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25 марта 7:14ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Айлендерс — Ванкувер, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Обе команды в одном шаге от зоны плей-офф
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» сыграют с «Ванкувером». Обе команды занимают девятые строчки в турнирных таблицах своих конференций и победитель встречи в Элмонте может заметно повысить собственные шансы на попадание в плей-офф. Оцениваем ближайшие перспективы соперников перед первым вбрасыванием и присматриваемся к интересным котировкам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Айлендерс»

27.03.2025, Чт

02:30 МСК

«Ванкувер Кэнакс»

П1 - 2.12

Х - 4.30

П2 - 2.85

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Айлендерс»121390-79
«Ванкувер»131279-90

Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.03.2025 «Айлендерс»

3:4 Б

 «Коламбус»

22.03.2025 «Айлендерс»

3:4 ОТ 

«Калгари» 

21.03.2025 «Айлендерс»

4:3 ОТ 

«Монреаль» 

19.03.2025 «Питтсбург»

2:4 

«Айлендерс» 

17.03.2025«Айлендерс»

4:2

«Флорида»

Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.03.2025«Нью-Джерси»

3:4 Б

«Ванкувер»

22.03.2025«Рейнджерс»

5:3

«Ванкувер»

21.03.2025«Сент-Луис»

4:3 ОТ

«Ванкувер»

19.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Виннипег»

17.03.2025«Ванкувер»

1:3

«Юта»

Последние пять матчей «Айлендерс» и «Ванкувера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.11.2024«Ванкувер»

2:5

«Айлендерс»

10.01.2024«Айлендерс»

2:5

«Ванкувер»

16.11.2023«Ванкувер»

4:3 ОТ

«Айлендерс»

10.02.2023«Айлендерс»

5:6

«Ванкувер»

04.01.2023«Ванкувер»

2:6

«Айлендерс»

Лидеры

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«Айлендерс»

Показатель

«Кэнакс»

Показатель

Бомбардир (очки)Хорват49

Хьюз

68

Снайпер (голы)Ли26

Босер

23

Ассистент (передачи)Добсон26

Хьюз

52

Вратарь (коэфф. надежности)Сорокин2.76

Ланкинен

2.59

Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Даллас»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7233312528214-19081
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Айлендерс7025522828193-20974
10. Рейнджерс7131210631213-21374
11. Коламбус7023451829225-23373
12. Детройт7025530631203-22272
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас7036722221237-18294
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7132532326195-19885
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Ванкувер71255311126201-21778
10. Калгари6926432925182-20377
11. Юта7124713828203-21675
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Айлендерс»: Варламов, Фэшинг, Барзал (все - травма)

«Ванкувер»: Юульсен, Петтерссон, Хитил, Хегландер (все - травма)

Прогноз на матч

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Как и положено находящимся в сложной турнирной ситуации командам, соперники чередуют победы и поражения. «Айлендерс» в трех своих последних матчах не укладывался в основное время, одержав на этой дистанции лишь одну победу, хотя топов среди противников «Островитян» не было. «Кэнакс» в своей последней игре вырвали победу в серии буллитов у «Нью-Джерси», но команде Рика Токкета явно не достает класса и стабильности.

Статистика личных встреч соперников не выделяет фаворита - команды обмениваются победами, причем фактор своего льда хозяевам во встречах этих клубов точно не является весомым плюсом. В десяти последних играх между «Айлендерс» и «Ванкувером» гости праздновали успех восемь раз, а обе победы хозяев были добыты в дополнительное время или серии буллитов.

Угадать имя победителя матча в Элмонте затруднительно, так что обратим внимание на результативность. В девяти предыдущих встречах друг с другом соперники неизменно достигали показателя в семь голов. Если и в этот раз заброшенных шайб случится не меньше семи, сыграет ставка с приятным коэффициентом.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI отдают предпочтение «Айлендерс». Номинал успешной ставки на победу «Островитян» будет умножен на 2.12. На выигрыш «Ванкувера» зафиксирован коэффициент 2.85. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Айлендерс» - «Ванкувер»?

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В воротах «Нью-Йорк Айлендерс» займет место Илья Сорокин, а Семен Варламов встречу пропускает из-за травмы. В обороне «Островитян» мы увидим Александра Романова, а в атаке Максима Цыплакова. В составе канадской команды российских игроков нет.

Выйдут ли «Айлендерс» и «Ванкувер» в плей-офф?

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Букмекеры оценивают вероятность выхода в плей-офф «Островитян» коэффициентом 3.90, а пролет мимо - 1.25. На «Ванкувер» котировки 3.80 и 1.27 соответственно.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Флорида Пантерз» - 6.50

«Даллас Старз» - 7.50

«Колорадо Эвеланш» - 9.00

Поставить на победу в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» можно за 90.00. На «Ванкувер» - за 150.00.

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