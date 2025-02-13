Ювентус — Интер, 16 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Интер» явно забуксовал. Очередная потеря очков в миланском дерби плюс беспощадно проигранный матч во Флоренции. У «фиалок» «Интернационале» взял реванш на неделе, но очков потеряно довольно много. и теперь команду Индзаги нельзя назвать даже лидером Серии А по потерянным баллам. Но 25-й тур приготовил несколько интриг. Днем ранее встретятся «Лацио» и лидирующий в чемпионской гонке «Наполи». Потеря очков южанами может позволить «Интеру» вновь возглавить турнирную таблицу первенства.

У «Интера» выдалось не самое простое начало февраля. Две непонятные игры с «Фиорентиной», и очередное не самое удачное миланское дерби. Проблем тренерскому штабу добавляет и форма двух лидеров - Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу. Оба возрастных футболиста неспешно втягиваются в игру, что находит отражение в графике набора очков командой.

Ставка на победу «Интера» выглядит очень заманчивой, учитывая привлекательный коэффициент. Но поставим на то, что соперники уже в который раз окажутся не так щедры на голы.