Анна Калинская — Клара Таусон, 25 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне

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25 июля на турнире-«пятисотнике» в Вашингтоне за путевку в полуфинал поспорят Анна Калинская и Клара Таусон. Россиянка с видимой легкостью добралась до четвертьфинала, а датчанка, имея четвертый номер посева, с огромным трудом преодолела предыдущий раунд плей-офф. Соперницы встречались совсем недавно. Во втором круге Уимблдона Клара выбила Анну. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 25.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда »
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Анна Калинская (26 лет, 48-я ракетка мира)
Клара Таусон (22 года, 19-я ракетка мира)
Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2016 в парном разряде. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Франции-2015 в одиночном разряде и Открытого чемпионата США-2015 в парном. Экс-третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 11.
В 2025 году провела 19 матчей, в которых одержала 15 побед и потерпела 4 поражения. Полуфиналистка турнира в Сингапуре (хард). Четвертьфиналистка турниров в Страсбурге (грунт), Чарльстоне (грунт). Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Победительница турнира в Брисбене (хард) в парном разряде.
На Уимблдоне дошла до второго круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open проиграла в первом матче.
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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка юниорского рейтинга. Лучшее место в мировом рейтинге - 19. Профессионал с 2017 года.
В текущем сезоне 27 побед и 14 поражений в 41 матче. Победительница турнира в Окленде (хард). Финалистка турнира в Дубае (хард), где уступила в титульном матче россиянке Мирре Андреевой. Полуфиналистка турнира в Линце (хард). Четвертьфиналистка турнира в Ноттингеме (трава).
На Уимблдоне в четвертом раунде проиграла будущей победительнице турнира - полячке Иге Швентек. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге, уступив американке Аманде Анисимовой. На Australian Open в 3-м раунде плей-офф проиграла первой ракетке мира - Арине Соболенко.
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Ранее соперницы дважды встречались в турнирах. Меньше месяца назад на травяном корте Уимблдона датчанка выбила россиянку во втором круге. Единственный матч на харде между теннисистками состоялся год назад во втором раунде турнира в Риме. Тогда Калинская вынесла Таусон в двух сетах - 6:1, 6:2.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Уимблдон показал, что Таусон в хорошей форме. Не достанься датчанке в соперницы в четвертом круге будущая победительница турнира - полячка Ига Швентек - Клара могла и должна была проходить по турнирной сетке дальше. Но то было на травяных кортах. После Уимблдона Таусон провела всего один матч на вашингтонском харде, и не сказать, что игра ей давалась. Датчанка проиграла первый сет и была близка к поражению во втором, но все же смогла пройти в следующую стадию, сломив сопротивление 66-й ракетки мира - американки Кэролайн Доулхайд.
Калинская уверенно добралась до четвертьфинала, обыграв по пути соотечественницу Камилу Рахимову и восьмую ракетку турнира - Магду Линетт из Польши. Предсказать победителя довольно сложно. Датчанка находится в приличной форме, а россиянка здорово проявила себя в предыдущих матчах в Вашингтоне во встречах с соперницами из топ-100. Есть сомнения в том, что двух сетов для выявления победителя дамам будет достаточно. Без борьбы никто путевку в полуфинал не отдаст. Наш выбор - минимум 22 гейма в матче.