступление на старте сезона уже позабыто, а в турнирной таблице римляне могут поспорить и за лигочемпионские места.

Хозяева в этой встрече не смогут рассчитывать на Генриха Мхитаряна и Алессандро Бастони, дружно получивших в предыдущем туре сверхлимитные предупреждения. А вот в лазарете «Ромы» пусто. Обе команды предельно мотивированны. Не лучшие результаты «Интера» в последнее время и впечатляющая беспроигрышная серия «Ромы» не дают сделать выбор в пользу хозяев поля. Рискнем предположить, что госте не уступят.