Ювентус - Интер, 13 сентября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

Центральный матч третьего тура чемпионата Италии по футболу пройдет в субботу, 13 сентября, в Турине. В гости к «Ювентусу» едет «Интер». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 3-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Ювентус»
|115
71
31
365-322
|«Интер»
|31
71
115
322-365
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Дженоа»
0:1
«Ювентус»
Серия A
|24.08.2025
|«Ювентус»
2:0
«Парма»
Серия A
|13.08.2025
|«Аталанта»
1:2
«Ювентус»
Товарищеский матч
|13.08.2025
|«Ювентус»
2:0
«Ювентус» U23
Товарищеский матч
|10.08.2025
|«Боруссия» Д
1:2
«Ювентус»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Интера»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Интер»
1:2
«Удинезе»
Серия A
|25.08.2025
|«Интер»
5:0
«Торино»
Серия A
|16.08.2025
|«Интер»
2:0
«Олимпиакос»
Товарищеский матч
|12.08.2025
|«Монца»
2:2, пен. 3:5
«Интер»
Товарищеский матч
|08.08.2025
|«Монако»
1:2
«Интер»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия A
|27.10.2024
|«Интер»
4:4
«Ювентус»
Серия A
|04.02.2024
|«Интер»
1:0
«Ювентус»
Серия A
|26.11.2023
|«Ювентус»
1:1
«Интер»
Серия A
|26.04.2023
|«Интер»
1:0
«Ювентус»
Кубок Италии
После двух туров только четыре клуба идут без потерь. «Ювентус» - в их числе. У «Интера» пока 50% набранных очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2. Ювентус
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|3. Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|4. Рома
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|5. Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. Интер
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|7. Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|8. Милан
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|9. Комо
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|10. Болонья
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|11. Аталанта
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|12. Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|13. Пиза
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14. Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Дженоа
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16. Парма
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|17. Лечче
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|18. Верона
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
|19. Торино
|2
|0
|1
|1
|0-5
|1
|20. Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Год назад в Милане топы Серии A устроили феерическое шоу, разделив поровну восемь забитых мячей. Но то было скорее исключение из правила. Встречи «Юве» с «Интернационале» редко обходятся без голов. Другое дело, что зачастую их бывает не больше одного-двух. Самые популярные счета в паре в последние годы - 1:0 и 1:1. Вряд ли предстоящая встреча будет кардинально отличаться от большинства предыдущих. Если размышляете о пари на субботнее противостояние, есть смысл изучить рынок тоталов. Наш прогноз на игру: ТМ 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире встречу в Турине покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ювентус»: Камбиасо, Милик, Консейсао, Миретти, Жегрова, Кабаль (все - травмы)
«Интер»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Интер»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Интер»
|Позиция
|16
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|3. Бремер
|25. Аканджи
|Защитник
|Защитник
|4. Гатти
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|6. Келли
|95. Бастони
|Защитник
|Защитник
|25. Мариу
|2. Думфрис
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Локателли
|23. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
|29. Чвлханоглу
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Калюлю
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|32. Димарко
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Копмейнерс
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|30. Дэвид
|9. Тюран
|Нападающий
|Главный тренер
|Игор Тудор
|Кристиан Киву
|Главный тренер
Аналитический отдел «Бетсити» установил высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. Вероятность успеха «Юве» эксперты оценили котировкой 2.90, а их соперника - всего на 0.05 ниже. Поставить на ничью можно за 3.10.
1:0 - самый вероятный исход матча, по мнению аналитиков. Этот вариант идет на маркете точного счета с коэффициентом 7.50.
Коэффициент 2.27 на тотал больше 2.5 не сулит зрителю результативного действа в Турине.
