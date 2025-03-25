Айлендерс — Ванкувер, 27 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на четверг, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» сыграют с «Ванкувером». Обе команды занимают девятые строчки в турнирных таблицах своих конференций и победитель встречи в Элмонте может заметно повысить собственные шансы на попадание в плей-офф. Оцениваем ближайшие перспективы соперников перед первым вбрасыванием и присматриваемся к интересным котировкам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Айлендерс»
27.03.2025, Чт
02:30 МСК
«Ванкувер Кэнакс»
|П1 - 2.12
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Айлендерс»
|12
|13
|90-79
|«Ванкувер»
|13
|12
|79-90
Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.03.2025
|«Айлендерс»
3:4 Б
«Коламбус»
|22.03.2025
|«Айлендерс»
3:4 ОТ
«Калгари»
|21.03.2025
|«Айлендерс»
4:3 ОТ
«Монреаль»
|19.03.2025
|«Питтсбург»
2:4
«Айлендерс»
|17.03.2025
|«Айлендерс»
4:2
«Флорида»
Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.03.2025
|«Нью-Джерси»
3:4 Б
«Ванкувер»
|22.03.2025
|«Рейнджерс»
5:3
«Ванкувер»
|21.03.2025
|«Сент-Луис»
4:3 ОТ
«Ванкувер»
|19.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Виннипег»
|17.03.2025
|«Ванкувер»
1:3
«Юта»
Последние пять матчей «Айлендерс» и «Ванкувера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.11.2024
|«Ванкувер»
2:5
«Айлендерс»
|10.01.2024
|«Айлендерс»
2:5
«Ванкувер»
|16.11.2023
|«Ванкувер»
4:3 ОТ
«Айлендерс»
|10.02.2023
|«Айлендерс»
5:6
«Ванкувер»
|04.01.2023
|«Ванкувер»
2:6
«Айлендерс»
«Айлендерс»
|Показатель
«Кэнакс»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Хорват
|49
Хьюз
68
|Снайпер (голы)
|Ли
|26
Босер
23
|Ассистент (передачи)
|Добсон
|26
Хьюз
52
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Сорокин
|2.76
Ланкинен
2.59
Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Даллас»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|72
|33
|3
|1
|2
|5
|28
|214-190
|81
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Айлендерс
|70
|25
|5
|2
|2
|8
|28
|193-209
|74
|10. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|11. Коламбус
|70
|23
|4
|5
|1
|8
|29
|225-233
|73
|12. Детройт
|70
|25
|5
|3
|0
|6
|31
|203-222
|72
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|70
|36
|7
|2
|2
|2
|21
|237-182
|94
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|71
|32
|5
|3
|2
|3
|26
|195-198
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Ванкувер
|71
|25
|5
|3
|1
|11
|26
|201-217
|78
|10. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|11. Юта
|71
|24
|7
|1
|3
|8
|28
|203-216
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Айлендерс»: Варламов, Фэшинг, Барзал (все - травма)
«Ванкувер»: Юульсен, Петтерссон, Хитил, Хегландер (все - травма)
Как и положено находящимся в сложной турнирной ситуации командам, соперники чередуют победы и поражения. «Айлендерс» в трех своих последних матчах не укладывался в основное время, одержав на этой дистанции лишь одну победу, хотя топов среди противников «Островитян» не было. «Кэнакс» в своей последней игре вырвали победу в серии буллитов у «Нью-Джерси», но команде Рика Токкета явно не достает класса и стабильности.
Статистика личных встреч соперников не выделяет фаворита - команды обмениваются победами, причем фактор своего льда хозяевам во встречах этих клубов точно не является весомым плюсом. В десяти последних играх между «Айлендерс» и «Ванкувером» гости праздновали успех восемь раз, а обе победы хозяев были добыты в дополнительное время или серии буллитов.
Угадать имя победителя матча в Элмонте затруднительно, так что обратим внимание на результативность. В девяти предыдущих встречах друг с другом соперники неизменно достигали показателя в семь голов. Если и в этот раз заброшенных шайб случится не меньше семи, сыграет ставка с приятным коэффициентом.
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В воротах «Нью-Йорк Айлендерс» займет место Илья Сорокин, а Семен Варламов встречу пропускает из-за травмы. В обороне «Островитян» мы увидим Александра Романова, а в атаке Максима Цыплакова. В составе канадской команды российских игроков нет.
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