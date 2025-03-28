Интер - Удинезе, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Отсутствие внушительной группы основных игроков «Интера» вряд ли серьезно упростит задачу гостей в наборе очков на «Джузеппе Меацца». Миланцы абсолютно заслуженно возглавляют турнирную таблицу Серии А, а ближайший соперник не представляется непреодолимым препятствием. Команда Индзаги может по итогам тура увеличить отрыв от ближайших преследователей, и упускать такой шанс было бы грешно.

Пять последних матчей между этими командами неизменно завершались победами «Интера», выигравшего эти встречи с общим счетом 14:4. Велика вероятность, что и в предстоящей игре успех будут праздновать миланцы. Не станем мудрить и остановимся на выборе в пользу выигрыша «Интернационале», взяв небольшую фору.