КАМАЗ - Уфа, 23 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

У каждой стороны в этой паре свои тренды. «КАМАЗ» в этом сезоне неизменно забивает и пропускает. «Уфа» предпочитает исключительно «низовые» матчи. Чья серия в субботу нарушится, и нарушится ли вообще, предугадать достаточно сложно. Рискнем предположить, что вошедшие во вкус автозаводцы не уступят при общем количестве голов не более 2.5.