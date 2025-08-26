Кайрат - Селтик, 26 августа: где смотреть матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, прогноз, составы

Вопреки прогнозам, «Кайрат» ни в чем не уступил в первом матче шотландскому суперклубу. Мало того, гости даже поразили ворота хозяев, однако гол бывшего защитника и капитана «Краснодара» отменил судья из-за офсайда. Парни Рафаэля Уразбахтина выдержали колоссальное моральное давление трибун в Глазго. На своем поле им должно быть полегче, но вряд ли намного. Все-таки по классу исполнителей «Селтик» объективно превосходит соперника. И очень некстати перебрал желтых карточек вундеркинд «Кайрата» Сатпаев. Его отсутствие максимально затрудняет хозяевам решение генеральной задачи. Из семи голов команды в этом розыгрыше ЛЧ почти половина - три - в активе Дастана.

«Селтик» перед путешествием в Казахстан размялся в национальной лиге на «Ливингстоне» (3:0). Но очевидно, что в Алма-Ате команда Брендана Роджерса столкнется с более ожесточенным сопротивлением. Есть подозрение, что голов на «Центральном» будет немного, если вообще будут. У «Кайрата» за 10 последних матчей семь «низовых» и всего три с обоюдными голами. Поэтому наш выбор на вторничное противостояние - тотал меньше 2.5.