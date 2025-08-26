Кайрат - Селтик, 26 августа: где смотреть матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Неделю назад сильнейший клуб Казахстана преподнес сенсацию, не спасовав под давлением 60-тысячного стадиона в Глазго. Но сама по себе нулевая ничья ничего «Кайрату» не дает. Для выхода в Общий этап Лиги чемпионов ему нужно побеждать в Алма-Ате. Реально?
Турнир: Лига чемпионов, раунд плей-офф, 2-й матч
Стадион: «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кайрат»
|0
|1
|0
|0-0
|«Селтик»
|0
|1
|0
|0-0
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.08.2025
|«Селтик»
0:0
«Кайрат»
Лига чемпионов
|16.08.2025
|«Кайрат»
2:3
«Елимай»
Премьер-лига Казахстана
|12.08.2025
|«Слован»
1:0, пен. 3:4
«Кайрат»
Лига чемпионов
|06.08.2025
|«Кайрат»
1:0
«Слован»
Лига чемпионов
|02.08.2025
|«Кайрат»
1:0
«Улытау»
Премьер-лига Казахстана
Последние пять матчей «Селтика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Селтик»
3:0
«Ливингстон»
Премьершип
|20.08.2025
|«Селтик»
0:0
«Кайрат»
Лига чемпионов
|15.08.2025
|«Селтик»
4:1
«Фалкирк»
Кубок лиги
|10.08.2025
|«Абердин»
0:2
«Селтик»
Премьершип
|03.08.2025
|«Селтик»
1:0
«Сент-Миррен»
Премьершип
26.08.2025. 19:45. «Кайрат» (Казахстан) — «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 0:0
26.08.2025. 22:00. «Штурм» (Австрия) — «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:5
26.08.2025. 22:00. «Пафос» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия). Первый матч - 2:1
27.08.2025. 19:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Ференцварош» (Венгрия). Первый матч - 3:1
27.08.2025. 22:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия). Первый матч - 3:1
27.08.2025. 22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция). Первый матч - 0:0
27.08.2025. 22:00. «Копенгаген» (Дания) — «Базель» (Швейцария). Первый матч - 1:1
Вопреки прогнозам, «Кайрат» ни в чем не уступил в первом матче шотландскому суперклубу. Мало того, гости даже поразили ворота хозяев, однако гол бывшего защитника и капитана «Краснодара» отменил судья из-за офсайда. Парни Рафаэля Уразбахтина выдержали колоссальное моральное давление трибун в Глазго. На своем поле им должно быть полегче, но вряд ли намного. Все-таки по классу исполнителей «Селтик» объективно превосходит соперника. И очень некстати перебрал желтых карточек вундеркинд «Кайрата» Сатпаев. Его отсутствие максимально затрудняет хозяевам решение генеральной задачи. Из семи голов команды в этом розыгрыше ЛЧ почти половина - три - в активе Дастана.
«Селтик» перед путешествием в Казахстан размялся в национальной лиге на «Ливингстоне» (3:0). Но очевидно, что в Алма-Ате команда Брендана Роджерса столкнется с более ожесточенным сопротивлением. Есть подозрение, что голов на «Центральном» будет немного, если вообще будут. У «Кайрата» за 10 последних матчей семь «низовых» и всего три с обоюдными голами. Поэтому наш выбор на вторничное противостояние - тотал меньше 2.5.
В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы), Сатпаев (дисквалификация)
«Селтик»: Жота (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кайрат» - «Селтик»:
|Позиция
|«Кайрат»
|«Селтик»
|Позиция
|Вратарь
|1. Заруцкий
|1. Шмейхель
|Вратарь
|Защитник
|20. Тапалов
|2. Джонстон
|Защитник
|Защитник
|14. Мартынович
|20. Картер-Викерс
|Защитник
|Защитник
|80. Сорокин
|5. Скейлз
|Защитник
|Защитник
|3. Мата
|63. Тирни
|Защитник
|Полузащитник
|15. Арад
|42. Макгрегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Глэйзер
|8. Нюгрен
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Зария
|41. Хататэ
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Жоржиньо
|49. Форрес
|Полузащитник
|Нападающий
|26. Эдмилсон
|38. Маэда
|Нападающий
|Нападающий
|55. Громыко
|9. Ида
|Нападающий
|Главный тренер
|Рафаэль Уразбахтин
|Брендан Роджерс
|Главный тренер
Неделю назад букмекеры давали на победу «Кайрата» царский коэффициент 18.00. В ответном матче котировка на чемпиона Казахстана более чем в три раза ниже, но на фоне предложения на гостей все равно выглядит весомо (5.10 против 1.60). Ничья в основное время идет за 4.30.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа гостей со счетом 1:0, 2:0 или 2:1. Все три варианта котируются за 8.50. При удачной ставке на 1:0 в пользу хозяев букмекер умножит номинал пари на 17.
После раунда плей-офф стартует Общий этап Лиги чемпионов.
Коэффициент на проход «Кайрата» в основную сетку турнира составляет 3.70. Итоговая победа «Селтика» котируется за 1.28.