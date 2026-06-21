Иордания - Алжир, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Иордании и Алжира: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная Иордании не побеждает с декабря 2025 г. Ее безвыигрышная серия насчитывает уже шесть матчей, две трети из которых она проиграла, в том числе три последних. Алжир выглядит пусть не явным, но фаворитом в матче. Самый высокий коэффициент на успех африканцев (1.58) зафиксирован в БЕТСИТИ .

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Сбалансированный. В результатах сборной Алжира четко прослеживаются два тренда: она крайне редко играет вничью и обменивается голами с соперниками. За 10 игр таких случаев было всего по одному. Поэтому наш прогноз на матч: обе забьют - нет.