Интер — Торино, 4 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

В среду, 4 февраля, «Интер» сыграет против «Торино» в матче за выход в полуфинал Кубка Италии. В последний раз «нерадзурри» оступались с туринцами семь лет назад. Исключаем сенсацию и в предстоящей встрече?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
04.02.2026, ВС
23:00 МСК
«Торино» (Турин)
|П1 - 1.27
Турнир: Кубок Италии
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|89
|59
|58
|313-240
|«Торино»
|58
|59
|89
|240-313
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2026
|«Кремонезе»
0:2
«Интер»
Серия А
|28.01.2026
|«Боруссия» Д
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|23.01.2026
|«Интер»
6:2
«Пиза»
Серия А
|20.01.2026
|«Интер»
1:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|17.01.2025
|«Удинезе»
0:1
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Торино»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2026
|«Торино»
1:0
«Лечче»
Серия А
|24.01.2026
|«Комо»
6:0
«Торино»
Серия А
|18.01.2026
|«Торино»
0:2
«Рома»
Серия А
|13.01.2026
|«Рома»
2:3
«Торино»
Кубок Италии
|10.01.2025
|«Аталанта»
2:0
«Торино»
Серия А
Скорее всего, «Интер» выйдет на кубковый матч экспериментальным составом. Впрочем, команде Кристиана Киву это не должно помешать, учитывая уровень соперника. «Торино» в 2026 г. проиграл все три матча клубам Серии А из первой восьмерки с общим счетом 0-10.
Отметим, что «Интер» со всей ответственностью подходит к данному турниру. За минувшие шесть сезонов «нерадзурри» лишь раз завершали борьбу на стадии полуфинала. В нынешнем сезоне миланцы легко переигрывают соперников, уступающим в классе. Стоит обратить внимание на победу «Интера» с форой (-1,5) за коэффициент 1,80 в линии PARI.
Онлайн-кинотеатр Окко Спорт проведет трансляцию из Милана.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Окко Спорт
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Интер»: Дюмфриз, Чаханоглу, Барелла, Карлос Аугусто (все - травма)
«Торино»: Симеоне, Схюрс, Сазонов, Исмайли, Илич, Гинейтис, Абухляль (все - травма), Нкунку, Бираги (оба - болезнь)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Торино»:
|Позиция
|«Интер»
«Торино»
Позиция
|Вратарь
1. Палеари
Вратарь
|Защитник
|31. Биссек
13. Марипан
Защитник
|Защитник
|95. Бастони
23. Коко
Защитник
|Защитник
|25. Аканджи
61. Тамез
Защитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
20. Лазаро
Защитник
|Полузащитник
|8. Сучич
10. Влашич
Защитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
6. Ильхан
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
22. Казадеи
Полузащитник
|Нападающий
|32. Димарко
16. Педерсен
Полузащитник
|Нападающий
|110. Мартинес
26. Нгонге
Полузащитник
|Нападающий
|94. Эспозито
19. Адамс
Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
Марко Барони
Главный тренер
Аналитики БК PARI практически не сомневаются в победе хозяев, несмотря на кубковый формат встречи. Коэффициент на проход «Интера» в полуфинал оценивается в 1,15. Успех «Торино» может увеличить банк беттора более чем в пять раз - 5.40.
Наиболее вероятный точный счет в линии PARI - победа хозяев встречи со счетом 2:0 за коэффициент 6.00
Тотал больше 2,5 голов оценивается коэффициентом 1,68.
