Ювентус - Аталанта, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
9 марта в 28-м туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с соседкой по турнирной таблице - «Аталантой». Победитель встречи значительно укрепит свои позиции в квартете сильнейших Серии А. Разбираемся в предматчевых раскладах.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
09.03.2024, Вс
22:45 МСК
«Аталанта» (Бергамо)
|П1 - 2.46
Турнир: Серия А, 28-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный арбитр: Симоне Содза
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|75
|53
|17
|266-135
|«Аталанта»
|17
|53
|75
|135-266
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.03.2025
|«Ювентус»
2:0
«Верона»
Серия А
|26.02.2025
|«Ювентус»
1:1 (2:4 - пен.)
«Эмполи»
Кубок Италии
|23.02.2025
|«Кальяри»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|19.02.2025
|«ПСВ»
3:1 ДВ
«Ювентус»
Лига чемпионов
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Аталанта»
0:0
«Венеция»
Серия А
|23.02.2025
|«Эмполи»
0:5
«Аталанта»
Серия А
|18.02.2025
|«Аталанта»
1:3
«Брюгге»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Аталанта»
0:0
«Кальяри»
Серия А
|12.02.2025
|«Брюгге»
2:1
«Аталанта»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Аталанта»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|15.05.2024
|«Аталанта»
0:1
«Ювентус»
Кубок Италии
|10.03.2024
|«Ювентус»
2:2
«Аталанта»
Серия А
|01.10.2023
|«Аталанта»
0:0
«Ювентус»
Серия А
|07.05.2023
|«Аталанта»
0:2
«Ювентус»
Серия А
Перед 28-м туром «Аталанта» занимает 3-е место в чемпионате Италии, а «Ювентус», отставая на 3 балла, - 4-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|27
|17
|7
|3
|60-25
|58
|2. Наполи
|27
|17
|6
|4
|43-22
|57
|3. Аталанта
|27
|16
|7
|4
|59-26
|55
|4. Ювентус
|27
|13
|13
|1
|45-21
|52
|5. Лацио
|27
|15
|5
|7
|49-35
|50
|6. Болонья
|27
|12
|11
|4
|42-33
|47
|7. Фиорентина
|27
|13
|6
|8
|42-28
|45
|8. Рома
|27
|12
|7
|8
|42-30
|43
|9. Милан
|27
|11
|8
|8
|39-30
|41
|10. Удинезе
|27
|11
|6
|10
|34-37
|39
|11. Торино
|27
|8
|10
|9
|31-32
|34
|12. Дженоа
|27
|7
|10
|10
|25-35
|31
|13. Комо
|27
|7
|7
|13
|33-43
|28
|14. Верона
|27
|8
|2
|17
|27-56
|26
|15. Кальяри
|27
|6
|7
|14
|27-42
|25
|16. Лечче
|27
|6
|7
|14
|18-43
|25
|17. Парма
|27
|5
|8
|14
|32-46
|23
|18. Эмполи
|27
|4
|10
|13
|23-44
|22
|19. Венеция
|27
|3
|9
|15
|22-41
|18
|20. Монца
|27
|2
|8
|17
|21-45
|14
Цена очков в этой встрече крайне высока, ведь встречаются 3-я и 4-я команды первенства, ошибок от которых ждет группа соперников. Настроение «Юве» и «Аталанте» здорово подпортили противники в Лиге чемпионов, стыковой этап которой итальянские клубы сенсационно не смогли пройти. Но туринцам и бергамцам пора переключаться на национальный чемпионат.
«Аталанта» после вылета из ЛЧ успела разгромить на выезде «Эмполи» (0:5) и потерять очки в домашней встрече с «Венецией» (0:0). «Ювентус» на этом временном отрезке баллы в Серии А не терял, одержав две победы, но умудрился в серии пенальти уступить дома уже упомянутому «Эмполи» в четвертьфинале Кубка Италии.
Высокие ставки для соперников с большой долей вероятности приведут к осторожному футболу. «Юве» является самой миролюбивой командой Серии А (13 ничьих в 27 матчах) и традиционно не является эталоном атакующего стиля. «Аталанте» предстоит играть на выезде, что тоже скажется на действиях команды Гасперини.
Угадать имя победителя, если таковой вообще в этот вечер будет выявлен в Турине, крайне сложно. А вот предположить, что матч получится «низовым», довольно просто и логично. Есть вероятность, что голов на стадионе «Альянц» зрители не увидят вовсе. Оставим соперникам возможность сообразить один забитый мяч на двоих.
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Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ!» покажет встречу на стадионе «Альянц» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
Бремер, Мурильо, Вейга, Савона, Луис, Консейсау (все - травмы)
«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Хин (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Ювентус»
«Аталанта»
Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
28. Патрисиу
Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
5. Пош
Защитник
|Защитник
|6. Келли
19. Джимсити
Защитник
|Защитник
|27. Камбьязо
23. Колашинац
Защитник
|Защитник
|2. Байо
13. Эдерсон
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
15. Де Рон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
7. Куадрадо
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
77. Дзаппакоста
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
70. Мальдини
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Гонсалес
11. Лукман
Нападающий
|Нападающий
|22. Веа
32. Ретеги
Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Сыгравшую ставку на победу хозяев поля букмекер умножит на коэффициент 2.46. Заключить пари на ничью можно за 3.35. Выигрыш «Аталанты» котируется за 3.00.
Если судить по линии точного счета, эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают ничью 1:1. На такой счет можно поставить с коэффициентом 5.40. 0:1 в пользу гостей котируются за 8.80,. Победа хозяев со счетом 1:0 сулит 8.00.
Общедоступный на территории России телеканал «МАТЧ!» покажет встречу на стадионе «Альянц» в прямом эфире.
Если судить по котировкам, то пару голов соперники на двоих организовать способны, но такой показатель уже станет щедрым подарком для зрителей. Номинал сыгравшей ставки на то, что в матче случится больше двух забитых мячей, будет умножен на 1.93. Тотал меньше 2.5 - 1.81.
Партнерский проект