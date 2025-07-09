Келвин Каттар — Стив Гарсия, 13 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

У Каттара больше опыта выступлений на высшем уровне. Однако последние результаты говорят о том, что после тяжелой травмы колена он так и не вернулся на прежний уровень. С учетом возраста — и вряд ли вернется.

Гарсия, напротив, на ходу. У него высокий нокаутирующий потенциал, что позволяет большую часть боев выигрывать досрочно. Американец навязывает довольно агрессивный стиль, активно прессингует соперников. Похоже, что с его темпом Каттар уже не в состоянии конкурировать.

Однако важно помнить, что более опытный спортсмен отличается феноменальной стойкостью. Он образцово держит удар, а единственное досрочное поражение без учета той самой травмы случилось в 2008 году. В общем, Каттара крайне сложно финишировать, и мы вправе ждать, что бой как минимум дойдет до третьего раунда.