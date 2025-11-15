Италия - Норвегия, 16 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Парадоксальная ситуация сложилась на финише отбора в группе I. Сборная Италии всего на три очка отстает от Норвегии, но даже победа над главным конкурентом оставит ее только второй. Как так получилось? Сейчас объясним.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа I, 10-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Италия
|8
|4
|4
|18-14
|Норвегия
|4
|4
|8
|14-18
Последние пять матчей сборной Италии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.11.2025
|Молдова
0:2
Италия
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Италия
3:0
Израиль
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2025
|Эстония
1:3
Италия
Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Израиль
4:5
Италия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Италия
5:0
Эстония
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.11.2024
|Норвегия
4:1
Эстония
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2024
|Норвегия
1:1
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|11.10.2024
|Норвегия
5:0
Израиль
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2024
|Норвегия
11:1
Молдова
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2024
|Норвегия
1:0
Финляндия
Товарищеский матч
Перед последним туром команды занимают первое-второе места.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Норвегия
|7
|7
|0
|0
|33-4
|21
|2. Италия
|7
|6
|0
|1
|20-8
|18
|3. Израиль
|7
|3
|0
|4
|15-19
|9
|4. Эстония
|8
|1
|1
|6
|8-21
|4
|5. Молдова
|7
|0
|1
|6
|4-28
|1
Сборная Норвегии не слишком утруждает себя в товарищеских матчах - зато по полной программе включается в официальных. Отсюда такой контраст в результатах: с одной стороны - 1:0 с Финляндией и 1:1 с Новой Зеландией, а с другой - 11:1 с Молдовой, 5:0 с Израилем, 4:1 с Эстонией. Подход оказался дальновидным. К последнему туру Холанд и компания набили такую разницу забитых и пропущенных мячей, что могут даже спокойно проиграть прямому конкуренту. Как бы ни закончилась игра в Милане, местами топы уже не поменяются. Такое преимущество Норвегии по ключевому показателю («+29» против «+12» по забитым-пропущенным мячам) итальянцам никак не отыграть.
Таким образом, игра теряет всякий турнирный смысл, превращаясь, по сути, в выставочный матч. Понятно, что норвежцы не прочь завершить цикл со 100-процентным результатом, но у итальянцев мотивация должна быть выше. Они выйдут на поле доказывать, что 0:3 в Осло были досадным недоразумением. Считаем, что здесь и сейчас шансов на победу у парней Дженнаро Гаттузо больше.
На территории России игру в Милане покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Потери
Италия: нет
Норвегия: Аер, Мюре (оба - травмы)
Аналитики БК «Бетсити» установили достаточно высокий коэффициент на успех хозяев поля - 1.90. Предложения на два других исхода основного маркета еще более привлекательны: 3.75 на ничью и 3.90 - на успех победу гостей.
Наиболее вероятным счетом в матче лидеров эксперты считают ничью 1:1. Сыгравшая ставка на этот вариант будет рассчитана по коэффициенту 6.50.
Коэффициент 1.75 на тотал больше 2.5 говорит, что игра может носить как открытый, так и закрытый характер.
В этом случае будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей. У норвежцев она намного лучше, поэтому глобально они в Милане ничем не рискуют.
Матчи Кубка мира 2026 года примут три страны: США, Канада, Мексика.