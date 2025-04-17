Ювентус - Интер, 26 ноября: прогноз на матч Серии А, трансляция, составы

Партнерский проект
Главный матч уикенда в Серии А состоится в воскресенье, 26 ноября, в Турине. В гости к “Ювентусу” едет “Интер”. Это всегда интересно, как бы места команды ни занимали!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
26.12.2023, Вс
22:45 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 3.45
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 13-й тур
Стадион: «Альянц - Ювентус» (Турин, Италия)
Судьи: главный - Марко Гуида; ассистенты - Стефано Алассио, Филиппо Мели
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|109
|58
|69
|345-286
|«Интер»
|69
|58
|109
|286-346
Последние пять игр «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.11.2023
|«Ювентус»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|05.11.2023
|«Фиорентина»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|28.10.2023
|«Ювентус»
1:0
«Верона»
Серия А
|22.10.2023
|«Милан»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|07.10.2023
|«Ювентус»
2:0
«Торино»
Серия А
Последние пять игр «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.11.2023
|«Интер»
2:0
«Фрозиноне»
Серия А
|08.11.2023
|«РБ Зальцбург»
0:1
«Интер»
Лига чемпионов
|04.11.2023
|«Аталанта»
1:2
«Интер»
Серия А
|29.10.2023
|«Интер»
1:0
«Рома»
Серия А
|24.10.2023
|«Интер»
2:1
«РБ Зальцбург»
Лига чемпионов
“Интер” приехал в Турин в статусе единоличного лидера сезона. Но “Юве” вполне может гостя его лишить. Между командами - всего два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|12
|10
|1
|1
|29-6
|31
|2. Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|3. Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|4. Наполи
|12
|6
|3
|3
|24-13
|21
|5. Фиорентина
|12
|6
|2
|4
|20-16
|20
|6. Аталанта
|12
|6
|2
|4
|20-11
|20
|7. Рома
|12
|5
|3
|4
|22-14
|18
|8. Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|9. Монца
|12
|4
|5
|3
|13-11
|17
|10. Лацио
|12
|5
|2
|5
|13-13
|17
|11. Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|12. Фрозиноне
|12
|4
|3
|5
|17-20
|15
|13. Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|14. Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|15. Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|16. Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|17. Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|18. Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|19. Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|20. Салернитана
|12
|0
|5
|7
|8-24
|5
У “Ювентуса” продолжаются две приятные серии: пять матчей без очковых потерь и семь - без поражений. Мало того, в шести из этих игр туринцы сработали на ноль в обороне. Так что причин для оптимизма перед приемом “Интера” у “Юве” предостаточно.
У миланского клуб предыдущее и пока единственное в сезоне поражение случилось еще в конце сентября - 1:2 от “Сассуоло”. Что еще объединяет соперников, помимо беспроигрышных серий, так это склонность к прагматичной игре. Обе команды забивают немного - как правило, столько, сколько необходимо для победы. Как результат, у “Юве” из пяти последних матчей четыре “низовые”, а у “Интера” - три. В очной встрече они тем более будут максимально собраны в обороне. Тут прямо-таки напрашивается ставка на Тотал меньше (2.5).
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ювентус»: Миретти, Веа, Де Шильо (все - травмы)
«Интер»: Куадрадо, Бастони, Павар (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Интер»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Щенсны
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|24. Ругани
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|3. Бремер
|6. де Врей
|Защитник
|Полузащитник
|16. Маккени
|23. Барелла
|Защитник
|Полузащитник
|41. Кавилья
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Камбиасо
|36. Дармиан
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Костич
|32. Димарко
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кьеза
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|18. Кин
|9. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Массимилиано Аллегри
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
БК PARI радует коэффициентами на центральный матч Серии А. Котировки на все три исхода установлены на очень высоком уровне - 3.45 на победу первой команды, 2.25 - на вторую и 3.25 - на ничью.
Букмекеры склоняются к мнению, что шансы гостей на успех не намного, но все-таки выше.
На ресурсах холдинга “Матч ТВ" - телевизионном канале или официальном сайте. И там, и там трансляция бесплатная.
Букмекерская контора PARI считает “Интер” главным претендентом на победу в Серии А. Ставки на его триумф сейчас принимаются по коэффициенту 1.70. Вероятность чемпионства “Ювентуса” оценена котировкой 4.00, а “Милана” - 7.00. Действующий чемпион страны, “Наполи”, в этом рейтинге только четвертый.
Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 1:1. У «Ювентуса» отличился Влахович (27 минута), у «Интера» - Мартинес (33).
Партнерский проект