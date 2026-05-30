Испания - Ирак, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Ирака всего второй раз в истории и впервые в этом веке пробилась на чемпионат мира по футболу. Причем сделала она это последней из 48 участников, победив в межконтинентальном плей-офф команду Боливии. Перед долгожданным возвращением на ЧМ Грэм Арнольд вывез команду в Европу на тестовые матчи. Свое турне по Пиренейскому полуострову иракцы начали победой над Андоррой со счетом 1:0. 4 июня их ожидает несравнимо более классный противник - второй номер рейтинга ФИФА и первый - топа фаворитов Кубка мира.

Для испанцев это будет четвертый подряд домашний матч. Любопытно, что в двух из них фаворитов не сумел победить, довольствовавшись только ничьими - 2:2 с турками и 0:0 с Египтом.

По своим игровым вкусам команды являются антиподами. Команда де ла Фуэнте культивирует атакующий футбол, тогда как ее соперник - более оборонительный. У Испании за 10 последних матчей набралось восемь «верховых», у иракцев - семь «низовых». Гости получили редкий шанс показать себя на фоне настоящего гранда мирового футбола и постараются его использовать по максимуму. Скорее всего, хозяевам придется вскрывать «автобус». Мотивация анедердога будет значительно превосходить стимулы чемпиона Европы.

Именно поэтому мы не ждем от игры «хоккейной» результативности и разгрома. Остановимся на варианте тотал меньше 3.5. В PARI он идет с приличным коэффициентом 1.90.