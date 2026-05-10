Баходир Джалолов – Агрон Смакичи, 9 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Базово Джалолов – боксер значительно более высокого уровня. Но многочисленные авансы в адрес легенды любительского ринга потеряли вес. В двух последних боях узбекистанец не смог добиться нокаутов, а победы получились весьма блеклыми. И для реального попадания в титульную гонку Джалолову необходим убедительный и яркий перформанс.

Все необходимые навыки для этого у спортсмена есть. И Смакичи – вполне проходной соперник, главный козырь которого – сильный удар. Оппозиции уровня топового Джалолова у хорвата толком не было. Осталось только понять, сможет ли сам узбекистанец показать лучшую версию себя.

Рискнем предположить, что мотивированный олимпийский чемпион сумеет впервые за почти три года оформить нокаут на профессиональном ринге. Тем более что Смакичи все поражения потерпел досрочно. Но коэффициенты вынуждают заходить на тотал, поэтому в данном восьмираундовом поединке рискнем опцией ТМ (5,5).