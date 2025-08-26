Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 августа 17:01ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Кайрат - Селтик, 26 августа: где смотреть матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, прогноз, составы

Матч года для чемпиона Казахстана!
Валентин Васильев

Неделю назад сильнейший клуб Казахстана преподнес сенсацию, не спасовав под давлением 60-тысячного стадиона в Глазго. Но сама по себе нулевая ничья ничего «Кайрату» не дает. Для выхода в Общий этап Лиги чемпионов ему нужно побеждать в Алма-Ате. Реально?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) 

26.08.2025, Вт

19:45 МСК

«Селтик» (Глазго, Шотландия)

П1 - 5.10

Х - 4.30

П2 - 1.60

Турнир:  Лига чемпионов, раунд плей-офф, 2-й матч 

Стадион: «Центральный»    (Алма-Ата, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кайрат»0100-0
«Селтик»0100-0

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.08.2025«Селтик»

0:0

«Кайрат»

Лига чемпионов

16.08.2025«Кайрат»

2:3

«Елимай»

Премьер-лига Казахстана

12.08.2025«Слован»

1:0, пен. 3:4

«Кайрат»

Лига чемпионов

06.08.2025«Кайрат»

1:0

«Слован»

Лига чемпионов

02.08.2025«Кайрат»

1:0

«Улытау»

Премьер-лига Казахстана

Последние пять матчей «Селтика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Селтик»

3:0

«Ливингстон»

Премьершип

20.08.2025«Селтик»

0:0

«Кайрат»

Лига чемпионов

15.08.2025«Селтик»

4:1

«Фалкирк»

Кубок лиги

10.08.2025«Абердин»

0:2

«Селтик»

Премьершип

03.08.2025«Селтик»

1:0

«Сент-Миррен»

Премьершип

Календарь матчей

Свернуть

26.08.2025. 19:45. «Кайрат» (Казахстан) — «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 0:0
26.08.2025. 22:00. «Штурм» (Австрия) — «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:5
26.08.2025. 22:00. «Пафос» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия). Первый матч - 2:1
27.08.2025. 19:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Ференцварош» (Венгрия). Первый матч - 3:1
27.08.2025. 22:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия). Первый матч - 3:1
27.08.2025. 22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция). Первый матч - 0:0
27.08.2025. 22:00. «Копенгаген» (Дания) — «Базель» (Швейцария). Первый матч - 1:1

Прогноз на матч

Свернуть

Вопреки прогнозам, «Кайрат» ни в чем не уступил в первом матче шотландскому суперклубу. Мало того, гости даже поразили ворота хозяев, однако гол бывшего защитника и капитана «Краснодара» отменил судья из-за офсайда. Парни Рафаэля Уразбахтина выдержали колоссальное моральное давление трибун в Глазго. На своем поле им должно быть полегче, но вряд ли намного. Все-таки по классу исполнителей «Селтик» объективно превосходит соперника. И очень некстати перебрал желтых карточек вундеркинд «Кайрата» Сатпаев. Его отсутствие максимально затрудняет хозяевам решение генеральной задачи. Из семи голов команды  в этом розыгрыше ЛЧ почти половина - три - в активе Дастана.

«Селтик» перед путешествием в Казахстан размялся в национальной лиге на «Ливингстоне» (3:0). Но очевидно, что в Алма-Ате команда Брендана Роджерса столкнется с более ожесточенным сопротивлением. Есть подозрение, что голов на «Центральном» будет немного, если вообще будут. У «Кайрата» за 10 последних матчей семь «низовых» и всего три с обоюдными голами. Поэтому наш выбор на вторничное противостояние - тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы), Сатпаев (дисквалификация)

 «Селтик»: Жота (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кайрат» - «Селтик»:

Позиция«Кайрат»«Селтик»Позиция
Вратарь1. Заруцкий1. ШмейхельВратарь
Защитник20. Тапалов2. ДжонстонЗащитник
Защитник14. Мартынович20. Картер-ВикерсЗащитник
Защитник80. Сорокин5. СкейлзЗащитник
Защитник3. Мата63. ТирниЗащитник
Полузащитник15. Арад42. МакгрегорПолузащитник 
Полузащитник 18. Глэйзер8. НюгренПолузащитник 
Полузащитник10. Зария41. ХататэПолузащитник
Нападающий7. Жоржиньо49. ФорресПолузащитник
Нападающий26. Эдмилсон38. МаэдаНападающий
Нападающий55. Громыко9. ИдаНападающий
Главный тренерРафаэль УразбахтинБрендан РоджерсГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Неделю назад букмекеры давали на победу «Кайрата» царский коэффициент 18.00. В ответном матче котировка на чемпиона Казахстана более чем в три раза ниже, но на фоне предложения на гостей все равно выглядит весомо (5.10 против 1.60). Ничья в основное время идет за 4.30.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Кайрат» - «Селтик»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа гостей со счетом 1:0, 2:0 или 2:1. Все три варианта котируются за 8.50. При удачной ставке на 1:0 в пользу хозяев букмекер умножит номинал пари на 17.

С кем сыграет победитель пары  «Кайрат» - «Селтик»?

После раунда плей-офф стартует Общий этап Лиги чемпионов.

«Кайрат» выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов?

Коэффициент на проход «Кайрата» в основную сетку турнира составляет 3.70. Итоговая победа «Селтика» котируется за 1.28. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer158 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer492 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer113 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer492 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё