Ювентус - Дженоа, 29 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 29-марта, в 28-м туре чемпионата Италии встретятся «Ювентус» и «Дженоа». Туринцы всего в одном балле от зоны Лиги чемпионов, а генуэзцы теоретически способны на финише сезона побороться за путевки в еврокубки. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Альянц».
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
29.03.2024, Сб
20:00 МСК
«Дженоа» (Генуя)
|П1 - 1.54
Турнир: Серия А, 30-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный арбитр: Антонио Рапуано
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|86
|30
|27
|295-153
|«Дженоа»
|27
|30
|86
|153-295
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Ювентус»
Серия А
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|03.03.2025
|«Ювентус»
2:0
«Верона»
Серия А
|26.02.2025
|«Ювентус»
1:1 (2:4 - пен.)
«Эмполи»
Кубок Италии
|23.02.2025
|«Кальяри»
0:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Дженоа»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2025
|«Дженоа»
2:1
«Лечче»
Серия А
|07.03.2025
|«Кальяри»
1:1
«Дженоа»
Серия А
|02.03.2025
|«Дженоа»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|22.02.2025
|«Интер»
1:0
«Дженоа»
Серия А
|17.02.2025
|«Дженоа»
2:0
«Венеция»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Дженоа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2024
|«Дженоа»
0:3
«Ювентус»
Суперкубок Италии
|17.03.2024
|«Ювентус»
0:0
«Дженоа»
Серия А
|15.12.2023
|«Дженоа»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|06.05.2022
|«Дженоа»
2:1
«Ювентус»
Серия А
|05.12.2021
|«Ювентус»
2:0
«Дженоа»
Серия А
Перед 30-м туром «Ювентус» занимает 5-е место, а «Дженоа» - 12-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|29
|19
|7
|3
|65-27
|64
|2. Наполи
|29
|18
|7
|4
|45-23
|61
|3. Аталанта
|29
|17
|7
|5
|63-28
|58
|4. Болонья
|29
|14
|11
|4
|49-34
|53
|5. Ювентус
|29
|13
|13
|3
|45-28
|52
|6. Лацио
|29
|15
|6
|8
|50-41
|51
|7. Рома
|29
|14
|7
|8
|44-30
|49
|8. Фиорентина
|29
|14
|6
|9
|46-30
|48
|9. Милан
|29
|13
|8
|8
|44-33
|47
|10. Удинезе
|29
|11
|7
|11
|35-39
|40
|11. Торино
|29
|9
|11
|9
|34-34
|38
|12. Дженоа
|29
|8
|11
|10
|28-37
|35
|13. Комо
|29
|7
|8
|14
|35-46
|29
|14. Верона
|29
|9
|2
|18
|29-58
|29
|15. Кальяри
|29
|6
|8
|15
|28-44
|26
|16. Лечче
|29
|6
|7
|16
|21-48
|25
|17. Парма
|29
|5
|10
|14
|35-49
|25
|18. Эмполи
|29
|4
|10
|15
|23-46
|22
|19. Венеция
|29
|3
|11
|15
|23-42
|20
|20. Монца
|29
|2
|9
|18
|24-49
|15
«Ювентусу» передышка в чемпионате была необходимо. Перед небольшим перерывом туринцы дважды крупно уступили, что привело к перестановке на тренерском мостике, где Тьяго Мотту сменил Игор Тудор. Позорный вылет из Лиги чемпионов и громкие неудачи в национальном первенстве, как рассчитывает клубное руководство, должны остаться позади, как и предыдущий наставник.
От места в квартете сильнейших, за которое полагается пропуски в Лиге чемпионов, «Юве» отделяет всего один балл, и уже по итогам этого тура туриницы могут вытеснить из первой четверки «Болонью». Для этого необходимо побеждать. Способность «Ювентуса» одолеть не самого именитого соперника сомнений не вызывает. Но вряд ли стоит ждать града голов. Выбираем более чем вероятную победу хозяев, рассчитывая, что соперники совместными усилиями не превысят планку в три забитых мяча.
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Потери
«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Луис, Милик (все - травмы)
«Дженоа»: Кариколь (дисквалификация). Оливейра, Аханор, Мессьяс, Балотелли, Корне, Бани, Экубан, Торсбю, Куэнка (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Дженоа»:
|Позиция
|«Ювентус»
«Дженоа»
Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
1. Леали
Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
59. Дзаноли
Защитник
|Защитник
|6. Келли
22. Васкес
Защитник
|Защитник
|27. Камбьязо
20. Сабелли
Защитник
|Защитник
|2. Байо
4. Де Винтер
Защитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
73. Мазини
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
32. Френнруп
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
5. Онана
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
17. Малиновский
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Гонсалес
23. Миретти
Полузащитник
|Нападающий
|22. Веа
19. Пинамонти
Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
Патрик Виейра
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (5.00) букмекер предлагает за ничью 1:0 в пользу хозяев. На 2:0 можно поставить за 5.60. На 1:1 - за 7.00.
Котировки намекают, что рассчитывать на высокую результативность не стоит. На то, что случится больше двух голов (ТБ 2.5) установлен кэф 2.12. На то, что будет забито не больше двух мячей (ТМ 2.5), можно поставить за 1.67.
Первая тройка претендентов на победу в Серии А от «Лиги Ставок» выглядит так:
1. «Интер» - 1.45
2. «Наполи» - 3.40
3. «Аталанта» - 13.00
На чемпионство «Ювентуса» можно заключить пари за 100.00.
Партнерский проект