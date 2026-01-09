Агит Кабайел – Дамиан Кныба, 10 января: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Букмекеры совсем не верят в Кныбу. Понять их можно, ведь у него и близко не было оппозиции уровня Кабайела. Выделяется габаритами и активными выступлениями – 17 боев с 2021 года.

Кабайел же после кризисного периода карьеры ворвался в топ тяжелого дивизиона. Похоже, сейчас он если не на пике, то близко к нему. Выделяется универсальными навыками и высокой скоростью для своей весовой категории.

Конечно, на бумаге немец действительно выглядит фаворитом. У него достаточно мощи для того, чтобы финишировать почти любого соперника. Но о Кныбе применительно к такому уровню известно мало, поэтому совсем списывать его со счетов не будем. Тем более что поляк точно выложится на максимум в самом статусном поединке жизни. Предположим, в итоге он продержится минимум семь раундов, но всё же проиграет.