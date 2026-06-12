Иран – Новая Зеландия, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Несмотря на все политические перипетии, сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 г. Свое выступление в группе G команда начнет матчем с Новой Зеландией – номинально главным аутсайдером квартета, куда также попали Бельгия и Египет. Все игры иранцев на предварительной стадии запланированы в США. Но команда планирует после каждой возвращаться на базу в Мексику, что связано в том числе с отказом в визах некоторым членам делегации. Вдобавок американские власти аннулировали билеты многих иранских болельщиков.
Что покажется азиатская команда в сложившихся обстоятельствах? Сумеет ли она оправдать статус фаворита в матче с новозеландцами? Анализируем коэффициенты и выбираем варианты для пари.
Сборная Ирана в четвертый раз подряд выступит на чемпионате мира. Ещё ни разу ей не удавалось пройти через групповой этап. Но на двух прошлых ЧМ команда одерживала по одной победе и в целом выглядела конкурентоспособной. Неслучайно в двух последних розыгрышах Кубка Азии иранцы забирали бронзовые медали, подтверждая статус одного из футбольных лидеров этого региона.
В преддверии старта на ЧМ-2026 эта команда вышла на серию из трех побед в товарищеских матчах. Но среди соперников не было участников чемпионата мира. С марта по июнь иранцы обыграли Коста-Рику, Гамбию и Мали. Теперь команда замыкает топ-20 рейтинга ФИФА, из Азиатской конфедерации футбола выше только Япония.
Последние пять матчей сборной Ирана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.06.2026
|Иран
2:0
Мали
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Иран
3:1
Гамбия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Иран
5:0
Коста-Рика
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Иран
1:2
Нигерия
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Узбекистан
0:0 (4:3 пенальти)
Иран
Товарищеский матч
Сборная Новой Зеландии – безальтернативный лидер Конфедерации футбола Океании после ухода оттуда Австралии. Но пробиться на чемпионат мира до расширения числа участников этой команде было непросто. Теперь получилось – впервые с 2010 г. и третий раз в истории. Проходить дальше группового этапа новозеландцам не удавалось.
В преддверии третьего выступления на чемпионате мира эта национальная сборная проиграла оба товарищеских матча. Причем англичанам – минимально, а вот гаитянам – разгромно. В рейтинге ФИФА новозеландцы занимают 85-е место – это худший показатель среди участников ЧМ-2026.
Последние пять матчей сборной Новой Зеландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Англия
1:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Гаити
4:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Новая Зеландия
4:1
Чили
FIFA Series
|27.03.2026
|Новая Зеландия
0:2
Финляндия
FIFA Series
|19.11.2025
|Эквадор
2:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Иран
|1
|1
|0
|3-0
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|0-3
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Ирана и Новой Зеландии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Если строго ориентироваться на рейтинг ФИФА, то сборная Новой Зеландии должна быть номинальным аутсайдером на фоне всех других участников ЧМ-2026. На деле так сказать нельзя, но вот в своей группе команде из Океании, пожалуй, за счастье будет набрать даже одно очко. Те же иранцы на порядок опытнее и обладают более качественным составом.
Разница в коэффициентах даже кажется заниженной. Но это можно объяснить неспортивным давлением на сборную Ирана, из-за которого нельзя в полной мере предсказать, в какой форме она предстанет. Но в любом случае у этой команды есть всё, чтобы даже в тяжелых условиях как минимум не проиграть Новой Зеландии. Котировки на «Двойной шанс» скромны, но для консервативного варианта – вполне рабочие.
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Сбалансированный. Сборная Новой Зеландии, похоже, обречена большую часть каждого матча играть вторым номером и уповать на контратаки. В защите команда действует с переменным успехом. Те же товарищеские матчи получились противоречивыми: новозеландцы пропустили только раз от англичан, зато гаитянам уступили со счетом 0:4. При этом точно понятно, что забитые мячи на таком уровне команде из Океании даются с трудом.
А вот сборная Ирана за время квалификации на ЧМ-2026 в 16 матчах добилась разницы голов 35-14. В четырех товарищеских играх в нынешнем году команда тоже забивала в среднем более двух мячей за встречу. Атакующий потенциал иранцев настолько выше, чем у соперника, что велик соблазн воспользоваться коэффициентами на чистую победу азиатской сборной.
Рискованный. Для повышения коэффициента в условиях большего риска можно заиграть сценарий, при котором сборная Новая Зеландии не только потерпит поражение, но и продлит безголовую серию. «Сухая» победа иранцев может умножить депозит почти втрое.
Акцент сборной Новой Зеландии на обороне, вероятно, создаст иранцам проблем. Не удивимся, если одностороннего разгрома тут не случится. Вполне возможно, что иранцы почти весь матч будут планомерно давить, а забьют уже на фоне упадка сил соперников. Рискнем предположить, что счет в итоге «застрянет» между минимальной победой и разгромом.
Winline дает коэффициент 6,60 на итоговые 2:0 в пользу иранцев. А самый вероятный исход – все-таки минимальная победа 1:0 (5,00).
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Ирана.