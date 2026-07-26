КАМАЗ – Ротор, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды решают разные задачи. Если «Ротор» стремится вернуться в Премьер-лигу, то «КАМАЗ» комфортно себя чувствует в середине таблицы первого дивизиона. Челнинский клуб традиционно чересчур высоко не поднимается, но и критично низко не падает. Команда Антона Хазова не побеждает с 1 мая (2:0 против костромского «Спартака»), но при этом крупно никому не уступила.

На старте нового сезона и одни, и другие прошли испытание «Нижним Новгородом» (бывший «Пари НН»). Исход оказался одинаковым: «Ротор» уступил фавориту 2:4, «КАМАЗ» – 1:2.

Интересно, что команда Дмитрия Парфенова в последнее время побеждает только с одним счетом – 1:0 (три случая за шесть матчей). У автозаводцев же в июле все четыре матча были «верховыми» – от трех до шести забитых мячей. Есть надежда, что и понедельничное противостояние выдастся богатым голами. Эксперты PARI присвоили тотал больше 2.5 очень солидный коэффициент – 2.40.