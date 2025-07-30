Хесус Пинедо — Мовлид Хайбулаев, 2 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием ближайшего турнира PFL станет финал Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг) между перуанцем Хесусом Пинедо и россиянином Мовлидом Хайбулаевым. Сумеет ли член команды Хабиба Нурмагомедова второй раз в карьере выиграть этот турнир и забрать 500 тысяч долларов?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Пинедо
Хайбулаев
Перу
Страна
Россия
29
Возраст
34
32
Бои
25
25 (16 / 4 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (6 / 3 / 14)
6 (2 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
1
Ничьи
1
0
Без результата
1
183
Рост (см)
168
188
Размах рук (см)
184
101,5
Размах ног (см)
94
В детстве занимался дзюдо и карате, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Был чемпионом IFC и 300 Sparta в полулегком весе. Затем перешел в UFC, но покинул промоушен после поражения и победы. С 2023 года выступает в PFL, где проиграл дебютный бой, после чего вышел на серию из пяти досрочных побед. В последнем поединке в июне нокаутировал Габриэля Брагу в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Уроженец Дагестана, в детстве и юности занимался вольной борьбой и боевым самбо. Позднее увлекся смешанными единоборствами, начал тренироваться под руководством Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба. В 2011 году дебютировал в профессиональных MMA, имеет опыт выступлений в полулегкой и легкой весовых категориях. С 2019-го бьется в PFL, где суммарно одержал девять побед при одной ничьей и одном поединке без результата. В 2021 году стал чемпионом лиги в полулегком весе, выиграв турнир на миллион долларов. На данный момент идет на серии из девяти побед, в последнем бою в июне одолел Тхэ Кюн Кима единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Хайбулаев — типичный представитель команды Нурмагомедова с качественной борьбой, на которую и делает ставку. Часто это отлично работает против профильных ударников, но в случае с Пинедо такой уверенности нет. Неслучайно букмекеры считают именно перуанца фаворитом.
Дело в том, что Пинедо — очень хороший ударник, который сейчас находится если не на пике карьеры, то близко к нему. Пять досрочных побед подряд — серьезная заявка. Перуанец действует в клетке довольно агрессивно и постоянно прессингует соперников.
С высокой вероятностью перед Хайбулаевым будет стоять задача сдержать стартовый натиск оппонента, а затем добавить вязкости в поединок. Чем дольше будет продолжаться бой, тем больше потенциальных шансов должно возникнуть у россиянина. Всё-таки Пинедо, несмотря на качественную защиту от тейкдаунов, тяжело будет избегать партера все пять раундов.
Резюмируя, пробуем заиграть ставку на тотал, несмотря на многочисленные быстрые финиши от перуанца.
Турнир стартует на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) в субботу, 2 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Пинедо — Хайбулаев стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард