Ювентус — Удинезе, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Удинезе» лишен турнирной мотивации ни финише итальянского первенства, а вот у «Юве» ее хоть отбавляй. Туринский клуб продолжают терзать травмы. В лазарете команды находятся едва ли не все основные центральные защитники. Впрочем, в предстоящей встрече команде Игора Тудора в первую очередь необходимо думать об атаке, а не обороне.

Забавная закономерность: в шести последних матчах между этими соперниками забивала лишь одна из команд, которая в итоге и побеждала. И пять раз это был «Ювентус». Но на этот раз традиция вполне может быть нарушена.

Мотивированные хозяева являются несомненными фаворитами встречи. Выбираем победу «Юве» при общей результативности выше двух голов (ТБ 2.5). Весьма вероятно, что на эту общую результативность поработают и гости, противостоять которым будет обескровленная линия обороны «Юве».