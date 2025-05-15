Ювентус — Удинезе, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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«Ювентус» провел крайне слабый сезон, но может завершить его на мажорной ноте. Для этого туринцам необходимо финишировать в национальном первенстве в квартете сильнейших и квалифицироваться в Лигу чемпионов. За два тура до финиша «зебры» идут на заветном четвертом месте в турнирной таблице Серии А, но на пятки команде Игора Тудора наступают сразу несколько именитых конкурентов. Ближайший соперник «Юве» - «Удинезе». Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
Турнир: АПЛ, 37-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|73
|22
|14
|222-83
|«Удинезе»
|14
|22
|73
|83-222
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Лацио»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|04.05.2025
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|27.04.2025
|«Ювентус»
2:0
«Монца»
Серия А
|23.04.2025
|«Парма»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|12.04.2025
|«Ювентус»
2:1
«Лечче»
Серия А
Последние пять матчей «Удинезе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Удинезе»
1:2
«Монца»
Серия А
|03.05.2025
|«Кальяри»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|28.04.2025
|«Удинезе»
0:0
«Болонья»
Серия А
|23.04.2025
|«Торино»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|11.04.2025
|«Удинезе»
0:4
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Удинезе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|«Удинезе»
0:2
«Ювентус»
Серия А
|12.02.2024
|«Ювентус»
0:1
«Удинезе»
Серия А
|20.08.2023
|«Удинезе»
0:3
«Ювентус»
Серия А
|04.06.2023
|«Удинезе»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|07.01.2023
|«Ювентус»
1:0
«Удинезе»
Серия А
За два тура до финиша чемпионата Италии «Ювентус» занимает 4-е место, а «Удинезе» - 12-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|36
|23
|9
|4
|57-27
|78
|2. Интер
|36
|23
|8
|5
|75-33
|77
|3. Аталанта
|36
|21
|8
|7
|73-32
|71
|4. Ювентус
|36
|16
|16
|4
|53-33
|64
|5. Лацио
|36
|18
|10
|8
|59-46
|64
|6. Рома
|36
|18
|9
|9
|51-34
|63
|7. Болонья
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8. Милан
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9. Фиорентина
|36
|17
|8
|11
|54-37
|59
|10. Комо
|36
|13
|9
|14
|48-49
|48
|11. Торино
|36
|10
|14
|12
|39-42
|44
|12. Удинезе
|36
|12
|8
|16
|39-51
|44
|13. Дженоа
|36
|9
|13
|14
|32-45
|40
|14. Кальяри
|36
|8
|9
|19
|37-54
|33
|15. Верона
|36
|9
|6
|21
|31-64
|33
|16. Парма
|36
|6
|14
|16
|41-56
|32
|17. Венеция
|36
|5
|14
|17
|30-50
|29
|18. Лечче
|36
|6
|10
|20
|25-58
|28
|19. Эмполи
|36
|5
|13
|18
|29-56
|28
|20. Монца
|36
|3
|9
|24
|27-64
|18
«Удинезе» лишен турнирной мотивации ни финише итальянского первенства, а вот у «Юве» ее хоть отбавляй. Туринский клуб продолжают терзать травмы. В лазарете команды находятся едва ли не все основные центральные защитники. Впрочем, в предстоящей встрече команде Игора Тудора в первую очередь необходимо думать об атаке, а не обороне.
Забавная закономерность: в шести последних матчах между этими соперниками забивала лишь одна из команд, которая в итоге и побеждала. И пять раз это был «Ювентус». Но на этот раз традиция вполне может быть нарушена.
Мотивированные хозяева являются несомненными фаворитами встречи. Выбираем победу «Юве» при общей результативности выше двух голов (ТБ 2.5). Весьма вероятно, что на эту общую результативность поработают и гости, противостоять которым будет обескровленная линия обороны «Юве».
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Все воскресные матчи 37-го тура Серии А начинаются в одно время. Общедоступный телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию игр. Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Ювентус»: Савона, Тюрам-Юльен, Калюлю (все - дисквалификация). Бремер, Кабаль, Милик, Байо, Аджич (все - травма)
«Удинезе»: Атта, Лукка (оба - дисквалификация). Товен, Бийол (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Удинезе»:
|Позиция
|«Ювентус»
«Удинезе»
Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
40. Окойе
Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
27. Кабазель
Защитник
|Защитник
|12. Вейга
28. Соле
Защитник
|Защитник
|40. Рухи
19. Эхизибуэ
Защитник
|Защитник
|26. Луис
11. Камара
Защитник
|Полузащитник
|7. Консейсак
32. Эккеленкамп
Защитник
|Полузащитник
|16. Маккенни
25. Карлстрем
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
8. Ловрич
Полузащитник
|Нападающий
|20. Муани
20. Пафунди
Полузащитник
|Нападающий
|11. Гонсалес
5. Пайеро
Полузащитник
|Нападающий
|22. Веа
21. Браво
Нападающий
|Главный тренер
|Игор Тудор
Коста Руньяич
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI весьма скромные 1.37. Успех гостей в конторе котируется за внушительные 9.00, а ничья - за 4.70.
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В линии на точный счет коэффициент 6.00 присвоен победе туринцев 2:0. Поставить на 1:0 можно за 6.50.
Вероятность того, что «Юве» займет место в первой четверке котируется за 1.55, а непопадание в зону Лиги чемпионов - за 2.40.
На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.92, а ТМ 2.5 можно взять за 1.88. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 2.30.
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