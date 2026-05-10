Баходир Джалолов – Агрон Смакичи, 9 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Непобежденный узбекистанец оформит долгожданный нокаут?
Александр Бокулёв
Источник: Queensberry Promotions
  • Статистика
  • Баходир Джалолов
  • Агрон Смакичи
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Где смотреть бой Джалолов – Смакичи

В субботу, 9 мая, на ринг вернется узбекистанец Баходир Джалолов. ОН проведет рейтинговый поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) с хорватом Агроном Смакичи. Сумеет ли двукратный олимпийский чемпион сохранить идеальный рекорд?

Статистика

Джалолов

 

Смакичи

Узбекистан

Страна

Хорватия

31

Возраст

35

16

Бои

24

16 (14)

Победы (нокауты)

21 (19)

0

Поражения (нокауты)

3 (3)

16

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

156

201

Рост (см)

198

206

Размах рук (см)

206

Левша

Стойка

Левша

Баходир Джалолов

Уроженец поселка Сариасия. На любительском уровне выиграл Олимпиады 2020 и 2024 гг., Азиаду-2022. Дважды брал золото на чемпионатах мира, трижды – на чемпионатах Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018 г. В последнем поединке в октябре победил Виталия Кудухова единогласным решением судей.

Агрон Смакичи

На профессиональном ринге выступает с 2011 г. В 2019 г. бился за пояс IBO Inter-Continental в тяжелом весе, но потерпел поражение. В 2023 г. проиграл и в противостоянии за титул EBU European. В последнем поединке в октябре потерпел поражение от Артёма Сусленкова, отказавшись от продолжения после пятого раунда. Также выступает в MMA, где выиграл все три боя в 2023-2024 гг.

Сравнение коэффициентов

 Победа ДжалоловаПобеда СмакичиДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,049,001,204,00

Прогноз на бой

Базово Джалолов – боксер значительно более высокого уровня. Но многочисленные авансы в адрес легенды любительского ринга потеряли вес. В двух последних боях узбекистанец не смог добиться нокаутов, а победы получились весьма блеклыми. И для реального попадания в титульную гонку Джалолову необходим убедительный и яркий перформанс.

Все необходимые навыки для этого у спортсмена есть. И Смакичи – вполне проходной соперник, главный козырь которого – сильный удар. Оппозиции уровня топового Джалолова у хорвата толком не было. Осталось только понять, сможет ли сам узбекистанец показать лучшую версию себя.

Рискнем предположить, что мотивированный олимпийский чемпион сумеет впервые за почти три года оформить нокаут на профессиональном ринге. Тем более что Смакичи все поражения потерпел досрочно. Но коэффициенты вынуждают заходить на тотал, поэтому в данном восьмираундовом поединке рискнем опцией ТМ (5,5).

Где смотреть бой Джалолов – Смакичи

Турнир на «Co-OP Live Arena» в Манчестере начнется в субботу, 9 мая, в 19:00 по московскому времени. Бой Уордли – Дюбуа стоит ожидать не 20:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Фабио Уордли (Англия) – Даниэль Дюбуа (Англия). Тяжелый вес. Бой за титул WBO;
  • Джек Рафферти (Англия) – Экоу Эссуман (Англия). Первый полусредний вес;
  • Лиам Кэмерон (Англия) – Брэдли Ри (Англия). Полутяжелый вес;
  • Халил Маджид (Англия) – Гевин Гвайн (Уэльс). Первый полусредний вес;
  • Дэвид Моррель (Куба) – Зак Челли (Англия). Полутяжелый вес;
  • Баходир Джалолов (Узбекистан) – Агрон Смакичи (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Бобби Флуд (Ирландия) – Натан Дарби (Англия). Первый средний вес;
  • Исайя Гамильтон-Аллен (Англия) – Коннор Гулдинг (Англия). Первый средний вес.

