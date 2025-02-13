Ювентус — Интер, 16 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
16 февраля в 25-м тура чемпионата Италии по футболу футбольных гурманов ждет лакомое блюдо. «Ювентус» примет на своем поле «Интер». По итогам тура в турнирной таблице Серии А может быть новый лидер.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
16.02.2025, Вс
22:45 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 3.45
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 25-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Маурицио Мариани
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|109
|60
|70
|350-292
|«Интер»
|70
|60
|109
|292-350
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2025
|«Ювентус»
|2:1
|«ПСВ»
|Лига чемпионов
07.02.2025
«Комо»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|02.02.2025
|«Ювентус»
|4:1
|«Эмполи»
|Серия А
|29.01.2025
|«Ювентус»
|0:2
|«Бенфика»
|Лига чемпионов
25.01.2025
«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.02.2025
|«Интер»
|2:1
|«Фиорентина»
|Серия А
|06.02.2025
|«Фиорентина»
|3:0
|«Интер»
|Серия А
|02.02.2025
|«Милан»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|29.01.2025
|«Интер»
|3:0
|«Монако»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Лечче»
|0:4
|«Интер»
|Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2024
|«Интер»
|4:4
|«Ювентус»
|Серия А
|04.02.2024
|«Интер»
|1:0
|«Ювентус»
|Серия А
|26.11.2023
|«Ювентус»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|26.04.2023
|«Интер»
1:0
«Ювентус»
Кубок Италии
|04.04.2023
|«Ювентус»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
После 24-х туров «Интер» занимает второе строчку в турнирной таблице Серии А, а «Ювентус» - пятую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|24
|17
|4
|3
|39-17
|55
|2. Интер
|24
|16
|6
|2
|58-23
|54
|3. Аталанта
|24
|15
|5
|4
|54-26
|50
|4. Лацио
|24
|14
|3
|7
|45-32
|45
|5. Ювентус
|24
|10
|13
|1
|41-21
|43
|6. Фиорентина
|24
|12
|6
|6
|41-25
|42
|7. Милан
|23
|10
|8
|5
|35-24
|38
|8. Болонья
|23
|9
|11
|3
|35-27
|38
|9. Рома
|24
|9
|7
|8
|35-29
|34
|10. Удинезе
|24
|8
|6
|10
|29-37
|30
|11. Торино
|24
|6
|10
|8
|25-28
|28
|12. Дженоа
|24
|6
|9
|9
|22-33
|27
|13. Кальяри
|24
|6
|6
|12
|26-39
|24
|14. Лечче
|24
|6
|6
|12
|18-41
|24
|15. Верона
|24
|7
|2
|15
|26-53
|23
|16. Комо
|24
|5
|7
|12
|28-40
|22
|17. Эмполи
|24
|4
|9
|11
|22-35
|21
|18. Парма
|24
|4
|8
|12
|30-44
|20
|19. Венеция
|24
|3
|7
|14
|22-39
|16
|20. Монца
|24
|2
|7
|15
|21-39
|13
«Интер» явно забуксовал. Очередная потеря очков в миланском дерби плюс беспощадно проигранный матч во Флоренции. У «фиалок» «Интернационале» взял реванш на неделе, но очков потеряно довольно много. и теперь команду Индзаги нельзя назвать даже лидером Серии А по потерянным баллам. Но 25-й тур приготовил несколько интриг. Днем ранее встретятся «Лацио» и лидирующий в чемпионской гонке «Наполи». Потеря очков южанами может позволить «Интеру» вновь возглавить турнирную таблицу первенства.
У «Интера» выдалось не самое простое начало февраля. Две непонятные игры с «Фиорентиной», и очередное не самое удачное миланское дерби. Проблем тренерскому штабу добавляет и форма двух лидеров - Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу. Оба возрастных футболиста неспешно втягиваются в игру, что находит отражение в графике набора очков командой.
Ставка на победу «Интера» выглядит очень заманчивой, учитывая привлекательный коэффициент. Но поставим на то, что соперники уже в который раз окажутся не так щедры на голы.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Ювентус»: Бремер, Кабаль, Камбьязо, Калюлю, Милик (все - травма)
«Интер»: Ди Дженнаро (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Интер»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
|6. де Врей
|Защитник
|Защитник
|12. Вейга
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|30. Аугусто
|Защитник
|Защитник
|2. Байо
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|36. Дармиан
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|23. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Гонсалес
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|9. Влахович
|9. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Эксперты считают, что матч пойдет на три результата. Вероятность победы «черно-синих» аналитики БК PARI оценивают приличным коэффициентом 2.20. На ничью можно поставить за 3.25, а заключить пари на выигрыш «Юве» - за 3.35.
Букмекеры не ждут много голов в этом матче. Самым вероятным исходом, судя по коэффициенту 7.00, называется ничья 1:1. За 7.50 можно поставить на победу «Интера» со счетом 0:1, за 8.00 - на «сухую» ничью, и за 9.50 на 1:0 в пользу хозяев поля.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ!». Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор, и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.57
«Наполи» - 2.90
«Аталанта» - 15.00
Поставить на чемпионство «Ювентуса» можно за 400.00.
Партнерский проект