Анна Калинская — Клара Таусон, 25 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2016 в парном разряде. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Франции-2015 в одиночном разряде и Открытого чемпионата США-2015 в парном. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 11.

В 2025 году провела 19 матчей, в которых одержала 15 побед и потерпела 4 поражения. Полуфиналистка турнира в Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турниров в Страсбурге (грунт), Чарльстоне (грунт). Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Победительница турнира в Брисбене (хард) в парном разряде.

На Уимблдоне дошла до второго круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open проиграла в первом матче.