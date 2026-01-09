Ведомости
Агит Кабайел – Дамиан Кныба, 10 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Оба выиграли все профессиональные поединки
Александр Бокулёв
Источник: Queensberry Promotions
Источник: Queensberry Promotions

В субботу, 10 января, немец Агит Кабайел и поляк Дамиан Кныба оспорят временный чемпионский пояс в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Кто сохранит идеальный рекорд?

Статистика

Свернуть

Кабайел

 

Кныба

Германия

Страна

Польша

33

Возраст

29

26

Бои

17

26 (18)

Победы (нокауты)

17 (11)

0

Поражения (нокауты)

0

3

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

31

191

Рост (см)

201

203

Размах рук (см)

218

Правша

Стойка

Правша

Агит Кабайел

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2011 года. Выигрывал несколько титулов в тяжелом весе, в том числе по версиям EBU и WBA Continental. В последнем поединке в феврале нокаутировал Чжана Чжилэя в шестом раунде и забрал временный пояс WBC.

Дамиан Кныба

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2021 года. Все предыдущие бои провел в Польше и США, за титулы не бился. В последнем поединке в октябре в седьмом раунде нокаутировал Джоуи Давейко.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа КабайелаПобеда КныбыДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,0411,001,303,20

Прогноз на бой

Свернуть

Букмекеры совсем не верят в Кныбу. Понять их можно, ведь у него и близко не было оппозиции уровня Кабайела. Выделяется габаритами и активными выступлениями – 17 боев с 2021 года.

Кабайел же после кризисного периода карьеры ворвался в топ тяжелого дивизиона. Похоже, сейчас он если не на пике, то близко к нему. Выделяется универсальными навыками и высокой скоростью для своей весовой категории.

Конечно, на бумаге немец действительно выглядит фаворитом. У него достаточно мощи для того, чтобы финишировать почти любого соперника. Но о Кныбе применительно к такому уровню известно мало, поэтому совсем списывать его со счетов не будем. Тем более что поляк точно выложится на максимум в самом статусном поединке жизни. Предположим, в итоге он продержится минимум семь раундов, но всё же проиграет.

Где смотреть бой Кабайел – Кныба

Свернуть

Турнир на «Рудольф Вебер Арене» в немецком Оберхаузене начнется в субботу, 10 января, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Кабайел – Кныба стоит ожидать не ранее 01:00 мск (11 января).

Официальной прямой трансляции на территории России не будет.

Полный кард

  • Агит Кабайел (Германия) – Дамиан Кныба (Польша). Тяжелый вес. Бой за временный пояс WBC;
  • Хадьер Эррера (Куба) – Рикардо Нуньес (Панама). Легкий вес. Бой за временный пояс WBC;
  • Симон Захенхубер (Германия) – Энтони Цаулиг (Германия). Второй средний вес;
  • Гранит Шала (Германия) – Петар Милаш (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Глеб Бакши (Россия / Сербия) – Хуан Хосе Родригес (Мексика). Средний вес;
  • Даниэль Дитц (Германия) – Сеун Салами (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Оронзо Бирарди (Германия) – Милосав Савич (Сербия). Первый тяжелый вес;
  • Кевин Сащик (Германия) – Патрик Шафер (Германия). Тяжелый вес;
  • Дэвид Аделейе (Англия) – Робин Ох (Германия). Тяжелый вес;
  • Нельви Тиафак (Германия) – Петр Цвик (Польша). Тяжелый вес;
  • Роман Фьюри (Англия) – Тони Тес (Германия). Тяжелый вес.

