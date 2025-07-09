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8 июля 15:09ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим, 13 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Американский ветеран против бразильского проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Стивеном Томпсоном и бразильцем Габриэлем Бонфимом. Сумеет ли представитель США прервать серию поражений?

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Статистика

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Томпсон

 

Бонфим

США

Страна

Бразилия

42

Возраст

27

26

Бои

18

17 (8 / 1 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (3 / 13 / 1)

8 (2 / 1 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (1 / 0 / 0)

1

Ничьи

0

12

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

183

Рост (см)

185,5

190,5

Размах рук (см)

184

107

Размах ног (см)

103

Стивен Томпсон

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Начал заниматься единоборствами в трехлетнем возрасте, на данный момент владеет черными поясами по джиу-джитсу, кэмпо и американскому кикбоксингу. По правилам кикбоксинга одержал 58 побед при одном поединке без результатов. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC — с 2012-го. Дважды бился за пояс в полусреднем весе с Тайроном Вудли, но не смог стать чемпионом (ничья и поражение). На данный момент идет на серии из двух проигранных поединков. В последнем поединке в октябре уступил Хоакину Бакли нокаутом в третьем раунде.

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Габриэль Бонфим

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В 14-летнем возрасте начал заниматься боксом, на любительском уровне стал чемпионом Бразилии. Впоследствии получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2022-м стал чемпионом LFA в полусреднем весе, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл четырежды и уступил один раз. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале одолел Кэлинна Уилльямса удушающим приемом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ТомпсонаПобеда БонфимаТМ (2,5)ТМ (2,5)
PARI4,151,251,871,87

Прогноз на бой

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Похоже, в UFC ждут, что Бонфим благодаря этому поединку ворвется в топ-15 полусреднего дивизиона. Соперник у проспекта довольно удобный. Да, Томпсон крайне опытен, но ему уже 42 года — это очень серьезный возраст, особенно для такой весовой категории. Американец явно теряет скорость, реакцию, рефлексы. Соперничать с топовыми джитсерами и борцами ему всё труднее, а Бонфима можно отнести к таковым.

Несмотря на солидное боксерское прошлое, в MMA бразилец побеждает, прежде всего, за счет сабмишенов. У него богатый арсенал удушающих и болевых приемов, в партере спортсмен действует активно и уверенно. При этом в стойке Бонфим тоже хорош, но нокаутирующей мощи не хватает — его ударный стиль больше про технику и интенсивность.

Резюмируя, предположим, что на опыте Томпсон сможет оказывать конкуренцию в первой половине боя. Однако постепенно американцу будет всё сложнее сопротивляться — прежде всего, в партере. Вероятно, Бонфим в итоге либо добьется позднего финиша, либо окажется сильнее по очкам. 

Полный кард, где смотреть бой Томпсон Бонфим

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Турнир UFC on ESPN 70 пройдет на «Bridgestone Arena» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 июля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Томпсон Бонфим стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Деррик Льюис (США) Таллисон Тейшейра (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Стивен Томпсон (США) Габриэль Бонфим (Бразилия). Полусредний вес;
  • Келвин Каттар (США) — Стив Гарсия (США). Полулегкий вес;
  • Нейт Ландвер (США) — Морган Шарье (Франция). Полулегкий вес;
  • Витор Петрино (Бразилия) — Остин Лэйн (США). Тяжелый вес;
  • Джуниор Тафа (Австралия) — Туко Токкос (Англия). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Макс Гриффин (США) — Крис Кёртис (США). Полусредний вес;
  • Джейк Мэттьюс (Австралия) — Чиди Нжокуани (США). Полусредний вес;
  • Лорен Мёрфи (США) — Эдуарда Моура (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Кеннеди Нзечакву (Нигерия) — Вальтер Уокер (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Митч Рамирес (США) — Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Фатима Клайн (США) — Мелисса Мартинес (Мексика). Женский минимальный вес.

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