Казахстан — Дания, прогноз на 14 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

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Сборная Казахстана по хоккею потерпела два подряд поражения на чемпионате мира 2025 года. Сумеет ли она прервать эту серию и обыграть датчан, которые пока вовсе не набрали ни очка?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, четвертый тур
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Казахстан
2
0
5
17-29
|Дания
5
0
2
29-17
Последние игры сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2025
|Казахстан
2:4
Венгрия
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Германия
4:1
Казахстан
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Норвегия
1:2
Казахстан
Чемпионат мира
|06.05.2025
|Казахстан
2:3
Словения
Товарищеский матч
|03.05.2025
|Казахстан
0:2
Беларусь
Qazaqstan Hockey Open
Последние игры сборной Дании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2025
|Чехия
7:2
Дания
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Дания
2:5
Швейцария
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Дания
0:5
США
Чемпионат мира
|30.04.2025
|Словения
2:5
Дания
Товарищеский матч
|26.04.2025
|Венгрия
4:2
Дания
Товарищеский матч
Положение после матчей 13 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
3
|3
|0
|0
|0
16-1
9
|2. Швеция
3
|3
|0
|0
|0
11-3
9
|3. Латвия
3
|2
|0
|1
|0
10-10
6
|4. Финляндия
3
|1
|1
|1
|0
7-6
5
|5. Словакия
3
|1
|0
|1
|1
5-9
4
|6. Австрия
3
|0
|1
|2
|0
6-8
2
|7. Франция
3
|0
|0
|2
|1
4-13
1
|8. Словения
3
|0
|0
|3
|0
3-12
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Германия
3
|3
|0
|0
|0
15-4
9
|2. Чехия
3
|2
|1
|0
|0
14-7
8
|3. Швейцария
3
|2
|0
|0
|1
12-7
7
|4. США
2
|2
|0
|1
|0
11-3
6
|5. Венгрия
3
|1
|0
|2
|0
5-14
3
|6. Казахстан
3
|1
|0
|2
|0
5-9
3
|7. Норвегия
3
|0
|0
|3
|0
4-9
0
|8. Дания
3
|0
|0
|3
|0
4-17
0
У сборной Дании нет набранных очков и худшая разница голов после трех туров, но важно обратить внимание на календарь. Хозяева чемпионата начали соревнования матчами против топов, поэтому промежуточные результаты вполне ожидаемы. По качеству игры датчане точно не выглядят явными аутсайдерами. Они играют дерзко смело — видно, что команда серьезно омолодилась. Вдобавок важнейший мотивационный фактор — домашние трибуны.
Да, у сборной Дании есть явные проблемы в обороне, но Казахстан — не тот соперник, который ставит множество сложных задач в этой линии. Команда Олега Болякина действует в нападении довольно прямолинейно, заброшенные шайбы даются с трудом. Три гола из пяти казахстанцы забили в большинстве, то есть в равных составах пока в среднем меньше гола за игру.
Пожалуй, главный козырь номинального андердога — та же мотивация. После поражения от Венгрии перед казахстанцами всерьёз замаячила угроза вылета из элитного дивизиона, поэтому с датчанами они обязаны цеплять до последнего, тем более что следующие соперники — сплошные гранды.
Резюмируя, ждем вязкую игру с большим количеством борьбы и минимальной долей риска. Похоже, есть все основания ожидать, что матч с участием сборной Казахстана вновь пробьет ТМ (6,5) в основное время. Но ради более высокого коэффициенты мы попробуем заиграть тотал с возможностью возврата.
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Смотреть встречу Казахстан — Дания на территории РФ можно будет на официальном сайте «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
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Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка»), Сергей Кудрявцев («Арлан»), Максим Павленко («Рязань – ВДВ»);
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все — «Барыс»), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Леонид Метальников («Адмирал»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск);
Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все — «Барыс»,), Владимир Волков («Арлан»), Вячеслав Колесников («Номад»), Артем Лихотников («Хумо»), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск), Евгений Рымарев («Юнисон»), Аркадий Шестаков («Адмирал»);
Главный тренер: Олег Болякин.
Вратари: Матиас Селдруп («Хернинг Блю Фокс»), Себастьян Дам («Клагенсфюрт»), Фредерик Дичов («ХВ-71»);
Защитники: Даниэль Бааструп («Оденсе Бульдогс»), Андерс Кох («Киекко-Эспоо»), Филлип Браггиссер, Николас Йенсен (оба — «Бремерхавен»), Йеспер Йенсен («Клагенсфюрт»), Матиас Лассен («МИФ Редхокс»), Маркус Лауридсен («Франкфурт Лёвен»), Оливер Лауридсен («ТПС»);
Нападающие: Оскар Фискер Молгаард («Сиэтл Кракен»), Давид Мадсен («Винтертюр»), Кристиан Вейсе, Феликс Шил (оба — «Бремерхавен»), Матиас Бау Хансен, Мортен Поульсен (оба — «Хернинг Блю Фокс»), Йоахим Блихвельд («Таппара»), Никлас Йенсен («Рапперсвиль-Йона»), Николай Мейер («Олимпия»), Миккель Огорд («Шеллефтео»), Ник Олесен («Ческе-Будеёвице»), Патрик Рассел («Линчеппинг»), Александр Тру («МОДО»), Матиас Фром («Клагенсфюрт»);
Главный тренер: Микаэль Гат.
Букмекерская контора WINLINE предлагает высокие котировки на ничью или победу Казахстана в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,20 и 4,70 соответственно. Выигрыш Дании идет за 1,55.
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