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31 июля 13:35ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Хусейн Кадимагомаев — Кайл Дрисколл, 2 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Уроженец Чечни идет за первой победой в лиге
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

В предварительном карде ближайшего турнира PFL пройдет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между швейцарцем Хусейном Кадимагомаевым и американцем Кайлом Дрисколлом. Сумеет ли уроженец Чечни одержать первую победу в промоушене?

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Статистика

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Кадимагомаев

 

Дрисколл

Швейцария

Страна

США

25

Возраст

31

14

Бои

18

11 (6 / 4 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (6 / 1 / 7)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (2 / 1 / 1)

2

 Без результата

0

178

Рост (см)

183

175

Размах рук (см)

184

99

Размах ног (см)

103

Хусейн Кадимагомаев

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Уроженец села Пригородное Чеченской Республики. Занимался борьбой, выигрывал чемпионаты Европы по грэпплингу и смешанным единоборствам. В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Бился в Brave CF и других промоушенах. В последнем поединке в октябре дебютировал в PFL — бой с Зафаром Мохсеном был признан несостоявшимся.

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Кайл Дрисколл

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В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Бился в LFA, Cage Warrios и других лигах. В 2020 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в UFC не перешел. В последнем поединке в июне 2023-го нокаутировал Джеймса Линча в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КадимагомаеваПобеда ДрисколлаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,632,282,101,65

Прогноз на бой

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Оба спортсмена довольно универсальны и примерно сопоставимы в стойке. Но в борьбе у Кадимагомедова всё же более качественная школа и более широкий технический арсенал. Таким образом, у представителя Швейцарии есть дополнительные опции для победы. Вдобавок он заметно моложе соперника, что в сочетании с напористым стилем наверняка даст уроженцу Чечни преимущество. Пробуем воспользоваться хорошими коэффициентами на победу Кадимагомаева.

Полный кард, где смотреть бой Кадимагомаев — Дрисколл

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Турнир стартует на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) в субботу, 2 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Кадимагомаев — Дрисколл стоит ожидать около 03:00 мск.

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Основной кард

Предварительный кард

  • Якуб Кашуба (Польша) Серхио Коссио (Мексика). Промежуточный вес;
  • Хусейн Кадимагомаев (Швейцария) Кайл Дрисколл (США). Легкий вес;
  • Натан Келли (Ирландия) Фредерик Дюпрас (Канада). Полулегкий вес;
  • Сарек Шилдс (США) Ник Мэк (США). Полусредний вес;
  • Дамион Нельсон (США) Исайя Диггс (США). Полулегкий вес;
  • Мэтт Тёрнбулл (США) Том Пальяруло (США). Полулегкий вес.

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