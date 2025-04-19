Ипсвич - Арсенал, 20 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Арсенал» - главный герой первой половины весны в европейском футболе. Именно он прекратил полномочия мадридского «Реала» как официально сильнейшего клуба континента. Но теперь с этой заоблачной высоты лондонцам нужно вернуться на землю. Вслед за победителем ЛЧ их ждет аутсайдер АПЛ. Удастся ли Артете не допустить легкомысленных настроений у своих футболистов? Не самая простая задачка для тренера.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ипсвич»
20.04.2025, Вс
16:00 МСК
«Арсенал» (Лондон)
|П1 - 7.60
Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур
Стадион: «Портман Роуд» (Ипсвич, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Ипсвич»
|18
|11
|31
|63-93
|«Арсенал»
|31
|11
|18
|93-63
Последние пять матчей «Ипсвича»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Челси»
2:2
«Ипсвич»
АПЛ
|05.04.2025
|«Ипсвич»
1:2
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|02.04.2025
|«Борнмут»
1:2
«Ипсвич»
АПЛ
|15.03.2025
|«Ипсвич»
2:4
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|08.03.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Реал»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Арсенал»
1:1
«Брентфорд»
АПЛ
|08.04.2025
|«Арсенал»
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Эвертон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.04.2025
|«Арсенал»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
«Арсенал» все так же занимает второе место с начала таблицы, а его соперник - третье с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2. Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3. Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|4. Ньюкасл
|31
|17
|5
|9
|56-40
|56
|5. Манчестер Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6. Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7. Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12. Кристал Пэлас
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|13. Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14. Манчестер Юнайтед
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15. Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16. Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17. Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18. Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19. Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20. Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Несмотря на внушительное отставание от спасительной 17-й позиции в таблице (сейчас оно измеряется 14 очками), «Ипсвич» «не бросает весла». Команда продолжает биться со всеми соперниками, чем вызывает искреннее уважение. Среди апрельских достижений аутсайдера выездная победа над «Борнмутом» и забойная ничья с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». В четырех матчах подряд «Ипсвич» пропускал и забивал. Учитывая моральное опустошение футболистов «Арсенала» после реально большого свершения - выноса «Реала» из Лиги чемпионов, - можно спрогнозировать продление этой серии «трактористов». В случае сыгравшей ставки на «обе забьют» Winline удвоит ее номинал.
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Потери
«Ипсвич»: Филлипс, Мурич, Филоген, Шмодиш, Огбене, Барнс (все - травмы)
«Арсенал»: Жоржиньо, Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ипсвич» - «Арсенал»:
|Позиция
«Ипсвич»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|31. Палмер
|22. Райя
|Вратарь
|Защитник
|40. Туанзебе
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Защитник
|26. О'Ши
|15. Кивер
|Защитник
|Защитник
|15. Бургесс
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|22. Таунсенд
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|18. Джонсон
|5. Парти
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Каюсте
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Морси
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Бродхед
|53. Нванери
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Энсисо
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Делап
|30. Стерлинг
|Нападающий
|Главный тренер
|Киран Маккенна
|Микель Артета
|Главный тренер
Winline оценила вероятность успеха хозяев в матче коэффициентом 7.60. Выигрыш фаворита котируется за 1.41. На ничью можно поставить с котировкой 4.80.
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Партнерский проект