Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыИран – Новая Зеландия, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Иран – Новая Зеландия, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Без шансов для худшей команды турнира по рейтингу ФИФА?
Александр Бокулёв
Свернуть

Иран – Новая Зеландия

Команды

16 июня 2026 (04:00) МСК

Начало

Стадион «Соу-Фай» (Инглвуд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа сборной Ирана
Прогноз

1,86
Коэффициент

Марафон
5/5Рейтинг
30000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Иран – Новая Зеландия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Иран – Новая Зеландия

Свернуть

Несмотря на все политические перипетии, сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 г. Свое выступление в группе G команда начнет матчем с Новой Зеландией – номинально главным аутсайдером квартета, куда также попали Бельгия и Египет. Все игры иранцев на предварительной стадии запланированы в США. Но команда планирует после каждой возвращаться на базу в Мексику, что связано в том числе с отказом в визах некоторым членам делегации. Вдобавок американские власти аннулировали билеты многих иранских болельщиков. 

Что покажется азиатская команда в сложившихся обстоятельствах? Сумеет ли она оправдать статус фаворита в матче с новозеландцами? Анализируем коэффициенты и выбираем варианты для пари.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,813,354,602,301,57
Марафон1,863,504,802,381,60
БЕТСИТИ1,833,504,702,301,63

Иран

Свернуть

Сборная Ирана в четвертый раз подряд выступит на чемпионате мира. Ещё ни разу ей не удавалось пройти через групповой этап. Но на двух прошлых ЧМ команда одерживала по одной победе и в целом выглядела конкурентоспособной. Неслучайно в двух последних розыгрышах Кубка Азии иранцы забирали бронзовые медали, подтверждая статус одного из футбольных лидеров этого региона.

В преддверии старта на ЧМ-2026 эта команда вышла на серию из трех побед в товарищеских матчах. Но среди соперников не было участников чемпионата мира. С марта по июнь иранцы обыграли Коста-Рику, Гамбию и Мали. Теперь команда замыкает топ-20 рейтинга ФИФА, из Азиатской конфедерации футбола выше только Япония. 

Последние пять матчей сборной Ирана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.06.2026Иран

2:0

Мали

Товарищеский матч

29.05.2026Иран

3:1

Гамбия

Товарищеский матч

31.03.2026Иран

5:0

Коста-Рика

Товарищеский матч

27.03.2026Иран

1:2

Нигерия

Товарищеский матч

18.11.2025Узбекистан

0:0 (4:3 пенальти)

Иран

Товарищеский матч

Новая Зеландия

Свернуть

Сборная Новой Зеландии – безальтернативный лидер Конфедерации футбола Океании после ухода оттуда Австралии. Но пробиться на чемпионат мира до расширения числа участников этой команде было непросто. Теперь получилось – впервые с 2010 г. и третий раз в истории. Проходить дальше группового этапа новозеландцам не удавалось.

В преддверии третьего выступления на чемпионате мира эта национальная сборная проиграла оба товарищеских матча. Причем англичанам – минимально, а вот гаитянам – разгромно. В рейтинге ФИФА новозеландцы занимают 85-е место – это худший показатель среди участников ЧМ-2026.

Последние пять матчей сборной Новой Зеландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Англия

1:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

03.06.2026Гаити

4:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

30.03.2026Новая Зеландия

4:1

Чили

FIFA Series

27.03.2026Новая Зеландия

0:2

Финляндия

FIFA Series

19.11.2025Эквадор

2:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

Личные встречи

Свернуть

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Иран1103-0
Новая Зеландия 0110-3

Прогнозы на матч

Свернуть

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Ирана и Новой Зеландии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Если строго ориентироваться на рейтинг ФИФА, то сборная Новой Зеландии должна быть номинальным аутсайдером на фоне всех других участников ЧМ-2026. На деле так сказать нельзя, но вот в своей группе команде из Океании, пожалуй, за счастье будет набрать даже одно очко. Те же иранцы на порядок опытнее и обладают более качественным составом.

Разница в коэффициентах даже кажется заниженной. Но это можно объяснить неспортивным давлением на сборную Ирана, из-за которого нельзя в полной мере предсказать, в какой форме она предстанет. Но в любом случае у этой команды есть всё, чтобы даже в тяжелых условиях как минимум не проиграть Новой Зеландии. Котировки на «Двойной шанс» скромны, но для консервативного варианта – вполне рабочие.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.

Сбалансированный. Сборная Новой Зеландии, похоже, обречена большую часть каждого матча играть вторым номером и уповать на контратаки. В защите команда действует с переменным успехом. Те же товарищеские матчи получились противоречивыми: новозеландцы пропустили только раз от англичан, зато гаитянам уступили со счетом 0:4. При этом точно понятно, что забитые мячи на таком уровне команде из Океании даются с трудом.

А вот сборная Ирана за время квалификации на ЧМ-2026 в 16 матчах добилась разницы голов 35-14. В четырех товарищеских играх в нынешнем году команда тоже забивала в среднем более двух мячей за встречу. Атакующий потенциал иранцев настолько выше, чем у соперника, что велик соблазн воспользоваться коэффициентами на чистую победу азиатской сборной.

Рискованный. Для повышения коэффициента в условиях большего риска можно заиграть сценарий, при котором сборная Новая Зеландии не только потерпит поражение, но и продлит безголовую серию. «Сухая» победа иранцев может умножить депозит почти втрое.

Прогноз на точный счет

Свернуть

Акцент сборной Новой Зеландии на обороне, вероятно, создаст иранцам проблем. Не удивимся, если одностороннего разгрома тут не случится. Вполне возможно, что иранцы почти весь матч будут планомерно давить, а забьют уже на фоне упадка сил соперников. Рискнем предположить, что счет в итоге «застрянет» между минимальной победой и разгромом.

Winline дает коэффициент 6,60 на итоговые 2:0 в пользу иранцев. А самый вероятный исход – все-таки минимальная победа 1:0 (5,00).

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Ирана.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer17 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading