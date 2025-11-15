Ведомости
Италия - Норвегия, 16 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Даже победа итальянцам не поможет
Валентин Васильев

Парадоксальная ситуация сложилась на финише отбора в группе I. Сборная Италии всего на три очка отстает от Норвегии, но даже победа над главным конкурентом оставит ее только второй. Как так получилось? Сейчас объясним.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Италия
Место в рейтинге ФИФА: 9

16.11.2025, Вс

22:45 МСК

Норвегия
Место в рейтинге ФИФА: 29

П1 - 1.90

Х - 3.75

П2 - 3.90

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа I, 10-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Италия84418-14
Норвегия44814-18

Последние пять матчей сборной Италии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.11.2025Молдова

0:2

Италия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Италия

3:0

Израиль

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025Эстония

1:3

Италия

Отбор ЧМ-2026

08.09.2025Израиль

4:5

Италия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Италия

5:0

Эстония

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.11.2024Норвегия

4:1

Эстония

Отбор ЧМ-2026

14.10.2024Норвегия

1:1

Новая Зеландия

Товарищеский матч

11.10.2024Норвегия

5:0

Израиль

Отбор ЧМ-2026

09.09.2024Норвегия

11:1

Молдова

Отбор ЧМ-2026

04.09.2024Норвегия

1:0

Финляндия

Товарищеский матч

Турнирное положение

Перед последним туром команды занимают первое-второе места.

КомандыИВНПМО
1. Норвегия770033-421
2. Италия760120-818
3. Израиль730415-199
4. Эстония81168-214
5. Молдова70164-281

Прогноз на матч

Сборная Норвегии не слишком утруждает себя в товарищеских матчах - зато по полной программе включается в официальных. Отсюда такой контраст в результатах: с одной стороны - 1:0 с Финляндией и 1:1 с Новой Зеландией, а с другой - 11:1 с Молдовой, 5:0 с Израилем, 4:1 с Эстонией. Подход оказался дальновидным. К последнему туру Холанд и компания набили такую разницу забитых и пропущенных мячей, что могут даже спокойно проиграть прямому конкуренту. Как бы ни закончилась игра в Милане, местами топы уже не поменяются. Такое преимущество Норвегии по ключевому показателю («+29» против «+12» по забитым-пропущенным мячам) итальянцам никак не отыграть. 

Таким образом, игра теряет всякий турнирный смысл, превращаясь, по сути, в выставочный матч. Понятно, что норвежцы не прочь завершить цикл со 100-процентным результатом, но у итальянцев мотивация должна быть выше. Они выйдут на поле доказывать, что 0:3 в Осло были досадным недоразумением. Считаем, что здесь и сейчас шансов на победу у парней Дженнаро Гаттузо больше.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

На территории России игру в Милане покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

Италия: нет

Норвегия: Аер, Мюре (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Бетсити» установили достаточно высокий коэффициент на успех хозяев поля - 1.90. Предложения на два других исхода основного маркета еще более привлекательны: 3.75 на ничью и 3.90  - на успех победу гостей.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «БЕТСИТИ»

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч Италия - Норвегия?

Наиболее вероятным счетом в матче лидеров эксперты считают ничью 1:1. Сыгравшая ставка на этот вариант будет рассчитана по коэффициенту 6.50.

Будет ли много голов в матче Италия - Норвегия?

Коэффициент 1.75 на тотал больше 2.5 говорит, что игра может носить как открытый, так и закрытый характер.

В случае равенства очков у Италии и Норвегии кто выйдет на ЧМ-2026?

В этом случае будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей. У норвежцев она намного лучше, поэтому глобально они в Милане ничем не рискуют.

Где пройдет чемпионат мира-2026?

Матчи Кубка мира 2026 года примут три страны: США, Канада, Мексика.

