Галатасарай - Ювентус, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Грандиозной сенсацией завершился матч в Стамбуле недельной давности. Поражением со счетом 2:5 «Ювентус» поставил себя на грань вылета из Лиги чемпионов. Удастся ли самому титулованному клубу Италии отыграть «минус 3» дома? В поиске ответа заглянем в котировки легальных букмекеров на матч.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. Ответный матч
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус
|1
|3
|3
|9-14
|«Галатасарай»
|3
|3
|1
|14-9
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Ювентус»
0:2
«Лацио»
Серия А
|17.02.2026
|«Галатасарай»
5:2
«Ювентус»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Интер»
3:2
«Ювентус»
Серия А
|08.02.2026
|«Ювентус»
2:2
«Лацио»
Серия А
|05.02.2026
|«Аталанта»
3:0
«Ювентус»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Коньяспор»
2:0
«Галатасарай»
Суперлига Турции
|17.02.2026
|«Галатасарай»
5:2
«Ювентус»
Лига чемпионов
|13.02.2026
|«Галатасарай»
5:1
«Эюпспор»
Суперлига Турции
|08.02.2026
|«Ризеспор»
0:3
«Галатасарай»
Суперлига Турции
|04.02.2026
|«Галатасарай»
3:1
«Истанбулспор»
Суперлига Турции
Стыковые матчи. Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2
25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0
«Ювентус» - в кризисе. Сейчас об этом уже можно говорить определенно. И дело не только в стамбульском провале. За весь февраль туринский клуб одержал всего одну победу - в самый первый день месяца над «Пармой». После чего последовала серия из пяти матчей без выигрышей, включившая четыре поражения и всего одну ничью. Помимо «Галатасарая» команда Спаллети уступила «Аталанте», «Интеру», а теперь еще и «Комо». Во всех этих случаях «Юве» пропускал не меньше двух мячей.
«Галатасарай» на выходные тоже пропустил два безответных мяча - от «Коньяспора». Но в его случае эта осечка носит явно разовый характер, а ее природа объяснима эйфорией после разгрома итальянского топа. В Турине турки наверняка будут максимально отмобилизованы и не должны упустить такое колоссальное преимущество в счете.
«Юве» сама жизнь вынуждает с первых минут идти вперед и рисковать. «Галатасарай» с его подбором исполнителей в атаке просто обязан ловить хозяев на контратаках. Полагаем, что мячи в Турине будут влетать и в одни, и в другие ворота.
В PARI коэффициент на обмен голами составляет 1.57.
Получить до 25 000 рублей от PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Турине покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ювентус»: Камбьязо, Кабал (дисквалификация), Милик, Влахович, Хольм (все - травмы)
«Галатасарай»: Гюрпюз, Гюнер, Нхага (все - запрет на участие в матчах), Бююк (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Галатасарай»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Галатасарай»
|Позиция
|Вратарь
|16. Ди Грегорио
|1. Чакир
|Вратарь
|Защитник
|3. Бремер
|93. Боэ
|Защитник
|Защитник
|6. Келли
|6. Санчес
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|42. Бардакджи
|Защитник
|Полузащитник
|18. Костич
|17. Эльмалы
|Защитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|20. Гюндоган
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам
|99. Лемина
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Маккенни
|77. Ланг
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Консейсау
|22. Асприлья
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Йылдыз
|9. Икарди
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Дэвид
|45. Осимхен
|Нападающий
|Главный тренер
|Лучано Спаллетти
|Окан Бурук
|Главный тренер
Трейдеры PARI установили коэффициент 1.50 на успех «Ювентуса» и почти в четыре раза выше - на его соперника (5.60). В случае ничьей букмекер умножит номинал соответствующих ставок на пять.
Совершенно противоположная картина наблюдается на маркете квалификации в следующий раунд. Здесь уже явным фаворитом считается турецкий клуб (коэффициент 1.20). На итальянцев можно поставить по котировке 4.40.