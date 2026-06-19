Манель Капе – Кёдзи Хоригути, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между португальцем Манелем Капе и японцем Кёдзи Хоригути. Чья победная серия продлится?
Капе
Хоригути
|Португалия
Страна
Япония
|32
Возраст
35
|29
Бои
42
|22 (14 / 5 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
36 (15 / 6 / 15)
|7 (0 / 2 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 1 / 2)
|0
Без результата
1
|2
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
5
|165
Рост (см)
162,5
|173
Размах рук (см)
175
|99
Размах ног (см)
96,5
В профессиональных MMA дебютировал в 2012 г. В 2015-м стал чемпионом Knock Out Championship в легчайшем весе. В 2019-м выиграл пояс Rizin в этой же категории, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене вернулся в наилегчайший вес, уступил в первых двух боях, но затем одержал одержал семь побед при одном поражении. Идет на серии из трех выигранных поединков. В последнем бою в декабре нокаутировал Брэндона Ройвала в первом раунде.
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В пятилетнем возрасте начал заниматься карате, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 г. В 2013 г. стал чемпионом Shooto в легчайшем весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В 2015 г. в сильнейшем промоушене бился за титул в наилегчайшей категории, но уступил Деметриусу Джонсону. Вскоре покинул лигу, затем стал чемпионом Rizin (легчайший и наилегчайший) и Bellator (легчайший). В 2025 г. вернулся в UFC и выиграл оба боя. Всего идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в феврале одолел Амира Альбази единогласным решением судей.
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Весьма интригующее противостояние, победитель которого станет явным претендентом на титул. Хоригути – опытнейший спортсмен с огромным послужным списком. Он был топом в нескольких сильных лигах, в том числе в UFC. После возвращения в промоушен Дэйны Уайта японец подтвердил свой статус, уверенно победив Тагира Уланбекова и Амира Альбази.
Хоригути обладает универсальными навыками, хотя базово у него школа карате и кикбоксинга. Спортсмен действует в стойке очень технично и вариативно, а при необходимости умеет круто подключать борьбу. Да и с выносливостью у легенды японских ММА все в порядке.
Капе моложе и не менее подвижен. Он здорово прогрессировал в последние годы, начал еще лучше использовать внушительные для наилегчайшего дивизиона габариты и обрел стабильность. Теперь португалец не барахтается в лучшем случае в середине рейтинга, а выглядит одним из главных ударников своей весовой категории. У Капе вариативная техника и отличный тайминг – от него постоянно исходит угроза нокаута.
Резюмируя, ждем элитную разборку в стойке. Возможно, спортсмены дойдут и до партера, но едва ли это позволит затянуть поединок на длительную дистанцию. Уж слишком опасны атаки обоих. Уж слишком велик их нокаутирующий потенциал. Рискнем предположить, что бой всё же закончится досрочно.
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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому главный бой Капе – Хоригути стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы