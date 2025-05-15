Казахстан — Дания, прогноз на 14 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

У сборной Дании нет набранных очков и худшая разница голов после трех туров, но важно обратить внимание на календарь. Хозяева чемпионата начали соревнования матчами против топов, поэтому промежуточные результаты вполне ожидаемы. По качеству игры датчане точно не выглядят явными аутсайдерами. Они играют дерзко смело — видно, что команда серьезно омолодилась. Вдобавок важнейший мотивационный фактор — домашние трибуны.

Да, у сборной Дании есть явные проблемы в обороне, но Казахстан — не тот соперник, который ставит множество сложных задач в этой линии. Команда Олега Болякина действует в нападении довольно прямолинейно, заброшенные шайбы даются с трудом. Три гола из пяти казахстанцы забили в большинстве, то есть в равных составах пока в среднем меньше гола за игру.

Пожалуй, главный козырь номинального андердога — та же мотивация. После поражения от Венгрии перед казахстанцами всерьёз замаячила угроза вылета из элитного дивизиона, поэтому с датчанами они обязаны цеплять до последнего, тем более что следующие соперники — сплошные гранды.

Резюмируя, ждем вязкую игру с большим количеством борьбы и минимальной долей риска. Похоже, есть все основания ожидать, что матч с участием сборной Казахстана вновь пробьет ТМ (6,5) в основное время. Но ради более высокого коэффициенты мы попробуем заиграть тотал с возможностью возврата.