Галатасарай - Ювентус, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

От Лучано Спаллетти требуется чудо
Валентин Васильев

Грандиозной сенсацией завершился матч в Стамбуле недельной давности. Поражением со счетом 2:5 «Ювентус» поставил себя на грань вылета из Лиги чемпионов. Удастся ли самому титулованному клубу Италии отыграть «минус 3» дома? В поиске ответа заглянем в котировки легальных букмекеров на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Ювентус» (Турин, Италия) 

25.02.2026, Ср

23:00 МСК

«Галатасарай» (Стамбул, Турция)

П1 - 1.50

Х - 5.00

П2 - 5.60

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. Ответный матч

Стадион: «Альянц»   (Турин, Италия)

Главный судья:  Жоау Педру Пиньейру (Португалия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Ювентус1339-14
«Галатасарай»33114-9

Последние пять матчей «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Ювентус»

0:2

«Лацио»

Серия А

17.02.2026«Галатасарай»

5:2

«Ювентус»

Лига чемпионов

14.02.2026«Интер»

3:2

«Ювентус»

Серия А

08.02.2026«Ювентус»

2:2

«Лацио»

Серия А

05.02.2026«Аталанта»

3:0

«Ювентус»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Коньяспор»

2:0

«Галатасарай»

Суперлига Турции

17.02.2026«Галатасарай»

5:2

«Ювентус»

Лига чемпионов

13.02.2026«Галатасарай»

5:1

«Эюпспор»

Суперлига Турции

08.02.2026«Ризеспор»

0:3

«Галатасарай»

Суперлига Турции

04.02.2026«Галатасарай»

3:1

«Истанбулспор»

Суперлига Турции

Календарь и результаты игр

Стыковые матчи. Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2  

25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

«Ювентус» - в кризисе. Сейчас об этом уже можно говорить определенно. И дело не только в стамбульском провале. За весь февраль туринский клуб одержал всего одну победу - в самый первый день месяца над «Пармой». После чего последовала серия из пяти матчей без выигрышей, включившая четыре поражения и всего одну ничью. Помимо «Галатасарая» команда Спаллети уступила «Аталанте», «Интеру», а теперь еще и «Комо». Во всех этих случаях «Юве» пропускал не меньше двух мячей.

«Галатасарай» на выходные тоже  пропустил два безответных мяча - от «Коньяспора». Но в его случае эта осечка носит явно разовый характер, а ее природа объяснима эйфорией после разгрома итальянского топа. В Турине турки наверняка будут максимально отмобилизованы и не должны упустить такое колоссальное преимущество в счете.

«Юве» сама жизнь вынуждает с первых минут идти вперед и рисковать. «Галатасарай» с его подбором исполнителей в атаке просто обязан ловить хозяев на контратаках. Полагаем, что мячи в Турине будут влетать и в одни, и в другие ворота.

В PARI коэффициент на обмен голами составляет 1.57.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру в Турине покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ювентус»: Камбьязо, Кабал (дисквалификация), Милик, Влахович, Хольм (все - травмы)

«Галатасарай»: Гюрпюз, Гюнер, Нхага (все - запрет на участие в матчах), Бююк (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Галатасарай»:

Позиция«Ювентус»«Галатасарай»Позиция
Вратарь16. Ди Грегорио1. ЧакирВратарь
Защитник3. Бремер93. БоэЗащитник
Защитник6. Келли6. СанчесЗащитник
Защитник15. Калюлю42. БардакджиЗащитник
Полузащитник18. Костич17. ЭльмалыЗащитник
Полузащитник5. Локателли20. ГюндоганПолузащитник
Полузащитник19. Тюрам99. ЛеминаПолузащитник
Полузащитник22. Маккенни77. ЛангПолузащитник
Нападающий7. Консейсау22. АсприльяПолузащитник
Нападающий10. Йылдыз9. ИкардиПолузащитник
Нападающий30. Дэвид45. ОсимхенНападающий
Главный тренерЛучано СпаллеттиОкан БурукГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры PARI установили коэффициент 1.50 на успех  «Ювентуса» и почти в четыре раза выше - на его соперника (5.60). В случае ничьей букмекер умножит номинал соответствующих ставок на пять. 

Совершенно противоположная картина наблюдается на маркете квалификации в следующий раунд. Здесь уже явным фаворитом считается турецкий клуб (коэффициент 1.20).  На итальянцев можно поставить по котировке 4.40.

