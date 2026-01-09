Агит Кабайел – Дамиан Кныба, 10 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В субботу, 10 января, немец Агит Кабайел и поляк Дамиан Кныба оспорят временный чемпионский пояс в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Кто сохранит идеальный рекорд?
Кабайел
Кныба
Германия
Страна
Польша
33
Возраст
29
26
Бои
17
26 (18)
Победы (нокауты)
17 (11)
0
Поражения (нокауты)
0
3
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
31
191
Рост (см)
201
203
Размах рук (см)
218
Правша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2011 года. Выигрывал несколько титулов в тяжелом весе, в том числе по версиям EBU и WBA Continental. В последнем поединке в феврале нокаутировал Чжана Чжилэя в шестом раунде и забрал временный пояс WBC.
На профессиональном ринге выступает с 2021 года. Все предыдущие бои провел в Польше и США, за титулы не бился. В последнем поединке в октябре в седьмом раунде нокаутировал Джоуи Давейко.
Букмекеры совсем не верят в Кныбу. Понять их можно, ведь у него и близко не было оппозиции уровня Кабайела. Выделяется габаритами и активными выступлениями – 17 боев с 2021 года.
Кабайел же после кризисного периода карьеры ворвался в топ тяжелого дивизиона. Похоже, сейчас он если не на пике, то близко к нему. Выделяется универсальными навыками и высокой скоростью для своей весовой категории.
Конечно, на бумаге немец действительно выглядит фаворитом. У него достаточно мощи для того, чтобы финишировать почти любого соперника. Но о Кныбе применительно к такому уровню известно мало, поэтому совсем списывать его со счетов не будем. Тем более что поляк точно выложится на максимум в самом статусном поединке жизни. Предположим, в итоге он продержится минимум семь раундов, но всё же проиграет.
Турнир на «Рудольф Вебер Арене» в немецком Оберхаузене начнется в субботу, 10 января, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Кабайел – Кныба стоит ожидать не ранее 01:00 мск (11 января).
Официальной прямой трансляции на территории России не будет.
