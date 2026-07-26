КАМАЗ – Ротор, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Третий тур Лиги PARI финиширует в понедельник, 27 июля. В гости к «КАМАЗу» едет волгоградский «Ротор». Рассуждаем о шансах сторон на успех, исходя из актуальных и исторических статистических трендов, а также расчетов профессионалов беттинга.
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КАМАЗ»
|3
|4
|14
|14-41
|«Ротор»
|14
|4
|3
|41-14
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2026
|«КАМАЗ»
1:2
«Нижний Новгород»
Лига PARI
|12.07.2026
|«Спартак» Кс
3:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|04.07.2026
|«Нефтехимик»
3:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|01.07.2026
|«КАМАЗ»
2:3
«Нефтехимик»
Товарищеский матч
|26.06.2026
|«Рубин»
1:1
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2026
|«Ротор»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|12.07.2026
|«Нижний Новгород»
4:2
«Ротор»
Лига PARI
|06.07.2026
|«Ротор»
1:3
«Акрон»
Товарищеский матч
|28.06.2026
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Товарищеский матч
|23.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Ротор»
Стыковой матч РПЛ
Обе команды решают разные задачи. Если «Ротор» стремится вернуться в Премьер-лигу, то «КАМАЗ» комфортно себя чувствует в середине таблицы первого дивизиона. Челнинский клуб традиционно чересчур высоко не поднимается, но и критично низко не падает. Команда Антона Хазова не побеждает с 1 мая (2:0 против костромского «Спартака»), но при этом крупно никому не уступила.
На старте нового сезона и одни, и другие прошли испытание «Нижним Новгородом» (бывший «Пари НН»). Исход оказался одинаковым: «Ротор» уступил фавориту 2:4, «КАМАЗ» – 1:2.
Интересно, что команда Дмитрия Парфенова в последнее время побеждает только с одним счетом – 1:0 (три случая за шесть матчей). У автозаводцев же в июле все четыре матча были «верховыми» – от трех до шести забитых мячей. Есть надежда, что и понедельничное противостояние выдастся богатым голами. Эксперты PARI присвоили тотал больше 2.5 очень солидный коэффициент – 2.40.
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|Текстовая
|-
Эксперты PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 3.05. Успех гостей котируется за 2.45, ничья – за 3.00.