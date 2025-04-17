Ювентус - Интер, 26 ноября: прогноз на матч Серии А, трансляция, составы

У “Ювентуса” продолжаются две приятные серии: пять матчей без очковых потерь и семь - без поражений. Мало того, в шести из этих игр туринцы сработали на ноль в обороне. Так что причин для оптимизма перед приемом “Интера” у “Юве” предостаточно.

У миланского клуб предыдущее и пока единственное в сезоне поражение случилось еще в конце сентября - 1:2 от “Сассуоло”. Что еще объединяет соперников, помимо беспроигрышных серий, так это склонность к прагматичной игре. Обе команды забивают немного - как правило, столько, сколько необходимо для победы. Как результат, у “Юве” из пяти последних матчей четыре “низовые”, а у “Интера” - три. В очной встрече они тем более будут максимально собраны в обороне. Тут прямо-таки напрашивается ставка на Тотал меньше (2.5).