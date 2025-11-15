Италия - Норвегия, 16 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Норвегии не слишком утруждает себя в товарищеских матчах - зато по полной программе включается в официальных. Отсюда такой контраст в результатах: с одной стороны - 1:0 с Финляндией и 1:1 с Новой Зеландией, а с другой - 11:1 с Молдовой, 5:0 с Израилем, 4:1 с Эстонией. Подход оказался дальновидным. К последнему туру Холанд и компания набили такую разницу забитых и пропущенных мячей, что могут даже спокойно проиграть прямому конкуренту. Как бы ни закончилась игра в Милане, местами топы уже не поменяются. Такое преимущество Норвегии по ключевому показателю («+29» против «+12» по забитым-пропущенным мячам) итальянцам никак не отыграть.

Таким образом, игра теряет всякий турнирный смысл, превращаясь, по сути, в выставочный матч. Понятно, что норвежцы не прочь завершить цикл со 100-процентным результатом, но у итальянцев мотивация должна быть выше. Они выйдут на поле доказывать, что 0:3 в Осло были досадным недоразумением. Считаем, что здесь и сейчас шансов на победу у парней Дженнаро Гаттузо больше.