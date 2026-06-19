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ГлавнаяПрогнозыМанель Капе – Кёдзи Хоригути, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Манель Капе – Кёдзи Хоригути, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Ждем красивую разборку в стойке?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Манель Капе
  • Кёдзи Хоригути
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Капе – Хоригути

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между португальцем Манелем Капе и японцем Кёдзи Хоригути. Чья победная серия продлится?

Статистика

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Капе

 

Хоригути

Португалия

Страна

Япония

32

Возраст

35

29

Бои

42

22 (14 / 5 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

36 (15 / 6 / 15)

7 (0 / 2 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (2 / 1 / 2)

0

Без результата

1

2

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

5

165

Рост (см)

162,5

173

Размах рук (см)

175

99

Размах ног (см)

96,5

Манель Капе

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В профессиональных MMA дебютировал в 2012 г. В 2015-м стал чемпионом Knock Out Championship в легчайшем весе. В 2019-м выиграл пояс Rizin в этой же категории, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене вернулся в наилегчайший вес, уступил в первых двух боях, но затем одержал одержал семь побед при одном поражении. Идет на серии из трех выигранных поединков. В последнем бою в декабре нокаутировал Брэндона Ройвала в первом раунде.

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Кёдзи Хоригути

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В пятилетнем возрасте начал заниматься карате, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 г. В 2013 г. стал чемпионом Shooto в легчайшем весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В 2015 г. в сильнейшем промоушене бился за титул в наилегчайшей категории, но уступил Деметриусу Джонсону. Вскоре покинул лигу, затем стал чемпионом Rizin (легчайший и наилегчайший) и Bellator (легчайший). В 2025 г. вернулся в UFC и выиграл оба боя. Всего идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в феврале одолел Амира Альбази единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КапеПобеда ХоригутиДосрочное завершениеПолный бой
БЕТСИТИ1,622,331,901,84

Прогноз на бой

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Весьма интригующее противостояние, победитель которого станет явным претендентом на титул. Хоригути – опытнейший спортсмен с огромным послужным списком. Он был топом в нескольких сильных лигах, в том числе в UFC. После возвращения в промоушен Дэйны Уайта японец подтвердил свой статус, уверенно победив Тагира Уланбекова и Амира Альбази.

Хоригути обладает универсальными навыками, хотя базово у него школа карате и кикбоксинга. Спортсмен действует в стойке очень технично и вариативно, а при необходимости умеет круто подключать борьбу. Да и с выносливостью у легенды японских ММА все в порядке.

Капе моложе и не менее подвижен. Он здорово прогрессировал в последние годы, начал еще лучше использовать внушительные для наилегчайшего дивизиона габариты и обрел стабильность. Теперь португалец не барахтается в лучшем случае в середине рейтинга, а выглядит одним из главных ударников своей весовой категории. У Капе вариативная техника и отличный тайминг – от него постоянно исходит угроза нокаута.

Резюмируя, ждем элитную разборку в стойке. Возможно, спортсмены дойдут и до партера, но едва ли это позволит затянуть поединок на длительную дистанцию. Уж слишком опасны атаки обоих. Уж слишком велик их нокаутирующий потенциал. Рискнем предположить, что бой всё же закончится досрочно.

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Полный кард, где смотреть бой Капе – Хоригути

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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому главный бой Капе – Хоригути стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

  • Манель Капе (Португалия) Кёдзи Хоригути (Япония). Наилегчайший вес;
  • Ион Куцелаба (Молдова) Навахо Стирлинг (Новая Зеландия). Полутяжелый вес;
  • Хайдер Эмил (Филиппины) – Кристиан Родригес (США). Полулегкий вес;
  • Мелсик Багдасарян (Армения) – Муртазали Магомедов (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Винисиус Оливейра (Бразилия) – Андрэ Фили (США). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Андрэ Лима (Бразилия) – Кевин Борхас (Перу). Наилегчайший вес;
  • Биа Мескита (Бразилия) – Мелисса Муллинс (Англия). Женский легчайший вес;
  • Алан Насименто (Бразилия) – Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Гастон Боланос (Перу) – Майкл Асвелл-младший (США). Полулегкий вес;
  • Леон Шахбазян (Армения) – Леван Чохели (Грузия). Полусредний вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) – Луана Сантос (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Шейн Коллинс (США) – Отари Танзилови (Грузия). Полулегкий вес.

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