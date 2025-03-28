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28 марта 8:38ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус - Дженоа, 29 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Поможет ли туринцам смена главного тренера?
Руслан Ипполитов

В субботу, 29-марта, в 28-м туре чемпионата Италии встретятся «Ювентус» и «Дженоа». Туринцы всего в одном балле от зоны Лиги чемпионов, а генуэзцы теоретически способны на финише сезона побороться за путевки в еврокубки. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Альянц». 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин) 

29.03.2024, Сб

20:00 МСК

«Дженоа» (Генуя) 

П1 - 1.54

Х - 4.10

П2 - 6.80

Турнир:  Серия А, 30-й тур

Стадион:  «Альянц» (Турин, Италия)

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Ювентус» 863027295-153
«Дженоа»273086153-295

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Фиорентина»

3:0

«Ювентус»

Серия А

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

03.03.2025«Ювентус»

2:0

«Верона»

Серия А

26.02.2025«Ювентус»

1:1 (2:4 - пен.)

«Эмполи»

Кубок Италии

23.02.2025«Кальяри»

0:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Дженоа»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2025«Дженоа»

2:1

«Лечче»

Серия А

07.03.2025«Кальяри»

1:1

«Дженоа»

Серия А

02.03.2025«Дженоа»

1:1

«Эмполи»

Серия А

22.02.2025«Интер»

1:0

«Дженоа»

Серия А

17.02.2025«Дженоа»

2:0

«Венеция»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Дженоа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2024«Дженоа»

0:3

«Ювентус»

Суперкубок Италии

17.03.2024«Ювентус»

0:0

«Дженоа»

Серия А

15.12.2023«Дженоа»

1:1

«Ювентус»

Серия А

06.05.2022«Дженоа»

2:1

«Ювентус»

Серия А

05.12.2021«Ювентус»

2:0

«Дженоа»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 30-м туром «Ювентус» занимает 5-е место, а «Дженоа» - 12-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер29197365-2764
2. Наполи29187445-2361
3. Аталанта29177563-2858
4. Болонья291411449-3453
5. Ювентус291313345-2852
6. Лацио29156850-4151
7. Рома29147844-3049
8. Фиорентина29146946-3048
9. Милан29138844-3347
10. Удинезе291171135-3940
11. Торино29911934-3438
12. Дженоа298111028-3735
13. Комо29781435-4629
14. Верона29921829-5829
15. Кальяри29681528-4426
16. Лечче29671621-4825
17. Парма295101435-4925
18. Эмполи294101523-4622
19. Венеция293111523-4220
20. Монца29291824-4915

Прогноз на матч

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«Ювентусу» передышка в чемпионате была необходимо. Перед небольшим перерывом туринцы дважды крупно уступили, что привело к перестановке на тренерском мостике, где Тьяго Мотту сменил Игор Тудор. Позорный вылет из Лиги чемпионов и громкие неудачи в национальном первенстве, как рассчитывает клубное руководство, должны остаться позади, как и предыдущий наставник.

От места в квартете сильнейших, за которое полагается пропуски в Лиге чемпионов, «Юве» отделяет всего один балл, и уже по итогам этого тура туриницы могут вытеснить из первой четверки «Болонью». Для этого необходимо побеждать. Способность «Ювентуса» одолеть не самого именитого соперника сомнений не вызывает. Но вряд ли стоит ждать града голов. Выбираем более чем вероятную победу хозяев, рассчитывая, что соперники совместными усилиями не превысят планку в три забитых мяча.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на стадионе «Джевисс» в прямом эфире.

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Составы команд

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Потери

«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Луис, Милик (все - травмы)

«Дженоа»: Кариколь (дисквалификация). Оливейра, Аханор, Мессьяс, Балотелли, Корне, Бани, Экубан, Торсбю, Куэнка (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Дженоа»:

Позиция«Ювентус»

«Дженоа»

Позиция

Вратарь29. Ди Грегорио

1. Леали

Вратарь

Защитник4. Гатти

59. Дзаноли

Защитник

Защитник6. Келли

22. Васкес

Защитник

Защитник27. Камбьязо

20. Сабелли

Защитник

Защитник2. Байо 

4. Де Винтер

Защитник

Полузащитник19. Тюрам-Юльен

73. Мазини

Полузащитник

Полузащитник 8. Копмейнерс

32. Френнруп 

Полузащитник 

Полузащитник 5. Локателли

5. Онана

 Полузащитник

Полузащитник10. Йылдыз

17. Малиновский

Полузащитник

Полузащитник11. Гонсалес

23. Миретти

Полузащитник

Нападающий22. Веа

19. Пинамонти

Нападающий

Главный тренерТьяго Мотта

Патрик Виейра

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Выигрыш «Ювентуса» оценен коэффициентом 1.54, а «Дженоа» - 6.80. Заключить пари на ничью можно за 4.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ювентус» - «Дженоа»?

Самый скромный коэффициент (5.00) букмекер предлагает за ничью 1:0 в пользу хозяев. На 2:0 можно поставить за 5.60. На 1:1 - за 7.00.

Будет ли много голов в матче «Ювентус» - «Дженоа»?

Котировки намекают, что рассчитывать на высокую результативность не стоит. На то, что случится больше двух голов (ТБ 2.5) установлен кэф 2.12. На то, что будет забито не больше двух мячей (ТМ 2.5), можно поставить за 1.67.

Кто станет чемпионом Италии?

Первая тройка претендентов на победу в Серии А от «Лиги Ставок» выглядит так:

1. «Интер» - 1.45

2. «Наполи» - 3.40

3. «Аталанта» - 13.00

На чемпионство «Ювентуса» можно заключить пари за 100.00.  

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