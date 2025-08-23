Ведомости
КАМАЗ - Уфа, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пока в этой паре полное равенство
Валентин Васильев

На предпоследнюю субботу лета в Лиге PARI запланировано четыре матча шестого тура. В Набережных Челнах сойдутся «КАМАЗ» с «Уфой». Удержатся ли автозаводцы в лидирующей группе? Анализируем коэффициенты аналитиков на предстоящую встречу. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

23.08.2025, Сб

17:30 МСК

«Уфа»

П1 - 2.05

Х - 3.15

П2 - 4.00

Турнир: Лига PARI, 6-й тур

Стадион:  «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья: Галимов (Улан-Удэ)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КАМАЗ»2127-7
«Уфа»2127-7

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Нефтехимик»

1:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

02.08.2025«КАМАЗ»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

26.07.2025«Волга»

1:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Уфа»

0:0

«Родина»

Лига PARI

10.08.2025«Ротор»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

02.08.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Лига PARI

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

19.07.2025«Уфа»

1:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед шестым туром челнинцы входят в топ-3 таблицы, тогда как ее соперник идет 11-м. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел55006-115
2. Урал54018-412
3. КАМАЗ53119-610
4. Спартак Кострома53117-410
5. Челябинск53027-69
6. СКА-Хабаровск52215-48
7. Ротор52214-38
8. Арсенал51407-67
9. Чайка51316-46
10. Нефтехимик51314-46
11. Уфа51222-35
12. Волга51134-64
13. Торпедо51133-54
14. Шинник51133-64
15. Сокол50412-34
16. Родина50324-73
17. Черноморец50235-82
18. Енисей50233-92

Прогноз на матч

Свернуть

У каждой стороны в этой паре свои тренды. «КАМАЗ» в этом сезоне неизменно забивает и пропускает. «Уфа» предпочитает исключительно «низовые» матчи. Чья серия в субботу нарушится, и нарушится ли вообще, предугадать достаточно сложно. Рискнем предположить, что вошедшие во вкус автозаводцы не уступят при общем количестве голов не более 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«КАМАЗ»: нет

«Уфа»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI предлагает высокие коэффициенты на основные исходы матча. Так, победа третьей на данный момент команды сезона котируется за 2.00. Успешная ставка на уфимцев сулит четырехкратный выигрыш. Ничья идет за 3.15.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «КАМАЗ» - «Уфа»? 

PARI установила коэффициент 5.50 на минимальную победу челнинцев со счетом 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «КАМАЗ» - «Уфа»?

PARI транслирует все игры «лучшей лиги мира». Чтобы получить доступ к контенту, достаточно пройти регистрацию в системе БК.

Где купить билеты на матч «КАМАЗ» - «Уфа»?

Информация о билетной программе «КАМАЗа» размещена на официальном сайте клуба.

