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18 апреля 14:51ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ипсвич - Арсенал, 20 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Как после клубного чемпиона Европы настроиться на аутсайдера АПЛ?
Валентин Васильев

«Арсенал» - главный герой первой половины весны в европейском футболе. Именно он прекратил полномочия мадридского «Реала» как официально сильнейшего клуба континента. Но теперь с этой заоблачной высоты лондонцам нужно вернуться на землю. Вслед за победителем ЛЧ их ждет аутсайдер АПЛ. Удастся ли Артете не допустить легкомысленных настроений у своих футболистов? Не самая простая задачка для тренера.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ипсвич» 

20.04.2025, Вс

16:00 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 7.60

Х - 4.80

П2 - 1.41

Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур

Стадион: «Портман Роуд»  (Ипсвич, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Ипсвич»18113163-93
«Арсенал»31111893-63

Последние пять матчей «Ипсвича»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Челси»

2:2

«Ипсвич»

АПЛ

05.04.2025«Ипсвич»

1:2

«Вулверхэмптон»

АПЛ

02.04.2025«Борнмут»

1:2

«Ипсвич»

АПЛ

15.03.2025«Ипсвич»

2:4

«Ноттингем Форест»

АПЛ

08.03.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Реал»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

12.04.2025«Арсенал»

1:1

«Брентфорд»

АПЛ

08.04.2025«Арсенал»

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

05.04.2025«Эвертон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

01.04.2025«Арсенал»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

Место в таблице

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«Арсенал» все так же занимает второе место с начала таблицы, а его соперник - третье с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль32237274-3176
2. Арсенал321712357-2763
3. Ноттингем Форест32176951-3857
4. Ньюкасл31175956-4056
5. Манчестер Сити32167962-4255
6. Челси32159856-3954
7. Астон Вилла32159849-4654
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон321212851-4948
10. Борнмут311291051-4045
11. Брентфорд321271352-4843
12. Кристал Пэлас3111101041-4043
13. Эвертон328141034-3838
14. Манчестер Юнайтед321081438-4538
15. Тоттенхэм321141760-4937
16. Вулверхэмптон321051747-6135
17. Вест Хэм32981536-5435
18. Ипсвич32491933-6721
19. Лестер32462227-7218
20. Саутгемптон32242623-7710

Прогноз на матч

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Несмотря на внушительное отставание от спасительной 17-й позиции в таблице (сейчас оно измеряется 14 очками), «Ипсвич» «не бросает весла». Команда продолжает биться со всеми соперниками, чем вызывает искреннее уважение. Среди апрельских достижений аутсайдера выездная победа над «Борнмутом» и забойная ничья с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». В четырех матчах подряд «Ипсвич» пропускал и забивал. Учитывая моральное опустошение футболистов «Арсенала» после реально большого свершения - выноса «Реала» из Лиги чемпионов, - можно спрогнозировать продление этой серии «трактористов». В случае сыгравшей ставки на «обе забьют» Winline удвоит ее номинал. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Легальных трансляции матчей АПЛ на территории РФ не ведется. Графические и текстовые лайвы предлагают пользователям электронные спортивные СМИ и сайты букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ипсвич»: Филлипс, Мурич, Филоген, Шмодиш, Огбене, Барнс  (все - травмы)

«Арсенал»: Жоржиньо, Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ипсвич» - «Арсенал»:

Позиция

«Ипсвич»

«Арсенал»Позиция
Вратарь31. Палмер22. РайяВратарь
Защитник40. Туанзебе49. Льюис-СкеллиЗащитник
Защитник26. О'Ши15. КиверЗащитник
Защитник15. Бургесс2. СалибаЗащитник
Защитник22. Таунсенд12. ТимберЗащитник
Полузащитник 18. Джонсон5. ПартиПолузащитник
Полузащитник 12. Каюсте41. РайсПолузащитник 
Полузащитник5. Морси8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник33. Бродхед53. НванериПолузащитник
Нападающий9. Энсисо19. ТроссардПолузащитник
Нападающий19. Делап30. СтерлингНападающий
Главный тренерКиран МаккеннаМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline оценила вероятность успеха хозяев в матче коэффициентом 7.60. Выигрыш фаворита котируется за 1.41. На ничью можно поставить с котировкой 4.80.

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