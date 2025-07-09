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8 июля 15:52ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Келвин Каттар — Стив Гарсия, 13 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вряд ли нас ждет досрочная развязка
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

На ближайшем турнире UFC в основном карде пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцами Келвином Каттаром и Стивом Гарсией. Первый идет на серии поражений, второй — на серии побед. Кто окажется сильнее в очном противостоянии?

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Статистика

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Каттар

 

Гарсия

США

Страна

США

37

Возраст

33

32

Бои

22

23 (11 / 2 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (14 / 0 / 3)

9 (1 / 1 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (1 / 1 / 3)

14

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

180,5

Рост (см)

183

183

Размах рук (см)

190,5

101,5

Размах ног (см)

104

Келвин Каттар

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В школе начал заниматься борьбой, позднее переключился на другие единоборства, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2007 года, в UFC — с 2017-го. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал семь побед при стольких же поражениях. На данный момент идет на серии из четырех проигранных поединков. В последнем бою в феврале уступил Юссефу Залалу единогласным решением судей.

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Стив Гарсия

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В 15-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами. На профессиональном уровне выступает с 2013 года. Несколько лет бился в Bellator. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и транзитом через LFA попал в UFC. В сильнейшем промоушене бился в полулегком и легком весе и выиграл шесть раз и уступил дважды. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Кайла Нельсона в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КаттараПобеда ГарсииТМ (2,5)ТМ (2,5)
PARI2,201,851,871,87

Прогноз на бой

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У Каттара больше опыта выступлений на высшем уровне. Однако последние результаты говорят о том, что после тяжелой травмы колена он так и не вернулся на прежний уровень. С учетом возраста — и вряд ли вернется. 

Гарсия, напротив, на ходу. У него высокий нокаутирующий потенциал, что позволяет большую часть боев выигрывать досрочно. Американец навязывает довольно агрессивный стиль, активно прессингует соперников. Похоже, что с его темпом Каттар уже не в состоянии конкурировать. 

Однако важно помнить, что более опытный спортсмен отличается феноменальной стойкостью. Он образцово держит удар, а единственное досрочное поражение без учета той самой травмы случилось в 2008 году. В общем, Каттара крайне сложно финишировать, и мы вправе ждать, что бой как минимум дойдет до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Каттар Гарсия

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Турнир UFC on ESPN 70 пройдет на «Bridgestone Arena» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 июля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Каттар Гарсия стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Макс Гриффин (США) — Крис Кёртис (США). Полусредний вес;
  • Джейк Мэттьюс (Австралия) — Чиди Нжокуани (США). Полусредний вес;
  • Лорен Мёрфи (США) — Эдуарда Моура (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Кеннеди Нзечакву (Нигерия) — Вальтер Уокер (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Митч Рамирес (США) — Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Фатима Клайн (США) — Мелисса Мартинес (Мексика). Женский минимальный вес.

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