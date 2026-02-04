Интер — Торино, 4 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

Скорее всего, «Интер» выйдет на кубковый матч экспериментальным составом. Впрочем, команде Кристиана Киву это не должно помешать, учитывая уровень соперника. «Торино» в 2026 г. проиграл все три матча клубам Серии А из первой восьмерки с общим счетом 0-10.

Отметим, что «Интер» со всей ответственностью подходит к данному турниру. За минувшие шесть сезонов «нерадзурри» лишь раз завершали борьбу на стадии полуфинала. В нынешнем сезоне миланцы легко переигрывают соперников, уступающим в классе. Стоит обратить внимание на победу «Интера» с форой (-1,5) за коэффициент 1,80 в линии PARI.