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КАМАЗ – Ротор, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Заключительный матч тура
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров

Третий тур Лиги PARI финиширует в понедельник, 27 июля. В гости к «КАМАЗу» едет волгоградский «Ротор». Рассуждаем о шансах сторон на успех, исходя из актуальных и исторических статистических трендов, а также расчетов профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

27.07.2026, Пн

20:00 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 3.05

Х - 3.00

П2 - 2.45

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья:   Роман Сафьян (Москва, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КАМАЗ»341414-41
«Ротор»144341-14

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2026«КАМАЗ»

1:2

«Нижний Новгород»

Лига PARI

12.07.2026«Спартак» Кс

3:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

04.07.2026«Нефтехимик»

3:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

01.07.2026«КАМАЗ»

2:3

«Нефтехимик»

Товарищеский матч

26.06.2026«Рубин»

1:1

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2026«Ротор»

1:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

12.07.2026«Нижний Новгород»

4:2

«Ротор»

Лига PARI

06.07.2026«Ротор»

1:3

«Акрон»

Товарищеский матч

28.06.2026«Ротор»

1:0

«Уфа»

Товарищеский матч

23.05.2026«Акрон»

0:1

«Ротор»

Стыковой матч РПЛ

Прогноз на матч

Обе команды решают разные задачи. Если «Ротор» стремится вернуться в Премьер-лигу, то «КАМАЗ» комфортно себя чувствует в середине таблицы первого дивизиона. Челнинский клуб традиционно чересчур высоко не поднимается, но и критично низко не падает. Команда Антона Хазова не побеждает с 1 мая (2:0 против костромского «Спартака»), но при этом крупно никому не уступила. 

На старте нового сезона и одни, и другие прошли испытание «Нижним Новгородом» (бывший «Пари НН»). Исход оказался одинаковым: «Ротор» уступил фавориту 2:4, «КАМАЗ» – 1:2. 

Интересно, что команда Дмитрия Парфенова в последнее время побеждает только с одним счетом – 1:0 (три случая за шесть матчей). У автозаводцев же в июле все четыре матча были «верховыми» – от трех до шести забитых мячей. Есть надежда, что и понедельничное противостояние выдастся богатым голами. Эксперты PARI присвоили тотал больше 2.5 очень солидный коэффициент – 2.40.

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Бонусы на матч

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Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 3.05. Успех гостей котируется за 2.45, ничья – за 3.00.

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