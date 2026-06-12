Иран – Новая Зеландия, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Ирана и Новой Зеландии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Если строго ориентироваться на рейтинг ФИФА, то сборная Новой Зеландии должна быть номинальным аутсайдером на фоне всех других участников ЧМ-2026. На деле так сказать нельзя, но вот в своей группе команде из Океании, пожалуй, за счастье будет набрать даже одно очко. Те же иранцы на порядок опытнее и обладают более качественным составом.

Разница в коэффициентах даже кажется заниженной. Но это можно объяснить неспортивным давлением на сборную Ирана, из-за которого нельзя в полной мере предсказать, в какой форме она предстанет. Но в любом случае у этой команды есть всё, чтобы даже в тяжелых условиях как минимум не проиграть Новой Зеландии. Котировки на «Двойной шанс» скромны, но для консервативного варианта – вполне рабочие.

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Сбалансированный. Сборная Новой Зеландии, похоже, обречена большую часть каждого матча играть вторым номером и уповать на контратаки. В защите команда действует с переменным успехом. Те же товарищеские матчи получились противоречивыми: новозеландцы пропустили только раз от англичан, зато гаитянам уступили со счетом 0:4. При этом точно понятно, что забитые мячи на таком уровне команде из Океании даются с трудом.

А вот сборная Ирана за время квалификации на ЧМ-2026 в 16 матчах добилась разницы голов 35-14. В четырех товарищеских играх в нынешнем году команда тоже забивала в среднем более двух мячей за встречу. Атакующий потенциал иранцев настолько выше, чем у соперника, что велик соблазн воспользоваться коэффициентами на чистую победу азиатской сборной.

Рискованный. Для повышения коэффициента в условиях большего риска можно заиграть сценарий, при котором сборная Новая Зеландии не только потерпит поражение, но и продлит безголовую серию. «Сухая» победа иранцев может умножить депозит почти втрое.