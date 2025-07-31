Хусейн Кадимагомаев — Кайл Дрисколл, 2 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира PFL пройдет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между швейцарцем Хусейном Кадимагомаевым и американцем Кайлом Дрисколлом. Сумеет ли уроженец Чечни одержать первую победу в промоушене?
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Кадимагомаев
Дрисколл
Швейцария
Страна
США
25
Возраст
31
14
Бои
18
11 (6 / 4 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (6 / 1 / 7)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (2 / 1 / 1)
2
Без результата
0
178
Рост (см)
183
175
Размах рук (см)
184
99
Размах ног (см)
103
Уроженец села Пригородное Чеченской Республики. Занимался борьбой, выигрывал чемпионаты Европы по грэпплингу и смешанным единоборствам. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Бился в Brave CF и других промоушенах. В последнем поединке в октябре дебютировал в PFL — бой с Зафаром Мохсеном был признан несостоявшимся.
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В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Бился в LFA, Cage Warrios и других лигах. В 2020 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в UFC не перешел. В последнем поединке в июне 2023-го нокаутировал Джеймса Линча в первом раунде.
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Оба спортсмена довольно универсальны и примерно сопоставимы в стойке. Но в борьбе у Кадимагомедова всё же более качественная школа и более широкий технический арсенал. Таким образом, у представителя Швейцарии есть дополнительные опции для победы. Вдобавок он заметно моложе соперника, что в сочетании с напористым стилем наверняка даст уроженцу Чечни преимущество. Пробуем воспользоваться хорошими коэффициентами на победу Кадимагомаева.
Турнир стартует на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) в субботу, 2 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Кадимагомаев — Дрисколл стоит ожидать около 03:00 мск.
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Основной кард
Предварительный кард