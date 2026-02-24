Галатасарай - Ювентус, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Ювентус» - в кризисе. Сейчас об этом уже можно говорить определенно. И дело не только в стамбульском провале. За весь февраль туринский клуб одержал всего одну победу - в самый первый день месяца над «Пармой». После чего последовала серия из пяти матчей без выигрышей, включившая четыре поражения и всего одну ничью. Помимо «Галатасарая» команда Спаллети уступила «Аталанте», «Интеру», а теперь еще и «Комо». Во всех этих случаях «Юве» пропускал не меньше двух мячей.

«Галатасарай» на выходные тоже пропустил два безответных мяча - от «Коньяспора». Но в его случае эта осечка носит явно разовый характер, а ее природа объяснима эйфорией после разгрома итальянского топа. В Турине турки наверняка будут максимально отмобилизованы и не должны упустить такое колоссальное преимущество в счете.

«Юве» сама жизнь вынуждает с первых минут идти вперед и рисковать. «Галатасарай» с его подбором исполнителей в атаке просто обязан ловить хозяев на контратаках. Полагаем, что мячи в Турине будут влетать и в одни, и в другие ворота.

В PARI коэффициент на обмен голами составляет 1.57.