Иордания - Алжир, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Сборные Иордании и Алжира пока остаются без турнирных очков на ЧМ-2026. Во вторник рано утром (по Москве) в Санта-Кларе кто-то из них устранит ноль из главной графы таблицы. Или обе команды одновременно?
Сборной Иордании достойно дебютировала на чемпионате мира, но предсказуемо проиграла. Новичок турнира не смутился после пропущенного от Австрии гола и вскоре после перерыва отыгрался. Потом, правда, европейцы добавили сопернику еще пару мячей и выиграли, но потрудиться для этого им пришлось немало.
Во вторник иорданцы предпримут вторую попытку набрать исторические, первые очки на ЧМ. Сделать это будет непросто: сборная Алжира, как и Австрии, входит в третью десятку рейтинга ФИФА (соответственно, 28-е и 24-е места).
Последние пять матчей сборной Иордании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Австрия
3:1
Иордания
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Колумбия
2:0
Иордания
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Швейцария
4:1
Иордания
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Иордания
2:2
Нигерия
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Иордания
2:2
Коста-Рика
Товарищеский матч
Сборная Алжира уступила еще крупнее в первом туре, но у нее и соперник был - круче не придумаешь - действующий чемпион мира и первый номер рейтинга ФИФА! Все три гола в ворота африканской команды оформил нестареющий Лионель Месси. После такого испытания алжирцев уже никем не испугать, тем более - дебютантом ЧМ.
Последние пять матчей сборной Алжира:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Аргентина
3:0
Алжир
ЧМ-2026
|11.06.2026
|Боливия
0:4
Алжир
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Алжир
0:0
Уругвай
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Алжир
7:0
Гватемала
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Иордания
|0
|1
|0
|1-1
|Алжир
|0
|1
|0
|1-1
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Иордании и Алжира: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Иордании не побеждает с декабря 2025 г. Ее безвыигрышная серия насчитывает уже шесть матчей, две трети из которых она проиграла, в том числе три последних. Алжир выглядит пусть не явным, но фаворитом в матче. Самый высокий коэффициент на успех африканцев (1.58) зафиксирован в БЕТСИТИ.
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Сбалансированный. В результатах сборной Алжира четко прослеживаются два тренда: она крайне редко играет вничью и обменивается голами с соперниками. За 10 игр таких случаев было всего по одному. Поэтому наш прогноз на матч: обе забьют - нет.
Рискованный. Три последних матча иорданцы проиграли с разницей в 2-3 мяча. Это повод обратить внимание на рынок фор. В линии БЕТСИТИ победа Алжира с форой (-1.5) котируется за 2.60.
Если суммировать приведенные выше аргументы, сухая победа Алжира выглядит вполне реалистичной. В Winline заключить пари на 0:2 предлагается по котировке 5.60.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Алжира.
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