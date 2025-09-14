Ведомости
Ювентус - Интер, 13 сентября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

Центральный матч третьего тура чемпионата Италии по футболу пройдет в субботу, 13 сентября, в Турине. В гости к «Ювентусу» едет «Интер». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

13.09.2025, Сб

19:00 МСК

«Интер» (Милан)

П1 - 2.90

Х - 3.10

П2 - 2.85

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 3-й тур

Стадион: «Альянц»  (Турин, Италия)

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Форма команд

История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Ювентус»115

71

31

365-322

«Интер»31

71

115

322-365

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Дженоа»

0:1

«Ювентус»

Серия A

24.08.2025«Ювентус»

2:0

«Парма»

Серия A

13.08.2025«Аталанта»

1:2

«Ювентус»

Товарищеский матч

13.08.2025«Ювентус»

2:0

«Ювентус» U23

Товарищеский матч

10.08.2025«Боруссия» Д

1:2

«Ювентус»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Интера»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Интер»

1:2

«Удинезе»

Серия A

25.08.2025«Интер»

5:0

«Торино»

Серия A

16.08.2025«Интер»

2:0

«Олимпиакос»

Товарищеский матч

12.08.2025«Монца»

2:2, пен. 3:5

«Интер»

Товарищеский матч

08.08.2025«Монако»

1:2

«Интер»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Ювентус»

1:0

«Интер»

Серия A

27.10.2024«Интер»

4:4

«Ювентус»

Серия A

04.02.2024«Интер»

1:0

«Ювентус»

Серия A

26.11.2023«Ювентус»

1:1

«Интер»

Серия A

26.04.2023«Интер»

1:0

«Ювентус»

Кубок Италии

Место в турнирной таблице

После двух туров только четыре клуба идут без потерь. «Ювентус» - в их числе. У «Интера» пока 50% набранных очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи22003-06
2. Ювентус22003-06
3. Кремонезе22005-36
4. Рома22002-06
5. Удинезе21103-24
6. Интер21016-23
7. Лацио21014-23
8. Милан21013-23
9. Комо21012-13
10. Болонья21011-13
11. Аталанта20202-22
12. Фиорентина20201-12
13. Пиза20111-21
14. Кальяри20111-21
15. Дженоа20110-11
16. Парма20111-31
17. Лечче20110-21
18. Верона20111-51
19. Торино20110-51
20. Сассуоло20022-50

Прогноз на матч

Год назад в Милане топы Серии A устроили феерическое шоу, разделив поровну восемь забитых мячей. Но то было скорее исключение из правила. Встречи «Юве» с «Интернационале» редко обходятся без голов. Другое дело, что зачастую их бывает не больше одного-двух. Самые популярные счета в паре в последние годы - 1:0 и 1:1. Вряд ли предстоящая встреча будет кардинально отличаться от большинства предыдущих. Если размышляете о пари на субботнее противостояние, есть смысл изучить рынок тоталов. Наш прогноз на игру: ТМ 2.5.

Свернуть
Свернуть

Свернуть

Свернуть

Свернуть

