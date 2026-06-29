Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыКот-д'Ивуар - Норвегия, 30 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Кот-д'Ивуар - Норвегия, 30 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Холанд вернется и все решит?
Валентин Васильев

Кот-д'Ивуар – Норвегия
Команды

30 июня 2026 (20:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-Ти-энд-Ти»    (Арлингтон, Техас, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал больше 2.5
Прогноз

1.84
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Кот-д'Ивуар – Норвегия

В последний день июня в Арлингтоне (штат Техас) состоится интригующее африкано-европейское противостояние в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» сойдутся сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии. Легальные букмекеры России уже сформировали широкие линии на предстоящий матч - подсветим самые перспективные варианты для пари.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline3.653.502.051.841.96
PARI 3.703.552.021.821.98
БЕТСИТИ3.603.602.061.841.98

Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата мира, финишировав второй в квартете E. Команда Эмерса Фаэ набрала шесть очков, уступив сборной Германии лишь по дополнительным показателям в очных встречах. 

На старте турнира африканцы только в концовке вырвали победу у команды Эквадора благодаря удару Амада Диалло. Затем последовало обидное поражение от немцев (1:2) с решающим голом на пятой добавленной минуте. Впрочем, эта неудача не помешала «Слонам» дойти до 1/16 финала. В третьем туре они предсказуемо обыграли дебютантов с Кюрасао (2:0) и вписали свои имена в историю национального футбола. 

Последние пять матчей сборной Кот-д'Ивуара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2026Кюрасао

0:2

Кот-д'Ивуар

ЧМ-2026

20.06.2026Германия

2:1

Кот-д'Ивуар

ЧМ-2026

15.06.2026Кот-д'Ивуар

1:0

Эквадор

ЧМ-2026

09.06.2026«Филадельфия Юнион»

0:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

04.06.2026Франция

1:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

Норвегия

Сборная Норвегии впервые с 1998 года представлена в плей-офф Кубка мира, причем вышла она туда досрочно, не откладывая решение задачи на потенциально самый тяжелый матч.

За первые два тура  «Викинги» забили семь мячей в ворота соперников, и больше половины из них (четыре) пришлись на долю Эрлинга Холанда. Итог - победы над Ираком и Сенегалом. Против Франции супербомбардир из «Ман Сити» не играл, и норвежцы крупно уступили - 1:4. Впрочем, их эта неудача едва ли сильно огорчила - на решение задачи-минимум она никак не повлияла. Зато в 1/16 финала Столе Сольбаккен будет располагать отдохнувшим и полным сил Холандом. Для Норвегии этот улыбчивый гигант поистине незаменим. 

Последние пять матчей сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2026Норвегия

1:4

Франция

ЧМ-2026

22.06.2026Норвегия

3:2

Сенегал

ЧМ-2026

17.06.2026Ирак

1:4

Норвегия

ЧМ-2026

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

Товарищеский матч

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

Товарищеский матч

Личные встречи

Между собой эти команды сыграют впервые. 

Прогнозы на матч

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру в Арлингтоне: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. В рейтинге ФИФА сборная Норвегии всего на две позиции опережает соперника (31 – 33). Результаты у команд в последнее время тоже сопоставимы. И те, и другие за 10 матчей проиграли дважды. Правда, ивуарийцы все остальные встречи выиграли, а норвежцы трижды расходились с соперниками миром. Но у представителя Европы есть Холанд – Кот'Ивуар таким мощным оружие не располагает. Полагаем, норвежцы как минимум не проиграют в основное время. Большинство контор установило коэффициент 1.28 на 2Х.

Сбалансированный. Этим летом ивуарийцы дважды встречались с европейцами: Францию неожиданно обыграли в контрольном матче (2:1), а немцам с аналогичным счетом уступили на ЧМ. У норвежцев из пяти последних матчей четыре были «верховыми». Есть надежда, что и на этот раз гола три на пару команды оформят. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.84 на тотал больше 2.5.

Рискованный. Норвежцы редко играют на ноль, причем как в обороне, так и в атаке. Из предыдущих 10 матчей девять у них были с забитыми и пропущенными мячами. «Верх» пробивался семь раз. Если усилить прогноз из первого абзаца обменом голами, суммарный коэффициент превысит двойку (2.06 на Winline).

Прогноз на точный счет

Трейдеры букмекерских компаний считают наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Но коль скоро мы ожидаем более богатый голами матч, остановимся на менее очевидном варианте - 1:2 в Winline за 8.00.

Ожидаемый счет — победа Норвегии со счетом 2:1.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer364 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading