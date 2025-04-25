Интер — Рома, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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Главным событием 34-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча «Интера» и «Ромы». Команда Симоне Индзаги на неделе вылетела из национального кубка, где крупно уступила землякам из «Милана». Потеря очков в ближайшей встрече может обернуться утратой лидерства в чемпионской гонке
Турнир: Серия А, 34-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|98
|57
|62
|362-290
|«Рома»
|62
|57
|98
|290-362
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Интер»
0:3
«Милан»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
|16.03.2024
|«Интер»
2:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Интер»
3:1
«Кальяри»
Серия А
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Рома»
1:0
«Верона»
Серия А
|13.04.2025
|«Лацио»
1:1
«Рома»
Серия А
|06.04.2025
|«Рома»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|29.03.2025
|«Лечче»
0:1
«Рома»
Серия А
|16.03.2025
|«Рома»
1:0
«Кальяри»
Серия А
«Рома» перед 34-м туром занимает 7-ю строчку, а «Интер» - первую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|2. Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|3. Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|4. Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|5. Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|6. Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|7. Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|8. Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|9. Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|10. Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|11. Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|12. Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|13. Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|14. Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|15. Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|16. Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|17. Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|18. Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|19. Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|20. Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
За последнюю неделю «Интер» проиграл два матча подряд, что привело к вылету команды из Кубка Италии и равенству по очкам в турнирной таблице Серии А с «Наполи». Соперники, спору нет, были очень серьезные, но когда в предыдущий раз миланцы проигрывали дважды подряд, сразу и не вспомнишь. Количество турниров, в которых «Интер» претендует на победу сократилось до двух - национальный чемпионат и Лига чемпионов. Жертвовать одним в пользу другого «Интернационале» не станет, а, значит, предстоит борьба на два фронта.
«Рома» выглядит довольно уверенно в этом году. Подопечные Раньери не потерпели в календарном году ни одного поражения. Провальное выступление на старте сезона уже позабыто, а в турнирной таблице римляне могут поспорить и за лигочемпионские места.
Хозяева в этой встрече не смогут рассчитывать на Генриха Мхитаряна и Алессандро Бастони, дружно получивших в предыдущем туре сверхлимитные предупреждения. А вот в лазарете «Ромы» пусто. Обе команды предельно мотивированны. Не лучшие результаты «Интера» в последнее время и впечатляющая беспроигрышная серия «Ромы» не дают сделать выбор в пользу хозяев поля. Рискнем предположить, что госте не уступят.
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Потери
«Интер»: Мхитарян, Бастони (оба - дисквалификация). Карбони (травма).
«Рома»: нет потерь.
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Рома»:
|Позиция
|«Интер»
«Рома»
Позиция
|Вратарь
|13. Риера
99. Свилар
Вратарь
|Защитник
|15. Ачерби
19. Челик
Защитник
|Защитник
|95. Де Врей
23. Манчини
Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
5. Н'Дика
Защитник
|Полузащитник
|59. Залевски
3. Анхелиньо
Защитник
|Полузащитник
|32. Димарко
17. Коне
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Дармиан
16. Паредес
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Аслани
7. Пеллегрини
Полузащитник
|Нападаюший
|20. Чалханоглу
56. Салемакерс
Полузащитник
|Нападающий
|10. Мартинес
18. Соуле
Полузащитник
|Нападающий
|9. Тюрам
11. Довбик
Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
Клаудио Раньери
Главный тренер
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Наиболее вероятным исходом эксперты называют минимальную победу хозяев поля. Сыгравшая ставка на 1:0 приведет к семикратному увеличению номинала.
Армянский полузащитник в предыдущем матче Серии А получил предупреждение, из-за которого будет вынужден пропустить игру с римлянами. По той же причине на сыграет и Алессандро Бастони.
Поражение от «Болоньи» значительно повлияло на котировки «Интера». Теперь эксперты предлагают 1.80 за победу в первенстве миланцев, а поставить на «Наполи» можно за 2.00.
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