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14 мая 10:34ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус — Удинезе, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Юве» еще может спасти неудачный сезон
Руслан Ипполитов

«Ювентус» провел крайне слабый сезон, но может завершить его на мажорной ноте. Для этого туринцам необходимо финишировать в национальном первенстве в квартете сильнейших и квалифицироваться в Лигу чемпионов. За два тура до финиша «зебры» идут на заветном четвертом месте в турнирной таблице Серии А, но на пятки команде Игора Тудора наступают сразу несколько именитых конкурентов. Ближайший соперник «Юве» - «Удинезе». Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

18.05.2025, ВС

21:45 МСК

«Удинезе» (Удине)  

П1 - 1.37

Х - 4.70

П2 - 9.00

Турнир: АПЛ, 37-й тур

Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»732214222-83
«Удинезе»14227383-222

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Лацио»

1:1

«Ювентус»

Серия А

04.05.2025«Болонья»

1:1

«Ювентус»

Серия А

27.04.2025«Ювентус»

2:0

«Монца»

Серия А

23.04.2025«Парма»

1:0

«Ювентус»

Серия А

12.04.2025«Ювентус»

2:1

«Лечче»

Серия А

Последние пять матчей «Удинезе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Удинезе» 

1:2

«Монца» 

Серия А

03.05.2025«Кальяри» 

1:2

«Удинезе» 

Серия А

28.04.2025«Удинезе» 

0:0

«Болонья» 

Серия А

23.04.2025«Торино»

2:0

«Удинезе» 

Серия А

11.04.2025«Удинезе» 

0:4

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Удинезе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024«Удинезе» 

0:2

«Ювентус»

Серия А

12.02.2024«Ювентус»

0:1

«Удинезе» 

Серия А

20.08.2023«Удинезе» 

0:3

«Ювентус»

Серия А

04.06.2023«Удинезе» 

0:1

«Ювентус»

Серия А

07.01.2023«Ювентус»

1:0

«Удинезе» 

Серия А

Турнирное положение

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За два тура до финиша чемпионата Италии «Ювентус» занимает 4-е место, а «Удинезе» - 12-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи36239457-2778
2. Интер36238575-3377
3. Аталанта36218773-3271
4. Ювентус361616453-3364
5. Лацио361810859-4664
6. Рома36189951-3463
7. Болонья361614654-4162
8. Милан361791058-4060
9. Фиорентина361781154-3759
10. Комо361391448-4948
11. Торино3610141239-4244
12. Удинезе361281639-5144
13. Дженоа369131432-4540
14. Кальяри36891937-5433
15. Верона36962131-6433
16. Парма366141641-5632
17. Венеция365141730-5029
18. Лечче366102025-5828
19. Эмполи365131829-5628
20. Монца36392427-6418

Прогноз на матч

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«Удинезе» лишен турнирной мотивации ни финише итальянского первенства, а вот у «Юве» ее хоть отбавляй. Туринский клуб продолжают терзать травмы. В лазарете команды находятся едва ли не все основные центральные защитники. Впрочем, в предстоящей встрече команде Игора Тудора в первую очередь необходимо думать об атаке, а не обороне.

Забавная закономерность: в шести последних матчах между этими соперниками забивала лишь одна из команд, которая в итоге и побеждала. И пять раз это был «Ювентус». Но на этот раз традиция вполне может быть нарушена.

Мотивированные хозяева являются несомненными фаворитами встречи. Выбираем победу «Юве» при общей результативности выше двух голов (ТБ 2.5). Весьма вероятно, что на эту общую результативность поработают и гости, противостоять которым будет обескровленная линия обороны «Юве».   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Все воскресные матчи 37-го тура Серии А начинаются в одно время. Общедоступный телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию игр. Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ювентус»: Савона, Тюрам-Юльен, Калюлю (все - дисквалификация). Бремер, Кабаль, Милик, Байо, Аджич (все - травма)

«Удинезе»: Атта, Лукка (оба - дисквалификация). Товен, Бийол (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Удинезе»:

Позиция«Ювентус»

«Удинезе»

Позиция

Вратарь29. Ди Грегорио

40. Окойе

Вратарь

Защитник4. Гатти

27. Кабазель

Защитник

Защитник12. Вейга

28. Соле

Защитник

Защитник40. Рухи

19. Эхизибуэ

Защитник

Защитник26. Луис

11. Камара

Защитник

Полузащитник 7. Консейсак

32. Эккеленкамп

Защитник

Полузащитник 16. Маккенни

25. Карлстрем

Полузащитник 

Полузащитник5. Локателли

8. Ловрич

Полузащитник

Нападающий20. Муани

20. Пафунди

Полузащитник

Нападающий11. Гонсалес

5. Пайеро

Полузащитник

Нападающий22. Веа

21. Браво

Нападающий

Главный тренерИгор Тудор

Коста Руньяич

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в PARI весьма скромные 1.37. Успех гостей в конторе котируется за внушительные 9.00, а ничья - за 4.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ювентус» - «Удинезе»?

В линии на точный счет коэффициент 6.00 присвоен победе туринцев 2:0. Поставить на 1:0 можно за 6.50.

Сможет ли «Ювентус» удержаться в квартете сильнейших Серии А?

Вероятность того, что «Юве» займет место в первой четверке котируется за 1.55, а непопадание в зону Лиги чемпионов - за 2.40

Будет ли много голов в матче «Ювентус» - «Удинезе»?

На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.92, а ТМ 2.5 можно взять за 1.88. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 2.30.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных