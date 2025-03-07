Ювентус - Аталанта, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Цена очков в этой встрече крайне высока, ведь встречаются 3-я и 4-я команды первенства, ошибок от которых ждет группа соперников. Настроение «Юве» и «Аталанте» здорово подпортили противники в Лиге чемпионов, стыковой этап которой итальянские клубы сенсационно не смогли пройти. Но туринцам и бергамцам пора переключаться на национальный чемпионат.

«Аталанта» после вылета из ЛЧ успела разгромить на выезде «Эмполи» (0:5) и потерять очки в домашней встрече с «Венецией» (0:0). «Ювентус» на этом временном отрезке баллы в Серии А не терял, одержав две победы, но умудрился в серии пенальти уступить дома уже упомянутому «Эмполи» в четвертьфинале Кубка Италии.

Высокие ставки для соперников с большой долей вероятности приведут к осторожному футболу. «Юве» является самой миролюбивой командой Серии А (13 ничьих в 27 матчах) и традиционно не является эталоном атакующего стиля. «Аталанте» предстоит играть на выезде, что тоже скажется на действиях команды Гасперини.

Угадать имя победителя, если таковой вообще в этот вечер будет выявлен в Турине, крайне сложно. А вот предположить, что матч получится «низовым», довольно просто и логично. Есть вероятность, что голов на стадионе «Альянц» зрители не увидят вовсе. Оставим соперникам возможность сообразить один забитый мяч на двоих.