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13 февраля 13:46ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус — Интер, 16 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Черно-синие» попытаются отобрать лидерство у «Наполи»
Руслан Ипполитов

16 февраля в 25-м тура чемпионата Италии по футболу футбольных гурманов ждет лакомое блюдо. «Ювентус» примет на своем поле «Интер». По итогам тура в турнирной таблице Серии А может быть новый лидер.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

16.02.2025, Вс

22:45 МСК

«Интер» (Милан)

П1 - 3.45

Х - 3.25

П2 - 2.20

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 25-й тур

Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)

Главный судья: Маурицио Мариани

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»1096070350-292
«Интер»7060109292-350

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2025«Ювентус»2:1«ПСВ»Лига чемпионов

07.02.2025

«Комо»

1:2

«Ювентус»

Серия А

02.02.2025«Ювентус»4:1«Эмполи»Серия А
29.01.2025«Ювентус»0:2«Бенфика»Лига чемпионов

25.01.2025

«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.02.2025«Интер»2:1«Фиорентина»Серия А
06.02.2025«Фиорентина»3:0«Интер»Серия А
02.02.2025«Милан»1:1«Интер»Серия А
29.01.2025«Интер»3:0«Монако»Лига чемпионов
26.01.2025«Лечче»0:4«Интер»Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2024«Интер»4:4«Ювентус»Серия А
04.02.2024«Интер»1:0«Ювентус»Серия А
26.11.2023«Ювентус»1:1«Интер»Серия А
26.04.2023«Интер»

1:0

«Ювентус»

Кубок Италии

04.04.2023«Ювентус»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

Турнирное положение

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После 24-х туров «Интер» занимает второе строчку в турнирной таблице Серии А, а «Ювентус» - пятую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи24174339-1755
2. Интер24166258-2354
3. Аталанта24155454-2650
4. Лацио24143745-3245
5. Ювентус241013141-2143
6. Фиорентина24126641-2542
7. Милан23108535-2438
8. Болонья23911335-2738
9. Рома2497835-2934
10. Удинезе24861029-3730
11. Торино24610825-2828
12. Дженоа2469922-3327
13. Кальяри24661226-3924
14. Лечче24661218-4124
15. Верона24721526-5323
16. Комо24571228-4022
17. Эмполи24491122-3521
18. Парма24481230-4420
19. Венеция24371422-3916
20. Монца24271521-3913

Прогноз на матч

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«Интер» явно забуксовал. Очередная потеря очков в миланском дерби плюс беспощадно проигранный матч во Флоренции. У «фиалок» «Интернационале» взял реванш на неделе, но очков потеряно довольно много. и теперь команду Индзаги нельзя назвать даже лидером Серии А по потерянным баллам. Но 25-й тур приготовил несколько интриг. Днем ранее встретятся «Лацио» и лидирующий в чемпионской гонке «Наполи». Потеря очков южанами может позволить «Интеру» вновь возглавить турнирную таблицу первенства.

 У «Интера» выдалось не самое простое начало февраля. Две непонятные игры с «Фиорентиной», и очередное не самое удачное миланское дерби. Проблем тренерскому штабу добавляет и форма двух лидеров - Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу. Оба возрастных футболиста неспешно втягиваются в игру, что находит отражение в графике набора очков командой. 

Ставка на победу «Интера» выглядит очень заманчивой, учитывая привлекательный коэффициент. Но поставим на то, что соперники уже в который раз окажутся не так щедры на голы.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Ювентус» - «Интер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Ювентус»: Бремер, Кабаль, Камбьязо, Калюлю, Милик (все - травма)

«Интер»: Ди Дженнаро (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Интер»:

Позиция«Ювентус»«Интер»Позиция
Вратарь29. Ди Грегорио1. ЗоммерВратарь
Защитник4. Гатти6. де ВрейЗащитник
Защитник12. Вейга28. ПаварЗащитник
Защитник37. Савона30. АугустоЗащитник
Защитник2. Байо 22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник19. Тюрам-Юльен32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 8. Копмейнерс36. Дармиан Полузащитник 
Полузащитник5. Локателли7. ЗелиньскиПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз23. БареллаПолузащитник
Полузащитник11. Гонсалес10. МартинесНападающий
Нападающий9. Влахович9. ТюрамНападающий
Главный тренерТьяго МоттаСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты считают, что матч пойдет на три результата. Вероятность победы «черно-синих» аналитики БК PARI оценивают приличным коэффициентом 2.20. На ничью можно поставить за 3.25, а заключить пари на выигрыш «Юве» - за 3.35.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится  матч «Ювентус» - «Интер»?

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Букмекеры не ждут много голов в этом матче. Самым вероятным исходом, судя по коэффициенту 7.00, называется ничья 1:1. За 7.50 можно поставить на победу «Интера» со счетом 0:1, за 8.00 - на «сухую» ничью, и за 9.50 на 1:0 в пользу хозяев поля. 

Где бесплатно смотреть матч «Ювентус» - «Интер»?

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Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ!». Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор, и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.57

«Наполи» - 2.90

«Аталанта» - 15.00

Поставить на чемпионство «Ювентуса» можно за 400.00.

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