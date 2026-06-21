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ГлавнаяПрогнозыИордания - Алжир, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Иордания - Алжир, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Кто наберет первые очки?
Валентин Васильев

Иордания – Алжир

Команды

23 июня 2026 (06:00) МСК

Начало

Стадион «Левайс» (Санта-Клара, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют – нет
Прогноз

1.78
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Иордания – Алжир
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Иордания – Алжир

Сборные Иордании и Алжира пока остаются без турнирных очков на ЧМ-2026. Во вторник рано утром (по Москве) в Санта-Кларе кто-то из них устранит ноль из главной графы таблицы. Или обе команды одновременно?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline5.804.101.571.941.86
Марафон6.204.101.571.931.90
БЕТСИТИ5.904.201.581.951.87

Иордания

Сборной Иордании достойно дебютировала на чемпионате мира, но предсказуемо проиграла. Новичок турнира не смутился после пропущенного от Австрии гола и вскоре после перерыва отыгрался. Потом, правда, европейцы добавили сопернику еще пару мячей и выиграли, но потрудиться для этого им пришлось немало. 

Во вторник иорданцы предпримут вторую попытку набрать исторические, первые очки на ЧМ. Сделать это будет непросто: сборная Алжира, как и Австрии, входит в третью десятку рейтинга ФИФА (соответственно, 28-е и 24-е места). 

Последние пять матчей сборной Иордании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Австрия

3:1

Иордания

ЧМ-2026

08.06.2026Колумбия

2:0

Иордания

Товарищеский матч

31.05.2026Швейцария

4:1

Иордания

Товарищеский матч

31.03.2026Иордания

2:2

Нигерия

Товарищеский матч

27.03.2026Иордания

2:2

Коста-Рика

Товарищеский матч

Алжир

Сборная Алжира уступила еще крупнее в первом туре, но у нее и соперник был - круче не придумаешь - действующий чемпион мира и первый номер рейтинга ФИФА! Все три гола в ворота африканской команды оформил нестареющий Лионель Месси. После такого испытания алжирцев уже никем не испугать, тем более - дебютантом ЧМ.

Последние пять матчей сборной Алжира:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Аргентина

3:0

Алжир

ЧМ-2026

11.06.2026Боливия

0:4

Алжир

Товарищеский матч

03.06.2026Нидерланды

0:1

Алжир

Товарищеский матч

31.03.2026Алжир

0:0

Уругвай

Товарищеский матч

27.03.2026Алжир

7:0

Гватемала

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Иордания0101-1
Алжир0101-1

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Иордании и Алжира: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Сборная Иордании не побеждает с декабря 2025 г. Ее безвыигрышная серия насчитывает уже шесть матчей, две трети из которых она проиграла, в том числе три последних. Алжир выглядит пусть не явным, но фаворитом в матче. Самый высокий коэффициент на успех африканцев (1.58) зафиксирован в БЕТСИТИ.

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Сбалансированный. В результатах сборной Алжира четко прослеживаются два тренда: она крайне редко играет вничью и обменивается голами с соперниками. За 10 игр таких случаев было всего по одному. Поэтому наш прогноз на матч: обе забьют - нет. 

Рискованный. Три последних матча иорданцы проиграли с разницей в 2-3 мяча. Это повод обратить внимание на рынок фор. В линии БЕТСИТИ победа Алжира с форой (-1.5) котируется за 2.60.

Прогноз на точный счет

Если суммировать приведенные выше аргументы, сухая победа Алжира выглядит вполне реалистичной. В Winline заключить пари на 0:2 предлагается по котировке 5.60.

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Алжира.

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