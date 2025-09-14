Ювентус - Интер, 13 сентября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

Год назад в Милане топы Серии A устроили феерическое шоу, разделив поровну восемь забитых мячей. Но то было скорее исключение из правила. Встречи «Юве» с «Интернационале» редко обходятся без голов. Другое дело, что зачастую их бывает не больше одного-двух. Самые популярные счета в паре в последние годы - 1:0 и 1:1. Вряд ли предстоящая встреча будет кардинально отличаться от большинства предыдущих. Если размышляете о пари на субботнее противостояние, есть смысл изучить рынок тоталов. Наш прогноз на игру: ТМ 2.5.