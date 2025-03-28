Ювентус - Дженоа, 29 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Ювентусу» передышка в чемпионате была необходимо. Перед небольшим перерывом туринцы дважды крупно уступили, что привело к перестановке на тренерском мостике, где Тьяго Мотту сменил Игор Тудор. Позорный вылет из Лиги чемпионов и громкие неудачи в национальном первенстве, как рассчитывает клубное руководство, должны остаться позади, как и предыдущий наставник.

От места в квартете сильнейших, за которое полагается пропуски в Лиге чемпионов, «Юве» отделяет всего один балл, и уже по итогам этого тура туриницы могут вытеснить из первой четверки «Болонью». Для этого необходимо побеждать. Способность «Ювентуса» одолеть не самого именитого соперника сомнений не вызывает. Но вряд ли стоит ждать града голов. Выбираем более чем вероятную победу хозяев, рассчитывая, что соперники совместными усилиями не превысят планку в три забитых мяча.