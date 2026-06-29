Кот-д'Ивуар - Норвегия, 30 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В последний день июня в Арлингтоне (штат Техас) состоится интригующее африкано-европейское противостояние в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» сойдутся сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии. Легальные букмекеры России уже сформировали широкие линии на предстоящий матч - подсветим самые перспективные варианты для пари.
Сборная Кот-д'Ивуара впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата мира, финишировав второй в квартете E. Команда Эмерса Фаэ набрала шесть очков, уступив сборной Германии лишь по дополнительным показателям в очных встречах.
На старте турнира африканцы только в концовке вырвали победу у команды Эквадора благодаря удару Амада Диалло. Затем последовало обидное поражение от немцев (1:2) с решающим голом на пятой добавленной минуте. Впрочем, эта неудача не помешала «Слонам» дойти до 1/16 финала. В третьем туре они предсказуемо обыграли дебютантов с Кюрасао (2:0) и вписали свои имена в историю национального футбола.
Последние пять матчей сборной Кот-д'Ивуара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2026
|Кюрасао
0:2
Кот-д'Ивуар
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Германия
2:1
Кот-д'Ивуар
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Кот-д'Ивуар
1:0
Эквадор
ЧМ-2026
|09.06.2026
|«Филадельфия Юнион»
0:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Франция
1:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
Сборная Норвегии впервые с 1998 года представлена в плей-офф Кубка мира, причем вышла она туда досрочно, не откладывая решение задачи на потенциально самый тяжелый матч.
За первые два тура «Викинги» забили семь мячей в ворота соперников, и больше половины из них (четыре) пришлись на долю Эрлинга Холанда. Итог - победы над Ираком и Сенегалом. Против Франции супербомбардир из «Ман Сити» не играл, и норвежцы крупно уступили - 1:4. Впрочем, их эта неудача едва ли сильно огорчила - на решение задачи-минимум она никак не повлияла. Зато в 1/16 финала Столе Сольбаккен будет располагать отдохнувшим и полным сил Холандом. Для Норвегии этот улыбчивый гигант поистине незаменим.
Последние пять матчей сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Норвегия
1:4
Франция
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Норвегия
3:2
Сенегал
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Ирак
1:4
Норвегия
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
Между собой эти команды сыграют впервые.
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру в Арлингтоне: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. В рейтинге ФИФА сборная Норвегии всего на две позиции опережает соперника (31 – 33). Результаты у команд в последнее время тоже сопоставимы. И те, и другие за 10 матчей проиграли дважды. Правда, ивуарийцы все остальные встречи выиграли, а норвежцы трижды расходились с соперниками миром. Но у представителя Европы есть Холанд – Кот'Ивуар таким мощным оружие не располагает. Полагаем, норвежцы как минимум не проиграют в основное время. Большинство контор установило коэффициент 1.28 на 2Х.
Сбалансированный. Этим летом ивуарийцы дважды встречались с европейцами: Францию неожиданно обыграли в контрольном матче (2:1), а немцам с аналогичным счетом уступили на ЧМ. У норвежцев из пяти последних матчей четыре были «верховыми». Есть надежда, что и на этот раз гола три на пару команды оформят. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.84 на тотал больше 2.5.
Рискованный. Норвежцы редко играют на ноль, причем как в обороне, так и в атаке. Из предыдущих 10 матчей девять у них были с забитыми и пропущенными мячами. «Верх» пробивался семь раз. Если усилить прогноз из первого абзаца обменом голами, суммарный коэффициент превысит двойку (2.06 на Winline).
Трейдеры букмекерских компаний считают наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Но коль скоро мы ожидаем более богатый голами матч, остановимся на менее очевидном варианте - 1:2 в Winline за 8.00.
Ожидаемый счет — победа Норвегии со счетом 2:1.