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28 марта 12:30ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер - Удинезе, 30 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Миланский клуб может укрепить свои лидерские позиции
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 30 марта, лидирующий в чемпионской гонке Серии А «Интер» встретится на своем поле с «Удинезе». Весьма вероятная в эти выходные потеря очков ближайшим конкурентом миланцев - «Наполи» - открывает дополнительные возможности перед командой Симоне Индзаги. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

30.03.2025, ВС
19:00 МСК

«Лацио» (Рим)

П1 - 1.40

Х - 4.60

П2 - 8.00

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Турнир: чемпионат Италии, 30-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный судья: Даниэле Киффи

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»623224199-120
«Удинезе»243262120-199

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

11.03.2025«Интер»

2:1

«Фейеноорд»

Лига чемпионов

08.03.2025«Интер»

3:2

«Монца»

Серия А

05.03.2025«Фейеноорд»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

Последние пять игр «Удинезе»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Удинезе»

0:1

«Верона»

Серия А

10.03.2025«Лацио»

1:1

«Удинезе»

Серия А

01.03.2025«Удинезе»

1:0

«Парма»

Серия А

21.02.2025«Лечче»

0:1

«Удинезе»

Серия А

16.02.2025«Удинезе»

3:0

«Эмполи»

Серия А

Последние пять игр «Интера» и «Удинезе»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.12.2024

«Интер»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

28.09.2024

«Удинезе»

2:3

«Интер»

Серия А

08.04.2024

«Удинезе»

1:2

«Интер»

Серия А

09.12.2023

«Интер»

4:0

«Удинезе»

Серия А

18.02.2023

«Интер»

3:1

«Удинезе»

Серия А

Прогноз на матч «Наполи» - «Милан»

Турнирное положение

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После 29 туров «Интер» занимает верхнюю строчку в турнирной таблице, а «Удинезе» - десятую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер29197365-2764
2. Наполи29187445-2361
3. Аталанта29177563-2858
4. Болонья291411449-3453
5. Ювентус291313345-2852
6. Лацио29156850-4151
7. Рома29147844-3049
8. Фиорентина29146946-3048
9. Милан29138844-3347
10. Удинезе291171135-3940
11. Торино29911934-3438
12. Дженоа298111028-3735
13. Комо29781435-4629
14. Верона29921829-5829
15. Кальяри29681528-4426
16. Лечче29671621-4825
17. Парма295101435-4925
18. Эмполи294101523-4622
19. Венеция293111523-4220
20. Монца29291824-4915

Прогноз на матч

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Отсутствие внушительной группы основных игроков «Интера» вряд ли серьезно упростит задачу гостей в наборе очков на «Джузеппе Меацца». Миланцы абсолютно заслуженно возглавляют турнирную таблицу Серии А, а ближайший соперник не представляется непреодолимым препятствием. Команда Индзаги может по итогам тура увеличить отрыв от ближайших преследователей, и упускать такой шанс было бы грешно.

 Пять последних матчей между этими командами неизменно завершались победами «Интера», выигравшего эти встречи с общим счетом 14:4. Велика вероятность, что и в предстоящей игре успех будут праздновать миланцы. Не станем мудрить и остановимся на выборе в пользу выигрыша «Интернационале», взяв небольшую фору.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПодписка - 299 рублей в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Интер»:  Бастони (дисквалификация). Карбони, Мартинес, Думфрис, Зелиньски, Димарко (все - травма)

«Удинезе»: Туре, Сава, Товен, Санчес (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Удинезе»:

Позиция«Интер»

«Удинезе»

Позиция

Вратарь13. Риера

94. Окойе

Вратарь

Защитник15. Ачерби

28. Соле

Защитник

Защитник28. Павар

29. Бийол

Защитник

Защитник31. Биссекк

31. Кристенсен

Защитник

Полузащитник22. Мхитарян

33. Земура

Защитник

Полузащитник 30. Аугусто

25. Карлстрем

Полузащитник

Полузащитник 23. Барелла

14. Атта

Полузащитник 

Полузащитник7. Зелиньски

8. Ловрич

Полузащитник

Полузащитник20. Чалханоглу

32. Эккеленкамп

Полузащитник

Полузащитник11. Корреа

5. Пайеро 

Полузащитник

Нападающий9. Тюрам

17. Лукка

Нападающий

Главный тренерСимоне Индзаги

Коста Руньяич

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.40. Заключить пари на ничью можно за 4.60, а на выигрыш гостей - за 8.00.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Интер» - «Удинезе»?

Наиболее вероятным исходом аналитики называют победу хозяев 2:0. Поставить на такой вариант предлагается за 6.50. 1:0 идет за 7.00, 3:0 - за 9.00.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Армянский полузащитник является твердым игроком основы миланского клуба. Его появление на поле с первых минут вполне вероятно. На счету опытного футболиста в текущем чемпионате Италии гол и три результативные передачи в 27-ми играх.

Прогноз на матч «Фиорентина» - «Аталанта»

Где бесплатно смотреть матч «Интер» - «Удинезе»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

Кто выиграет чемпионат Италии?

Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:

«Интер» - 1.35

«Наполи» - 4.00

«Аталанта» - 15.00

Поставить на чемпионство «Удинезе» можно с коэффициентом 5000.00.

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