Манель Капе – Кёдзи Хоригути, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Весьма интригующее противостояние, победитель которого станет явным претендентом на титул. Хоригути – опытнейший спортсмен с огромным послужным списком. Он был топом в нескольких сильных лигах, в том числе в UFC. После возвращения в промоушен Дэйны Уайта японец подтвердил свой статус, уверенно победив Тагира Уланбекова и Амира Альбази.

Хоригути обладает универсальными навыками, хотя базово у него школа карате и кикбоксинга. Спортсмен действует в стойке очень технично и вариативно, а при необходимости умеет круто подключать борьбу. Да и с выносливостью у легенды японских ММА все в порядке.

Капе моложе и не менее подвижен. Он здорово прогрессировал в последние годы, начал еще лучше использовать внушительные для наилегчайшего дивизиона габариты и обрел стабильность. Теперь португалец не барахтается в лучшем случае в середине рейтинга, а выглядит одним из главных ударников своей весовой категории. У Капе вариативная техника и отличный тайминг – от него постоянно исходит угроза нокаута.

Резюмируя, ждем элитную разборку в стойке. Возможно, спортсмены дойдут и до партера, но едва ли это позволит затянуть поединок на длительную дистанцию. Уж слишком опасны атаки обоих. Уж слишком велик их нокаутирующий потенциал. Рискнем предположить, что бой всё же закончится досрочно.