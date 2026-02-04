Ведомости
Интер — Торино, 4 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

Продлит ли «Интер» победную серию?
Валентин Васильев

В среду, 4 февраля, «Интер» сыграет против «Торино» в матче за выход в полуфинал Кубка Италии. В последний раз «нерадзурри» оступались с туринцами семь лет назад. Исключаем сенсацию и в предстоящей встрече?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

04.02.2026, ВС

23:00 МСК

«Торино» (Турин)  

П1 - 1.27

Х - 5.60

П2 - 11.50

Турнир: Кубок Италии

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»895958313-240
«Торино»585989240-313

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2026«Кремонезе»

0:2

«Интер»

Серия А

28.01.2026«Боруссия» Д

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

23.01.2026«Интер»

6:2

«Пиза»

Серия А

20.01.2026«Интер»

1:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

17.01.2025«Удинезе»

0:1

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Торино»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2026«Торино»

1:0

«Лечче»

Серия А

24.01.2026«Комо»

6:0

«Торино»

Серия А

18.01.2026«Торино»

0:2

«Рома» 

Серия А

13.01.2026«Рома»

2:3

«Торино»

Кубок Италии

10.01.2025«Аталанта»

2:0

«Торино» 

Серия А

Прогноз на матч

Скорее всего, «Интер» выйдет на кубковый матч экспериментальным составом. Впрочем, команде Кристиана Киву это не должно помешать, учитывая уровень соперника. «Торино» в 2026 г. проиграл все три матча клубам Серии А из первой восьмерки с общим счетом 0-10. 

Отметим, что «Интер» со всей ответственностью подходит к данному турниру. За минувшие шесть сезонов «нерадзурри» лишь раз завершали борьбу на стадии полуфинала. В нынешнем сезоне миланцы легко переигрывают соперников, уступающим в классе. Стоит обратить внимание на победу «Интера» с форой (-1,5) за коэффициент 1,80 в линии PARI.

Трансляции

Онлайн-кинотеатр Окко Спорт проведет трансляцию из Милана.

ВещательТип трансляцииУсловия
Окко СпортВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Интер»: Дюмфриз, Чаханоглу, Барелла, Карлос Аугусто (все - травма)

«Торино»: Симеоне, Схюрс, Сазонов, Исмайли, Илич, Гинейтис, Абухляль (все - травма), Нкунку, Бираги (оба - болезнь)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Торино»:

Позиция«Интер»

«Торино»

Позиция

Вратарь
  1. Зоммер

1. Палеари

Вратарь

Защитник31. Биссек

13. Марипан

Защитник

Защитник95. Бастони

23. Коко

Защитник

Защитник25. Аканджи

61. Тамез

Защитник

Полузащитник 11. Луис Энрике

20. Лазаро

Защитник

Полузащитник 8. Сучич

10. Влашич

Защитник

Полузащитник 7. Зелиньски

6. Ильхан

Полузащитник 

Полузащитник22. Мхитарян

22. Казадеи

Полузащитник

Нападающий32. Димарко

16. Педерсен

Полузащитник

Нападающий110. Мартинес

26. Нгонге

Полузащитник

Нападающий94. Эспозито

19. Адамс

Нападающий

Главный тренерКристиан Киву

Марко Барони

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI практически не сомневаются в победе хозяев, несмотря на кубковый формат встречи. Коэффициент на проход «Интера» в полуфинал оценивается в 1,15. Успех «Торино» может увеличить банк беттора более чем в пять раз - 5.40.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Интер» - «Торино»?

Наиболее вероятный точный счет в линии PARI - победа хозяев встречи со счетом 2:0 за коэффициент 6.00

Будет ли матч «Интер» - «Торино» результативным?

Тотал больше 2,5 голов оценивается коэффициентом 1,68.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
