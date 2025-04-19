Ипсвич - Арсенал, 20 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Несмотря на внушительное отставание от спасительной 17-й позиции в таблице (сейчас оно измеряется 14 очками), «Ипсвич» «не бросает весла». Команда продолжает биться со всеми соперниками, чем вызывает искреннее уважение. Среди апрельских достижений аутсайдера выездная победа над «Борнмутом» и забойная ничья с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». В четырех матчах подряд «Ипсвич» пропускал и забивал. Учитывая моральное опустошение футболистов «Арсенала» после реально большого свершения - выноса «Реала» из Лиги чемпионов, - можно спрогнозировать продление этой серии «трактористов». В случае сыгравшей ставки на «обе забьют» Winline удвоит ее номинал.