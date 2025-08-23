КАМАЗ - Уфа, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На предпоследнюю субботу лета в Лиге PARI запланировано четыре матча шестого тура. В Набережных Челнах сойдутся «КАМАЗ» с «Уфой». Удержатся ли автозаводцы в лидирующей группе? Анализируем коэффициенты аналитиков на предстоящую встречу.
Турнир: Лига PARI, 6-й тур
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: Галимов (Улан-Удэ)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КАМАЗ»
|2
|1
|2
|7-7
|«Уфа»
|2
|1
|2
|7-7
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|02.08.2025
|«КАМАЗ»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Волга»
1:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Уфа»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Уфа»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Перед шестым туром челнинцы входят в топ-3 таблицы, тогда как ее соперник идет 11-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|5
|5
|0
|0
|6-1
|15
|2. Урал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|3. КАМАЗ
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|4. Спартак Кострома
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|5. Челябинск
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|6. СКА-Хабаровск
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|7. Ротор
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|8. Арсенал
|5
|1
|4
|0
|7-6
|7
|9. Чайка
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|10. Нефтехимик
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|11. Уфа
|5
|1
|2
|2
|2-3
|5
|12. Волга
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|13. Торпедо
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|14. Шинник
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|15. Сокол
|5
|0
|4
|1
|2-3
|4
|16. Родина
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17. Черноморец
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|18. Енисей
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
У каждой стороны в этой паре свои тренды. «КАМАЗ» в этом сезоне неизменно забивает и пропускает. «Уфа» предпочитает исключительно «низовые» матчи. Чья серия в субботу нарушится, и нарушится ли вообще, предугадать достаточно сложно. Рискнем предположить, что вошедшие во вкус автозаводцы не уступят при общем количестве голов не более 2.5.
Прямая трансляция из Набережных Челнов пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«КАМАЗ»: нет
«Уфа»: нет
PARI предлагает высокие коэффициенты на основные исходы матча. Так, победа третьей на данный момент команды сезона котируется за 2.00. Успешная ставка на уфимцев сулит четырехкратный выигрыш. Ничья идет за 3.15.
PARI установила коэффициент 5.50 на минимальную победу челнинцев со счетом 1:0.
Информация о билетной программе «КАМАЗа» размещена на официальном сайте клуба.