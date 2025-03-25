Айлендерс — Ванкувер, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Как и положено находящимся в сложной турнирной ситуации командам, соперники чередуют победы и поражения. «Айлендерс» в трех своих последних матчах не укладывался в основное время, одержав на этой дистанции лишь одну победу, хотя топов среди противников «Островитян» не было. «Кэнакс» в своей последней игре вырвали победу в серии буллитов у «Нью-Джерси», но команде Рика Токкета явно не достает класса и стабильности.

Статистика личных встреч соперников не выделяет фаворита - команды обмениваются победами, причем фактор своего льда хозяевам во встречах этих клубов точно не является весомым плюсом. В десяти последних играх между «Айлендерс» и «Ванкувером» гости праздновали успех восемь раз, а обе победы хозяев были добыты в дополнительное время или серии буллитов.

Угадать имя победителя матча в Элмонте затруднительно, так что обратим внимание на результативность. В девяти предыдущих встречах друг с другом соперники неизменно достигали показателя в семь голов. Если и в этот раз заброшенных шайб случится не меньше семи, сыграет ставка с приятным коэффициентом.