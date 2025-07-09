Келвин Каттар — Стив Гарсия, 13 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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На ближайшем турнире UFC в основном карде пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцами Келвином Каттаром и Стивом Гарсией. Первый идет на серии поражений, второй — на серии побед. Кто окажется сильнее в очном противостоянии?
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Каттар
Гарсия
США
Страна
США
37
Возраст
33
32
Бои
22
23 (11 / 2 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (14 / 0 / 3)
9 (1 / 1 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (1 / 1 / 3)
14
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
—
180,5
Рост (см)
183
183
Размах рук (см)
190,5
101,5
Размах ног (см)
104
В школе начал заниматься борьбой, позднее переключился на другие единоборства, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2007 года, в UFC — с 2017-го. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал семь побед при стольких же поражениях. На данный момент идет на серии из четырех проигранных поединков. В последнем бою в феврале уступил Юссефу Залалу единогласным решением судей.
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В 15-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами. На профессиональном уровне выступает с 2013 года. Несколько лет бился в Bellator. В 2019-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и транзитом через LFA попал в UFC. В сильнейшем промоушене бился в полулегком и легком весе и выиграл шесть раз и уступил дважды. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Кайла Нельсона в первом раунде.
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У Каттара больше опыта выступлений на высшем уровне. Однако последние результаты говорят о том, что после тяжелой травмы колена он так и не вернулся на прежний уровень. С учетом возраста — и вряд ли вернется.
Гарсия, напротив, на ходу. У него высокий нокаутирующий потенциал, что позволяет большую часть боев выигрывать досрочно. Американец навязывает довольно агрессивный стиль, активно прессингует соперников. Похоже, что с его темпом Каттар уже не в состоянии конкурировать.
Однако важно помнить, что более опытный спортсмен отличается феноменальной стойкостью. Он образцово держит удар, а единственное досрочное поражение без учета той самой травмы случилось в 2008 году. В общем, Каттара крайне сложно финишировать, и мы вправе ждать, что бой как минимум дойдет до третьего раунда.
Турнир UFC on ESPN 70 пройдет на «Bridgestone Arena» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 июля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Каттар — Гарсия стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы