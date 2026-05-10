Баходир Джалолов – Агрон Смакичи, 9 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В субботу, 9 мая, на ринг вернется узбекистанец Баходир Джалолов. ОН проведет рейтинговый поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) с хорватом Агроном Смакичи. Сумеет ли двукратный олимпийский чемпион сохранить идеальный рекорд?
Джалолов
Смакичи
|Узбекистан
Страна
Хорватия
|31
Возраст
35
|16
Бои
24
|16 (14)
Победы (нокауты)
21 (19)
|0
Поражения (нокауты)
3 (3)
|16
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
156
|201
Рост (см)
198
|206
Размах рук (см)
206
|Левша
Стойка
Левша
Уроженец поселка Сариасия. На любительском уровне выиграл Олимпиады 2020 и 2024 гг., Азиаду-2022. Дважды брал золото на чемпионатах мира, трижды – на чемпионатах Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018 г. В последнем поединке в октябре победил Виталия Кудухова единогласным решением судей.
На профессиональном ринге выступает с 2011 г. В 2019 г. бился за пояс IBO Inter-Continental в тяжелом весе, но потерпел поражение. В 2023 г. проиграл и в противостоянии за титул EBU European. В последнем поединке в октябре потерпел поражение от Артёма Сусленкова, отказавшись от продолжения после пятого раунда. Также выступает в MMA, где выиграл все три боя в 2023-2024 гг.
Базово Джалолов – боксер значительно более высокого уровня. Но многочисленные авансы в адрес легенды любительского ринга потеряли вес. В двух последних боях узбекистанец не смог добиться нокаутов, а победы получились весьма блеклыми. И для реального попадания в титульную гонку Джалолову необходим убедительный и яркий перформанс.
Все необходимые навыки для этого у спортсмена есть. И Смакичи – вполне проходной соперник, главный козырь которого – сильный удар. Оппозиции уровня топового Джалолова у хорвата толком не было. Осталось только понять, сможет ли сам узбекистанец показать лучшую версию себя.
Рискнем предположить, что мотивированный олимпийский чемпион сумеет впервые за почти три года оформить нокаут на профессиональном ринге. Тем более что Смакичи все поражения потерпел досрочно. Но коэффициенты вынуждают заходить на тотал, поэтому в данном восьмираундовом поединке рискнем опцией ТМ (5,5).
Турнир на «Co-OP Live Arena» в Манчестере начнется в субботу, 9 мая, в 19:00 по московскому времени. Бой Уордли – Дюбуа стоит ожидать не 20:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.
