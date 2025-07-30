Хесус Пинедо — Мовлид Хайбулаев, 2 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Хайбулаев — типичный представитель команды Нурмагомедова с качественной борьбой, на которую и делает ставку. Часто это отлично работает против профильных ударников, но в случае с Пинедо такой уверенности нет. Неслучайно букмекеры считают именно перуанца фаворитом.

Дело в том, что Пинедо — очень хороший ударник, который сейчас находится если не на пике карьеры, то близко к нему. Пять досрочных побед подряд — серьезная заявка. Перуанец действует в клетке довольно агрессивно и постоянно прессингует соперников.

С высокой вероятностью перед Хайбулаевым будет стоять задача сдержать стартовый натиск оппонента, а затем добавить вязкости в поединок. Чем дольше будет продолжаться бой, тем больше потенциальных шансов должно возникнуть у россиянина. Всё-таки Пинедо, несмотря на качественную защиту от тейкдаунов, тяжело будет избегать партера все пять раундов.

Резюмируя, пробуем заиграть ставку на тотал, несмотря на многочисленные быстрые финиши от перуанца.