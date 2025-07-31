Хусейн Кадимагомаев — Кайл Дрисколл, 2 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Турнир стартует на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) в субботу, 2 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Кадимагомаев — Дрисколл стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

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