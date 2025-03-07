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7 марта 9:25ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус - Аталанта, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Встреча двух претендентов на путевки в Лигу чемпионов
Руслан Ипполитов

9 марта в 28-м туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с соседкой по турнирной таблице - «Аталантой». Победитель встречи значительно укрепит свои позиции в квартете сильнейших Серии А. Разбираемся в предматчевых раскладах.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин) 

09.03.2024, Вс

22:45 МСК

«Аталанта» (Бергамо) 

П1 - 2.46

Х - 3.35

П2 - 3.00

Турнир:  Серия А, 28-й тур

Стадион:  «Альянц» (Турин, Италия)

Главный арбитр: Симоне Содза

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Ювентус» 755317266-135
«Аталанта»175375135-266

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.03.2025«Ювентус»

2:0

«Верона»

Серия А

26.02.2025«Ювентус»

1:1 (2:4 - пен.)

«Эмполи»

Кубок Италии

23.02.2025«Кальяри»

0:1

«Ювентус»

Серия А

19.02.2025«ПСВ»

3:1 ДВ

«Ювентус»

Лига чемпионов

16.02.2025«Ювентус»

1:0

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Аталанта»

0:0

«Венеция»

Серия А

23.02.2025«Эмполи»

0:5

«Аталанта»

Серия А

18.02.2025«Аталанта»

1:3

«Брюгге»

Лига чемпионов

15.02.2025«Аталанта»

0:0

«Кальяри»

Серия А

12.02.2025«Брюгге»

2:1

«Аталанта»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Аталанта»

1:1

«Ювентус»

Серия А

15.05.2024«Аталанта»

0:1

«Ювентус»

Кубок Италии

10.03.2024«Ювентус»

2:2

«Аталанта»

Серия А

01.10.2023«Аталанта»

0:0

«Ювентус»

Серия А

07.05.2023«Аталанта»

0:2

«Ювентус»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 28-м туром «Аталанта» занимает 3-е место в чемпионате Италии, а «Ювентус», отставая на 3 балла, - 4-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер27177360-2558
2. Наполи27176443-2257
3. Аталанта27167459-2655
4. Ювентус271313145-2152
5. Лацио27155749-3550
6. Болонья271211442-3347
7. Фиорентина27136842-2845
8. Рома27127842-3043
9. Милан27118839-3041
10. Удинезе271161034-3739
11. Торино27810931-3234
12. Дженоа277101025-3531
13. Комо27771333-4328
14. Верона27821727-5626
15. Кальяри27671427-4225
16. Лечче27671418-4325
17. Парма27581432-4623
18. Эмполи274101323-4422
19. Венеция27391522-4118
20. Монца27281721-4514

Прогноз на матч

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Цена очков в этой встрече крайне высока, ведь встречаются 3-я и 4-я команды первенства, ошибок от которых ждет группа соперников. Настроение «Юве» и «Аталанте» здорово подпортили противники в Лиге чемпионов, стыковой этап которой итальянские клубы сенсационно не смогли пройти. Но туринцам и бергамцам пора переключаться на национальный чемпионат.

«Аталанта» после вылета из ЛЧ успела разгромить на выезде «Эмполи» (0:5) и потерять очки в домашней встрече с «Венецией» (0:0). «Ювентус» на этом временном отрезке баллы в Серии А не терял, одержав две победы, но умудрился в серии пенальти уступить дома уже упомянутому «Эмполи» в четвертьфинале Кубка Италии.

Высокие ставки для соперников с большой долей вероятности приведут к осторожному футболу. «Юве» является самой  миролюбивой командой Серии А (13 ничьих в 27 матчах) и традиционно не является эталоном атакующего стиля. «Аталанте» предстоит играть на выезде, что тоже скажется на действиях команды Гасперини.

Угадать имя победителя, если таковой вообще в этот вечер будет выявлен в Турине, крайне сложно. А вот предположить, что матч получится «низовым», довольно просто и логично. Есть вероятность, что голов на стадионе «Альянц» зрители не увидят вовсе. Оставим соперникам возможность сообразить один забитый мяч на двоих. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ!» покажет встречу на стадионе «Альянц» в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Бремер, Мурильо, Вейга, Савона, Луис, Консейсау (все - травмы)

«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Хин (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Аталанта»:

Позиция«Ювентус»

«Аталанта»

Позиция

Вратарь29. Ди Грегорио

28. Патрисиу

Вратарь

Защитник4. Гатти

5. Пош

Защитник

Защитник6. Келли

19. Джимсити

Защитник

Защитник27. Камбьязо

23. Колашинац

Защитник

Защитник2. Байо 

13. Эдерсон

Полузащитник

Полузащитник19. Тюрам-Юльен

15. Де Рон

Полузащитник

Полузащитник 8. Копмейнерс

7. Куадрадо

Полузащитник 

Полузащитник 5. Локателли

77. Дзаппакоста

Полузащитник

Полузащитник10. Йылдыз

70. Мальдини

Полузащитник

Полузащитник11. Гонсалес

11. Лукман

Нападающий

Нападающий22. Веа

32. Ретеги

Нападающий

Главный тренерТьяго Мотта

Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на победу хозяев поля букмекер умножит на коэффициент 2.46. Заключить пари на ничью можно за 3.35. Выигрыш «Аталанты» котируется за 3.00

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ювентус» - «Аталанта»?

Если судить по линии точного счета, эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают ничью 1:1. На такой счет можно поставить с коэффициентом 5.40. 0:1 в пользу гостей котируются за 8.80,. Победа хозяев со счетом 1:0 сулит 8.00.

Где смотреть бесплатно матч «Ювентус» - «Аталанта»?

Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ!» покажет встречу на стадионе «Альянц» в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Ювентус» - «Аталанта»?

Если судить по котировкам, то пару голов соперники на двоих организовать способны, но такой показатель уже станет щедрым подарком для зрителей. Номинал сыгравшей ставки на то, что в матче случится больше двух забитых мячей, будет умножен на 1.93. Тотал меньше 2.5 - 1.81

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