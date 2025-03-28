Интер - Удинезе, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 30 марта, лидирующий в чемпионской гонке Серии А «Интер» встретится на своем поле с «Удинезе». Весьма вероятная в эти выходные потеря очков ближайшим конкурентом миланцев - «Наполи» - открывает дополнительные возможности перед командой Симоне Индзаги. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
30.03.2025, ВС
«Лацио» (Рим)
|П1 - 1.40
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Турнир: чемпионат Италии, 30-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный судья: Даниэле Киффи
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|62
|32
|24
|199-120
|«Удинезе»
|24
|32
|62
|120-199
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Аталанта»
0:2
«Интер»
Серия А
|11.03.2025
|«Интер»
2:1
«Фейеноорд»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Интер»
3:2
«Монца»
Серия А
|05.03.2025
|«Фейеноорд»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
Последние пять игр «Удинезе»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Удинезе»
0:1
«Верона»
Серия А
|10.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Удинезе»
Серия А
|01.03.2025
|«Удинезе»
1:0
«Парма»
Серия А
|21.02.2025
|«Лечче»
0:1
«Удинезе»
Серия А
|16.02.2025
|«Удинезе»
3:0
«Эмполи»
Серия А
Последние пять игр «Интера» и «Удинезе»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
19.12.2024
«Интер»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
28.09.2024
«Удинезе»
2:3
«Интер»
Серия А
08.04.2024
«Удинезе»
1:2
«Интер»
Серия А
09.12.2023
«Интер»
4:0
«Удинезе»
Серия А
18.02.2023
«Интер»
3:1
«Удинезе»
Серия А
Прогноз на матч «Наполи» - «Милан»
После 29 туров «Интер» занимает верхнюю строчку в турнирной таблице, а «Удинезе» - десятую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|29
|19
|7
|3
|65-27
|64
|2. Наполи
|29
|18
|7
|4
|45-23
|61
|3. Аталанта
|29
|17
|7
|5
|63-28
|58
|4. Болонья
|29
|14
|11
|4
|49-34
|53
|5. Ювентус
|29
|13
|13
|3
|45-28
|52
|6. Лацио
|29
|15
|6
|8
|50-41
|51
|7. Рома
|29
|14
|7
|8
|44-30
|49
|8. Фиорентина
|29
|14
|6
|9
|46-30
|48
|9. Милан
|29
|13
|8
|8
|44-33
|47
|10. Удинезе
|29
|11
|7
|11
|35-39
|40
|11. Торино
|29
|9
|11
|9
|34-34
|38
|12. Дженоа
|29
|8
|11
|10
|28-37
|35
|13. Комо
|29
|7
|8
|14
|35-46
|29
|14. Верона
|29
|9
|2
|18
|29-58
|29
|15. Кальяри
|29
|6
|8
|15
|28-44
|26
|16. Лечче
|29
|6
|7
|16
|21-48
|25
|17. Парма
|29
|5
|10
|14
|35-49
|25
|18. Эмполи
|29
|4
|10
|15
|23-46
|22
|19. Венеция
|29
|3
|11
|15
|23-42
|20
|20. Монца
|29
|2
|9
|18
|24-49
|15
Отсутствие внушительной группы основных игроков «Интера» вряд ли серьезно упростит задачу гостей в наборе очков на «Джузеппе Меацца». Миланцы абсолютно заслуженно возглавляют турнирную таблицу Серии А, а ближайший соперник не представляется непреодолимым препятствием. Команда Индзаги может по итогам тура увеличить отрыв от ближайших преследователей, и упускать такой шанс было бы грешно.
Пять последних матчей между этими командами неизменно завершались победами «Интера», выигравшего эти встречи с общим счетом 14:4. Велика вероятность, что и в предстоящей игре успех будут праздновать миланцы. Не станем мудрить и остановимся на выборе в пользу выигрыша «Интернационале», взяв небольшую фору.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Подписка - 299 рублей в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Интер»: Бастони (дисквалификация). Карбони, Мартинес, Думфрис, Зелиньски, Димарко (все - травма)
«Удинезе»: Туре, Сава, Товен, Санчес (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Удинезе»:
|Позиция
|«Интер»
«Удинезе»
Позиция
|Вратарь
|13. Риера
94. Окойе
Вратарь
|Защитник
|15. Ачерби
28. Соле
Защитник
|Защитник
|28. Павар
29. Бийол
Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
31. Кристенсен
Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
33. Земура
Защитник
|Полузащитник
|30. Аугусто
25. Карлстрем
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
14. Атта
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
8. Ловрич
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
32. Эккеленкамп
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Корреа
5. Пайеро
Полузащитник
|Нападающий
|9. Тюрам
17. Лукка
Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
Коста Руньяич
Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.40. Заключить пари на ничью можно за 4.60, а на выигрыш гостей - за 8.00.
Наиболее вероятным исходом аналитики называют победу хозяев 2:0. Поставить на такой вариант предлагается за 6.50. 1:0 идет за 7.00, 3:0 - за 9.00.
Армянский полузащитник является твердым игроком основы миланского клуба. Его появление на поле с первых минут вполне вероятно. На счету опытного футболиста в текущем чемпионате Италии гол и три результативные передачи в 27-ми играх.
Прогноз на матч «Фиорентина» - «Аталанта»
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:
«Интер» - 1.35
«Наполи» - 4.00
«Аталанта» - 15.00
Поставить на чемпионство «Удинезе» можно с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект