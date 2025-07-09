Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим, 13 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Похоже, в UFC ждут, что Бонфим благодаря этому поединку ворвется в топ-15 полусреднего дивизиона. Соперник у проспекта довольно удобный. Да, Томпсон крайне опытен, но ему уже 42 года — это очень серьезный возраст, особенно для такой весовой категории. Американец явно теряет скорость, реакцию, рефлексы. Соперничать с топовыми джитсерами и борцами ему всё труднее, а Бонфима можно отнести к таковым.

Несмотря на солидное боксерское прошлое, в MMA бразилец побеждает, прежде всего, за счет сабмишенов. У него богатый арсенал удушающих и болевых приемов, в партере спортсмен действует активно и уверенно. При этом в стойке Бонфим тоже хорош, но нокаутирующей мощи не хватает — его ударный стиль больше про технику и интенсивность.

Резюмируя, предположим, что на опыте Томпсон сможет оказывать конкуренцию в первой половине боя. Однако постепенно американцу будет всё сложнее сопротивляться — прежде всего, в партере. Вероятно, Бонфим в итоге либо добьется позднего финиша, либо окажется сильнее по очкам.