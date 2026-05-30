Испания - Ирак, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Испания - Ирак, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Предпоследний тест фаворита ЧМ-2026
Валентин Васильев
В расписании июньских товарищеских матчей хватает довольно экзотических афиш. Например, 4-го числа в Ла-Корунье встретятся сборные Испании и Ирака. Для главного фаворита ЧМ-2026 это будет предпоследняя репетиция перед американским приключением. Рассмотрим ее через призму статистики и котировок букмекеров.

Испания
Место в рейтинге ФИФА: 2

04.06.2026, Чт

22:00 МСК

 Ирак
Место в рейтинге ФИФА: 57

П1 - 1.05

Х - 13.00

П2 - 28.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Риасор» (Ла-Корунья, Испания)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Испания1001-0
Ирак0010-1

Последние пять игр сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Испания

0:0

Египет

Товарищеский матч

27.03.2026Испания

3:0

Сербия

Товарищеский матч

18.11.2025Испания

2:2

Турция

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Грузия

0:4

Испания

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Испания

4:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Ирака:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.05.2026Андорра

0:1

Ирак

Товарищеский матч

01.04.2026Ирак

2:1

Боливия

 Стыковой матч ЧМ-2026

12.12.2025Иордания

1:0

Ирак

Кубок арабских наций

09.12.2025Алжир

2:0

Ирак

Кубок арабских наций

06.12.2025Судан

0:2

Ирак

Кубок арабских наций

Прогноз на матч

Сборная Ирака всего второй раз в истории и впервые в этом веке пробилась на чемпионат мира по футболу. Причем сделала она это последней из 48 участников, победив в межконтинентальном плей-офф команду Боливии. Перед долгожданным возвращением на ЧМ Грэм Арнольд вывез команду в Европу на тестовые матчи. Свое турне по Пиренейскому полуострову иракцы начали победой над Андоррой со счетом 1:0. 4 июня их ожидает несравнимо более классный противник - второй номер рейтинга ФИФА и первый - топа фаворитов Кубка мира. 

Для испанцев это будет четвертый подряд домашний матч. Любопытно, что в двух из них фаворитов не сумел победить, довольствовавшись только ничьими - 2:2 с турками и 0:0 с Египтом. 

По своим игровым вкусам команды являются антиподами. Команда де ла Фуэнте культивирует атакующий футбол, тогда как ее соперник - более оборонительный. У Испании за 10 последних матчей набралось восемь «верховых», у иракцев - семь «низовых». Гости получили редкий шанс показать себя на фоне настоящего гранда мирового футбола и постараются его использовать по максимуму. Скорее всего, хозяевам придется вскрывать «автобус». Мотивация анедердога будет значительно превосходить стимулы чемпиона Европы. 

Именно поэтому мы не ждем от игры «хоккейной» результативности и разгрома. Остановимся на варианте тотал меньше 3.5. В PARI он идет с приличным коэффициентом 1.90.

Трансляции

Трансляция из Ла-Коруньи запланирована на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы

Состав сборной Испании на ЧМ-2026

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Арсенал»), Гави, Педри, Даниэль Ольмо (все — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие: Алекс Баэна («Атлетико»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Борха Иглесиас («Сельта»).

Расширенный состав сборной Ирака на ЧМ-2026

Расширенный состав сборной Ирака:

Вратари: Кумел Аль-Рекабе, Фахад Талиб, Ахмед Басил, Джалал Хассан.

Полевые игроки: Франс Путрос, Майтам Джаббар, Заид Тахсин, Акам Хашем, Манаф Юнис, Ребин Сулака, Мустафа Саадун, Ахмед Яхья, Дарио Наамо, Ахмед Макнзи, Мерхас Доски, Хуссейн Али, Заид Исмаэл, Петер Гваргис, Юссеф Амин, Зидан Икбаль, Кевин Якоб, Амир Аль-Аммари, Марко Фарджи, Ибрахим Байеш, Ахмед Касем, Юссеф Насраве, Хасан Абдулкарим, Аймар Шер, Моханад Али, Али Юсуф, Аймен Хуссейн, Али Аль-Хамади, Али Джасим, Карар Набиль.

Коэффициенты букмекеров

PARI установила чисто символический коэффициент 1.05 на победу Испании и 28.00 - на Ирак. Ничья тоже идет в конторе с повышенной котировкой - 13.00.

