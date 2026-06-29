Кот-д'Ивуар - Норвегия, 30 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру в Арлингтоне: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. В рейтинге ФИФА сборная Норвегии всего на две позиции опережает соперника (31 – 33). Результаты у команд в последнее время тоже сопоставимы. И те, и другие за 10 матчей проиграли дважды. Правда, ивуарийцы все остальные встречи выиграли, а норвежцы трижды расходились с соперниками миром. Но у представителя Европы есть Холанд – Кот'Ивуар таким мощным оружие не располагает. Полагаем, норвежцы как минимум не проиграют в основное время. Большинство контор установило коэффициент 1.28 на 2Х.

Сбалансированный. Этим летом ивуарийцы дважды встречались с европейцами: Францию неожиданно обыграли в контрольном матче (2:1), а немцам с аналогичным счетом уступили на ЧМ. У норвежцев из пяти последних матчей четыре были «верховыми». Есть надежда, что и на этот раз гола три на пару команды оформят. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.84 на тотал больше 2.5.