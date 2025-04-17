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24 ноября 8:47ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус - Интер, 26 ноября: прогноз на матч Серии А, трансляция, составы

Тот случай, когда "Юве" дома - не фаворит
Валентин Васильев

Главный матч уикенда в Серии А состоится в воскресенье, 26 ноября, в Турине. В гости к “Ювентусу” едет “Интер”. Это всегда интересно, как бы места команды ни занимали!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин) 

26.12.2023, Вс

22:45 МСК

«Интер» (Милан) 

П1 - 3.45

Х - 3.25

П2 - 2.25

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 13-й тур

Стадион: «Альянц - Ювентус» (Турин, Италия)

Судьи:  главный -   Марко Гуида; ассистенты - Стефано Алассио, Филиппо Мели

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»1095869345-286
«Интер»6958109286-346

Последние пять игр «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.11.2023«Ювентус»

2:1

«Кальяри»

Серия А

05.11.2023«Фиорентина»

0:1

«Ювентус»

Серия А

28.10.2023«Ювентус»

1:0

«Верона»

Серия А

22.10.2023«Милан»

0:1

«Ювентус»

Серия А

07.10.2023«Ювентус»

2:0

«Торино»

Серия А

Последние пять игр «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.11.2023«Интер»

2:0

«Фрозиноне»

Серия А

08.11.2023«РБ Зальцбург»

0:1

«Интер»

Лига чемпионов

04.11.2023«Аталанта»

1:2

«Интер»

Серия А

29.10.2023«Интер»

1:0

«Рома»

Серия А

24.10.2023«Интер»

2:1

«РБ Зальцбург»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

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“Интер” приехал в Турин в статусе единоличного лидера сезона. Но “Юве” вполне может гостя его лишить. Между командами - всего два очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер12101129-631
2. Ювентус1292119-729
3. Милан1272320-1423
4. Наполи1263324-1321
5. Фиорентина1262420-1620
6. Аталанта1262420-1120
7. Рома1253422-1418
8. Болонья1246213-1018
9. Монца1245313-1117
10. Лацио1252513-1317
11. Торино1244410-1416
12. Фрозиноне1243517-2015
13. Лечче1235413-1614
14. Дженоа1242613-1614
15. Сассуоло1233616-2112
16. Удинезе121838-1511
17. Эмполи123185-2110
18. Кальяри1223712-249
19. Верона122287-168
20. Салернитана120578-245

Прогноз на матч

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У “Ювентуса” продолжаются две приятные серии: пять матчей без очковых потерь и семь - без поражений. Мало того, в шести из этих игр туринцы сработали на ноль в обороне. Так что причин для оптимизма перед приемом “Интера” у “Юве” предостаточно.

У миланского клуб предыдущее и пока единственное в сезоне поражение случилось еще в конце сентября - 1:2 от “Сассуоло”. Что еще объединяет соперников, помимо беспроигрышных серий, так это склонность к прагматичной игре. Обе команды забивают немного - как правило, столько, сколько необходимо для победы. Как результат, у “Юве” из пяти последних матчей четыре “низовые”, а у “Интера” - три. В очной встрече они тем более будут максимально собраны в обороне. Тут прямо-таки напрашивается ставка на Тотал меньше (2.5).

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Ювентуса» и «Интера» и покажет федеральный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ювентус»: Миретти, Веа, Де Шильо (все - травмы)

«Интер»:  Куадрадо, Бастони, Павар (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Интер»:

Позиция«Ювентус»«Интер»Позиция
Вратарь1. Щенсны1. ЗоммерВратарь
Защитник4. Гатти28. ПаварЗащитник
Защитник24. Ругани15. АчербиЗащитник
Защитник3. Бремер6. де ВрейЗащитник
Полузащитник16. Маккени23. БареллаЗащитник
Полузащитник41. Кавилья22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник 5. Локателли20. ЧалханоглуПолузащитник 
Полузащитник27. Камбиасо36. ДармианПолузащитник
Полузащитник11. Костич32. ДимаркоПолузащитник
Нападающий7. Кьеза10. МартинесНападающий
Нападающий18. Кин9. ТюрамНападающий
Главный тренерМассимилиано АллегриСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI радует коэффициентами на центральный матч Серии А. Котировки на все три исхода установлены на очень высоком уровне - 3.45 на победу первой команды, 2.25 - на вторую и 3.25 - на ничью.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ювентус» - «Интер»?

Букмекеры склоняются к мнению, что шансы гостей на успех не намного, но все-таки выше. 

Где смотреть бесплатно матч «Ювентус» - «Интер»?

На ресурсах холдинга “Матч ТВ" - телевизионном канале или официальном сайте. И там, и там трансляция бесплатная. 

Кто выиграет чемпионат Италии?

Букмекерская контора PARI считает “Интер” главным претендентом на победу в Серии А. Ставки на его триумф сейчас принимаются по коэффициенту 1.70. Вероятность чемпионства “Ювентуса” оценена котировкой 4.00, а “Милана” - 7.00. Действующий чемпион страны, “Наполи”, в этом рейтинге только четвертый. 

UPD: результат

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Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 1:1. У «Ювентуса» отличился Влахович (27 минута), у «Интера» - Мартинес (33).

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