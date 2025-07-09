Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим, 13 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Стивеном Томпсоном и бразильцем Габриэлем Бонфимом. Сумеет ли представитель США прервать серию поражений?
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Томпсон
Бонфим
США
Страна
Бразилия
42
Возраст
27
26
Бои
18
17 (8 / 1 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (3 / 13 / 1)
8 (2 / 1 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
1
Ничьи
0
12
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
—
183
Рост (см)
185,5
190,5
Размах рук (см)
184
107
Размах ног (см)
103
Начал заниматься единоборствами в трехлетнем возрасте, на данный момент владеет черными поясами по джиу-джитсу, кэмпо и американскому кикбоксингу. По правилам кикбоксинга одержал 58 побед при одном поединке без результатов. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в UFC — с 2012-го. Дважды бился за пояс в полусреднем весе с Тайроном Вудли, но не смог стать чемпионом (ничья и поражение). На данный момент идет на серии из двух проигранных поединков. В последнем поединке в октябре уступил Хоакину Бакли нокаутом в третьем раунде.
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В 14-летнем возрасте начал заниматься боксом, на любительском уровне стал чемпионом Бразилии. Впоследствии получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2022-м стал чемпионом LFA в полусреднем весе, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл четырежды и уступил один раз. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале одолел Кэлинна Уилльямса удушающим приемом во втором раунде.
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Похоже, в UFC ждут, что Бонфим благодаря этому поединку ворвется в топ-15 полусреднего дивизиона. Соперник у проспекта довольно удобный. Да, Томпсон крайне опытен, но ему уже 42 года — это очень серьезный возраст, особенно для такой весовой категории. Американец явно теряет скорость, реакцию, рефлексы. Соперничать с топовыми джитсерами и борцами ему всё труднее, а Бонфима можно отнести к таковым.
Несмотря на солидное боксерское прошлое, в MMA бразилец побеждает, прежде всего, за счет сабмишенов. У него богатый арсенал удушающих и болевых приемов, в партере спортсмен действует активно и уверенно. При этом в стойке Бонфим тоже хорош, но нокаутирующей мощи не хватает — его ударный стиль больше про технику и интенсивность.
Резюмируя, предположим, что на опыте Томпсон сможет оказывать конкуренцию в первой половине боя. Однако постепенно американцу будет всё сложнее сопротивляться — прежде всего, в партере. Вероятно, Бонфим в итоге либо добьется позднего финиша, либо окажется сильнее по очкам.
Турнир UFC on ESPN 70 пройдет на «Bridgestone Arena» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 июля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Томпсон — Бонфим стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы