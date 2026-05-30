Испания - Ирак, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

В расписании июньских товарищеских матчей хватает довольно экзотических афиш. Например, 4-го числа в Ла-Корунье встретятся сборные Испании и Ирака. Для главного фаворита ЧМ-2026 это будет предпоследняя репетиция перед американским приключением. Рассмотрим ее через призму статистики и котировок букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Испания
Место в рейтинге ФИФА: 2
04.06.2026, Чт
22:00 МСК
Ирак
|П1 - 1.05
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Риасор» (Ла-Корунья, Испания)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Испания
|1
|0
|0
|1-0
|Ирак
|0
|0
|1
|0-1
Последние пять игр сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Испания
3:0
Сербия
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Испания
2:2
Турция
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Грузия
0:4
Испания
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Испания
4:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Ирака:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.05.2026
|Андорра
0:1
Ирак
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Ирак
2:1
Боливия
Стыковой матч ЧМ-2026
|12.12.2025
|Иордания
1:0
Ирак
Кубок арабских наций
|09.12.2025
|Алжир
2:0
Ирак
Кубок арабских наций
|06.12.2025
|Судан
0:2
Ирак
Кубок арабских наций
Сборная Ирака всего второй раз в истории и впервые в этом веке пробилась на чемпионат мира по футболу. Причем сделала она это последней из 48 участников, победив в межконтинентальном плей-офф команду Боливии. Перед долгожданным возвращением на ЧМ Грэм Арнольд вывез команду в Европу на тестовые матчи. Свое турне по Пиренейскому полуострову иракцы начали победой над Андоррой со счетом 1:0. 4 июня их ожидает несравнимо более классный противник - второй номер рейтинга ФИФА и первый - топа фаворитов Кубка мира.
Для испанцев это будет четвертый подряд домашний матч. Любопытно, что в двух из них фаворитов не сумел победить, довольствовавшись только ничьими - 2:2 с турками и 0:0 с Египтом.
По своим игровым вкусам команды являются антиподами. Команда де ла Фуэнте культивирует атакующий футбол, тогда как ее соперник - более оборонительный. У Испании за 10 последних матчей набралось восемь «верховых», у иракцев - семь «низовых». Гости получили редкий шанс показать себя на фоне настоящего гранда мирового футбола и постараются его использовать по максимуму. Скорее всего, хозяевам придется вскрывать «автобус». Мотивация анедердога будет значительно превосходить стимулы чемпиона Европы.
Именно поэтому мы не ждем от игры «хоккейной» результативности и разгрома. Остановимся на варианте тотал меньше 3.5. В PARI он идет с приличным коэффициентом 1.90.
Трансляция из Ла-Коруньи запланирована на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»).
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Арсенал»), Гави, Педри, Даниэль Ольмо (все — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).
Нападающие: Алекс Баэна («Атлетико»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Борха Иглесиас («Сельта»).
Расширенный состав сборной Ирака:
Вратари: Кумел Аль-Рекабе, Фахад Талиб, Ахмед Басил, Джалал Хассан.
Полевые игроки: Франс Путрос, Майтам Джаббар, Заид Тахсин, Акам Хашем, Манаф Юнис, Ребин Сулака, Мустафа Саадун, Ахмед Яхья, Дарио Наамо, Ахмед Макнзи, Мерхас Доски, Хуссейн Али, Заид Исмаэл, Петер Гваргис, Юссеф Амин, Зидан Икбаль, Кевин Якоб, Амир Аль-Аммари, Марко Фарджи, Ибрахим Байеш, Ахмед Касем, Юссеф Насраве, Хасан Абдулкарим, Аймар Шер, Моханад Али, Али Юсуф, Аймен Хуссейн, Али Аль-Хамади, Али Джасим, Карар Набиль.
PARI установила чисто символический коэффициент 1.05 на победу Испании и 28.00 - на Ирак. Ничья тоже идет в конторе с повышенной котировкой - 13.00.
